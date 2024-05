Peut-on avoir plusieurs assurances vie ?

L’assurance vie est un pilier de la sécurité financière pour les particuliers en France. Elle offre un filet de sécurité aux proches en cas d’imprévu ou de toute situation importune. Toutefois, une question se pose : peut-on avoir plusieurs contrats d’assurance vie ? Répondre à cette question demande que l’on examine l’aspect pratique, l’objectif et les implications d’une telle décision.

Est-il possible d’avoir plus d’une police d’assurance vie ?

Notons qu’il est tout à fait possible, pour tout souscripteur, de détenir plusieurs polices d’assurance vie simultanément en France. Les compagnies d’assurance-vie n’imposent généralement pas de restrictions par rapport au nombre de polices qu’un souscripteur peut avoir. Toutefois, la faisabilité et l’opportunité d’une telle démarche dépendent de divers facteurs.

On parle précisément de la situation personnelle, des objectifs pécuniaires et des stratégies de gestion des risques. Par ailleurs, en optant pour plus d’un contrat/police d’assurance-vie, vous améliorez sans doute le rendement de vos actifs de manière significative.

Contrairement à certaines formules d’épargne réglementée (PEL, etc.), l’assurance vie offre remarquablement souplesse et flexibilité.

Vous n’êtes pas limité dans le nombre de contrats à détenir et les cotisations ne sont en aucun cas plafonnées. Cette souplesse vous permet d’adapter votre stratégie d’assurance à vos ambitions et à votre tolérance au risque.

À quoi sert une police d’assurance-vie ?

À la base, l’assurance vie sert de protection financière à la fois, aux personnes à charge et aux bénéficiaires. Elle profite aux bénéficiaires dans le cas où le titulaire de la police décède, leur permettant de faire face à certaines obligations financières. Il s’agit notamment du remboursement d’un prêt hypothécaire, le règlement d’une dette, le paiement des frais d’éducation, etc.

En un mot comme en mille, la police d’assurance vie peut donc servir plusieurs objectifs :

Se constituer une épargne sûre et sécurisée au fil du temps ;

Augmenter son capital par le biais d’investissements stratégiques ;

Diversifier votre portefeuille financier en distribuant les fonds entre différents actifs ;

Assurer sa retraite en générant des flux de revenus supplémentaires ;

Financer divers projets moyen/longtermistes (investissements immobiliers, etc.) ;

Fournir une aide financière aux bénéficiaires (décès du souscripteur ou imprévus) ;

Faciliter le transfert d’actifs et profiter d’une fiscalité avantageuse afin d’optimiser la planification successorale.

Pourquoi souscrire plusieurs polices d’assurance vie ?

La décision d’opter pour une assurance vie multiple repose sur diverses considérations, chacune adaptée aux besoins et aux objectifs individuels.

Diversification des placements

Les différentes polices offrent des montants et une typologie de placement/couverture variés (assurance vie temporaire, assurance vie entière, etc.). En détenant plusieurs polices, les particuliers peuvent adapter leur couverture à des besoins financiers spécifiques.

On note par exemple le remplacement du revenu, la protection des dettes, la planification successorale ou la création d’un héritage.

Par ailleurs, la diversification du portefeuille d’assurance vie permet d’améliorer votre potentiel de gain. Les performances des placements proposés par les assureurs diffèrent d’un établissement à l’autre, mais aussi, d’une année à l’autre. En détenant plusieurs polices, vous avez accès à un plus large éventail de fonds d’investissement, permettant ainsi d’optimiser vos actifs.

Atténuation des risques

Les circonstances de la vie évoluent au fil du temps (obligations financières changeantes, dynamiques familiales et trajectoires de carrière). Opter pour plusieurs polices d’assurance offre une approche stratifiée de la gestion des risques. Celle-ci garantit une couverture complète à différents stades de la vie et selon différents scénarios. Cette diversification minimise la dépendance à l’égard d’une seule police et renforce la résilience financière en cas d’événements inattendus.

En outre, la détention de plusieurs polices d’assurance vie permet de répartir votre épargne sur différents supports d’investissement. Vous pouvez par exemple opter pour une police d’assurance vie prudente présentant un faible risque. Et à côté, opter pour une autre police offrant des rendements plus élevés, mais potentiellement plus risqués. Cette approche stratégique vous permet d’équilibrer sécurité et croissance au sein de votre portefeuille d’investissement.

Différenciation des modes de gestion

Diversifier les contrats d’assurance-vie offre une gamme d’options de gestion adaptées aux besoins et aux préférences des investisseurs. Ces modes de gestion sont conçus pour s’adapter à différents niveaux d’implication et de tolérance au risque. Ils permettent aux individus d’aligner leurs investissements sur leurs objectifs financiers.

