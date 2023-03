Forex définition : qu’est-ce que le Forex trading (FX) ?

Toute personne qui s’intéresse aux marchés financiers et au trading connait sans doute ce mot : Forex. Ce segment de la bourse est l’un des plus courus. En effet, on y retrouve l’essentiel de la communauté des traders. L’origine, le fonctionnement et l’utilité du Forex sont développés dans cet article. Nous vous présentons aussi le trading Forex, ses principaux avantages et quelques conseils pour l’aborder au mieux.

C’est quoi le Forex : définition

Le mot « Forex » est un anglicisme. Il vient de la contraction de 2 termes : Foreign (étranger) et « exchange » (échange).

Encore appelé marché des changes ou marché des devises, le Forex constitue le marché financier sur lequel les paires de devises sont échangées.

C’est un marché de gré à gré, c’est-à-dire celui sur lequel les échanges se font directement entre le vendeur et l’acheteur. Le marché Forex international et décentralisé. C’est le marché financier le plus important du monde avec un volume de transactions quotidiennes d’environ 5000 milliards de dollars en moyenne. À titre de comparaison, en combinant le volume d’actions échangées sur toutes les places boursières, on atteint un montant autour de 212 milliards par jour en moyenne.

Origine et évolution du marché Forex

L’existence d’un marché de changes est une nécessité pour le fonctionnement de l’économie mondiale. Chaque pays disposant de sa monnaie, le change est indispensable pour conclure les transactions entre opérateurs économiques de pays différents, et faciliter la circulation des biens et des personnes.

Mais le marché Forex, sous la forme que nous connaissons aujourd’hui prend forme après la 2e guerre mondiale. À l’exception des États-Unis, la quasi-totalité des grandes puissances économiques est ravagée par la guerre. Les Américains prennent le contrôle du système monétaire international.

Le dollar américain devient monnaie de référence des échanges internationaux, la seule convertible en or. Toutes les autres devises définissent leur valeur par rapport à cette devise. C’est l’époque de l’étalon d’or, dont les accords de Bretton Woods sont à l’origine.

Mais à la suite de longues années d’une politique monétaire laxiste et du choc pétrolier de 1971, les États-Unis se trouvent dans l’incapacité de pouvoir convertir toute la masse monétaire de dollars en circulation en Or.

Le système de l’étalon or est progressivement abandonné pour arriver en 1976 à un système de change flottant, encore en vigueur aujourd’hui : la valeur des devises les unes par rapport aux autres fluctue librement.

Avec Internet et la densification des échanges économiques, l’infrastructure internationale des marchés de devises se met progressivement pour arriver à la situation actuelle.

VOIR AUSSI : Comment profiter des variations du cours de l’or ?

Le trading Forex : Acteurs et Objectifs

Sur le marché des devises, on retrouve plusieurs types d’acteurs qui interviennent à des niveaux différents et en poursuivant chacun leurs propres objectifs.

Les Banques centrales

Leur premier rôle est d’émettre la monnaie. La banque centrale a le pouvoir d’agir sur le volume de monnaie en circulation dans une devise donnée, notamment pour atteindre des objectifs de politique monétaire et économique. Par-là, elle influence directement les cours de la devise en question.

Les États

La monnaie est un levier de la politique économique d’un pays. Depuis, la valeur d’une devise est aussi connectée à l’activité et aux performances de l’économie de son pays d’origine.

Les banques commerciales et d’investissement

Ces institutions financières sont des acteurs de premier rang sur les marchés Forex. Elles contrôlent des volumes importants d’argent. Les banques commerciales et d’investissement interviennent sur le marché des changes dans le cadre des opérations de financement à l’international, de la gestion du risque de change ou encore dans des fins spéculatives. Elles peuvent aussi intervenir au nom de leurs clients entreprises.

Les Hedge Funds et les fonds d’investissement

Avec les banques, ils constituent l’essentiel des investisseurs institutionnels sur le marché des devises. Ils négocient des paires de devises pour gérer le risque de change sur leur portefeuille et pour générer des profits importants grâce à la spéculation.

Les brokers

Ce sont les intermédiaires classiques des marchés financiers. Ils jouent le rôle de teneur de comptes pour leurs clients. Les brokers facilitent l’exécution des ordres.

Les investisseurs professionnels et les particuliers

Ce sont les traders professionnels et indépendants qui spéculent sur le marché Forex au quotidien à partir d’un capital défini.

VOIR AUSSI : MT4 vs MT5 : quelle est la différence entre MetaTrader 4 et 5 ?

