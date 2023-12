Fiscalité des dons aux associations : les réductions d’impôts expliquées

Les dons effectués au profit des associations et organismes d’intérêt général peuvent ouvrir droit à des avantages fiscaux pour les particuliers. Cet article vous permettra de mieux comprendre ces dispositifs et leurs impacts sur votre imposition.

Réductions d’impôt liées aux dons : les principaux dispositifs

Il existe deux dispositifs majeurs de réduction d’impôt relatifs aux dons aux associations :

La réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des dons,

La réduction d’impôt pour mécénat et partenariat avec les entreprises.

Réduction d’impôt sur le revenu liée aux dons

Les dons réalisés par les particuliers en faveur d’organismes reconnus d’utilité publique, de bienfaisance ou encore de fondations et associations éligibles, peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôt égale à 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si le montant dépasse cette limite, il est possible de reporter l’excédent sur les 5 années suivantes.

Conditions d’éligibilité des associations bénéficiaires

Pour être éligible aux réductions d’impôt sur le revenu liées aux dons, l’association doit remplir les conditions suivantes :

Être une association à but non lucratif,

Avoir un objet social et des activités d’intérêt général,

Ne pas procurer d’avantages directs ou indirects aux donateurs.

Types de dons concernés

Plusieurs types de dons peuvent être pris en compte pour la réduction d’impôt sur le revenu :

Dons en numéraire (somme d’argent),

Dons en nature (bien, équipements), sous réserve que leur valeur puisse être évaluée objectivement,

Dons de titres financiers,

Dons de temps de bénévolat si l’association dispose d’un agrément spécifique.

Réduction d’impôt pour mécénat d’entreprise

Les entreprises qui effectuent des dons au profit d’organismes d’intérêt général peuvent elles aussi bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière est égale à 60 % des montants versés, dans la limite de 5 ‰ (0,5 %) du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise. L’excédent peut être reporté sur les 5 exercices suivants.

Conditions d’éligibilité des organismes bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent répondre aux mêmes critères que pour la réduction d’impôt sur le revenu liée aux dons aux associations. S’ajoutent toutefois quelques spécificités :

Les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations d’entreprise,

Les établissements de recherche publics ou privés à but non lucratif,

Les entreprises répondant à des critères précis en matière de mécénat d’enseignement supérieur, de recherche, de formation professionnelle, etc.

Types de dons concernés

Comme pour la réduction d’impôt sur le revenu, plusieurs types de dons sont pris en compte :

Versements en numéraire,

Dons en nature,

Mises à disposition gratuite de biens ou de personnel,

Prestations de services gratuites.

Legs, Donations et Assurance-Vie

En plus des dons traditionnels, il est également possible de soutenir les associations par des legs, des donations ou même des contrats d’assurance-vie. Ces formes de soutien offrent des avantages fiscaux particuliers et permettent une aide significative aux associations. Pour en savoir plus sur ces modalités spécifiques et leurs implications fiscales, vous pouvez consulter des ressources dédiées, comme cette page informative du CCFD-Terre Solidaire : voir ici.

Comment déclarer les dons aux associations ?

Pour bénéficier des réductions d’impôt liées aux dons, il est nécessaire de déclarer ces derniers au moment de la déclaration de revenus. Voici les étapes à suivre :

Obtenir un reçu fiscal de l’association bénéficiaire. Ce document doit comporter certaines mentions obligatoires, comme le nom et l’adresse du donateur et de l’association, la date et le montant du don, etc. Conserver ce justificatif pendant 3 ans, en cas de contrôle fiscal. Renseigner le montant total des dons effectués au cours de l’année sur le formulaire n° 2042 RICI, accessible en ligne ou auprès de votre centre des finances publiques.

Il est essentiel de bien vous informer sur les conditions d’éligibilité et les modalités de déclaration des dons aux associations, afin de maximiser vos avantages fiscaux tout en respectant la législation en vigueur.

Foire aux questions : fiscalité des dons aux associations

Les adhésions à une association sont-elles déductibles des impôts ? Généralement, les cotisations versées lors de l’adhésion à une association ne donnent pas droit à la réduction d’impôt. En revanche, si une partie de cette somme est considérée comme un don volontaire, elle pourra ouvrir droit à cet avantage fiscal. Est-il possible de bénéficier de réductions d’impôt pour des dons effectués à l’étranger ? Oui, sous certaines conditions. Les organismes situés dans un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse doivent répondre globalement aux mêmes critères que les organismes français éligibles. Existe-t-il d’autres dispositifs fiscaux liés aux dons ? Oui, notamment la réduction d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Les dons effectués par les redevables de l’IFI auprès d’organismes d’intérêt général peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 75 % des montants versés, dans la limite de 50 000 € par an. Peut-on bénéficier de réductions fiscales pour des dons de compétences ? Oui, il est possible de bénéficier de réductions d’impôt pour des dons de compétences, notamment en cas de mécénat de compétences. Dans ce cas, la valeur du temps de travail offert par un salarié à une association, avec l’accord de son employeur, peut être évaluée et prise en compte pour la réduction d’impôt. Les dons aux associations cultuelles sont-ils éligibles aux réductions fiscales ? Les dons aux associations cultuelles sont éligibles aux réductions d’impôt, à condition que ces associations respectent les critères d’intérêt général. Les dons à des associations cultuelles permettent donc une réduction d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que les autres dons. Comment est évaluée la valeur des dons en nature ? La valeur des dons en nature est évaluée de manière objective, souvent par un expert ou sur la base du prix de marché. Cette évaluation est nécessaire pour déterminer le montant éligible à la réduction d’impôt. Y a-t-il un plafond pour les réductions fiscales liées aux dons ? Oui, il existe des plafonds pour les réductions fiscales. Pour les particuliers, le plafond est de 20 % du revenu imposable pour les dons aux associations. Pour les entreprises, le plafond est de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes pour le mécénat. Les legs et donations sont-ils éligibles aux réductions fiscales ? Oui, les legs et donations sont éligibles aux réductions fiscales, sous certaines conditions. Ils doivent être faits à des associations reconnues d’utilité publique ou à d’autres organismes éligibles. Peut-on cumuler les réductions d’impôt pour les dons avec d’autres dispositifs fiscaux ? Il est possible de cumuler les réductions d’impôt pour les dons avec d’autres dispositifs fiscaux, à condition de respecter les plafonds légaux et les conditions spécifiques de chaque dispositif.

Il est essentiel de se tenir informé et de comprendre les implications fiscales liées aux dons aux associations, afin de s’assurer que ces gestes généreux soient également bénéfiques pour les donateurs d’un point de vue fiscal. N’hésitez pas à consulter des experts pour des situations spécifiques et pour maximiser l’impact de votre générosité.

