Logiciel de comptabilité : top 10 meilleurs logiciels

L’utilisation d’un logiciel de comptabilité en entreprise présente de nombreux avantages, au-delà du simple gain de temps et d’argent. Mais pour profiter de tous les avantages d’un logiciel compta, il faut savoir choisir celui qui convient à vos besoins en entreprise. Sachant que ce choix peut s’avérer difficile à faire au vu de la pléthore de programmes / logiciels / applications qui existe, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs d’entre eux. Voici donc le top 10 des meilleurs logiciels de comptabilité parmi lesquels vous pouvez facilement choisir le vôtre (il n’y a pas de classement dans cette sélection).

Voici un tableau récapitulatif des principaux logiciels de comptabilité présentés dans ton article :

🏆 Comparatif des Meilleurs Logiciels de Comptabilité

🔹 Logiciel 💰 Prix (à partir de) 🔑 Points Forts QuickBooks 10 €/mois Facturation, suivi client, Cloud & appli mobile 📱 iTool 12 €/mois Solution Full Web, gestion commerciale, mobile PWA 🌐 Sage Business Cloud Sur devis Intégrations multiples, suivi des paiements, interface simple 💡 Ciel Compta Gratuit & payant Automatisation comptable, gestion analytique & immobilisations 📊 EBP 30 €/mois Version en ligne ou à télécharger, mise en conformité anti-fraude ✅ CEGID Sur devis Comptabilité complète, tableaux de bord, gestion TVA & bilans 📈 Pennylane Sur devis Gestion des flux financiers, trésorerie & achats 💳 FreshBooks Essai gratuit Conçu pour les non-comptables, gestion des dépenses & facturation 📑 MaCompta.fr Sur devis Comptabilité A à Z, assistance en ligne, solution française 🇫🇷 Evoliz 12,60 €/mois Certifié NF203, gestion commerciale, intégration avec autres outils 🔄

🔎 Bon à savoir : Certains logiciels proposent des essais gratuits ou des formules personnalisées. Pense à comparer selon tes besoins ! 👀✅

QuickBooks

QuickBooks est un logiciel de comptabilité conçu par Intuit, une entreprise américaine. Il est réservé aux TPE et PME, lesquelles peuvent s’en servir aussi bien pour la facturation, la comptabilité que pour le suivi client. Le prix mensuel pour la formule Simple Start est à 10 €, la formule Essentials coûte 29 €. La formule Plus qui offre plus d’une dizaine de fonctionnalités est à 49 €.

La prise en main du logiciel QuickBooks est facile et son interface très ergonomique. Ce logiciel garanti anti-fraude existe en plusieurs versions. D’abord, la version bureau, et ensuite la version Cloud dénommée QuickBooks Online. Si cette dernière version est accessible depuis n’importe quel navigateur, QuickBooks existe aussi sous forme d’une application de comptabilité mobile complète (iOS et Android).

Intuit, l’entreprise à l’origine de ce logiciel a voulu proposer aux TPE et PME, des fonctionnalités complètes de facturation et de comptabilité. Cette solution leur permet aussi de diminuer leur Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et d’optimiser leur trésorerie. Le développeur Intuit leur donne la possibilité de choisir entre trois types d’abonnement. Les principaux inconvénients de ce logiciel c’est qu’il n’intervient pas dans la gestion de paie, encore moins dans la gestion des stocks.

iTool

L’éditeur français iTool permet aux entreprises à la recherche d’un logiciel de comptabilité d’obtenir des solutions en ligne de comptabilité et de gestion commerciale. Il met ainsi à leur disposition une application de gestion « Web App », c’est-à-dire facilement accessible depuis le web sur divers supports (ordinateur, smartphone ou tablette), grâce à une connexion internet. Cette application de comptabilité ne nécessite aucune installation.

En plus de cette application « Full Web », iTool propose à ses clients, une application mobile PWA, une application qui associe les fonctionnalités des navigateurs avec les outils des appareils mobiles. Le principal avantage qu’offre iTool, c’est que l’éditeur peut répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Selon vos besoins, vous pouvez avoir un logiciel de comptabilité disposant d’autres fonctionnalités.

En plus de la comptabilité, le logiciel iTool peut vous aider dans la gestion commerciale, la gestion des stocks, la gestion de production, la gestion de chantiers, la gestion de tournées, la gestion de constat, la gestion SAV, la planification et gestion de RDV, la gestion de la relation-client, etc. La formule Start de ce progiciel est à 12 €/mois, la version Business à 19€. Si vous souhaitez un logiciel sur mesure, la formule Premium vous est proposée sur devis.

Sage Business Cloud

Sage Business Cloud est un logiciel payant de la suite Sage développé par une entreprise britannique pour petites entreprises : les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ces entreprises peuvent s’en servir autant pour leur facturation ainsi que pour leur comptabilité.

Ce logiciel de comptabilité est simple à utiliser. Il dispose en plus de nombreuses fonctionnalités.

La configuration de Sage est facile et son interface ne nécessite pas une grande expérience pour s’en servir. En plus des fonctionnalités de Sage, l’éditeur permet jusqu’à 100 intégrations. Vous pouvez vous servir de Sage pour éditer les factures et les devis, établir un fichier client et/ou un catalogue de produits.

Ce logiciel sert aussi à la gestion des paiements, notamment les paiements en ligne. Il facilite aussi le suivi des impayés. Évidemment, SAGE vous aide dans votre tenue comptable. Vous pouvez tester gratuitement SAGE pour découvrir toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Il existe aussi sous forme d’application mobile (iOS et Android).

