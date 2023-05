Rachat de crédit : comment trouver l’offre la plus avantageuse pour vous ?

Faute d’épargne personnelle, de nombreux particuliers passent par un crédit pour financer leurs différents projets. Lorsque plusieurs prêts s’accumulent, les mensualités peuvent peser lourd sur le budget mensuel. À ce stade, votre reste à vivre peut baisser de manière considérable et vous vous exposez à des risques de surendettement. Le recours à un rachat de crédit est une excellente solution pour retrouver un équilibre financier. Cette opération bancaire consiste à regrouper tous les prêts en cours, pour n’avoir qu’une seule et unique mensualité à restituer. Comment alors trouver l’offre la plus avantageuse ? Faisons le point sur le sujet.

Le rachat de crédit, une solution avantageuse

Le remboursement de plusieurs mensualités en plus des charges fixes fait grimper vos dépenses mensuelles. Le montant du reste à vivre va donc baisser et il devient difficile de joindre les deux bouts. Pour y remédier, de nombreux particuliers ont recours au rachat de crédit. Cette opération bancaire vous évite la situation de surendettement et vous permet de restructurer votre budget. Un organisme financier rachète vos différents crédits, pour vous proposer un nouveau prêt avec de nouvelles conditions. Vous vous retrouvez ainsi avec une seule mensualité réduite, un taux d’intérêt plus avantageux et une durée de remboursement allongée.

Cette solution vous permet de rééquilibrer votre budget et de disposer d’un reste à vivre plus confortable. Grâce à cela, vous pourrez vous lancer dans de nouveaux projets sans prendre de risque. Le nouveau crédit facilitera la gestion de vos finances, car vous n’aurez plus qu’une seule mensualité à rembourser auprès d’un seul interlocuteur. Cependant, pour profiter de ces différents avantages, il est essentiel de choisir le meilleur rachat de crédit avec un taux intéressant. Pour cela, vous devez faire une comparaison des différentes offres.

Les différents types de rachats de crédit

Les organismes financiers proposent différents types de rachats de crédit selon vos besoins. Les voici.

Le rachat de crédit à la consommation

Le rachat de crédit à la consommation inclut tout type de prêts, à l’exception du crédit immobilier. Il concerne tous les prêts conso contractés à des dates différentes et vos éventuelles dettes. Les emprunteurs fichés à la Banque de France ne peuvent toutefois pas accéder à cette opération bancaire. Vous pouvez regrouper aussi bien les crédits à la consommation affectée ou non affectée que le crédit renouvelable ou revolving.

Les retards de loyers ou d’impôts, les factures impayées, les dettes d’huissier ou encore les pensions alimentaires peuvent également être pris en compte dans un rachat de crédit conso. Si vous souhaitez par exemple disposer d’une somme qui peut être renouvelée au fil des remboursements, financer des travaux ou encore l’acquisition d’une auto, vous pouvez recourir au rachat de prêts. Ce type de rachat de crédit s’étale généralement sur une courte ou moyenne durée, pouvant aller jusqu’à 12 ou 15 ans selon le profil de l’emprunteur.

Le rachat de crédit immobilier

Le rachat de crédit immobilier ou rachat de crédit hypothécaire consiste à vous faire racheter des prêts à la consommation avec un ou des crédits immobiliers. Cependant, le prêt immo doit au moins représenter 60 % du montant total à financer. Les divers types de crédits conso et les dettes peuvent être intégrés dans votre rachat de crédit immobilier. À la différence du regroupement de prêts à la consommation, celui immobilier peut s’étendre sur une longue durée allant jusqu’à 35 ans.

Le regroupement de prêts, pour financer quels projets ?

Avec plusieurs crédits en cours, les dépenses mensuelles grimpent considérablement à cause des mensualités. Il devient donc difficile, voire impossible, d’envisager de nouveaux projets. Le rachat de crédit est une solution idéale pour regrouper plusieurs prêts en un seul crédit. Le recours à cette solution vous permet d’augmenter votre pouvoir d’achat et de vivre plus confortablement. En étalant le remboursement du prêt sur une plus longue durée, vous réduisez le montant de la mensualité.

Bien que cela puisse augmenter le coût total du prêt, il reste un moyen efficace pour sortir de votre difficulté financière. Le rachat de crédit ne vous permet pas uniquement de réduire vos dettes. Vous pouvez également obtenir un budget supplémentaire pour le financement de vos projets. Le rachat de crédit renouvelable vous fait par exemple bénéficier d’une somme qui se renouvelle durant le remboursement du crédit. Le financement de vos besoins quotidiens sera ainsi facilité.

