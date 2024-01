Comment choisir une banque pro ? 5 critères à considérer

Parmi les actions les plus importantes à effectuer lors de la création d’une entreprise, figure le choix de la banque pro. Il y a tellement de choses qui peuvent rendre ce choix difficile, à l’instar de la multitude de banques professionnelles existantes sur le marché. Chacune d’elles possède des avantages qui lui sont spécifiques. C’est à vous de les étudier séparément et de déceler celle qui vous convient. Afin de vous aider à prendre la meilleure décision pour votre société, nous vous présentons dans cet article 5 critères que vous devez absolument considérer lorsque vous choisissez votre banque pro.

Vos besoins et vos attentes

Dépendamment de la taille, du statut juridique de votre compagnie (SARL, SASU, micro-entreprise…) et de la nature de votre activité, vos besoins peuvent varier. C’est pourquoi vous devez commencer par lister les différents services dont votre entreprise pourrait avoir besoin (besoins en matière de terminal de paiement, d’accompagnement et de conseils, de prêts, etc.).

Après cela, vous devez choisir une société bancaire qui répond le mieux à ces besoins.

Au fil du temps, des institutions bancaires spécialisées ont vu le jour et s’adressent à des types d’entrepreneurs précis (banques pour restaurateurs, artisans, commerçants, etc.). Elles rendent alors le choix plus facile. Il existe trois grands types de banques professionnelles : les banques en ligne, les néo banques et les banques traditionnelles.

Pour illustrer la prise de décision, imaginez que vous possédez une activité de vente en ligne (e-commerce), vous aurez donc besoin d’une banque en ligne qui propose des moyens de paiement à distance que vous pourrez inclure sur votre boutique.

Or pour un commerçant avec une boutique physique, une banque classique ou traditionnelle fera l’affaire. Même si les services offerts par les établissements bancaires se ressemblent, chacun d’eux fait l’effort de se différencier de la masse en proposant des extras. Prenez donc le temps d’évaluer l’offre de chaque banque pour voir celle qui répond le mieux à vos besoins et à vos attentes.

VOIR AUSSI : BoursoBank : quelles sont les offres Boursorama Banque ?

Les tarifs

La question du prix est elle aussi des plus importantes. D’une banque à l’autre, la tarification peut varier considérablement en fonction de divers facteurs. Parmi les données prises en compte dans la définition des tarifs bancaires, figurent : le taux de commission sur les opérations, les frais d’entretien du compte, le choix du pack bancaire souhaité par l’entrepreneur, les fonctionnalités et outils disponibles, le prix du chéquier et de la carte bancaire, etc. Il y a en réalité une multitude de facteurs qui entrent en compte dans la tarification.

Il est important de noter que suite à un constat réalisé, les institutions bancaires classiques tarifient leurs prestations à un montant plus élevé en comparaison aux néo banques et aux banques en ligne.

Pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix, il existe des comparateurs en ligne que vous pouvez utiliser pour connaître la banque la plus accessible. En fonction de la banque, il vous sera aussi possible de négocier le montant que vous aurez à payer. N’hésitez pas à comparer ses coûts avec ceux d’autres entités pour faire pencher le poids de la négociation de votre côté.

La sécurité

Un autre aspect est la sécurité du compte bancaire que vous allez ouvrir. Il peut être assez difficile de déceler le niveau de sécurité que possède une institution bancaire. C’est pourquoi il est recommandé de rechercher l’aide de votre banquier personnel. Présentez-lui vos attentes et les banques qui vous intéressent le plus. Avec l’expérience et la connaissance dont il dispose, ce conseiller pourrait vous faire découvrir des aspects importants que vous avez omis dans votre analyse. Et plus important, il vous donnera des astuces pour discerner le caractère sécuritaire d’une banque.

Vous pouvez aussi vous tourner vers d’autres entrepreneurs afin qu’ils partagent leurs expériences avec vous. Quoiqu’il en soit, retenez que les banques en ligne sont réputées pour être moins sûres que les banques traditionnelles. En effet, avec la multitude des attaques cybercriminels et des opérations bancaires en ligne, les piratages d’informations y sont plus constants que dans les banques classiques.

Toutefois, avec l’établissement des organismes de contrôle pour s’assurer de la sécurité des institutions bancaires, les différentes formes de banques sont presque au même niveau dans le domaine de la protection des comptes. Intéressez-vous de plus près à la politique de gestion de votre future banque professionnelle pour vous assurer qu’elle possède des mesures de sécurité élevées pour protéger les siens.

VOIR AUSSI : Freelance : quelle banque en ligne choisir ?

La proximité et la qualité du service

En fonction de la nature de votre activité (business en ligne ou commerce physique), la proximité géographique avec votre banque pourrait s’avérer utile. Si vous effectuez une activité professionnelle qui nécessite le paiement en cash par vos clients, vous aurez certainement besoin de vous rendre à la banque régulièrement pour déposer cet argent dans le compte de l’entreprise. Vous devrez donc favoriser une banque qui est proche du siège social de votre entreprise. Ce choix réduira considérablement les risques de vols et d’agressions.

Les établissements bancaires classiques sont plus indiqués dans ce cas, puisqu’elles acceptent les dépôts d’espèces et de chèques, contrairement aux banques en ligne.

Un autre élément à considérer lorsque vous faites le choix de votre banque professionnelle, c’est la qualité du service client. Les banques peuvent vous bloquer au moment d’effectuer une transaction comme un retrait ou un virement de fonds. Aussi, vos clients pourraient rencontrer des difficultés au moment de payer en ligne. Ou alors, peut-être que vous souhaitez bloquer votre carte (Visa ou Mastercard) pour un moment. Dans toutes ces situations d’urgence, il est essentiel que le service client de votre banque soit en mesure de vous apporter une aide rapide et efficace, que ce soit par email ou par téléphone.

Vous pouvez par exemple consulter les avis utilisateurs en ligne d’une banque qui vous intéresse pour voir si elle est irréprochable sur ce point. Quoiqu’il en soit, retenez qu’un service client de qualité est réactif et facilement accessible.

VOIR AUSSI : Comment se calcule la capacité d’emprunt ?

Les conditions d’acceptation et les délais d’ouverture du compte

Un autre point sur lequel vous devez porter votre attention lorsque vous choisissez votre banque est celui des conditions d’accès à remplir. Si vous possédez de grands moyens financiers, vous ne trouverez aucune difficulté à payer le prix élevé à l’ouverture du compte. Par contre, si vous êtes un auto entrepreneur, vous pouvez ne pas avoir assez de moyens. Recherchez donc une entité bancaire avec des conditions d’accès souples, une qui demande un dépôt de capital plutôt bas et qui propose de faibles tarifs sur les transactions.

Les banques en ligne et les néo banques (adaptées pour les indépendants) marquent un point dans ce domaine, puisqu’elles sont pour la plupart faciles d’accès.

Le délai nécessaire pour le traitement de l’ouverture d’un compte doit également être considéré. Si vous êtes plutôt pressé, vous préférerez ouvrir un compte en ligne, puisqu’il faut généralement quelques heures pour que votre compte soit fonctionnel. Or les banques traditionnelles prennent parfois des semaines pour finaliser la création de votre espace bancaire.

En fin de compte, il faut retenir que le choix d’une banque professionnelle se fait essentiellement sur la base des besoins de votre compagnie. La tarification, la sécurité, la qualité du service et les conditions d’accès de l’établissement bancaire sont d’autres facteurs influençant ce choix.

Vidéo bonus : Microentreprise – Faut-il créer un compte bancaire pro ?