Fonctionnement du Trading Forex

Les devises se négocient par paire. Dans le libellé, la première devise est appelée devise de base et la seconde devise de cotation. C’est dans la devise de cotation qu’est exprimée la valeur de la devise de base. Toutes les devises disposent d’une chaine de 3 caractères pour les identifier. Ainsi dans la paire EUR/USD, c’est la valeur d’un euro en dollars qui est exprimée. Avec la paire USD/EUR, c’est l’inverse. Les paires de devises sont regroupées en paire :

Les paires majeures . Ce sont les paires les plus échangées. La paire EUR/USD à elle seule pèse 30% du marché mondial. On retrouve aussi USD /JPY, GBP/USD ou USD/CAD.

. Ce sont les paires les plus échangées. La paire EUR/USD à elle seule pèse 30% du marché mondial. On retrouve aussi USD /JPY, GBP/USD ou USD/CAD. Les paires mineures . Elles excluent le dollar américain et comportent toujours une des 3 devises suivantes : l’euro, la livre sterling ou le yen japonais.

. Elles excluent le dollar américain et comportent toujours une des 3 devises suivantes : l’euro, la livre sterling ou le yen japonais. Les paires exotiques. Il s’agit des paires excluant le dollar et comportant une devise d’un pays en développement.

Il faut noter que les crypto-monnaies ne font pas partie du Forex.

Les paires de devises sont cotées, et les variations de prix sont exprimées en pips. Ces valeurs de cotation évoluent en fonction de plusieurs facteurs dont les principaux sont :

Le Taux d’intérêt fixé par la banque centrale ;

Le niveau d’inflation dans le pays d’origine d’une devise ;

Les événements politiques, économiques ou climatiques ;

Les taux de croissance économique ;

L’offre et la demande d’une paire de devises.

En plus du cours d’exécution, l’autre variable d’une transaction forex est la quantité. Elle est exprimée ici en lots.

Les segments du marché des changes

Le marché des changes possède 3 segments :

Le marché au comptant . Il représente environ 30% des transactions quotidiennes. Les transactions se dénouent par des transferts bancaires. Les acteurs qui opèrent sur ce segment ont besoin de disposer de devises pour des raisons économiques.

. Il représente environ 30% des transactions quotidiennes. Les transactions se dénouent par des transferts bancaires. Les acteurs qui opèrent sur ce segment ont besoin de disposer de devises pour des raisons économiques. Le marché à terme. L’essentiel des transactions sur le Forex sont à terme. Elles sont effectuées par des traders pour des buts spéculatifs. Elles ne nécessitent pas de transfert de cash immédiat. Les supports de transactions sont les produits dérivés utilisés. Sur le forex, ce sont essentiellement les CFD, même si on retrouve aussi les futures, les forwards, les swaps de taux et les options binaires.

Comment faire du trading Forex ?

Pour faire du trading Forex, vous devez passer simplement par les étapes suivantes :

Ouvrir un compte chez un courtier en ligne. Il suffit d’entrer sur le site Web du courtier de votre choix, de vous inscrire et de fournir les informations et documents requis. Effectuer votre dépôt. En utilisant un des moyens de paiements offerts par votre broker, vous mettez de l’argent dans votre compte. C’est ce capital qui vous permettra de financer vos opérations sur le Forex. Analyser le marché des devises et sélectionner les paires à négocier. À partir des informations sur le marché et des outils d’analyse sur la plateforme de votre broker, vous choisissez la ou les paires que vous allez négocier. Les analyses fondamentale, technique et graphique doivent vous permettre d’établir des tendances et des signaux. Passer un ordre, suivre et clôturer sa position. Vous passez un ordre pour ouvrir une position sur une paire de devises, avec un instrument financier et une exposition précise. Vous suivez l’évolution des cours et clôturez la position au moment opportun

Trading Forex Automatique

Certains brokers disposent de plateformes permettant l’automatisation des traders Forex. Avec des robots de trading (aussi appelés Experts Advisors), il devient possible d’obtenir directement des signaux de trading. Les signaux vous indiquent clairement les opportunités du marché, vous laissant le choix de les exécuter ou pas, en passant un ordre. Chaque trader disposant d’un expert advisor peut le paramétrer en fonction de sa stratégie ou des instruments qu’il négocie.

Le trading automatique Forex peut aussi être réalisé à partir du copy trading. Ici, les signaux sont émis par le compte d’un autre trader. Le trader qui reçoit les signaux choisit un trader performant dans le Forex, dont il suivra les trades et les recopiera sur son propre compte.

VOIR AUSSI : Quels sont les avantages de la crypto monnaie ?

