Investissement en bourse : qu’est-ce que la vente à découvert ? 

La vente à découvert est une technique utilisée par les investisseurs pour profiter potentiellement des mouvements baissiers du marché boursier. C’est une stratégie qui suscite souvent la curiosité des investisseurs et fait débat dans l’écosystème de l’investissement boursier. Toutefois, si cette technique peut s’avérer lucrative, elle comporte aussi son lot de risques et de défis. Penchons-nous sur les subtilités de la vente à découvert, ainsi que sur les avantages et les risques qu’elle présente.

Vente à découvert en bourse : qu’est-ce que c’est ?

La vente à découvert (VAD) ou « shorting » est une stratégie commerciale très plébiscitée en trading. Elle consiste, pour un investisseur, à emprunter des actifs à un courtier et à les vendre rapidement. Le but est d’anticiper et de profiter d’une baisse ultérieure du prix d’un actif boursier choisi.

Une fois que le prix de l’actif baisse (d’autres scénarios sont possibles) jusqu’au niveau prédit, l’investisseur rachète les actions en question à un prix inférieur, les rembourse au courtier et empoche la différence. Le prix auquel il rachète les actions est inférieur au prix auquel il les a préalablement vendus. Il se retrouve au final avec un bénéfice égal à la différence des prix.

Cette différence, en tant que bénéfice, est la part qui revient de droit au négociant/investisseur. Les bénéfices générés doivent tenir compte des intérêts courus sur le prêt.

Pour mieux illustrer le processus, voici un scénario hypothétique similaire :

Un investisseur/négociant estime que le cours de l’action d’une société X est surévalué et qu’il diminuera dans un avenir proche ;

d’une société X est surévalué et qu’il diminuera dans un avenir proche ; Il emprunte 100 actions de ladite société à son courtier et les vend au cours actuel de 40 € par action, ce qui lui rapporte 4 000 € ;

Par la suite, si le cours de l’action de la société X tombe à 30 € par action comme prévu, l’investisseur peut racheter les 100 actions pour 3 000 € ;

L’investisseur restitue les 100 actions au courtier et conserve la différence de 1 000 dollars (produit initial de 4 000 € — coût de rachat de 3 000 €) en tant que bénéfice, moins les éventuels frais d’emprunt ou d’intérêt.

Pourquoi envisager la vente à découvert d’une action ?

La vente à découvert peut servir de tactique spéculative, offrant un potentiel de rendement important au prix d’un risque accru. Elle se concentre sur les mouvements de prix à court terme et les indicateurs de marché. Le but de son essence est qu’elle permet de réaliser des gains rapides.

Pourtant, c’est tout le contraire des investisseurs à long terme. Ceux-ci évaluent généralement les fondamentaux, la gestion et les perspectives de croissance d’une entreprise. Les principaux atouts de cette stratégie sont :

Profiter des baisses du marché : contrairement aux positions longues (acheter à prix bas pour revendre plus tard à prix élevé lorsque le marché hausse), la vente à découvert permet aux investisseurs de profiter de la baisse du prix des actions. Cela peut s’avérer particulièrement avantageux en cas de marchés baissiers ou de ralentissement économique ;

: contrairement aux positions longues (acheter à prix bas pour revendre plus tard à prix élevé lorsque le marché hausse), la vente à découvert permet aux investisseurs de profiter de la baisse du prix des actions. Cela peut s’avérer particulièrement avantageux en cas de marchés baissiers ou de ralentissement économique ; Couverture de portefeuille : la vente à découvert peut servir de couverture à des positions longues dans le portefeuille d’un investisseur. En vendant à découvert des actions qui ont une corrélation négative avec leurs positions longues, les investisseurs peuvent compenser les pertes. Il s’agit notamment des pertes potentielles en cas de baisse des marchés ;

: la vente à découvert peut servir de couverture à des positions longues dans le portefeuille d’un investisseur. En vendant à découvert des actions qui ont une corrélation négative avec leurs positions longues, les investisseurs peuvent compenser les pertes. Il s’agit notamment des pertes potentielles en cas de baisse des marchés ; Opportunités spéculatives : certains investisseurs pratiquent la vente à découvert à des fins spéculatives. Ceci leur permet de tirer parti de mouvements de prix à court terme ou d’inefficacités du marché.

