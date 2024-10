Abonnements, prélèvements, ... Comment faire des économies ?

Les abonnements, ça s’accumule vite, non ? Entre le streaming, la musique, les applis de sport, les forfaits Internet et mobile, les remboursements de prêt… difficile de s’y retrouver ! Vous n’êtes pas seul à vous sentir submergé : selon une enquête ExpressVPN, 2 personnes sur 5 sont dépassées par le nombre d’abonnements qu’elles gèrent. Et ce n’est pas qu’une question de budget ! Il s’agit surtout de jongler avec plusieurs comptes, mots de passe et dates de renouvellement. Alors, comment reprendre le contrôle et faire des économies sur ces abonnements qui grignotent peu à peu votre budget ? Suivez nos astuces !

1. Faites un inventaire de vos abonnements

Première étape pour faire des économies : faire le ménage dans vos abonnements ! Jetez un œil à vos relevés bancaires, listez tous les paiements récurrents et classez-les. C’est souvent là que l’on se rend compte qu’on paie encore pour un abonnement oublié ou un service devenu inutile. L’astuce ? Utilisez des outils de gestion d’abonnements qui vous aident à visualiser clairement vos dépenses. Vous serez surpris de voir où part votre argent !

2. Comparez les offres avant de vous abonner

Ne vous précipitez pas sur le premier abonnement mensuel venu. Les entreprises proposent souvent des offres très similaires, mais les prix peuvent varier du simple au double ! Pour éviter les mauvaises surprises, passez par un comparateur de services.

Certains prestataires de services proposent des réductions pour les nouveaux clients ou des périodes d’essai gratuites.

Que ce soit pour la téléphonie, les plateformes de streaming ou encore les services bancaires, une petite comparaison peut vous faire économiser gros.

3. Optez pour des abonnements sans engagement

Les abonnements sans engagement sont votre meilleur allié pour une gestion flexible de votre budget. Contrairement aux abonnements avec engagement, ils vous permettent de résilier à tout moment. Plus besoin d’attendre la fin de l’année pour quitter un service qui ne vous satisfait plus. Par exemple, si vous ne regardez qu’une série par mois, pourquoi ne pas alterner entre les différentes plateformes pour économiser sur plusieurs mois ?

4. Partagez vos abonnements

Saviez-vous que beaucoup de services de streaming proposent des offres familiales ? Cela permet de partager un compte à plusieurs et ainsi diviser la facture. C’est aussi valable pour d’autres types de services comme la musique en ligne ou le stockage cloud. Une stratégie d’abonnement simple et efficace pour diviser par deux, voire par trois, vos dépenses mensuelles !

5. Résiliez vos abonnements inutiles… à temps !

On a tous déjà oublié de résilier un abonnement après une période d’essai gratuite, et voilà un prélèvement automatique qui revient chaque mois sans qu’on le voit venir. Astuces pour économiser : mettez un rappel dans votre agenda ou utilisez une carte prépayée pour éviter de vous retrouver débité. Les mandats de prélèvement SEPA sont très pratiques, mais attention à ne pas vous faire piéger !

6. Négociez avec vos prestataires

Votre contrat arrive à expiration ? Ne laissez pas passer cette occasion pour renégocier. Les entreprises sont souvent prêtes à revoir leurs prix, surtout si vous êtes un client fidèle. N’hésitez pas à mentionner les offres concurrentes pour appuyer votre demande.

Vous pouvez obtenir des solutions personnalisées qui correspondent mieux à vos besoins et à votre budget.

7. Groupez vos abonnements pour plus d’économies

Certaines plateformes de streaming et autres services proposent des bundles qui incluent plusieurs services dans un seul abonnement. Par exemple, avec un seul abonnement, vous pouvez accéder à de la musique, des films, et même des jeux vidéo.

En regroupant vos abonnements, vous pouvez obtenir une réduction intéressante et optimiser votre gestion de budget.

8. Méfiez-vous des petites sommes qui s’accumulent

Ne sous-estimez jamais les petits prélèvements automatiques. 2€ par-ci, 3€ par-là, et votre budget mensuel en prend un coup. Une solution simple est de mettre en place des alertes bancaires pour surveiller chaque paiement récurrent. Vous serez ainsi averti à chaque nouveau débit, et vous pourrez rapidement réagir si vous repérez un prélèvement SEPA non autorisé.

9. Profitez des offres « cachées » de rétention client

Les entreprises n’aiment pas perdre leurs abonnés, surtout les plus fidèles. Alors, pourquoi ne pas tenter de résilier un abonnement, puis attendre quelques jours ? Vous serez souvent contacté avec des offres de rétention beaucoup plus intéressantes. Certaines plateformes de streaming ou d’abonnement vous proposeront des réductions ou des mois gratuits pour vous inciter à rester.

Gardez un œil sur vos emails après votre demande de résiliation, vous pourriez recevoir une offre exclusive pour continuer à moindre coût.

10. Utilisez une carte bancaire temporaire ou virtuelle

Les cartes bancaires temporaires ou virtuelles sont un excellent moyen de tester des services d’abonnement sans se faire piéger par les prélèvements automatiques. Ces cartes prépayées génèrent un numéro unique pour chaque achat, ce qui vous permet de les utiliser uniquement pour la durée de l’essai.

Plusieurs banques en ligne offrent ce service gratuitement !

Une fois le paiement effectué, la carte devient inutilisable. Plus de risques d’oublier de résilier et de se faire débiter à la fin de la période d’essai !

11. Mettez à jour vos préférences de notification

Les notifications incessantes de certains abonnements peuvent vous inciter à consommer plus ou à rester abonné plus longtemps. Prenez quelques minutes pour désactiver les notifications non essentielles ou réduire leur fréquence.

Moins de notifications, c’est moins de tentations de renouveler un abonnement inutile.

Cela peut paraître anodin, mais cela vous permet de ne pas être constamment sollicité par des promotions ou des rappels qui vous incitent à rester abonné.

12. Payez en une seule fois pour une réduction à long terme

Certains services d’abonnement proposent des réductions significatives si vous payez une année entière en avance, au lieu de mensualiser le paiement. Si vous êtes sûr de vouloir garder l’abonnement pendant un certain temps, cette option peut vous faire économiser jusqu’à 20 % sur l’année.

Avant de vous engager, vérifiez si vous pouvez annuler à tout moment ou obtenir un remboursement partiel si vos plans changent en cours de route.

En appliquant ces quelques conseils, vous verrez que faire des économies sur vos abonnements n’a rien de compliqué. Il suffit de reprendre la main sur vos dépenses, de comparer, et surtout de ne pas hésiter à dire au revoir aux services dont vous n’avez plus besoin. À vous de jouer pour économiser de l’argent sans trop d’efforts !