Investir son argent : top 7 des erreurs à éviter

La croissance financière ou la liberté financière sont autant de notions qui vous parlent lorsque vous décidez d’investir votre argent. Un investissement désigne un placement en retour duquel vous espérez générer des bénéfices. Il peut cependant s’agir d’une opération extrêmement délicate, surtout si vous ne maitrisez pas entièrement ses rouages. Une mauvaise maîtrise de l’investissement peut entraîner d’importants risques de pertes de votre capital. Il est donc important de mesurer chaque paramètre et éviter des erreurs qui pourraient être fatales et compromettre vos chances de rentabilité. Voici une sélection de sept erreurs à éviter absolument lorsque vous voulez investir votre argent.

Ne pas avoir une stratégie d’investissement

Investir sans réelle stratégie est l’une des erreurs les plus graves que vous puissiez commettre. En effet, la stratégie d’investissement entoure toute l’opération d’investissement. Elle vous accompagne de la première à la dernière étape de votre investissement, voire même au-delà. Votre stratégie d’investissement encadre plusieurs étapes, à partir de la recherche du marché. Cette étape traduit l’analyse du marché, l’évaluation de la rentabilité financière, l’étude des caractéristiques du bien, et la compréhension du marché locatif actuel.

Votre stratégie d’investissement doit comporter une définition claire de vos objectifs d’investissement. Ceux-ci doivent être le plus précis possible. Les objectifs vont varier selon vos besoins. Il peut donc s’agir d’accroître votre capital, de financer vos études ou encore de financer un fonds de retraite, etc. Il faut également noter que vos objectifs peuvent évoluer avec le temps, en fonction de vos changements financiers, professionnels ou personnels.

Votre stratégie d’investissement vous permet également de prévoir un budget bien défini. Votre budget est un outil essentiel qui vous donne une orientation financière claire et contribue à la réalisation de vos objectifs financiers. Si vous réalisez un investissement locatif, votre budget devrait vous permettre de ressortir vos différentes dépenses, notamment courantes mensuelles, occasionnelles ou annuelles.

Se concentrer uniquement sur le rendement

Se concentrer uniquement sur le rendement est également une erreur que vous ne devez pas commettre. En effet, investir demande de prendre en compte de nombreux paramètres, dont la négligence peut compromettre vos chances de faire fortune. Les points essentiels suivants doivent toujours être pris en compte : les risques de perte, les objectifs financiers à long terme ou encore la volatilité du marché.

Vous devez garder un œil sur les risques. Nous parlons ici de risques de perte. En effet, tout investissement comporte une part de risques. Ignorer les risques associés à l’investissement en mettant uniquement sur le rendement vous expose à des pertes colossales. Il faut rappeler ici que plus le risque est majeur plus le rendement est important. Il est donc conseillé de trouver un juste équilibre entre risque supportable et rendement raisonnable.

Un investissement jamais seulement à court terme. Vous ne devez pas prendre de décisions qui iront à long terme compromettre votre investissement. Les décisions impulsives et non réfléchies sont donc à bannir. Les objectifs financiers doivent toujours être observés dans la globalité.

Tenir compte de la volatilité du marché revient à concevoir que les rendements passés ne garantissent pas ceux futurs. Par ailleurs, il faut également tenir compte des impacts fiscaux et du risque de surréaction aux fluctuations du marché.

Investir toutes vos liquidités

Lorsque vous voulez investir, il est généralement conseillé de ne pas placer toutes vos liquidités. En effet, ce serait une grave erreur de jugement de vouloir investir toute votre épargne. L’investisseur est souvent guidé par le gain potentiel, car la logique voudrait que plus vous investissez gros, plus vous gagnez gros. Mais mettre toutes vos liquidités dans un investissement demeure une erreur.

La prudence voudrait donc que vous gardiez toujours une épargne de précaution. Celle-ci va vous permettre de surmonter les situations imprévues. La raison est que si vous investissez tout, votre capital est alors bloqué durant la période de l’investissement. Il peut s’agir de quelques semaines, mois ou années. Durant ce temps si vous n’avez pas d’épargne de précaution, vous êtes absolument vulnérable et exposé.

Bien que cela soit une bonne chose, investir ne doit pas vous mettre dans une situation financière inconfortable. Il faut donc investir intelligemment, en conservant une épargne.

Le montant de cette dernière dépend de plusieurs critères tels que vos besoins, votre train de vie ou encore vos revenus et leur stabilité.

