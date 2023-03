Comment profiter des variations du cours de l’or ?

Depuis des milliers d’années, l’or est considéré comme une monnaie et un symbole de richesse. Aujourd’hui, il est utilisé dans beaucoup de secteurs, principalement dans la bijouterie, la technologie… Il constitue également un investissement fiable en période d’instabilité économique. Quelles sont les principales sources de production d’or dans le monde ? Comment investir dans le métal jaune ?

L’or dans le monde : d’où vient-il majoritairement ?

La production d’or dans le monde est répartie dans beaucoup de pays. Les principaux producteurs sont la Chine, l’Australie, les États-Unis, la Russie, le Canada, le Pérou, l’Afrique du Sud… Ces pays assurent plus de 60 % de la production mondiale d’or.

La Chine, le plus grand producteur d’or au monde

La Chine est actuellement le plus grand producteur d’or au monde, avec une production de près de 400 tonnes par an. En effet, selon l’AOC (Association de l’Or de Chine), le pays a produit 372 048 tonnes d’or en 2022, avec une augmentation de 43 065 tonnes d’or.

La production aurifère en Chine est principalement concentrée dans les provinces orientales : Shandong, Henan, Fujian… Plus récemment, elle a également augmenté dans le sud-ouest du pays, notamment dans les régions du Guizhou et du Yunnan. La plupart de l’or produit en Chine est destiné au marché intérieur, mais une partie importante est exportée vers d’autres pays asiatiques.

L’Australie, une terre aurifère historique

En Australie, la production d’or a augmenté de façon considérable au cours de ces 10 dernières années. Le pays devient donc le 2e plus grand producteur de ce métal précieux au monde, avec une production de plus de 300 tonnes. L’exploitation de l’or australien est beaucoup plus concentrée dans l’État d’Australie-Occidentale. Il y a également des mines d’or dans d’autres régions du pays comme Bendigo (dans l’État de Victoria). L’or produit en Australie est exporté vers d’autres pays tels que l’Inde et la Chine.

La Russie, le troisième plus grand producteur d’or au monde

La production annuelle de la Russie est estimée à 330 tonnes d’or pour une valeur d’environ 20 milliards de dollars américains. Début mars 2022, l’or de la Russie a atteint son prix le plus élevé, allant à plus de 2 000 dollars US l’once. La production aurifère du pays a beaucoup augmenté dans la région de l’Oural.

Les États-Unis, l’un des grands producteurs d’or

Les États-Unis représentent le 4e plus grand producteur d’or au monde, avec une production d’environ 200 tonnes par an. L’exploitation aurifère aux États-Unis est plus concentrée dans le Nevada. En effet, cet État assure en moyenne 70 % de la production d’or du pays. L’or produit aux États-Unis est plus utilisé dans le domaine de la bijouterie et de la technologie.

Comment le prix de l’or est-il déterminé sur les marchés mondiaux ?

Le prix de l’or est un sujet de grande importance pour les investisseurs, les banques centrales, les gouvernements et les industries. Comme tous les métaux précieux, il évolue de manière instable. Plusieurs facteurs peuvent ainsi influencer les mouvements du cours de l’or au fil du temps.

L’offre et la demande

Le prix de l’or est principalement déterminé par l’offre et la demande sur les marchés mondiaux. En d’autres termes, la quantité d’or disponible pour la vente est comparée à la quantité que les acheteurs sont en mesure d’acheter.

L’offre d’or comprend la production minière, les ventes d’or recyclé et les ventes de banques centrales. La demande comprend l’industrie, la bijouterie, les investisseurs institutionnels et les investisseurs privés.

Par conséquent, si la demande est plus élevée que la quantité d’or disponible pour la vente, le prix de ce métal peut considérablement monter. Par contre, le prix de l’or baisse quand l’offre reste faible par rapport à la demande.

L’inflation, un facteur très important

L’inflation est l’un des facteurs importants qui peuvent affecter le cours de l’or. Quand elle est élevée, la valeur des devises comme le dollar et l’euro peuvent chuter, tandis que le cours de l’or reste stable (garde une valeur concrète). Par conséquent, une inflation importante peut augmenter la demande d’or et fait monter ainsi son prix.

Le contexte géopolitique

Autre facteur important, le contexte géopolitique a une influence non négligeable sur le cours de l’or. En période de conflit majeur, le prix du pétrole a tendance à augmenter. Les investisseurs cherchent donc à se tourner vers des investissements plus sûrs pour protéger leurs actifs. En ces temps d’incertitude, l’or est souvent considéré comme un choix judicieux. L’augmentation de la demande crée par la suite une hausse des prix de l’or.

