Comment comptent les trimestres en maladie pour la retraite ?

Un arrêt maladie soulève souvent une inquiétude majeure : les périodes sans activité risquent-elles de réduire les droits à la retraite ? En France, le système prévoit des mécanismes de solidarité permettant de valider des trimestres sous certaines conditions. Toutefois, ces périodes n’ont pas toujours le même effet sur la durée d’assurance, le calcul de la pension ou les dispositifs de départ anticipé. Comprendre ces règles permet d’anticiper l’impact d’une interruption de travail sur l’ensemble de sa carrière.

Les arrêts maladie permettent-ils de valider des trimestres ?

Une interruption d’activité professionnelle ne signifie pas automatiquement une perte de droits. Le régime général de l’Assurance retraite reconnaît certaines périodes indemnisées comme des périodes assimilées, même en l’absence de cotisations vieillesse.

Chaque période de 60 jours d’indemnités journalières versées par l’Assurance maladie permet de valider un trimestre. Ces trimestres assimilés sont automatiquement inscrits sur le relevé de carrière, dans la limite de quatre par année civile.

Cette prise en compte constitue un mécanisme de solidarité destiné à protéger les assurés confrontés à un problème de santé temporaire ou durable. Sans ce dispositif, un arrêt prolongé pourrait retarder l’acquisition de la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. Il est toutefois recommandé de consulter régulièrement son relevé de carrière afin de vérifier que toutes les périodes indemnisées ont bien été enregistrées.

Cette règle concerne notamment :

les arrêts pour maladie ;

les arrêts liés à un accident du travail ;

les situations de maladie professionnelle ;

certaines périodes d’invalidité indemnisées selon les règles applicables.

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Comment se calcule la validation des trimestres maladie ?

Le calcul repose sur la durée d’indemnisation et non sur le maintien du salaire. Autrement dit, ce n’est pas le niveau de rémunération perçu pendant l’arrêt qui détermine le nombre de trimestres validés, mais bien la durée pendant laquelle les indemnités journalières sont versées par l’Assurance maladie.

Les 60 jours d’indemnisation

Les journées indemnisées sont additionnées. Tous les 60 jours d’indemnisation, un trimestre est validé. Les jours n’ont pas besoin d’être consécutifs lorsqu’ils appartiennent à la même période d’ouverture de droits.

Il est important de distinguer deux notions :

les trimestres cotisés, acquis grâce aux cotisations sur le revenu d’emploi ;

les trimestres assimilés, obtenus grâce à certaines périodes indemnisées.

Les deux comptent dans la durée d’assurance, mais leurs effets peuvent différer selon les dispositifs de départ. Cette distinction est particulièrement importante pour les personnes envisageant un départ anticipé, car tous les trimestres assimilés ne sont pas systématiquement pris en compte de la même manière selon le dispositif concerné.

Le plafond annuel

Même si un arrêt dure plusieurs mois, il n’est pas possible de valider plus de quatre trimestres par année civile grâce à la maladie. Cette règle correspond au maximum de trimestres pouvant être comptabilisés chaque année. Lorsqu’un arrêt se prolonge sur deux années civiles, les droits sont calculés séparément pour chacune d’elles, ce qui peut permettre de valider des trimestres sur deux exercices distincts.

Quel impact sur le montant de la pension ?

La validation des droits ne signifie pas que toutes les périodes influencent de la même façon le montant de la future pension.

En effet, les indemnités journalières ne remplacent pas un revenu soumis aux cotisations vieillesse. Les périodes assimilées permettent donc de préserver la durée d’assurance sans générer de nouveaux salaires retenus dans le calcul du régime de base.

Selon la longueur de l’interruption, cela peut avoir plusieurs conséquences :

une baisse du revenu annuel retenu ;

retenu ; une diminution éventuelle du salaire moyen servant au calcul ;

un effet variable selon la durée de la carrière.

Pour les salariés bénéficiant d’un maintien de salaire ou d’une prévoyance, l’impact financier peut être limité, mais les règles de retraite restent distinctes.

Les conséquences sur la retraite complémentaire

La retraite complémentaire fonctionne différemment de la retraite de base.

