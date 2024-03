Quelles différences entre une assurance-vie et un PER ?

En France, il existe une variété de produits financiers qui permettent aux souscripteurs de planifier leur avenir et de protéger financièrement leurs proches. L’assurance-vie et le PER sont deux options populaires pour l’épargne et la planification des retraites. Bien que ces deux produits aient des points similaires, ils présentent quelques différences notables qu’il convient d’élucider pour un choix judicieux. Voici en quelques mots les principaux points de différences entre le Plan d’épargne retraite et l’assurance-vie.

Objectifs de l’assurance vie et du PER

L’assurance-vie et le PER ont tous deux pour objectif de fournir une sécurité financière et une protection aux individus et à leurs familles.

Les polices d’assurance-vie poursuivent plusieurs objectifs. Elles prévoient généralement le versement d’un capital-décès aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré. De plus, l’assurance-vie permet de préparer sa retraite et garantit une transmission de patrimoine efficace. Elle propose également un plan d’épargne sur le moyen ou le long terme.

Les polices d’assurance-vie constituent donc un filet de sécurité financière quasi complet en cas de circonstances inattendues.

Par contre, le PER a été conçu dans le seul but d’aider les individus à épargner en vue de la retraite. Ici, les cotisations qui y sont versées sont destinées à s’accumuler au fil du temps et à fournir une source de revenus stable pendant la retraite. Celles-ci servent aussi de complément à d’autres prestations de retraite telles que les pensions ou la Sécurité sociale.

Fonctionnalités de l’assurance vie et du PER

Les polices d’assurance-vie offrent diverses fonctionnalités selon le type de police et l’assureur. Outre le capital décès, certaines polices d’assurance-vie peuvent également offrir des options de retraits partiels. Certaines donnent accès à l’emprunt sur la valeur de rachat de la police, offrant ainsi souplesse et liquidité aux assurés de leur vivant.

Or, les comptes PER, quant à eux, sont principalement axés sur l’épargne exclusivement pour la retraite. Les assurés se doivent de cotiser sur le long terme. Ici, les cotisations s’accumulent au fil des ans et bloquées jusqu’à l’âge de la retraite. De plus, les retraits desdites cotisations sont très souvent soumis à des restrictions et/ou à des pénalités. Toutefois, certains PER peuvent offrir des options limitées de retraits anticipés ou de prêts dans certaines circonstances.

La fiscalité de l’assurance vie et du PER

La fiscalité est un élément important pour l’assurance-vie et le PER en France. Chacune des polices d’assurance s’aligne sur un système fiscal spécifique.

Les cotisations aux polices d’assurance-vie peuvent donner droit à diverses préférences. Il s’agit en occurrence des déductions fiscales ou simplement des crédits d’impôt. Ces préférences sont fonctions du type de police et de la situation fiscale du souscripteur. En outre, la croissance de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie est généralement à imposition différée.

Les assurés ne sont pas tenus de payer des impôts sur les gains d’investissement jusqu’à ce qu’ils soient retirés.

A contrario, les cotisations à un PER donnent droit à des déductions fiscales dans la limite de certains seuils. Ceci vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt pendant la phase d’accumulation. Les sorties en capital sous forme de rente viagère sont imposées suivant le système des pensions retraite. En revanche, les sorties en capital sont soumises à une déduction forfaitaire de 30 %, prélèvements sociaux inclus.

Souscription à l’assurance vie et au PER

Le processus de souscription d’une police d’assurance-vie et d’un PER peut différer en termes de conditions d’éligibilité, de documentation et de procédures.

Les polices d’assurance-vie sont généralement accessibles aux personnes majeures. Elles s’adressent à tous ceux qui résident en France et à ceux qui résident à l’étranger. Elles peuvent parfois nécessiter un examen médical ou un processus de souscription méticuleux pour déterminer l’éligibilité et les taux de prime.

Les mineurs peuvent aussi souscrire après présentation de l’accord du représentant légal ou du souscripteur majeur.

Or, pour les comptes PER, la souscription est réservée aux résidants, c’est-à-dire, ceux qui sont domiciliés en France. Étant conçus pour l’épargne-retraite, ces comptes sont accessibles aux salariés, aux indépendants, y compris ceux qui n’exercent aucune activité professionnelle. Les employeurs peuvent proposer des PER dans le cadre des avantages sociaux. Aussi, les mineurs peuvent aussi souscrire au PER après présentation de l’accord du représentant légal ou du souscripteur majeur.

La transmission du patrimoine

La transmission des actifs détenus dans un contrat d’assurance-vie et dans un PER diffère en termes de succession et de traitement fiscal.

Les contrats d’assurance-vie permettent généralement aux assurés de désigner les bénéficiaires qui recevront le capital décès au moment du décès de l’assuré.