Les fluctuations des prix des matières premières

Les fluctuations des prix des matières premières peuvent affecter l’inflation et la demande d’or dans les industries qui utilisent ce métal. En cas d’augmentation du prix du pétrole par exemple, l’or devient une valeur refuge intéressante pour faire face à la hausse des prix en dollars. Quand les prix du pétrole baissent, les investisseurs peuvent choisir de vendre leur or accumulé de manière préventive.

Les événements mondiaux peuvent aussi influencer le cours de l’or

La Covid-19 est l’un des exemples récents de l’impact que les événements mondiaux peuvent avoir sur le cours de l’or. L’incertitude économique causée par cette pandémie a poussé de nombreux investisseurs, particuliers comme professionnels, à se tourner vers l’or comme valeur refuge pour faire face à l’avenir. Cette augmentation de la demande a entraîné une hausse du prix de l’or.

Les différents moyens d’investir dans l’or

L’or est un investissement fiable. Il est très apprécié en raison de sa valeur intrinsèque et de sa stabilité dans des situations économiques incertaines. Si vous souhaitez investir dans l’or, voici les différents moyens pour votre investissement :

pièces d’or,

lingots d’or,

ETF (Exchange Traded Fund),

contrats à terme…

Les pièces d’or sont émises par des gouvernements du monde entier et souvent vendues par des négociants en métaux précieux. Elles ont une valeur de face qui est en général inférieure à leur valeur réelle en raison de leur teneur en or. Les pièces d’or peuvent être une bonne option si vous cherchez à diversifier votre portefeuille d’investissement.

Les lingots d’or sont des barres dont la pureté peut varier de 99,5 à 99,99 %. Ils sont souvent considérés comme la forme d’or la plus pure, mais ils peuvent être coûteux et difficiles à stocker. Pour votre investissement, vous pouvez acheter des lingots d’or de différentes tailles, allant de quelques grammes à plusieurs kilogrammes.

Si vous n’êtes pas intéressé par les pièces et les lingots d’or, vous pouvez investir dans les ETF. Il s’agit des fonds indiciels qui vous permettent d’acheter des actions représentant une participation dans un stock d’or. Les ETF offrent une méthode pratique et abordable pour investir dans l’or. Ils vous permettent d’éviter les contraintes liées à l’achat et au stockage physique de ce métal précieux.

Les contrats à terme sur l’or vous permettent enfin d’acheter ou de vendre le métal à un prix convenu à une date ultérieure. Ils sont souvent utilisés comme un outil de couverture contre les fluctuations du prix de l’or.

Comment pouvez-vous profiter des variations de l’or pour vos investissements ?

La meilleure stratégie pour investir dans l’or est de profiter de ses variations. Pour ce faire, il est important de comprendre les facteurs qui influencent le cours de l’or tels que l’offre et la demande, l’inflation, la géopolitique… Cela vous permet de mieux anticiper les mouvements du marché afin de prendre des décisions éclairées.

Pour mieux comprendre le cours de l’or, il existe des sites internet spécialisés que vous pouvez consulter. En analysant la fluctuation des valeurs sur le marché, vous pourrez acheter ou vendre vos objets en or au meilleur moment. Pour un investissement rentable, le trading est l’une des solutions idéales pour tirer profit des variations de l’or.

Vous pouvez aussi investir dans l’or papier. Vous achetez un produit financier dont le cours est plus ou moins lié au cours de l’or. Il s’agit d’un investissement indirect et dématérialisé qui nécessite l’intervention d’un ou de plusieurs intermédiaires.

Y a-t-il des risques associés à l’investissement dans l’or ?

Beaucoup de risques sont associés à l’investissement dans l’or. Parmi les risques les plus courants, on retrouve :

le risque de vol,

les fluctuations des prix,

le risque de contrepartie…

Si vous choisissez d’investir dans l’or physique, vous devez prendre en compte le risque de vol. L’or est un actif précieux et facilement transportable, ce qui le rend vulnérable. Il est ainsi important de stocker votre métal à un endroit sûr, comme un coffre-fort dans une banque ou dans un service de stockage professionnel.

Le cours de l’or peut varier en fonction de nombreux facteurs. Les fluctuations des prix peuvent affecter la valeur de votre investissement, surtout si vous cherchez à vendre à un moment où le cours de l’or est bas.

Si vous investissez dans des produits financiers tels que les ETF ou les contrats à terme, vous êtes exposé au risque de contrepartie. Par exemple, si la contrepartie avec laquelle vous avez négocié fait faillite, vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. De plus, l’investissement dans l’or est régi par des lois et des réglementations. Ces dernières peuvent ainsi varier d’un pays à l’autre., il est essentiel de connaître les lois et les réglementations de votre pays avant d’investir dans l’or.