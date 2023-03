Le nombre d’acteurs dans le trading en ligne est en constante progression : courtiers en ligne et traders. Le progrès dans les fonctionnalités des plateformes, la sécurité, les conditions commerciales ou les moyens de paiement sont des résultantes de ce dynamisme. Naturellement, toutes les offres ne se valent pas. Il faut être capable de trier et sélectionner ces offres avant de se lancer dans une activité de trading. Cet article vous présente donc les meilleurs sites et applications disponibles sur le marché du trading en ligne.

Quels sont les points d’évaluation d’un bon site de trading en ligne ?

Avant de présenter notre sélection de plateformes de trading, il est nécessaire de savoir comment choisir la meilleure offre de trading. Voici les critères qui sont les plus importants dans la comparaison entre plusieurs courtiers en ligne :

La qualité des logiciels de trading

Dans leur infrastructure de services, les brokers doivent mettre à la disposition de leurs clients traders, les logiciels de trading qui seront connectés à leur compte.

L’ergonomie et la performance des logiciels offerts sont un aspect central de la qualité d’un site.

Le logiciel de trading donne l’interface et les fonctionnalités nécessaires au trader pour acquérir l’information économique et boursière, l’analyser et construire sa stratégie, passer des ordres.

Les produits financiers offerts

Il existe un large éventail de titres négociables par les traders : actions, paires de devises, contrats sur matières premières, CFD, etc. Pour un broker, un catalogue de titres diversifié et étendu est un atout. Un site avec de nombreux produits financiers à négocier présente plus d’opportunités d’investissement et de gain pour les traders.

Les places boursières disponibles

À l’exception du Forex qui est un marché décentralisé, la cotation des titres financiers s’organise en général autour de places boursières spécifiques. C’est notamment le cas pour les actions des entreprises, qui sont cotées dans une bourse. L’accès à un grand nombre de bourses élargit naturellement le nombre de titres disponibles.

Les frais prélevés

Le modèle économique des brokers est d’offrir des services financiers aux traders en contrepartie de frais et commissions. Ces prélèvements peuvent être périodiques ou liés aux opérations réalisées par le trader. Il faut donc comparer les sites entre eux sur cet aspect.

Régulation et sécurité

L’activité de courtage est un secteur régulé. Il existe des autorités de contrôle qui ont pour mission de s’assurer que le service offert par le broker respecte les standards. Ces autorités imposent aux brokers le respect de certaines réglementations sur le type de produits, le niveau de risque, la protection du capital en compte.

En France, c’est l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui régule les services des courtiers.

Quant à la sécurité des sites de trading, elle repose sur des systèmes de cryptage qui protègent les transactions et les données personnelles.

Le service client

Les traders peuvent avoir besoin d’assistance, pour des besoins d’informations, des dysfonctionnements observés ou des litiges. Il faut s’assurer que la plateforme de trading dispose d’un service client accessible et réactif.

Les meilleurs sites de trading

Découvrons à présent les meilleurs sites de trading. Ils sont sélectionnés sur la base des critères ci-dessous (et d’autres). Aussi, il n’y a pas de classement / d’ordre dans la sélection ci-dessous.

XTB

C’est en 2002 que la société X-Trade Brokers DM est créée. En 20 ans, elle a pu s’imposer avec la marque XTB comme l’une des plus grandes multinationales du courtage en ligne. Présent dans plus de 16 pays, XTB compte près de 600 000 clients dans le monde. Sur XTB, vous accédez à plus de 2400 actions et 220 ETF, une des spécialités de l’offre de produits financiers chez XTB.

Présent sur les principales places boursières du monde, XTB permet en effet de négocier les actions des plus grandes multinationales et autres valeurs technologiques, dans des conditions très avantageuses. Les traders pourront aussi spéculer sur les devises, les indices et les CFD (actions, crypto, ETF, matières premières).

XTB se distingue de ses concurrents par sa plateforme de trading propriétaire, xStation. Il s’agit d’une des plateformes les plus appréciées des traders, grâce à ses fonctionnalités utiles : des graphiques avancés, des outils d’analyse technique et des signaux de trading. Le site de trading fournit aussi des analyses techniques et économiques pour orienter les stratégies des traders. La qualité et la précision de ces analyses ont été récompensées par le classement Bloomberg FX Forecast Accuracy.

DeGiro

DeGiro est une société de courtage fondée aux Pays-Bas. Créée en 2008, son offre est construite autour d’un projet : offrir au plus grand nombre de traders indépendants des services professionnels à moindre coût. En 2020, DeGiro fusionne avec Flatex. La nouvelle entité devient un des plus importants groupes financiers d’Allemande, figurant dans les 160 plus grandes entreprises du pays et cotée au SDAX.

Le courtier en ligne DeGiro annonce avoir plus de 2 millions de clients.

Donnant accès à 50 Bourses dans le monde, DeGiro permet de trader un grand nombre de titres divers : actions, obligations, ETF, produits dérivés, crypto monnaies. Sur le seul segment actions, ce sont 20 000 valeurs disponibles.

