TradingView est une plateforme de négociation qui combine des outils graphiques avancés et une communauté semblable à celle des médias sociaux. Elle permet aux traders de relier leurs comptes de courtage, tels qu’OANDA, à la technologie de TradingView, ce qui leur permet de négocier sur différents marchés. Dans cette configuration, le courtier s’occupe de l’exécution des transactions, tandis que TradingView fournit des analyses de marché et un espace pour partager des idées de trading.

Qu’est-ce que TradingView ?

Avec plus de 90 millions d’utilisateurs, TradingView est devenue une plateforme de premier plan et de confiance pour les investisseurs en France et sur le marché mondial. La plateforme a été fondée en 2011 par Konstantin Ivanov (CTO), Denis Globa (CEO), et Stan Bokov (COO) pour fournir des données en temps réel pour plus de 4000 actions (shares), ETFs, futures, forex, cryptocurrencies, indices, produits dérivés, synthétiques, et matières premières de plus de 80 courtiers.

L’une des meilleures caractéristiques de TradingView est qu’il permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des outils, des stratégies et des indicateurs. Cette personnalisation permet aux traders de bénéficier d’une grande flexibilité lors de leurs transactions.

Caractéristiques de TradingView

Les utilisateurs trouveront sur la plateforme des outils graphiques de trading, analytiques et de données en direct puissants et avancés. Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités de l’application :

Commerce de papier

Le paper trading (simulation de trading) permet aux traders d’acheter et de vendre des instruments en utilisant des fonds virtuels et des conditions de marché réelles. Les traders peuvent utiliser le paper trading pour mettre en pratique leurs stratégies et se familiariser avec l’environnement de trading. La plupart des courtiers proposent des comptes de démonstration et les utilisateurs peuvent également explorer d’autres fonctionnalités de la plateforme. Le compte virtuel est approvisionné à hauteur de 100 000 euros, montant qui peut être réinitialisé si nécessaire.

Graphiques et analyses

Il y a 21 graphiques disponibles, y compris les chandeliers, Renko, Heikin Ashi, etc. Ces graphiques sont personnalisables avec de multiples échéances et couleurs. Les autres outils techniques comprennent des indicateurs intégrés et des filtres. Les graphiques et l’analyse sur TradingView sont efficaces pour les traders en raison de la vitesse, de la stabilité et des mises à jour continues. Bien que certaines fonctionnalités ne soient disponibles que pour les utilisateurs premium, la plateforme s’assure que tous les traders peuvent accéder à certaines fonctionnalités de base.

Portail d’actualités et calendrier économique

Il existe un portail d’actualités où les traders peuvent accéder aux dernières nouvelles et aux actualités antérieures. Ces nouvelles comprennent des informations sur les différents marchés, les événements mondiaux et les événements d’entreprise. Cette fonction permet aux utilisateurs de personnaliser leurs flux afin de voir les nouvelles pertinentes à l’échelle mondiale provenant de sources de premier plan et fiables.

Le calendrier économique fournit aux utilisateurs une liste complète des événements importants qui influencent les marchés. Il aide ainsi les traders à planifier leurs activités.

Réseau social

TradingView met en relation des millions de traders dans le monde entier grâce à son réseau social exclusif. Le réseau offre aux utilisateurs un espace pour créer du contenu, apprendre des autres et partager des idées. Les traders peuvent également collaborer pour s’entraîner et défier les autres dans le cadre de compétitions organisées. TradingView dispose également d’un programme de partenariat dans le cadre duquel les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses en recommandant des amis et en intégrant d’autres utilisateurs.

Accès multiplateforme au nuage

Que ce soit sur mobile, sur ordinateur ou sur le web, les utilisateurs peuvent accéder à la plateforme et profiter des mêmes fonctionnalités de manière transparente. C’est un point important, en particulier pour les traders qui souhaitent un accès mobile. L’accès multiplateforme au cloud améliore la flexibilité, permettant aux utilisateurs de reprendre là où ils se sont arrêtés sur un autre appareil.

Personnalisation et flexibilité

Il y a tellement de fonctionnalités personnalisables pour tous les niveaux de trading que vous souhaitez. Vous pouvez personnaliser l’apparence, la taille, le thème, les éléments de l’interface utilisateur et la langue du graphique. Vous pouvez personnaliser les bougies, les échelles, l’échelle de temps et le zoom, les formats de prix, les outils techniques, le screener, le canevas et la ligne d’état.

Scripting Pine

Le logiciel offre aux traders le langage de script natif Pine, qu’ils peuvent utiliser pour créer des indicateurs, des alertes et des algorithmes de trading. Cela permettra aux traders d’explorer davantage d’outils au sein de son écosystème.

