Peut-on avoir plusieurs PER (Plan d’Épargne Retraite) ?

En France, le Plan d’Épargne Retraite (PER) est devenu un instrument de planification, de stabilité et de sécurisation d’une retraite confortable. Avec l’évolution des marchés financiers, des questions se posent naturellement sur la faisabilité et les avantages d’avoir plusieurs PER. Or, le législateur français a produit un contenu suffisamment édifiant sur les conditions d’accès et de gestion du PER. Est-il permis d’avoir plus d’un contrat PER en France ? Explications à la suite de cet article.

Est-il permis de détenir plusieurs PER en France ?

OUI ! Les Français ont bel et bien la possibilité et le loisir de posséder plusieurs Plans d’Épargne Retraite (PER). La législation française ne donne aucune précision sur le nombre exact de PER qu’une personne peut posséder. Toutefois, il n’est surtout pas permis qu’un seul individu se retrouve avec deux PER individuels, car la loi n’en prévoit qu’un par individu.

Il est assez fréquent que des personnes possèdent plusieurs PER pour diverses raisons :

La détention d’un PER individuel : il est initié par les individus eux-mêmes pour préparer leur retraite par le biais de contributions volontaires ;

: il est initié par les individus eux-mêmes pour préparer leur retraite par le biais de contributions volontaires ; Les PER collectifs d’entreprise : ils sont mis en place par les employeurs pour aider les salariés/employés à préparer leur retraite en utilisant leur épargne.

À ce niveau, chaque Plan représente un compartiment distinct au sein de contrats distincts. Ainsi, si un salarié change d’emploi pour un autre PER collectif d’entreprise, un nouveau contrat est initié. De ce fait, sans consolidation de comptes via des transferts, les individus peuvent accumuler plusieurs Plans tout au long de leur carrière.

Cumul des comptes Plan d’Épargne Retraite en France : les conditions

Les comptes de retraite « individuels et collectifs » de type PER peuvent être cumulés sous certaines conditionnalités. Cela offre une certaine souplesse, des avantages en termes de gains et des options intéressantes pour la planification de la retraite. Ainsi, vous pouvez détenir simultanément des PER individuels et collectifs.

L’accumulation des contrats PER est envisageable dans les circonstances suivantes :

Détenir un Plan collectif par l’intermédiaire de son entreprise tout en obtenant séparément votre PER individuel ;

Détenir un Plan d’assurance individuelle en même temps qu’un Plan bancaire/compte-titres individuel ;

Détenir un contrat collectif de l’ex-employeur ainsi qu’un autre Plan du nouvel employeur ;

Posséder un contrat individuel et entrer ensuite dans une entreprise qui offre un contrat obligatoire ou PERO ;

Détenir un Plan dans un établissement bancaire et souhaiter détenir un autre contrat individuel sur Internet à des conditions avantageuses.

Toutefois, il peut y exister d’autres possibilités d’accumulation de PER. Cependant, notez que si les PER peuvent être cumulés, le plafonnement fiscal déductible reste fixe, et donc, pas cumulable. Ce plafond s’applique universellement aux cotisations individuelles sur l’ensemble des PER.

Il s’applique également aux cotisations versées sur chacun de vos anciennes conventions ou contrats de retraite (Madelin, Perp, etc.).

Est-il avantageux d’avoir plusieurs PER ?

De nombreux salariés s’interrogent sur la nécessité et l’intérêt de posséder plusieurs Plans. Eh bien, sachez qu’il peut être utile de profiter des privilèges d’avoir plusieurs Plans, afin de s’assurer une retraite épanouissante. Rappelons que la détention de plusieurs Plans améliore la diversification des actifs et élargit les options d’investissement.

Combinaison PER bancaire et PER d’assurance

Il s’agit de deux PER individuels, qui, une fois combinés, vous donnent accès à divers avantages. Cette combinaison vous offre la polyvalence de compte-titres, ainsi que les avantages successoraux d’un PER d’assurance. Ces derniers sont acquis, tout en préservant les intérêts et la transmission sans faille de votre solde à vos bénéficiaires. Elle se fait très souvent au décès du titulaire du Plan.

Toutefois, le PER d’assurance, proposé par les assureurs, fonctionne comme une assurance-vie. Il offre des conditions fiscales avantageuses aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré. Il est généralement investi dans des fonds en euros et des unités de compte. Par contre, le PER bancaire (PER compte-titres) proposé par les banques, fonctionne comme un compte-titres. Il vous offre un large éventail d’options d’investissement.

Combinaison PER d’entreprise et PER individuel

Combiner PER individuel et PER d’entreprise peut considérablement améliorer vos perspectives financières. Même si vous possédez un Plan individuel, il peut être très avantageux de tirer parti du Plan collectif de votre entreprise.

D’abord, en consolidant votre épargne salariale au sein du Plan collectif d’entreprise, vous accédez à des conditions sociales et fiscales favorables.

Il s’agit notamment d’exonérations, à l’exception de la CSG et de la CRDS, qui vous permettent de conserver au maximum vos revenus.

Ensuite, votre employeur peut compléter votre épargne par des versements complémentaires, renforçant ainsi votre sécurité financière. Cette contribution supplémentaire permet d’amplifier le potentiel de croissance de votre épargne au fil du temps.

Enfin, lorsque vous quittez l’entreprise, vous avez la possibilité de transférer le solde accumulé sur votre PER individuel. Cette transition en douceur assure la continuité de la gestion de votre épargne tout en optimisant les avantages accumulés pendant votre mandat.