DeGiro a développé sa propre plateforme, WebTrader, disponible sur ordinateur et sur mobile. En France, c’est un des brokers les plus importants. Il enregistre 5 millions de transactions par an. DeGiro est un acteur reconnu dans l’industrie de la finance de marché : le broker est positionné à la première place dans la catégorie « Satisfaction Client » après l’étude Investment Trends 2018 sur le marché du courtage en ligne en France.

eToro

eToro est l’un des courtiers en ligne les plus connus. Basé sur l’île de Chypre, c’est en 2007 qu’eToro est créé. 3 ans plus tard, c’est le lancement de la plateforme de trading social. C’est cette fonctionnalité qui a fait le succès de ce broker.

Le trading social est très attractif pour les novices : il facilite l’apprentissage et permet de réaliser des profits même avec des compétences de trading limitées. L’outil préféré sur le trading social est le copy trading. Il permet à des traders de s’abonner aux comptes d’autres traders appelés Popular Investors. Ces derniers sont plus expérimentés et présentent des performances supérieures. Leurs abonnés reçoivent alors des signaux pour appliquer les mêmes stratégies et trades que les Popular Investors.

Le trading avec eToro se fait sur les actifs suivants : Actions, ETF, Forex, CFD, Matières premières, devises, crypto-monnaies. Les 3 000 titres disponibles de Etoro sont accessibles dans une centaine de pays, avec des millions de traders inscrits à ce jour. Pour ouvrir un compte chez Etoro, vous devrez un dépôt minimum de 100 euros. Le broker peut requérir un montant plus élevé selon le moyen de paiement utilisé ou le type de compte.

BforBank

BforBank est un acteur à part dans cette liste. Il s’agit d’une banque en ligne, filiale du Crédit Agricole. Elle est lancée en 2009 avec pour vision d’offrir des services financiers premium à une clientèle riche. Notamment en termes de placement de leur épargne. C’est ainsi que BforBank a mis en place une offre de services de courtage et d’intermédiation complète. En plus des comptes PEA et PEA PME, les clients BforBank peuvent ouvrir des comptes titres et trader des titres à la Bourse de Paris et sur plus de 15 autres places dans le monde.

Les traders qui utilisent BforBank bénéficient d’une panoplie d’outils avancés pour gérer leur capital :

Live Market, une salle de marché virtuelle pour suivre les cours des bourses dans le monde ;

L’outil d’analyse graphique Live charts ;

La plateforme de trading ProRealTime ;

Une application pour suivre les marchés et passer des ordres à tout moment.

Trade Republic

Trade Republic fait partir des sites qu’on classe comme néo courtier ; pas seulement par l’âge (ayant été lancé en 2015), mais aussi par le profil de services. Il offre des services de courtage et dispose d’une licence bancaire allemande. Trade Republic permet donc à ses clients traders d’avoir un niveau de sécurité maximale, car le néo courtier possède un niveau de fiabilité similaire à celui des banques classiques. Il est contrôlé par l’AMF.

Sur Trade Republic, les traders ont accès à des milliers de produits financiers. Il s’agit principalement des actions, des ETF, des produits dérivés et de crypto-monnaies. Le trader gère son capital à partir d’un compte-titres pour lequel le dépôt minimum est 10 euros.

IG Markets

IG est probablement le plus ancien courtier de cette liste. Créé en 1974, il est considéré comme un courtier classique. Aujourd’hui, IG est l’un des leaders mondiaux du courtage en ligne, notamment sur le segment des CFD. Il a su s’imposer sur le marché grâce à une gamme de produits financiers parmi les plus étendues : 16 000 Actions, 2 000 ETF, 205 Paires de devises (Forex), 10 500 Actions (CFD), 1 900 ETF (CFD), 78 Indices (CFD), 47 Matières premières (CFD), 13 Obligations (CFD), 8 Cryptomonnaies (CFD).

Les traders peuvent opérer à partir de 4 logiciels de trading chez IG : MetaTrader, ProRealTime, L2 et Webtrader. Pour s’aligner au profil des traders ainsi qu’au type d’instruments financiers qu’ils veulent négocier, IG propose 3 types de comptes : un compte CFD, un compte Turbo24 et un compte Options. Sur l’année 2022, les revenus du géant du courtage se chiffrent à près de 1 milliard.

Admiral Markets

Admiral Markets est un broker bien connu en France. Disposant de licences des régulateurs britanniques et chypriotes, ce courtier est l’un des plus complets du marché. Les traders français peuvent l’utiliser en toute sérénité, car Admiral Markets est enregistré sur le REGAFI. Chez Admiral Markets, les traders ont le choix entre une gamme de comptes différents, dont chacun est adapté à un profil particulier de trading. Il s’agit des comptes :

Zero MT4/MT5

À risque limité MT5

Titres Invest MT5

Trade MT4/MT5

Démonstration.

En ce qui concerne les titres financiers, Admirals Markets donne accès à des actions et ETF (au comptant), du Forex, des indices et des CFD sur différents sous-jacents. Au total, plus de 4500 actifs et produits dérivés peuvent être négociés. Les plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sont disponibles pour les traders. Pour commencer à trader avec Admiral, il faut réaliser un dépôt en compte qui va de 1 euro pour le compte Invest MT5 à 500 euros pour le compte à risque limité.