Pour les salariés affiliés au régime Agirc-Arrco, des points peuvent être attribués pendant certains arrêts maladie lorsque les conditions prévues sont remplies. L’objectif est d’éviter une rupture complète de l’acquisition des droits pendant une longue interruption de travail.

Le nombre de points dépend notamment :

de la durée de l’arrêt ;

du régime complémentaire concerné ;

concerné ; des règles applicables par l’Agirc-Arrco ;

des périodes effectivement indemnisées.

Ainsi, même sans activité, une partie des droits peut continuer à être constituée.

Les arrêts maladie comptent-ils pour une retraite anticipée ?

La question est essentielle pour les personnes envisageant une retraite anticipée, notamment au titre d’une longue carrière.

Les périodes de maladie sont bien prises en compte, mais seulement dans certaines limites lorsqu’il s’agit des trimestres réputés cotisés exigés pour ce dispositif. Les périodes de maladie, d’accident du travail ou d’autres interruptions assimilées sont plafonnées selon les règles applicables à la carrière longue.

Il faut donc distinguer :

les droits validés pour la retraite classique ;

validés pour la retraite classique ; les trimestres retenus pour un départ anticipé.

Cette nuance explique pourquoi deux personnes ayant le même nombre total de trimestres peuvent ne pas partir au même âge.

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Maladie, accident du travail, invalidité : quelles différences ?

Toutes les interruptions de travail n’ont pas les mêmes conséquences.

La maladie classique

Un arrêt maladie indemnisé ouvre droit à des trimestres assimilés selon la règle des 60 jours.

L’accident du travail

Un accident du travail bénéficie également de règles protectrices pour préserver la continuité des droits à la retraite.

La maladie professionnelle

Une maladie professionnelle reconnue peut ouvrir des droits spécifiques, notamment lorsqu’elle entraîne une incapacité permanente importante.

L’invalidité

Les périodes d’invalidité peuvent également permettre la validation de trimestres assimilés pendant la durée de perception de la pension d’invalidité, selon les règles du régime concerné.

Comment vérifier que les trimestres ont bien été pris en compte ?

La validation est généralement automatique, mais une vérification reste indispensable.

Le service en ligne de l’Assurance retraite permet de consulter son relevé de carrière et de contrôler :

les périodes travaillées ;

travaillées ; les périodes assimilées ;

les trimestres validés ;

validés ; les points de retraite complémentaire.

En cas d’erreur, une demande de régularisation peut être adressée au service compétent avec les justificatifs nécessaires.

Que se passe-t-il avec le chômage, le congé ou le RSA ?

La maladie n’est pas la seule interruption pouvant ouvrir des droits.

Selon les situations, les périodes de :

chômage indemnisé ;

indemnisé ; congé parental ;

parental ; service national ;

; perception de certaines prestations liées au RSA ou à d’autres dispositifs de solidarité ;

peuvent également être prises en compte selon des modalités propres à chaque situation. Certaines sont assimilées, d’autres reposent sur des mécanismes spécifiques prévus par le régime de retraite.

Il reste donc essentiel d’examiner l’ensemble de son parcours professionnel et personnel.

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Les bonnes pratiques pour préserver ses droits

Une longue interruption de santé ne doit pas empêcher de préparer sereinement sa retraite.

Quelques réflexes permettent de limiter les difficultés :

conserver les justificatifs des indemnités journalières ;

; vérifier chaque année son relevé de carrière ;

son relevé de carrière ; signaler rapidement toute anomalie ;

contrôler les points de retraite complémentaire ;

de retraite ; anticiper son départ plusieurs années avant l’âge prévu ;

plusieurs années avant l’âge prévu ; demander une estimation de sa future pension.

Ces démarches sont particulièrement utiles après plusieurs arrêts, une longue période d’invalidité, une incapacité durable ou un changement de situation professionnelle.

Les périodes de maladie protègent une grande partie des droits à la retraite, mais leur impact sur le montant de la pension et une éventuelle retraite anticipée mérite toujours une vérification attentive de votre carrière.