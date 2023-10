Investir en bourse peut être une entreprise lucrative, mais cela nécessite une réflexion approfondie et une planification stratégique. L’une des étapes cruciales de ce processus consiste à sélectionner le bon marché ou le bon type d’actif à négocier. Cette décision peut impacter ou influencer considérable le succès de vos investissements. Passons en revue les différents aspects à considérer avant de vous décider tout en analysant les indicateurs boursiers et en évaluant les potentiels risques.

Examiner les données et indicateurs boursiers

Avant d’entamer une aventure dans l’univers très concurrentiel de la bourse, assurez-vous d’appréhender la notion de « marché/actif bourrier » sous le prisme des indicateurs fiables. Ces derniers influencent sans doute le comportement, voire les fluctuations des places boursières mondiales. En effet, les indicateurs sont comme des phares qui éclairent dans la nuit sombre.

Ils fournissent un ensemble d’informations sur les tendances du marché et se constituent en un indispensable outil d’aide à la décision. En voici quelques-uns des plus importants :

Indices de marché : les indices de marché, tels que le S&P 500, le Dow Jones Industrial Average et le NASDAQ Composite, donnent un aperçu des performances globales du marché. Ils suivent les performances d’un panier d’actions et peuvent vous aider à évaluer les tendances du marché et le sentiment des investisseurs ;

En vous familiarisant avec ces instruments (indicateurs), interpréter les données du marché ne sera qu’un jeu pour vous. Cela vous permettra d’anticiper sur certaines situations du marché en prenant des décisions d’investissements rationnelles et réalistes.

Préférer les actifs/marchés rentables

Une fois que vous maîtrisez les indicateurs, l’étape suivante consiste à sélectionner les actifs spécifiques que vous souhaitez négocier. Il existe une diversité assez impressionnante d’actifs boursiers, chacun présentant ses points forts, ses limites et son niveau de rentabilité :

Action : les actions représentent la propriété d’une entreprise et sont négociées sur les places boursières. Elles peuvent offrir des plus-values substantielles, mais s’accompagnent aussi d’une plus grande volatilité ;

les actions représentent la propriété d’une entreprise et sont négociées sur les places boursières. Elles peuvent offrir des plus-values substantielles, mais s’accompagnent aussi d’une plus grande volatilité ; Obligations : il s’agit des titres/actifs de créance émis, soit par les États/gouvernements, soit par des sociétés/entreprises. Elles exhibent un revenu fixe stable, ainsi qu’un risque plus faible, comparativement aux actions ;

: il s’agit des titres/actifs de créance émis, soit par les États/gouvernements, soit par des sociétés/entreprises. Elles exhibent un revenu fixe stable, ainsi qu’un risque plus faible, comparativement aux actions ; Fonds de placement/investissement immobilier : encore appelés « FPI », ils permettent aux traders d’obtenir indirectement des actifs immobiliers afin d’en tirer profit, offrant une diversification de capitaux et des revenus réguliers (dividendes) ;

: encore appelés « FPI », ils permettent aux traders d’obtenir indirectement des actifs immobiliers afin d’en tirer profit, offrant une diversification de capitaux et des revenus réguliers (dividendes) ; Forex (Foreign Exchange) : en bourse, les devises sont négociées en paire, reflétant la valeur relative d’une devise par rapport à une autre. Le Forex constitue une niche attrayante possédant une pléthore d’opportunités d’investissement en bourse ;

: en bourse, les devises sont négociées en paire, reflétant la valeur relative d’une devise par rapport à une autre. Le Forex constitue une niche attrayante possédant une pléthore d’opportunités d’investissement en bourse ; Matières premières : les actifs tels que l’or, le pétrole et les produits agricoles peuvent servir de couverture contre l’inflation et les incertitudes géopolitiques, mais sont connus pour leur volatilité ;

: les actifs tels que l’or, le pétrole et les produits agricoles peuvent servir de couverture contre l’inflation et les incertitudes géopolitiques, mais sont connus pour leur volatilité ; Les valeurs cryptographiques : les crypto-actifs comme le Bitcoin et l’Ethereum ont de la cote en tant qu’actifs alternatifs, offrant des rendements potentiels élevés, mais aussi une volatilité importante ;

: les crypto-actifs comme le Bitcoin et l’Ethereum ont de la cote en tant qu’actifs alternatifs, offrant des rendements potentiels élevés, mais aussi une volatilité importante ; Indices : ils représentent une collection d’actions d’un secteur ou d’une région géographique spécifique. Les indices offrent un potentiel d’investissement substantiel lorsque vous avez une expertise dans un secteur particulier.

Opter pour un marché que vous connaissez assez

La connaissance d’un marché ou d’un secteur spécifique peut constituer un avantage considérable. Si vous avez de l’expérience ou de l’expertise dans un secteur particulier, envisagez d’y concentrer vos investissements. Votre expertise peut vous aider à identifier les opportunités prometteuses et à gérer plus efficacement les risques potentiels.