Avec un rachat de crédit travaux, vous avez la possibilité de souscrire un crédit supplémentaire pour le financement des travaux de rénovation au sein de votre bien. Il viendra s’ajouter à votre regroupement de prêts. Il en est de même pour le rachat de crédit auto qui vous permet d’acquérir une nouvelle voiture. Enfin, vous pouvez vous lancer dans un projet immobilier à la suite d’un rachat de crédit. Cette opération vous permet de réduire votre taux d’endettement jusqu’à 25 %. Vous ne risquez donc pas de dépasser le taux d’endettement maximal de 35 % après le rachat de prêts.

Les critères pour le choix de votre offre de regroupement de prêts

Réaliser cette opération sans avoir pris le temps de comparer les offres serait une énorme erreur. Pour réduire leurs mensualités au minimum, les particuliers font l’erreur d’allonger leur remboursement sur une trop longue durée. Pourtant, cela est loin d’être bénéfique, même si le pouvoir d’achat augmente. Cela, tout simplement parce que les nouveaux intérêts qui viennent s’ajouter aux mensualités vont s’accumuler. Cela fera exploser le coût total du crédit. Nous vous conseillons alors de bien étudier votre projet en amont, sachant que le rachat de crédit est plus intéressant à certains stades du remboursement des prêts que d’autres.

Tenez également compte des frais bancaires pour choisir un regroupement de prêts. Ceux-ci s’ajoutent à l’opération et peuvent augmenter le montant de l’opération. C’est le cas des frais de dossier exigés par la banque et des éventuelles pénalités de remboursement anticipé. Ils varient d’un organisme à un autre, d’où l’intérêt de faire jouer la concurrence. Une comparaison minutieuse est de mise pour trouver l’offre la plus avantageuse. C’est par ailleurs pourquoi nous vous recommandons de simuler votre rachat de prêts et de passer par un comparateur. Plusieurs éléments liés au regroupement de crédit doivent être pris en considération, dont :

le taux d’intérêt,

le coût de l’assurance,

les frais de dossier et de garantie,

les conditions imposées par les banques.

De plus, il est possible de recourir aux services d’un courtier en rachat de prêts pour trouver la meilleure offre. Ce professionnel collabore avec plusieurs partenaires. Il est le mieux placé pour vous orienter vers la solution la plus adaptée à votre situation.

La simulation de rachat de crédit pour vous aider

Compte tenu des différents critères qui entrent en jeu pour sélectionner votre rachat de crédit, il est indispensable de réaliser une simulation en amont. Elle vous permet d’avoir une idée précise sur votre rachat de prêts. Cette démarche se fait facilement, rapidement et gratuitement en ligne. En remplissant les champs demandés par le simulateur, vous pouvez obtenir plusieurs offres de regroupement de prêts, avec des taux différents. C’est donc une solution efficace et pratique pour comparer et choisir l’offre la plus avantageuse. Une simulation en ligne vous permet aussi d’avoir les détails sur le rachat de prêt en fonction de la durée de remboursement, du montant de la mensualité ou de l’ajout d’une trésorerie en plus.

Conseils pour préparer votre demande de rachat de prêts

Pour faciliter l’obtention de votre rachat de prêts aux meilleures conditions, vous devez constituer un dossier solide. Les organismes financiers prêteront attention à votre profil, notamment votre situation financière et personnelle. Un dossier convaincant et rassurant va susciter la confiance des banques. Pensez à réunir tous les documents liés à votre état civil, à vos revenus et votre patrimoine, ainsi qu’à votre situation financière et vos prêts en cours.

N’hésitez pas à soigner votre profil emprunteur en mettant en avant votre stabilité financière et votre capacité de remboursement. Votre capacité à épargner sera également un atout pour rassurer les banques, tout comme la présence d’un éventuel garant. Enfin, jouez sur la transparence pour prouver que vous êtes un client fiable et de confiance. Le rachat de prêts est une solution particulièrement destinée aux emprunteurs en difficulté. Les banques sont donc plus flexibles. Vous n’aurez pas à dissimuler votre situation, même si vous traversez une mauvaise passe.

Vous l’aurez compris, le rachat de prêts est une solution bancaire qui peut vous sortir de votre difficulté financière. En regroupant vos crédits en cours, vous ne remboursez qu’une seule et unique mensualité avec un montant réduit et une durée allongée. Votre pouvoir d’achat augmente alors et vous avez la possibilité de réaliser de nouveaux projets. Cependant, il est important de réaliser une comparaison minutieuse pour trouver la meilleure offre. Cela, car les frais et les conditions varient d’une banque à une autre. Un simulateur en ligne vous aide à avoir une idée sur l’opération et à trouver les offres les plus intéressantes du marché. Pensez également à constituer un dossier solide pour convaincre l’établissement de vous accorder le rachat de prêts.