Ce capital décès est généralement exonéré d’impôt pour les bénéficiaires, car les montants investis ne sont pas intégrés dans la succession. C’est donc un moyen fiscalement avantageux de transmettre un patrimoine aux héritiers sans aucune déduction de la part du fisc français.

Les comptes PER peuvent également permettre aux bénéficiaires de recevoir le solde du compte au décès du titulaire du compte. Toutefois, l’imposition des avoirs du PER lors de la succession peut varier en fonction des facteurs tels que :

La relation entre le titulaire du compte et le bénéficiaire ;

L’âge du titulaire du compte au moment du décès.

Toujours est-il que le PER ouvre la voie à une imposition lors de la succession ou au moment de la transmission du patrimoine.

Disponibilité de l’épargne de l’assurance vie et du PER

Il s’agit d’un autre aspect des polices d’assurance à analyser avant de choisir entre le PER et l’assurance-vie. Les polices d’assurance-vie offrent une certaine flexibilité en termes de disponibilité de l’épargne. Elles proposent des options de retraits partiels ou d’emprunts sur la valeur de rachat de la police. Ces caractéristiques permettent aux assurés d’accéder à leurs fonds de leur vivant pour répondre à divers besoins financiers. Ainsi, l’assuré peut accéder à son épargne en cas de situations d’urgence, du paiement des frais d’éducation, des achats importants, etc.

Les comptes PER, en revanche, sont destinés à l’épargne sur une durée déterminée pour la retraite. Ils sont soumis à des restrictions sur les retraits et à des pénalités en cas d’accès anticipé aux fonds. Bien que certains PER puissent offrir des options limitées de retraits anticipés ou de prêts, ceux-ci ne sont aucunement recommandés.

Le but étant de s’assurer que les fonds sont préservés pour le revenu de la retraite.

Flexibilité et facilités de l’épargne de l’assurance vie et du PER

Les facilités offertes par l’une ou l’autre police d’assurance ne sont pas toujours similaires.

Les polices d’assurance-vie offrent une plus grande flexibilité en termes de paiement des primes, d’options de couverture et de choix d’investissement. Ceci constitue un point de démarcation important pour les souscripteurs ambitieux et/ou exigeants. De plus, les souscripteurs des polices d’assurance-vie peuvent ajuster leurs paiements de primes ou leurs niveaux de couverture. Cela se fait en fonction de l’évolution de leur situation financière ou des circonstances de la vie.

Les comptes PER, en revanche, sont soumis à des règles strictes en ce qui concerne les cotisations, les retraits et les options d’investissement. Bien que certains PER puissent offrir un choix de fonds d’investissement, la stratégie d’investissement globale est généralement déterminée par l’institution financière. Peu importe le type de gestion choisi, la compagnie d’assurance ou l’institution financière exercera toujours son droit de veto ou de décision.

Quelles sont les solutions d’investissement de l’assurance vie et du PER ?

Le choix de l’investissement est à considérer avant ou pendant la retraite. De ce fait, choisir entre l’assurance-vie et le PER peut avoir une incidence sur votre projet. Et pourquoi ?

Rappelons que l’assurance-vie et le PER offrent tous deux une gamme de solutions d’investissement pour aider les particuliers à faire fructifier leur épargne au fil du temps. Les polices d’assurance-vie peuvent offrir une variété d’options d’investissement, y compris :

Des comptes à intérêt fixe ;

Des comptes d’investissement variables ;

Des comptes indexés liés à la performance du marché.

Ces différents outils d’investissement aident et accompagnent le souscripteur dans ses différents projets. De plus, la diversification des supports d’investissement permet aux polices d’assurance-vie de s’adapter aux besoins des souscripteurs.

Les comptes PER offrent également des options d’investissement, avec un choix de fonds d’investissement ou de portefeuilles adaptés aux préférences individuelles. Les options d’investissement courantes au sein d’un PER peuvent comprendre :

Des fonds négociés en bourse (ETF) ;

Des actions ;

Des obligations ;

Des fonds communs de placement.

Ceci permet aux particuliers de diversifier leur épargne-retraite et d’obtenir des rendements potentiellement plus élevés à long terme. De même, il est donc impératif que les épargnants évaluent méticuleusement leur IMC actuel et anticipé avant d’opter pour l’un ou l’autre de ces dispositifs. Un tel examen est essentiel pour optimiser les avantages fiscaux inhérents à leurs choix d’investissement.

En conclusion, bien qu’étant deux outils importants de planification des retraites, l’assurance-vie et le PER sont bien différents sur le fond. Les points de différence sus-évoqués vous permettront de prendre des décisions éclairées sur l’option la mieux adaptée à vos besoins.