Toutefois, l’intérêt à court terme de cette stratégie spéculative est souvent représenté sous la forme d’un pourcentage ou d’un ratio.

Il reflète ainsi la proportion d’actions vendues à découvert par rapport au nombre total d’actions en circulation.

Vente à découvert sur le marché boursier : comment ça marche ?

Le mécanisme de VAD comporte plusieurs étapes :

Emprunt d’actions : l’investisseur emprunte des actions à son courtier, généralement par le biais d’un compte sur marge. Le courtier peut facturer des frais ou exiger une garantie pour les actions empruntées ;

: l’investisseur emprunte des actions à son courtier, généralement par le biais d’un compte sur marge. Le courtier peut facturer des frais ou exiger une garantie pour les actions empruntées ; Vente des actions : une fois que l’investisseur a emprunté les actions, il les vend sur le marché libre au prix du marché ;

: une fois que l’investisseur a emprunté les actions, il les vend sur le marché libre au prix du marché ; Attendre la baisse des cours : l’investisseur attend que le prix de l’action diminue comme prévu. Cette baisse peut être due à divers facteurs tels que de mauvaises performances de l’entreprise, des nouvelles négatives ou des tendances plus générales du marché ;

: l’investisseur attend que le prix de l’action diminue comme prévu. Cette baisse peut être due à divers facteurs tels que de mauvaises performances de l’entreprise, des nouvelles négatives ou des tendances plus générales du marché ; Rachat d’actions : une fois que le cours de l’action a baissé, l’investisseur rachète le même nombre d’actions sur le marché pour liquider sa position courte. L’objectif est de racheter les actions à un prix inférieur à celui auquel elles ont été vendues initialement ;

: une fois que le cours de l’action a baissé, l’investisseur rachète le même nombre d’actions sur le marché pour liquider sa position courte. L’objectif est de racheter les actions à un prix inférieur à celui auquel elles ont été vendues initialement ; Restitution des actions : enfin, l’investisseur restitue les actions empruntées au courtier, clôturant ainsi votre vente à découvert.

Précisons que la vente à découvert implique l’emprunt d’actifs, ce qui implique des risques. Cela implique aussi des coûts supplémentaires tels que les frais d’emprunt, les exigences dites « de marge » et les potentiels appels de marge. Cette dernière n’est possible que si le cours de l’action évolue en défaveur de l’investisseur.

Comment réaliser une VAD sur une action ?

Les opérations de VAD se font en plusieurs étapes :

Étape 1 : l’ouverture d’un compte sur marge

Le compte sur marge vous permet d’emprunter des actions à votre société de courtage, fonctionnant ainsi comme un prêt sur marge. Notez que vous devrez payer des intérêts sur le montant emprunté et que chaque société de courtage peut avoir sa propre procédure d’approbation du compte.

Étape 2 : ravitailler votre compte

Veillez à ce que votre compte sur marge contienne suffisamment de liquidités ou d’actions pour servir de garantie. C’est une exigence fiscale et institutionnelle. Votre compte doit avoir au moins 50 % de la valeur de la position à découvert visée.

Étape 3 : passer un ordre de vente

Une fois le compte rempli, passez un ordre de vente à découvert par l’intermédiaire de votre compte de courtage. Gardez à l’esprit que les liquidités reçues de la vente à découvert ne peuvent pas être liquidées.

Étape 4 : maintenir une position courte

Maintenez la position courte en veillant à ce qu’il y ait suffisamment de fonds propres sur votre compte. Ces fonds servent de garantie au prêt sur marge, tout en respectant la règle de la bourse (un minimum de 25 %).

Selon la société de courtage et le risque perçu des actions concernées, un minimum plus élevé peut être imposé.