Les meilleurs sites de trading en ligne par catégorie

Découvrons maintenant les meilleurs sites de trading par catégories. Nous vous présentons notamment les courtiers qui se démarquent le mieux pour les traders débutants, ceux possédant une petite bourse, ceux professionnels ou encore ceux spéculateurs.

eToro : le site recommandé aux traders débutants.

Si vous découvrez le monde du trading en ligne, eToro est une bonne alternative pour débuter le trading. Vous y retrouvez tous les principaux actifs financiers, avec des effets de levier raisonnables et des frais compétitifs. Mais avant de vous lancer sur le marché avec votre épargne durement acquise, vous pourrez utiliser le compte démo. Il vous permettra de vous familiariser aux marchés financiers et aux outils du trader.

Le trading social vous donnera l’opportunité d’apprendre des meilleurs traders.

Ainsi, les débutants disposent sur eToro de tous les moyens pour progresser de devenir des traders indépendants autonomes.

XTB : le broker des petites bourses

XTB a effectivement axé son offre sur l’accessibilité en termes de coûts. Il est donc parfaitement adapté à ceux qui veulent se lancer dans le trading sans avoir à risquer un montant important d’argent. Voici les principaux points forts de XTB :

Il est possible d’ouvrir un compte actif chez XTB à zéro euro, donc sans dépôt

Les frais de retrait et de dépôt en compte sont nuls chez XTB

Le trading sur les actions et les ETF est gratuit. Vous pouvez trader les 2400 actions sans payer de frais sur les transactions. Ce n’est qu’après un seuil de 100 000 euros que vous supporterez 0.2%.

Même sur les CFD, les frais sont compétitifs. Même s’ils varient selon les sous-jacents, ils restent plafonnés à 0.0035%

Interactive Brokers : le courtier des professionnels.

Vous êtes un trader expérimenté. Votre compréhension du fonctionnement des marchés est poussée et vous avez la maitrise des outils d’analyse de base. Interactive Brokers est un courtier qui peut vous satisfaire. Cette société, cotée au Nasdaq, est l’un des plus gros courtiers au monde.

En s’inscrivant sur son site, les traders professionnels bénéficient d’outils et d’interfaces avancées pour du trading de haut niveau. Interactive Brokers a l’avantage de proposer quasiment tous les types de produits financiers : des plus communs (actions, Forex, indices) aux plus complexes (CFD, options, futures, produits structurés). L’effet de levier est disponible jusqu’à 30x, et les frais de change sont gratuits.

Adapté aux traders avec un capital important, Interactive Brokers offre plusieurs solutions logicielles à ses clients pour mener leur activité :

Trader Workstation (TWS). Il s’agit d’un logiciel à installer sur son ordinateur. Son interface est relativement complexe, car TWS présente un très grand nombre de fonctionnalités.

Un portail client en ligne, plus ergonomique et moins complet, mais offrant tous les outils pour gérer son compte et ses positions chez Interactive Brokers.

2 applications mobiles pour trader partout, 24 heures sur 24.

Libertex : pour les spéculateurs à haut risque

Avec plus de 20 ans d’expérience et 2 millions d’utilisateurs, Libertex est un broker qui a fait ses preuves. Son offre est qualitative :

Logiciel de trading propriétaire, disponible en ligne et ergonomique ;

Large choix de titres ;

Exécution extrêmement rapide.

Ce dernier aspect permet à Libertex d’être un courtier très attractif pour les spéculateurs. La vitesse d’exécution permet d’éviter le slippage (coût représenté par des variations en pips du prix entre le passage de l’ordre et son exécution par le broker).

Le point le plus important pour les traders sera l’effet de levier. Chez Libertex, il est possible d’avoir des positions avec un effet de levier de 600x. Cette possibilité est ouverte aux traders régulièrement actifs sur la plateforme, pouvant démontrer une expérience professionnelle dans la finance et un capital en compte de plus de 500 000 euros. De plus, Libertex offre un nombre important de crypto-monnaies, un des marchés les plus volatiles.

Capital.com : le courtier des actifs alternatifs

Ce site créé en 2016 s’est positionné d’emblée comme un courtier dans l’ère de son temps. Capital.com est un des courtiers les plus modernes du marché. D’abord par son interface qui allie professionnalisme et ergonomie. Ce courtier dispose d’une plateforme dotée des fonctionnalités d’analyse les plus avancées (outils d’analyse graphique, analyse de sentiment de marché) tout en restant facile à prendre en main.

En ce qui concerne les actifs, on retrouve les principaux titres offerts par les brokers en ligne. Capital.com se distingue par son offre de crypto-monnaies à trader. On en dénombre plus de 400 crypto-monnaies négociables via des CFD. Cela représente l’un des plus importants catalogues de crypto-monnaies chez un broker. D’autres actifs alternatifs sont disponibles chez Capital.com. Il y a par exemple un large choix de matières premières, notamment agricoles.