Parmi les options de gestion disponibles en cas de diversification des contrats d’assurance vie, vous avez :

La gestion autonome/libre : ici, le titulaire du contrat conserve l’entière maîtrise des décisions d’investissement. Il a l’autonomie nécessaire pour sélectionner les placements et déterminer leur répartition au sein du contrat ;

: ici, le titulaire du contrat conserve l’entière maîtrise des décisions d’investissement. Il a l’autonomie nécessaire pour sélectionner les placements et déterminer leur répartition au sein du contrat ; La délégation de gestion (gestion sous mandat) : les investisseurs délèguent les décisions d’investissement à un gestionnaire d’actifs professionnel ou à une institution (banque, courtier, assureur, etc.) ;

: les investisseurs délèguent les décisions d’investissement à un gestionnaire d’actifs professionnel ou à une institution (banque, courtier, assureur, etc.) ; La gestion hybride (pilote exclusive) : elle combine des éléments de l’approche autogérée et de l’approche gérée. Les investisseurs conservent le contrôle de leurs investissements tout en automatisant certaines décisions ;

: elle combine des éléments de l’approche autogérée et de l’approche gérée. Les investisseurs conservent le contrôle de leurs investissements tout en automatisant certaines décisions ; La gestion profilée : elle utilise des algorithmes automatisés pour adapter les stratégies d’investissement en fonction du profil de risque de l’investisseur. Ces stratégies s’adaptent aussi suivant les objectifs financiers et de l’horizon temporel de l’investisseur.

Flexibilité de la planification successorale

L’établissement de polices d’assurance-vie individuelles pour chaque bénéficiaire simplifie le versement des fonds au décès du titulaire de la police. Lorsque plusieurs bénéficiaires sont concernés, le déblocage des fonds est subordonné à l’obtention de certains documents.

Il s’agit des documents fournis par l’assureur et requis de la part de chacun d’entre eux.

Cette approche garantit une distribution plus harmonieuse et plus rapide du capital assuré. De plus, cela réduit les retards potentiels et les obstacles administratifs liés à la coordination des paiements entre plusieurs bénéficiaires. Les souscripteurs peuvent ainsi optimiser l’efficacité fiscale, préserver le patrimoine et faciliter un transfert de patrimoine sans heurts aux générations futures.

Souscrire plusieurs assurances vie : quelle fiscalité ?

L’étude des implications fiscales de plusieurs polices d’assurance-vie nécessite un examen attentif de divers facteurs. On parle notamment de la propriété de la police, la désignation des bénéficiaires et les stratégies de distribution. Le transfert des polices et le rachat du produit de l’assurance-vie sont deux aspects fiscaux importants.

Fiscalité transmission des assurances vie

La fiscalité des successions est avantageuse pour les contrats d’assurance vie, à condition que le souscripteur ait désigné des bénéficiaires. Certains bénéficiaires peuvent profiter d’une exonération totale d’impôt lorsqu’ils héritent des produits de l’assurance-vie sous certaines conditions. Il s’agit des conjoints/partenaires du pacte civil de solidarité ou PACS, de certains organismes à but non lucratif, y compris les frères/sœurs.

Toutefois, rappelons que le traitement fiscal varie selon les bénéficiaires. Certains peuvent bénéficier d’abattements, dont l’importance dépend d’un ensemble de facteurs. Parmi ces facteurs, vous avez la date d’ouverture du contrat, de versement et l’âge du souscripteur au moment des versements. Il est important de noter que ces réductions diffèrent dans leur application.

Une réduction de 152 500 € s’applique par tête, ce qui signifie que chaque bénéficiaire peut bénéficier de cette réduction séparément. Cependant, si un bénéficiaire reçoit plusieurs contrats d’assurance-vie, il doit appliquer cette réduction au capital total reçu, et non pas contrat par contrat.

À l’inverse, 30 500 € de réduction s’appliquent globalement à l’ensemble des contrats ou polices du défunt, non pas par bénéficiaire.

Fiscalité rachat d’une assurance-vie multiple

Le rachat d’une assurance-vie multiple consiste à retirer partiellement ou totalement des fonds du contrat. Un retrait total entraîne l’annulation du contrat. Lors d’un rachat, la fiscalité ne s’applique que sur les produits de l’assurance vie. Les taux dépendent ici des facteurs tels que la date de paiement des primes et la durée du contrat.

Si le contrat d’assurance vie est actif depuis au moins 8 ans, le preneur d’assurance bénéficie d’un abattement annuel sur les gains. Les coûts sont plafonnés à 4 600 € pour un singleton (personne seule) et à 9 200 € par couple. Toutefois, notez que la fiscalité des rachats des assurances vie présente des avantages importants dès l’âge de 8 ans.

Le choix de la flat tax au détriment du barème progressif de l’impôt sur le revenu entraîne un abattement forfaitaire de 7,5 % après 8 ans. Celui-ci est porté à 12,8 % pour les montants supérieurs à 150 000 €. Les prélèvements sociaux, fixés à 17,2 %, s’appliquent uniformément à toutes les souscriptions d’assurance vie, peu importe la date de versement.

Les éléments à considérer avant de souscrire plusieurs assurances vie

Avant de conclure des contrats d’assurance vie multiples, il est essentiel d’évaluer votre situation financière. Assurez-vous que vous possédez suffisamment d’actifs ou de capitaux pour les soutenir de manière adéquate. La détention de plusieurs polices sans les fonds nécessaires ne fait qu’alourdir votre charge administrative, sans aucun avantage pratique.

En outre, il peut être prudent d’explorer d’autres possibilités d’investissement. Par exemple, si votre objectif est d’améliorer votre niveau de vie après la retraite, opter pour un plan d’épargne retraite. Il pourrait s’avérer plus avantageux que d’acquérir une autre police d’assurance vie.

Pour finir, tout le monde peut détenir plusieurs assurances vie en France. Cela exige un examen minutieux de vos besoins individuels, de vos objectifs et de votre situation financière actuelle. En tirant parti de la souplesse et des possibilités stratégiques offertes par plusieurs assurances vie, vous améliorez efficacement votre sécurité financière.