Agrégation de données en temps réel

TradingView regroupe des données en temps réel provenant de diverses sources afin de fournir des graphiques complets et interactifs. Les traders peuvent bénéficier d’une vue unifiée de plusieurs marchés en utilisant des flux en temps réel, des indicateurs personnalisés et des données historiques. Une API TradingView permet aux utilisateurs de connecter des plateformes tierces et d’implémenter des agrégations de données personnalisées.

Intégration des courtiers

L’intégration des courtiers est l’une des meilleures caractéristiques de TradingView. Elle permet aux traders d’exécuter des transactions directement à partir de la plateforme par l’intermédiaire de courtiers. La commodité, la rapidité et la facilité de cette méthode améliorent les performances et l’accès à de multiples marchés.

Plans TradingView

Le logiciel est gratuit, mais les traders peuvent choisir des plans payants pour accéder à des fonctionnalités et des outils avancés. TradingView propose les niveaux Essential (12,95 €/mois), Plus (24,95 €/mois) et Premium (49,95 €/mois). Les utilisateurs payants ont accès à davantage de fonctionnalités, telles que des graphiques par fenêtre, des alertes, des indicateurs et un accès sans publicité.

Outils techniques

La plateforme offre une collection complète d’outils techniques avancés. Il s’agit notamment d’indicateurs et de filtres :

Indicateurs

Il existe des centaines d’indicateurs, y compris des indicateurs intégrés et importés. Bien que la plupart des indicateurs soient gratuits, d’autres ne sont accessibles que dans le cadre de plans premium. Les traders peuvent créer et vendre des indicateurs sur TradingView ou les proposer gratuitement. Les indicateurs comprennent les indicateurs de volume, de direction, de magnitude et de fourchette.

Filtres et cartes de chaleur

Les traders peuvent filtrer les instruments à l’aide de filtres, comme les filtres d’actions, de crypto-monnaies, de paires de crypto-monnaies et de forex. Les paramètres les plus courants pour filtrer les instruments sont la variation sur 24 heures, la rentabilité, les dividendes, le compte de résultat, le bilan, la notation technique, le courtier/la bourse, etc. Une carte thermique permet également aux utilisateurs d’avoir un aperçu des performances des instruments en un coup d’œil.

Comment utiliser Tradingview

Lors de l’utilisation de la plateforme, vous devez acquérir les bases nécessaires et configurer votre zone de trading pour tirer le meilleur parti du logiciel.

Création d’un compte

Inscrivez-vous auprès de votre courtier préféré et connectez-vous au tableau de bord TradingView à partir de votre courtier. Cette étape est importante pour établir votre connexion sécurisée et pour vous assurer que vous pouvez exécuter des ordres directement. Ensuite, personnalisez vos outils et votre interface pour faciliter la navigation.

Naviguer sur la plateforme

Localisez les actifs et les instruments que vous préférez et créez une liste de surveillance. Cela permet une navigation rapide. Ajoutez vos marqueurs de trading et enregistrez des modèles pour y accéder facilement. La navigation devient plus facile avec la pratique, alors passez du temps avec le logiciel.

Configurer les graphiques et les alertes

Explorez les différents graphiques sur TradingView pour analyser les marchés. Suivez les prévisions économiques pour comprendre les mouvements du marché. Configurez votre graphique et vos outils techniques pour commencer à négocier. Les alertes de prix vous permettent de suivre les prix sans passer tout votre temps sur votre écran. La plateforme émet des alertes pour les séries de données, les tracés d’indicateurs, les ordres de stratégie et les objets de dessin. Les alertes sont émises par le biais de messages contextuels, d’e-mails et de notifications de l’application. Vous pouvez également personnaliser les alertes pour qu’elles soient diffusées sur un site web spécifique.

Explorer la communauté sociale

Interagissez avec d’autres traders et partagez vos idées, vos connaissances et vos préjugés sur le marché. Vous pouvez utiliser TradingView pour améliorer vos compétences et devenir un meilleur trader. N’oubliez pas que les règles de la communauté s’appliquent. Respectez donc les directives lorsque vous publiez des messages ou réagissez aux autres.

Simplifiez votre parcours commercial !

TradingView fournit aux utilisateurs des outils modernes pour se démarquer sur le marché et négocier comme des professionnels. En utilisant TradingView, vous pouvez accéder aux dernières technologies de trading et profiter d’un accès aux marchés financiers à partir d’un seul endroit. Veillez à vous familiariser avec la plateforme pour en tirer le meilleur parti.