BoursoBank : quelles sont les offres Boursorama banque ?

BoursoBank (anciennement Boursorama banque) est la banque la moins chère depuis 15 ans, et compte plus de 2,5 millions de clients satisfaits. Elle offre de nombreux avantages à ses clients, notamment des offres de bienvenue très alléchantes. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons réalisé ce guide complet sur BoursoBank et ses offres.

Que savoir sur BoursoBank ?

Boursorama banque est une filiale du groupe Société Générale. Elle a été créée en 1998 sous le nom de Fimatex, une société de courtage en ligne. En 2002, Fimatex fusionne avec Boursorama, un site d’information financière, et devient Boursorama banque. Cette nouvelle banque en ligne propose des produits et services de banque au quotidien. Il s’agit entre autres de l’épargne, du crédit, de la bourse et de l’assurance. De plus, lors de l’ouverture de leur compte, les clients peuvent profiter de l’offre de 130€ de Boursorama Banque, et de plusieurs autres avantages.

Récemment renommée BoursoBank, la célèbre banque en ligne se distingue par sa simplicité, sa transparence, sa sécurité et sa compétitivité. Elle offre à ses clients une gestion 100% en ligne de leurs comptes, avec une application mobile, un site internet et un service client disponible 6 jours sur 7. Cette banque propose également des offres de bienvenue, des tarifs attractifs, des fonctionnalités innovantes et des partenariats exclusifs.

Les offres de bienvenue de Boursorama banque

Boursorama banque offre régulièrement des offres de bienvenue à ses nouveaux clients. En effet, vous pouvez bénéficier d’une prime de 80 à 150 euros pour l’ouverture d’un compte bancaire avec une carte bancaire. Ces offres sont soumises à des conditions de revenus, de versements ou de domiciliation, selon le type de carte bancaire choisie. Elles sont également limitées dans le temps et dans la quantité, et nécessitent l’utilisation d’un code promo lors de la souscription.

Quelles sont les offres de comptes bancaires chez BoursoBank ?

BoursoBank propose quatre offres de comptes bancaires, qui s’adaptent aux besoins et aux profils de ses clients. Ces offres sont :

Freedom

Spécialement conçue pour les ados de clients BoursoBank, l’offre Freedom introduit les jeunes de 12 à 17 ans à la gestion financière. Avec un compte bancaire gratuit et une carte bancaire sans frais, elle offre une application dédiée qui permet aux adolescents de gérer leur budget tout en offrant aux parents une visibilité et un contrôle sur le compte pour une sécurité maximale.

Welcome

L’offre Welcome de BoursoBank est accessible sans conditions de revenus, proposant une carte gratuite avec des paiements et retraits illimités en euros. En cas de non-utilisation, la carte est facturée 5 € par mois. Elle inclut également un paiement gratuit par mois à l’étranger avec des conditions avantageuses pour les transactions en devises.

Ultim

L’offre Ultim est parfaite pour les voyageurs, offrant une carte gratuite sans condition de revenus, avec la flexibilité d’un débit immédiat ou différé. Les paiements et retraits en euros sont gratuits et illimités, et l’offre inclut trois retraits gratuits par mois en devises avant d’appliquer une commission. Les plafonds sont modulables et il est possible d’obtenir un découvert autorisé après trois mois.

Metal

L’offre Metal est la proposition premium de BoursoBank, incluant une carte en métal pour 9,90 € par mois. Elle n’impose pas de conditions de revenus et propose des plafonds élevés de transactions. Les paiements et retraits sont gratuits et illimités, même en devises. De plus, cette offre comprend des assurances voyages premium et le service gratuit Bourso Protect Plus.

Chaque offre de Boursorama Banque est conçue pour offrir une expérience bancaire adaptée, avec un compte courant gratuit, la possibilité de gérer les dépenses en temps réel, et l’accès à des services de paiement mobile et des outils de suivi financier.

Quels sont les avantages offerts par BoursoBank ?

Boursorama banque offre de nombreux avantages à ses clients, tels que :

La gratuité : BoursoBank ne facture pas de frais de tenue de compte, de cotisation de carte bancaire, de commission d’intervention, de changement d’adresse ou de situation familiale, etc. Elle offre également des services gratuits, comme le changement de domiciliation bancaire, le service de cashback, etc.

: BoursoBank ne facture pas de frais de tenue de compte, de cotisation de carte bancaire, de commission d’intervention, de changement d’adresse ou de situation familiale, etc. Elle offre également des services gratuits, comme le changement de domiciliation bancaire, le service de cashback, etc. La performance : BoursoBank propose des produits performants, comme des comptes rémunérés, des livrets d’épargne, des assurances vie, des crédits immobiliers ou personnels, etc. Elle offre également des taux attractifs, des réductions, des primes ou des cadeaux à ses clients.

: BoursoBank propose des produits performants, comme des comptes rémunérés, des livrets d’épargne, des assurances vie, des crédits immobiliers ou personnels, etc. Elle offre également des taux attractifs, des réductions, des primes ou des cadeaux à ses clients. La sécurité : BoursoBank garantit la sécurité des transactions, des données et des fonds de ses clients. Ceci est possible grâce à des dispositifs de contrôle, de cryptage, de vérification, de blocage, de remboursement, etc. Elle offre également des services de sécurité, comme le service de clé digitale, le service de verrouillage de carte, le service d’alertes SMS ou email, etc.

: BoursoBank garantit la sécurité des transactions, des données et des fonds de ses clients. Ceci est possible grâce à des dispositifs de contrôle, de cryptage, de vérification, de blocage, de remboursement, etc. Elle offre également des services de sécurité, comme le service de clé digitale, le service de verrouillage de carte, le service d’alertes SMS ou email, etc. L’innovation : BoursoBank innove constamment pour offrir à ses clients des fonctionnalités innovantes. C’est le cas par exemple du service de paiement mobile, du service de paiement entre amis, du service de virement par SMS, etc. Elle offre également des services innovants, comme le service de coaching financier, le service de coaching immobilier, etc.

BoursoBank est une banque en ligne qui propose des offres de comptes bancaires, d’épargne, de crédit, de bourse et d’assurance. Elle se distingue par la gratuité de ses services, sa performance, et le niveau de sécurité offert. C’est aussi une banque qui innove en permanence, pour s’adapter aux évolutions du marché. N’hésitez donc pas à y ouvrir un compte, surtout pour profiter de la prime de bienvenue très alléchante.