Combinaison PER et PERP

Le PER populaire (PERP) est le précurseur du Plan d’Épargne Retraite individuel. Il fonctionne comme un contrat d’épargne retraite accessible aux particuliers, indépendamment de leurs engagements professionnels. Malgré la disponibilité des Plans individuels, de nombreux particuliers conservent leurs comptes populaires. Pour quels intérêts ?

Lorsque le solde de votre PERP est inférieur à un certain seuil (-40 000 €), cela induit une sortie en rente/capital impossible. Or, avec le PERP, il est permis d’opter pour une sortie en capital malgré cette condition. Cette sortie est soumise à un régime fiscal plus favorable que celui des PER.

On parle de 7,5 % de prélèvement fiscal (après déduction/allègement 10 %) et de 9,10 % de contribution sociale.

Cependant, si le fait de disposer de plusieurs PER semble avantageux, cela n’augmente pas collectivement le plafond des déductions pour l’épargne-retraite. Chaque Plan fonctionne avec son propre seuil de déductibilité, et ces limites ne sont pas cumulables. Ainsi, peu importe le nombre de Plans que vous détenez, le montant maximum des déductions au titre de l’épargne-retraite reste inchangé. C’est-à-dire, il reste le même pour tous les plans.

Gérer efficacement des PER multiples : comment s’y prendre ?

La gestion efficace de plusieurs PER nécessite une approche disciplinée de la gestion des fonds de retraite. Étant donné le défi que représente le maintien d’une vue d’ensemble en temps réel de l’état de chaque contrat, l’utilisation d’un agrégateur de comptes peut s’avérer inestimable. Cet outil consolide l’ensemble de votre épargne-retraite et vous offre une vue d’ensemble pratique.

En outre, il est essentiel d’atténuer le risque d’investissements en double dans vos différents Plans. Comme ces comptes fonctionnent de manière indépendante, il y a un manque de coordination entre les gestionnaires. Cela peut conduire à une exposition excessive à des actions, des secteurs ou des régions géographiques spécifiques.

En outre, l’établissement d’un contrat principal/individuel sert de point central pour la gestion des soldes des autres contrats. Il s’agit particulièrement de ceux associés aux employeurs. Ce contrat principal doit se caractériser par une gestion en ligne conviviale, des options d’investissement diversifiées et des frais compétitifs.

Quelles sont les inconvénients d’avoir plusieurs Plans d’Épargne Retraite ?

Les principaux inconvénients de disposer de plusieurs Plans d’Épargne Retraite sont les suivants :

Frais assez importants : notez que chaque Plan d’Épargne Retraite est assorti de divers frais (fonctionnement, gestion, etc.). Lorsqu’un épargnant accumule plusieurs PER, il finit par supporter les coûts pour chaque compte ou contrat. Cela impacte le rendement de l’épargne-retraite du détenteur des comptes ;

: notez que chaque Plan d’Épargne Retraite est assorti de divers frais (fonctionnement, gestion, etc.). Lorsqu’un épargnant accumule plusieurs PER, il finit par supporter les coûts pour chaque compte ou contrat. Cela impacte le rendement de l’épargne-retraite du détenteur des comptes ; Complexité de gestion : la gérance des contrats / comptes / Plans peut s’avérer complexe et exige une attention méticuleuse. Cela implique que l’on se tienne au courant de divers aspects fonctionnels des comptes (performances, conditions contractuelles, obligations fiscales, etc.) ;

: la gérance des contrats / comptes / Plans peut s’avérer complexe et exige une attention méticuleuse. Cela implique que l’on se tienne au courant de divers aspects fonctionnels des comptes (performances, conditions contractuelles, obligations fiscales, etc.) ; Répartition inégale des fonds/épargne : si l’épargnant gère des Plans avec des stratégies d’investissement différentes, il pourrait en résulter une répartition inégale de l’épargne, ce qui pourrait avoir un impact sur ses objectifs financiers à long terme ;

: si l’épargnant gère des Plans avec des stratégies d’investissement différentes, il pourrait en résulter une répartition inégale de l’épargne, ce qui pourrait avoir un impact sur ses objectifs financiers à long terme ; Non cumul des prérogatives fiscales : si la possession de plusieurs PER semble bénéfique, gardez à l’esprit que ces avantages fiscaux ne peuvent pas être cumulés. Le plafond des déductions fiscales sur les versements volontaires s’applique universellement à tous vos Plans. Par conséquent, il n’est pas possible de tirer parti de plusieurs Plans d’Épargne Retraite pour améliorer l’optimisation fiscale ;

: si la possession de plusieurs PER semble bénéfique, gardez à l’esprit que ces avantages fiscaux ne peuvent pas être cumulés. Le plafond des déductions fiscales sur les versements volontaires s’applique universellement à tous vos Plans. Par conséquent, il n’est pas possible de tirer parti de plusieurs Plans d’Épargne Retraite pour améliorer l’optimisation fiscale ; Différenciation des paramètres d’investissement : malgré des critères opérationnels uniformes, les conditions d’investissement peuvent varier d’un assureur à l’autre. Certains facteurs peuvent différer de manière significative d’un prestataire à l’autre. Il peut s’agir des frais applicables, des supports d’investissements, les stratégies de gestion, les conditions d’accès, etc.

En bref, il n’existe aucune restriction explicite à la détention de nombreux Plan d’Épargne Retraite. La décision d’en avoir plusieurs reste personnelle. Les PER multiples permettent extensibilité, diversification et personnalisation de l’épargne-retraite. Toutefois, la gestion et la gérance de comptes multiples exige une compréhension approfondie des exigences réglementaires et des implications en matière d’investissement.



