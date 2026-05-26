Peut-on avoir deux livrets A dans deux banques différentes ?

Le Livret A reste l’un des placements préférés des Français. Simple, accessible et totalement défiscalisé, il attire chaque année des millions d’épargnants. Pourtant, une question revient souvent lors d’un changement de banque ou d’une nouvelle ouverture de compte : peut-on posséder deux Livrets A dans deux établissements différents ? Derrière cette interrogation se cachent des règles strictes, des contrôles automatiques et des risques parfois méconnus. Entre interdiction de cumul, sanctions possibles et alternatives d’épargne réglementée, voici ce qu’il faut savoir avant d’ouvrir un nouveau livret.

Un seul Livret A autorisé par personne

Le Livret A fait partie des produits d’épargne réglementés par l’État. Son fonctionnement répond à des règles précises applicables dans toutes les banques françaises. La principale concerne le nombre de comptes autorisés : une seule personne peut détenir un unique Livret A, peu importe le nombre de banques dans lesquelles elle possède des comptes.

Cette interdiction vise à garantir l’équité entre les épargnants et à éviter les abus liés aux avantages fiscaux du produit. De fait, le Livret A bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Aussi, les intérêts générés restent nets, ce qui en fait un placement très attractif sans risque.

Le principe vaut pour tous les établissements :

banque traditionnelle ;

banque en ligne ;

banque mutualiste ;

néobanque proposant des produits réglementés.

Une personne qui tente d’ouvrir deux livrets crée ce que l’administration appelle un doublon, une situation interdite même si les montants déposés sont faibles ou si l’un des livrets n’est plus utilisé.

Le contrôle ne dépend pas uniquement des banques. L’administration fiscale centralise les informations liées aux livrets réglementés afin d’éviter les ouvertures multiples. Les banques doivent vérifier l’existence d’un autre Livret A avant toute nouvelle souscription. Cette règle concerne également les mineurs, qui ne peuvent détenir qu’un seul livret quel que soit l’établissement.

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Que se passe-t-il en cas de double détention ?

Les contrôles sont automatisés. Lorsqu’un client demande l’ouverture d’un Livret A, la banque interroge systématiquement l’administration fiscale pour vérifier qu’aucun autre livret n’existe déjà à son nom.

Si un second Livret A apparaît, plusieurs situations peuvent se produire. Dans certains cas, la banque refuse l’ouverture. Dans d’autres, le client reçoit une demande de régularisation afin de fermer l’un des deux comptes.

La double détention peut entraîner une amende fiscale. Le montant correspond à 2 % des sommes présentes sur le livret ouvert irrégulièrement.

Même si cette sanction reste rare, elle existe et peut s’appliquer en cas de mauvaise foi manifeste.

Les banques disposent également d’un droit de fermeture du compte concerné. Un établissement peut exiger la clôture immédiate du livret irrégulier, notamment lorsqu’un client refuse de régulariser sa situation.

Certaines situations créent des confusions fréquentes :

transfert d’un Livret A vers une nouvelle banque ;

oubli d’un ancien compte jamais clôturé ;

ouverture ancienne jamais utilisée ;

changement d’établissement sans clôture préalable.

Le transfert direct d’un Livret A d’une banque à une autre n’est plus possible. L’épargnant doit clôturer son ancien livret avant d’en ouvrir un nouveau ailleurs. Le contrôle devient encore plus strict avec la numérisation des procédures bancaires.

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Pourquoi le Livret A est-il aussi réglementé ?

Le Livret A possède un statut particulier dans le paysage bancaire français. L’argent déposé finance des missions d’intérêt général, notamment le logement social et certains projets liés à la transition écologique ou aux infrastructures locales.

L’État encadre plusieurs éléments essentiels :

le taux de rémunération ;

le plafond maximal ;

les conditions d’ouverture ;

la fiscalité ;

les modalités de détention.

Le taux du Livret A évolue régulièrement selon l’inflation et les décisions des pouvoirs publics. Même modeste par rapport à des placements plus risqués, il attire par sa sécurité totale et la disponibilité immédiate des fonds.

