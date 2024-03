Top 5 des stratégies de trading à connaître absolument 

Les stratégies de trading servent d’outils de navigation dans le domaine complexe des marchés financiers. Elles offrent une approche structurée aux traders, facilitent la prise de décision et les aident à exécuter leurs transactions de manière efficace. Toutefois, le concept de bonne stratégie de trading mérite d’être exploré. Découvrez dans ce guide les 5 stratégies de trading que les traders débutant et intermédiaires doivent absolument connaître.

Day trading

C’est un style de trading caractérisé par l’achat et la vente de plusieurs titres au cours d’une même journée de trading. Ici, les positions sont généralement clôturées avant la fin de la journée. Contrairement à d’autres méthodes de négociation, les day traders conservent rarement leurs positions pendant la nuit ou pendant de longues périodes.

Les principaux graphiques utilisés dans le day trading sont les graphiques de quatre heures, d’une heure, de trente minutes et de quinze minutes.

L’attrait du day trading réside dans le fait qu’il permet de réaliser de nombreuses transactions rentables en une seule journée. Cela attire de nombreux traders débutants. Cependant, la maîtrise du day trading est exceptionnellement difficile et peut conduire à des pertes substantielles pour ceux qui n’ont pas l’expertise nécessaire.

Les points forts

Risque minimisé : ici, toutes les positions sont clôturées à la fin de la journée de négociation ;

Flexibilité : le day trading est très flexible et séduit les personnes qui préfèrent adapter leurs activités de trading à leur emploi du temps ;

Aucun grand risque intra-journalier : En outre, les day traders effectuent généralement des transactions à court terme d'une durée de 1 à 4 heures, ce qui permet d'atténuer les risques associés aux positions à plus long terme ;

Rentabilité : les day traders peuvent gérer activement leurs positions tout au long de la journée. Ils peuvent entrer et sortir des transactions en fonction des opportunités qui se présentent sur les marchés locaux et internationaux.

Les points faibles

Exigence et discipline : la discipline est de mise, car la réussite du day trading exige le respect d'une stratégie bien définie avec des points d'entrée et de sortie prédéterminés afin de gérer efficacement le risque ;

Transactions plates : ici, les positions n'évoluent pas de manière significative au cours de la journée de trading. Ceci nécessite de la patience et de l'adaptabilité en réponse aux conditions du marché.

Swing

Le swing trading est une approche dynamique de la négociation de titres. Elle se caractérise par l’achat et la vente de positions sur une période de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Appelés traders suiveurs de tendance, les praticiens du swing trading s’appuient généralement sur des graphiques quotidiens.

De cette manière, ils identifient les opportunités alignées sur la tendance générale du marché.

Un swing trading efficace repose sur l’analyse de la durée et de l’amplitude de chaque oscillation. En outre, les swings traders doivent repérer les tendances marquées par des niveaux croissants d’offre ou de demande sur les marchés. Ils évaluent également si le momentum est à la hausse ou à la baisse au sein de chaque swing, tout en gardant un œil vigilant sur leurs transactions.

Les points forts

Accessibilité en tant que loisir : le Swing Trading offre une voie possible pour les personnes dont le temps est limité par rapport à d'autres méthodes de trading. Bien qu'il nécessite quelques recherches préliminaires pour comprendre les modèles d'oscillation, il peut constituer un passe-temps gratifiant ;

Des opportunités de trading abondantes : Le swing trading permet de négocier à la fois sur les côtés haussiers et baissiers du marché, ce qui permet aux traders de tirer parti d'une grande variété de titres.

Les points faibles

Exposition pendant la nuit : le fait de conserver des transactions pendant la nuit introduit des risques supplémentaires. Toutefois, la mise en œuvre d'ordres stop-loss peut contribuer à atténuer ce risque de manière efficace ;

Exigences de recherches approfondies : la maîtrise de l'analyse de marché est cruciale pour la réussite du swing trading. L'analyse technique, qui constitue l'épine dorsale du swing trading, nécessite une compréhension approfondie des différents indicateurs et modèles techniques.

End of day trading

Le trading de fin de journée présente une approche stratégique qui se concentre sur l’observation des fluctuations/oscillations de prix lorsque le marché conclut sa session quotidienne. Les traders analysent méticuleusement ces mouvements par rapport à la performance de la veille afin d’anticiper d’éventuels changements de prix. Cette approche analytique permet aux traders de prendre de bonnes décisions sur leurs transactions.

Ces dernières s’appuient également sur les connaissances acquises grâce à leurs systèmes de négociation.

Pour faire face aux risques inhérents à l’exposition au jour le jour, les traders mettent souvent en œuvre diverses techniques pour gérer efficacement les risques. On parle souvent de différents types ordres, notamment le take-profit, le stop-loss, etc. L’un des aspects attrayants de cette stratégie est qu’elle nécessite relativement peu de temps comparativement à d’autres méthodes de négociation. Ici, les traders se concentrent beaucoup plus sur l’analyse des graphiques pendant les heures d’ouverture et de fermeture du marché.