Imaginons que vous envisagiez d’investir dans le pétrole. Connaissez-vous les facteurs clés et les éléments de géopolitique et de géostratégie susceptibles d’influencer le prix du baril de pétrole à l’échelle internationale ? Êtes-vous capable de comprendre les raisons sous-jacentes de ces fluctuations ?

Si ce n’est pas le cas, il est conseillé d’entreprendre des recherches sur un marché ou sur un actif boursier avant d’investir. Basez vos recherches sur des sources d’information crédibles, étudiez les graphiques, examinez les analyses et explorez les données historiques.

Efforcez-vous de comprendre en profondeur les tendances dominantes du marché et d’anticiper les résultats potentiels qui peuvent découler de ces modèles.

Vérifier les heures d’ouverture et de fermeture des marchés

Les marchés du monde entier fonctionnent à des heures différentes. Il est essentiel de comprendre ces horaires, en particulier si vous envisagez de négocier des actifs internationaux. Soyez conscient des différences de fuseaux horaires et de la manière dont elles peuvent affecter votre calendrier de négociation.

Gardez à l’esprit que les actifs tels que les matières premières, les actions, etc., sont hautement plébiscités, voire négociés dans des arènes boursières très achalandées. Ces dernières sont souvent régies par des horaires de négociation stricts.

Ainsi, la cloche d’ouverture de la bourse de New York par exemple sonne à 9h30 pour se figer à 16h30 (soit approximativement 15h30 et 22h, heures de France). Si vous souhaitez donc investir dans cette place boursière, vous devez considérer ces horaires et vous demander si vraiment ils s’adaptent à votre disponibilité.

En revanche, les marchés des changes (Forex) ne s’endorment jamais. En effet, elles sont accessibles à tout moment de la journée, et donc, perpétuellement en éveil. Demandez-vous si la perspective d’opérer dans un domaine où les actions ne se reposent jamais et où la tapisserie des prix peut être retissée à tout moment est-elle attrayante.

Analyser les risques potentiels du marché

Chaque marché comporte ses propres risques, et il est essentiel de les comprendre pour prendre des décisions éclairées. Tenez compte de facteurs tels que les conditions économiques, les événements géopolitiques, les changements réglementaires et les risques spécifiques au marché.

Examinez par exemple les schémas de fluctuation d’un actif boursier. Quelle est la fourchette habituelle à l’intérieur de laquelle se produisent les mouvements de prix ? Êtes-vous à l’aise avec ce niveau de variation ? Certains marchés réagissent fortement à des facteurs externes, tels que la publication de données économiques.

Par exemple, imaginons que vous envisagiez d’investir dans un indice américain comme le Dow Jones. Vous devez vous tenir informé des événements à venir qui pourraient avoir un impact sur ce marché. Vous pouvez choisir de tirer parti de la volatilité du Dow Jones après sa publication ou opter pour une approche plus prudente en évitant tout risque.

Toutefois, la diversification de vos investissements sur différents marchés et classes d’actifs peut contribuer à atténuer certains de ces risques.

Examiner le coût ou la valeur de l’investissement

Le coût d’un investissement sur un marché particulier ou dans une catégorie d’actifs doit être pris en compte. Il comprend les frais de transaction, les commissions et toutes les dépenses associées. En outre, il convient d’évaluer la valeur potentielle et le retour sur investissement (ROI) du marché choisi.

Vérifiez les frais et les écarts proposés par votre courtier et assurez-vous que l’investissement minimum requis correspond à votre situation financière.

Lorsque vous vous engagez dans des opérations à effet de levier, comme les CFD par exemple, il est important de noter que le capital initial investi est généralement inférieur au profit potentiel.

Gardez donc à l’esprit que vos pertes peuvent potentiellement dépasser votre investissement initial.

En outre, vous pouvez vous servir des ressources d’une plateforme/société de courtage pour évaluer les coûts. Aussi, l’option du portefeuille unique présente plus de risque, même si vous avez l’impression de maîtriser les coûts. Le meilleur conseil dans ce cas, c’est de diversifier vos actifs. En effet, il vous faut répartir un montant similaire entre les actions de votre portefeuille.

Pour ce faire, tirez avantage des fonctionnalités de la plateforme/sites de courtage. Nombre d’entre eux proposent des options permettant de classer les actions/marchés en fonction de différents paramètres. Cela vous permet d’évaluer les revenus, les bénéfices et les rendements. Cette option doit être adossée à votre stratégie d’investissement.

Choisir le bon marché / type d’actif à négocier est une décision cruciale dans le monde de l’investissement en bourse. En examinant méticuleusement les différents points mentionnés plus haut (indicateurs, actifs rentables, heures de marché, risques, etc.), vous pouvez vous positionner pour un parcours d’investissement plus fructueux et plus durable.

Vidéo bonus : top 6 des actifs pour sécuriser votre portefeuille en bourse