Le plafond de dépôt constitue une limite importante. Un particulier ne peut déposer qu’un certain montant sur son Livret A, hors intérêts capitalisés. Cette limite explique pourquoi certains épargnants cherchent à cumuler plusieurs livrets pour augmenter leur capacité d’épargne, une stratégie pourtant illégale.

Le Livret A s’inscrit dans la famille de l’épargne réglementée, au même titre que le LDDS, le LEP ou certains plans d’épargne logement.

Chaque produit possède ses propres conditions, mais tous reposent sur un fonctionnement strictement encadré par l’État.

Quelles alternatives pour épargner davantage ?

Les épargnants qui atteignent le plafond de leur Livret A recherchent d’autres solutions pour continuer à placer leurs économies. Plusieurs alternatives légales existent sans enfreindre les règles bancaires.

Le LDDS représente la solution la plus proche du Livret A. Son fonctionnement ressemble fortement à celui du livret réglementé classique. Les intérêts restent exonérés d’impôts et de prélèvements sociaux, et ce produit peut être cumulé avec un Livret A sans difficulté.

Le LEP constitue une autre option intéressante pour les ménages aux revenus modestes. Son taux de rémunération demeure généralement supérieur à celui du Livret A, mais son ouverture dépend d’un plafond de revenu fiscal.

D’autres placements permettent de diversifier l’épargne :

le PEL pour préparer un projet immobilier ;

l’assurance vie pour investir à moyen ou long terme ;

les comptes à terme ;

les livrets bancaires non réglementés.

L’assurance vie séduit de nombreux épargnants grâce à sa souplesse et à ses avantages fiscaux après plusieurs années. Elle peut servir à financer des projets futurs, préparer une transmission ou développer progressivement un capital.

Les banques recommandent souvent de diversifier son épargne entre plusieurs supports adaptés aux besoins réels : réserve de sécurité, projets à court terme, investissement long ou préparation de la retraite. Cette approche évite les erreurs liées à une concentration excessive sur un seul produit bancaire.

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Comment ouvrir un nouveau Livret A sans erreur ?

L’ouverture d’un Livret A reste simple, mais certaines précautions évitent les mauvaises surprises. Avant toute demande dans une nouvelle banque, il faut vérifier l’existence d’un ancien livret encore actif.

Beaucoup d’épargnants oublient un ancien compte ouvert plusieurs années auparavant. Ce phénomène concerne souvent les changements de banque ou les comptes ouverts durant l’enfance. Une vérification préalable permet donc d’éviter un doublon involontaire.

La procédure correcte suit généralement plusieurs étapes :

identifier l’ancien établissement bancaire ;

demander la clôture du Livret A existant ;

existant ; récupérer les fonds ;

attendre la confirmation officielle de fermeture ;

ouvrir ensuite un nouveau livret dans la nouvelle banque.

Les délais varient selon les établissements, mais la fermeture prend généralement quelques jours.

Certaines banques exigent un courrier signé ou une demande via l’espace client.

Les épargnants doivent également comparer les services associés au compte bancaire avant de changer d’établissement :

qualité de l’application mobile ;

frais bancaires ;

; disponibilité du service client ;

autres produits proposés ;

gestion des virements et des comptes.

Même si le taux du Livret A reste identique partout, l’expérience bancaire peut fortement varier d’une banque à l’autre.

Les jeunes adultes et le grand public découvrent souvent ces règles lors d’une première autonomie financière. Pourtant, la réglementation vise surtout à protéger un système d’épargne largement soutenu par l’État et accessible à tous.

Impossible donc d’avoir légalement deux Livrets A dans deux banques différentes. Les contrôles automatiques rendent désormais le cumul très difficile. Pour continuer à épargner après avoir atteint le plafond, mieux vaut se tourner vers des alternatives complémentaires comme le LDDS, le LEP ou l’assurance vie.

Vidéo bonus : livret A vs LDDS vs LEP vs PEL