Les points forts

Accessibilité : End of day trading est accessible à la plupart des traders. Il élimine la nécessité de jongler avec plusieurs positions simultanément, ce qui facilite la courbe d'apprentissage pour les débutants ;

Efficacité : l'analyse des graphiques et l'exécution des ordres sur le marché se font de manière flexible le matin ou le soir. Cela offre une approche rationalisée qui demande moins de temps que d'autres techniques.

Les points faibles

Exposition pendant la nuit : le maintien de positions pendant la nuit vous expose à divers risques accrus. Ceux-ci peuvent par ailleurs être gérés par diverses techniques, notamment même le stop-loss. Cette technique, et bien d’autres garantissent une expérience de négociation fiable.

Trend trading

Le trading de tendance est une approche stratégique du trading qui repose sur l’utilisation de l’analyse technique pour dénicher les tendances du marché et en tirer profit. Ainsi, les traders qui utilisent cette méthode exécutent exclusivement des transactions qui s’alignent sur les tendances actuelles. Ici, l’expression « la tendance est votre meilleure amie » souligne le principe fondamental de cette stratégie au sein des communautés de traders.

Contrairement aux positions haussières ou baissières, les traders restent indifférents à la direction du marché.

Le succès ou réussite du trend trading repose sur le déploiement d’un système précis. Ce dernier permet d’identifier, mais aussi et surtout, de suivre de bout en bout les tendances de manière cohérente. Néanmoins, la vigilance est cruciale, car les tendances peuvent très vite évoluer. Toutefois, vous devez être conscients des menaces et risques potentiels posés par les renversements soudains du marché. Ces risques peuvent être atténués par un ensemble de mesures de précaution, notamment le stop-loss, etc.

Les points forts

Gestion pratique du temps : le trading de tendances est un passe-temps efficace, en particulier pour les personnes ayant un emploi du temps serré, une fois qu'elles ont établi leur cadre d'identification des tendances. Cette stratégie convient à ceux qui disposent de peu de temps et leur permet de s'engager dans des activités de trading sans se surcharger d'engagements ;

Des opportunités de trading abondantes : l'adoption d'une tendance dominante peut débloquer une multitude de perspectives commerciales, en facilitant de multiples points d'entrée et de sortie sur le marché. En outre, le trading de tendance permet aux praticiens de tirer parti des fluctuations du marché en naviguant stratégiquement dans les tendances haussières et baissières.

Les points faibles

Exposition aux risques du jour au lendemain : cette stratégie implique intrinsèquement une exposition accrue aux risques overnight par rapport à d’autres méthodes de trading.

Scalping

Cette stratégie de trading adoptée par de nombreuses personnes consiste à exécuter des transactions rapides basées sur de petits mouvements de prix. Le scalping est une approche privilégiée par les traders sur différents marchés, y compris le forex, car permet d’accumuler de nombreux petits profits. Toutefois, le succès du scalping exige le respect strict d’une stratégie de sortie bien définie.

Contrairement à la sagesse conventionnelle qui conseille de laisser courir les profits, les scalpers adoptent un état d’esprit différent. Ils ferment souvent les positions rapidement pour verrouiller les gains avant que le marché ne change.

Opérant généralement avec un ratio risque/récompense d’environ 1:1, les scalpers privilégient la fréquence des transactions rentables plutôt que l’ampleur de chaque profit individuel.

Les points forts

Risques minimisés : le scalping élimine le risque du jour au lendemain, car les traders ne conservent pas leurs positions pendant la nuit, les transactions ne durant généralement que quelques minutes au maximum ;

Flexibilité : cette approche de trading est idéale pour les personnes qui recherchent la flexibilité dans leurs efforts de trading ;

Abondance d'opportunités de trading : cette stratégie offre de nombreuses opportunités de trading avec des critères moins rigides que d'autres stratégies.

Les points faibles

Limites du marché : Le scalping est efficace principalement sur des marchés spécifiques (obligations, indices et certaines actions américaines). Ce qui nécessite une volatilité et des volumes de transactions élevés pour être rentable ;

Discipline requise : ceci en raison de la nécessité d'avoir des positions plus importantes pour une exécution efficace ;

Stress : la surveillance constante des mouvements de prix à la minute près pour capturer des profits crée un environnement de trading très stressant.

En conclusion, la maîtrise de ces 5 stratégies de trading est essentielle pour naviguer dans le paysage dynamique des marchés financiers et réaliser des profits réguliers. Comprendre les principes qui sous-tendent chaque stratégie et les adapter à votre style de trading est la clé du succès.

Vidéo bonus : Day trading vs Scalping – quelle est la meilleure stratégie pour un débutant ?