Vous avez la possibilité de conserver votre position courte aussi longtemps que nécessaire, que ce soit quelques heures ou quelques semaines. Toutefois, n’oubliez pas que les intérêts courent sur les actions empruntées pendant toute la durée de leur détention. Aussi, vous devez maintenir les exigences de marge pendant toute la durée de l’opération.

Étape 5 : fermer/clôturer la position

Lorsque le cours de l’action baisse, il est temps de fermer/clôturer la position courte en achetant les actions empruntées au prix le plus bas. C’est aussi le moment de les restituant à la société de courtage. Pour réaliser un bénéfice, vous devez tenir compte des paiements d’intérêts, des commissions et de tous les frais associés.

Quels sont les risques de la VAD ?

Si la VAD peut être rentable lorsque les circonstances s’y prêtent, elle comporte également des risques importants :

Pertes en illimité : contrairement à la position longue sur une action, les pertes potentielles liées à la VAD sont illimitées. En fait, si le cours de l’action augmente considérablement au lieu d’une tendance baissière comme prévu, l’investisseur peut subir des pertes substantielles. Or, les pertes adossées aux positions longues sur des actifs sont limitées à l’investissement initial ;

: contrairement à la position longue sur une action, les pertes potentielles liées à la VAD sont illimitées. En fait, si le cours de l’action augmente considérablement au lieu d’une tendance baissière comme prévu, l’investisseur peut subir des pertes substantielles. Or, les pertes adossées aux positions longues sur des actifs sont limitées à l’investissement initial ; Appels de marge : étant donné que la vente à découvert implique l’emprunt d’actions sur marge, les investisseurs doivent maintenir un niveau minimum de fonds. Il s’agit des fonds propres sur leurs comptes sur marge. Si le cours de l’action augmente fortement, le courtier peut émettre un appel de marge. Ceci oblige l’investisseur à déposer des fonds supplémentaires ou à liquider d’autres actifs pour couvrir les pertes potentielles ;

: étant donné que la vente à découvert implique l’emprunt d’actions sur marge, les investisseurs doivent maintenir un niveau minimum de fonds. Il s’agit des fonds propres sur leurs comptes sur marge. Si le cours de l’action augmente fortement, le courtier peut émettre un appel de marge. Ceci oblige l’investisseur à déposer des fonds supplémentaires ou à liquider d’autres actifs pour couvrir les pertes potentielles ; L’effet de ciseau (short squeeze) : il a lieu lorsque la valeur ou prix d’un actif boursier (action) sous-évalué augmente très rapidement. Ceci oblige les vendeurs ou négociants à découvert à racheter des actions pour couvrir ou protéger leurs positions. Or, cette pression à l’achat peut exacerber la dynamique haussière de l’action, entraînant des pertes importantes pour les vendeurs à découvert ;

: il a lieu lorsque la valeur ou prix d’un actif boursier (action) sous-évalué augmente très rapidement. Ceci oblige les vendeurs ou négociants à découvert à racheter des actions pour couvrir ou protéger leurs positions. Or, cette pression à l’achat peut exacerber la dynamique haussière de l’action, entraînant des pertes importantes pour les vendeurs à découvert ; Risque de timing : la vente à découvert nécessite un timing précis et une prédiction des mouvements du marché. Si l’investisseur évalue mal le moment ou la durée de la baisse d’une action, il peut subir des pertes ou manquer des bénéfices potentiels ;

: la vente à découvert nécessite un timing précis et une prédiction des mouvements du marché. Si l’investisseur évalue mal le moment ou la durée de la baisse d’une action, il peut subir des pertes ou manquer des bénéfices potentiels ; Paiement des dividendes : lors de la vente à découvert d’une action, les investisseurs sont obligés de payer les dividendes distribués par la société aux actionnaires. Cela peut augmenter le coût du maintien d’une position courte, en particulier pour les actions aux dividendes élevés.

En somme, la VAD est une méthode qui permet de profiter des mouvements baissiers des actions en bourse. Bien qu’elle offre des opportunités de profit dans des conditions de marché baissières, elle comporte également des risques importants. Les investisseurs doivent évaluer les bénéfices et utiliser des techniques de gestion des risques (stop loss, etc.).