Ne pas épargner avant d’investir

Votre épargne est votre première ressource lorsque vous pensez à investir. Alors vouloir faire un placement financier sans avoir de réelle épargne est un défaut qui pourrait nuire à votre investissement. Avant de vous engager, vous devez au préalable constituer une épargne, encore appelée réserve financière. Son véritable apport est qu’elle contribue à faire face aux dépenses imprévues.

Avec une réserve d’urgence solide, vous avez une base financière solide et une sécurité financière en cas d’imprévus (perte d’emploi, maladie, etc.). Vous évitez ainsi de recourir aux dettes, évitant par la même occasion des intérêts élevés dus aux emprunts.

En cas de fluctuations économiques, votre épargne vous permet de conserver une marge de manœuvre. Il faut ajouter que si votre besoin est à court terme, tel que l’achat d’une, votre épargne peut très bien le supporter. Le recours aux placements financiers n’est conseillé que pour les objectifs financiers à long terme.

Un autre avantage de l’épargne est qu’il vous permet d’apprendre progressivement le marché financier. Par la même occasion, vous développez votre stratégie d’investissement avant de vous engager.

Ne pas garder un œil sur la pertinence de l’investissement

Si vous disposez de plusieurs investissements dans votre portefeuille, ne pas vérifier la pertinence de chacun d’entre eux peut s’avérer nocif pour vous. C’est donc dire qu’il est important de garder un œil ouvert et de vous rassurer que vos investissement sont toujours pertinents ; en d’autres termes que vous pouvez toujours espérer des de bons revenus. C’est d’ailleurs une règle cardinale de la gestion de portefeuilles d’actifs.

Si vous ne gardez pas un œil sur la pertinence de votre investissement, vous vous exposez à de nombreuses mauvaises surprises, telles que les changements de circonstances. Lorsque changent les conditions politiques, économiques et sectorielles, il est important de revoir vos investissements afin d’être toujours en phase avec la réalité du marché.

Vous risquez également de tomber sous le coup de l’obsolescence de votre stratégie d’investissement. En effet, il est possible que celle-ci, d’actualité à un moment donné, finisse devenir obsolète avec le temps.

Elle n’est plus adaptée à la réalité du marché et aux nouvelles opportunités. Des révisions sont parfois nécessaires pour améliorer les rendements.

Un défaut de suivi de la pertinence des investissements peut entraîner à ne pas réaliser la baisse de performance de certains actifs, le désalignement des objectifs financiers initiaux du fait du changement de situation de l’investisseur. Il peut également lui faire perdre des opportunités financières.

Ne pas tenir compte de l’horizon d’investissement

L’horizon d’investissement désigne la durée prévisionnelle du placement d’un capital que vous pouvez immobiliser. C’est la période durant laquelle vous estimez ne pas avoir besoin de votre argent. L’horizon d’investissement est une notion essentielle dans le secteur financier.

Cette durée varie en fonction de l’investisseur, notamment en fonction de ses objectifs financiers, ses projets, son âge, sa situation familiale, etc. Elle est donc personnelle. Chaque investisseur la définit selon ses propres critères. Dans la pratique, il ne vous est pas exclu de recourir à l’accompagnement d’un expert en gestion de patrimoine pour déterminer correctement votre horizon d’investissement.

Trois classes permettent de déterminer la durée moyenne d’un placement financier, à savoir :

Les investissements à court terme

L’investisseur peut récupérer son capital ou obtenir une plus-value instantanément ou d’ici deux ans environ.

Les investissements à moyen terme

Lorsqu’il est à moyen terme, l’investissement commence à être rentable dans les deux à huit ans environ.

Les investissements à long terme

Un investissement à long terme s’étale sur une période beaucoup plus longue, notamment sur plus de huit ans.

Ne pas diversifier son portefeuille

Selon un adage très connu, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. L’une des erreurs les plus communes chez les investisseurs, notamment les débutants, c’est de ne pas diversifier leurs portefeuilles d’actifs. Cela pourrait avoir des conséquences non négligeables, voire même énormes. Cette erreur est généralement combinée à celle de tout placer dans un seul investissement.

Lorsque vous ne diversifiez pas votre portefeuille, et décidez d’investir toute votre épargne ou économie dans un seul type de produit, tout votre capital encourt le risque de perte. Si par exemple il s’agit d’un investissement dans une crypto-monnaie, vous risquez de perdre tout votre investissement si le cours de ladite crypto-monnaie chute.

Par contre, en faisant une répartition de votre épargne sur des investissements différents, vos risques s’en trouvent également répartis, et donc diminués pour chaque investissement.

En somme, lorsqu’un investisseur maîtrise ces erreurs à éviter lors d’un placement financier, il diminue les risques de perte de son capital, garantissant au mieux son retour sur investissement.