Pourquoi se lancer dans le trading Forex ?

Face aux autres instruments financiers existants, le trading Forex offre des avantages singuliers. Voici quelques raisons de choisir de négocier les paires de devises.

La liquidité

Le marché des devises est le plus liquide de tous les marchés financiers. C’est un avantage pour les traders. Car un volume important de transactions permet de générer un nombre important d’opportunités. Aussi, une forte liquidité favorise des opérations rapides, ainsi que des frais bas.

Les horaires

Contrairement à la plupart des produits financiers, qui sont échangés sur des plages horaires définies chaque jour, le Forex peut être négocié en continu de 22h dimanche à 23 h vendredi (CET). Ceci est la conséquence de 2 caractéristiques du marché des devises. Il est décentralisé donc n’est pas organisé par une place boursière spécifique. Et il est de gré à gré, les 2 parties négociant directement. Il est plus facile de s’organiser pour tous les traders Forex, indépendamment de leur localisation sur le globe.

La possibilité de trader long et court

Sur le marché Forex, vous pouvez trader en position longue ou en position courte, même sans utiliser les CFD. En effet, une paire de devises fait toujours intervenir deux valeurs. Vous pouvez ainsi toujours obtenir des gains que le cours de la paire soit en baisse ou en hausse, pourvu que vous fassiez l’anticipation correcte.

La volatilité

Les cours des devises sont exposés à un nombre important de facteurs économiques, sociaux et environnementaux qui peuvent les influencer. De plus, même la forte liquidité peut aussi provoquer des variations dues au marché lui-même. Les devises étant cotées en pips (à la 4e décimale), il en résulte une forte variabilité et donc des opportunités pour les spéculateurs.

Les couvertures Forex

Le trading Forex permet aussi de se protéger du risque grâce au hedging. Par exemple, la paire USD/CAD evolue généralement à l’opposé du cours du pétrole brut. Elle peut donc permettre d’atténuer des pertes sur des contrats à terme sur le pétrole.

Une diversité de titres

Il existe de nombreuses paires à négocier sur le Forex. Chaque trader peut faire ses analyses et choisir la paire qu’il veut trader.

VOIR AUSSI : Comment retirer son argent sur MetaTrader 4 ?

10 Conseils pour trader sur le Forex

Voici 10 précieux conseils à suivre pour bien faire du trading forex.

Définir une stratégie de trading avec des objectifs clairs

Pour ne pas être influencé par des réactions émotionnelles et gérer la volatilité des marchés, il faut avoir suivre une stratégie et se fixer des objectifs explicites pour évaluer.

Choisissez un courtier en ligne régulé et une bonne plateforme de courtage et de trading

Le choix d’un bon courtier vous permet d’avoir des conditions avantageuses en termes de frais. Et une bonne plateforme de trading vous permet des analyses de qualité et donc de meilleurs rendements.

Utilisez un compte de trading démo pour débutant

Le compte de démonstration permet de s’entrainer, en testant des stratégies et en renforçant sa maitrise des outils d’analyse.

Limitez vos pertes en recourant aux stop-loss

Limiter ses pertes en cas de retournements adverses du marché est aussi important que de faire des gains. Les ordres stop loss permettent de s’assurer à l’avance d’une protection minimale du capital exposé sur une position.

Apprenez la gestion du risque

Aucune stratégie ne peut éliminer le risque. Il est capital de savoir le gérer, surtout si vous utilisez l’effet de levier sur les CFD.

Contrôlez vos émotions et évitez le stress inutile

La maitrise de soi est une compétence du trader. Elle vous permet d’éviter de prendre des décisions trop subjectives ou non fondées sur des données factuelles.

Utilisez le calendrier économique et les actualités de trading

Les marchés Forex sont très sensibles à l’actualité économique. Pour un meilleur suivi, consultez un calendrier économique et ayez des alertes d’actualités. Ceci vous permet d’anticiper et d’intégrer ces évènements et informations dans vos analyses.

Calculez vos gains futurs en déterminant vos points d’entrée et de sortie

La planification d’un trade consiste à définir le signal qui marque le point d’entrée, et un objectif de gain, qui une fois atteint, justifiera la clôture de la position.

Effectuez une analyse de vos trades le week-end

Cette pratique permet d’avoir du recul sur sa stratégie et de faire d’éventuelles améliorations.

Soyez concentré(e) et acceptez les petites pertes

Une fois sur votre plateforme de trading, soyez attentif afin d’éviter des erreurs de manipulations ou de rater des signaux. En cas de petites pertes, soyez patient et n’essayez pas de compenser.