Ciel Compta

Ciel Compta est l’un des meilleurs logiciels pour l’automatisation des processus comptables en entreprise. Les PME peuvent s’en servir pour gérer efficacement leur comptabilité. Le logiciel Ciel Compta dispose de multiples fonctionnalités.

En matière de comptabilité générale, ce logiciel permet par exemple de :

Saisir des écritures comptables ;

Consulter et imprimer les bilans et comptes de résultat ;

Effectuer le lettrage manuel et automatique ;

Effectuer les relances ;

Procéder au rapprochement bancaire avec automatisation du traitement des relevés, etc.

Ciel Compta permet par ailleurs de suivre et de mettre en place d’autres outils pour gérer la comptabilité.

Ainsi, l’entreprise qui utilise Ciel Compta peut s’en servir pour la gestion de la comptabilité analytique, les prévisions budgétaires, la mise en place d’un support email, téléphone ou chat, la gestion des immobilisations, la mise en place d’une télémaintenance. Votre entreprise peut choisir entre plusieurs options d’abonnement. Ce progiciel de comptabilité cloud existe aussi en version gratuite. Sa mise en place est facile, son interface simple et intuitive.

EBP

EBP Compta est une solution de gestion comptable destinée aux TPE/PME. Ce logiciel de comptabilité peut aussi servir aux entrepreneurs individuels ou travailleurs indépendants. Vous avez le choix entre un logiciel en ligne et un logiciel à télécharger. L’une des différences entre les deux, c’est que les mises à jour du logiciel en ligne sont automatiques, tandis qu’il n’y a aucune mise à jour pour le logiciel sous licence. Néanmoins, la durée d’utilisation du logiciel à télécharger est illimitée.

Le logiciel EBP Compta permet de gérer l’ensemble de votre comptabilité et de piloter toute votre trésorerie. Il est en conformité avec les lois anti-fraude. Toutefois, il faut des connaissances préalables en comptabilité pour bien l’utiliser.

Le logiciel EBP Comptabilité est disponible en plusieurs formules. EBP Comptabilité ACTIV 30 €/mois (en ligne) et EBP Comptabilité ACTIV (à télécharger) à 284 € pour une durée illimitée. La formule EBP Compta PRO est disponible à 47 €/mois pour la version en ligne. EBP Compta PRO (à télécharger) pour sa part est disponible sur devis. La durée de son utilisation est indéterminée. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce logiciel, vous pouvez opter pour EBP Compta ELITE. Il existe aussi EBP Auto-Entrepreneur et EBP Association.

CEGID

En quête d’une solution de gestion comptable ? Depuis 1983, CEGID répond aux besoins des entreprises, quelle que soit leur taille, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Principal partenaire des géants comme IBM ou encore Microsoft, CEGID vous offre le logiciel comptable qu’il vous faut pour gérer en toute simplicité et avec efficacité l’ensemble de votre comptabilité.

Parmi les solutions mises à la disposition des entreprises par CEGID pour gérer leur comptabilité, il y a par exemple CEGID Box et CEGID Loop Entreprise. La première sert à transmettre les factures, à échanger les données, à automatiser l’échange des données avec l’expert-comptable, pour ne citer que ça.

La deuxième solution, collaborative, 100% web, quant à elle, compte différentes fonctionnalités. Il y a en l’occurrence :

La comptabilité générale et analytique ;

Le tableau de bord ;

La gestion des immobilisations ;

La déclaration de TVA ;

La récupération des relevés bancaires ;

Les liasses fiscales ;

La saisie des écritures comptables ;

Le bilan comptable, etc.

Vous avez la possibilité de tester gratuitement le logiciel CEGID. Vous pourrez alors opter pour la version Standard, la version Professionnelle, la version Business ou la version Entreprise.

Pennylane

Pennylane propose aux dirigeants et experts-comptables une application pour la gestion de la comptabilité de l’entreprise. Depuis 2020, la société qui a conçu ce logiciel de comptabilité accompagne de nombreuses entreprises en leur offrant un outil pouvant les aider à centraliser en temps réel l’ensemble des informations sur les flux financiers. Le logiciel de facturation Pennylane est disponible en trois modules : Basique, Essentiel et Pro.

En matière de fonctionnalités, Pennylane intervient justement dans la gestion des flux financiers, en l’occurrence le suivi des entrées et des sorties, la catégorisation des flux, la communication avec le comptable. Ce progiciel comptable est aussi utile pour :

La gestion de la trésorerie ;

Le pilotage du budget et du plan de trésorerie ;

La gestion des achats ;

Le paiement des factures ;

La gestion et le suivi des ventes ;

La gestion des abonnements, etc.

FreshBooks

Freshbooks est un logiciel de comptabilité basé sur le cloud développé pour les PME en particulier. Des entreprises exerçant dans divers secteurs d’activités peuvent s’en servir pour la gestion de leur comptabilité. Sa version d’essai peut être utilisée pendant 30 jours par les petites entreprises qui souhaitent en connaître les multiples fonctionnalités.

Considérée comme une application de comptabilité dédiée aux non-comptables, Freshbooks est assez ergonomique. Ce logiciel de comptabilité en ligne compte plus de 5 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ce logiciel américain offre de nombreux avantages. Il permet le rapprochement bancaire, la gestion de la comptabilité, la gestion des immobilisations, les liasses fiscales…

Freshbooks est accessible depuis divers supports (ordinateur, smartphone ou tablette). Il possède des fonctionnalités qui varient suivant la formule souscrite. Mais en général, ce logiciel comptable dispose des fonctionnalités suivantes :

Écart budgétaire ;

Suivi des coûts ;

Bilan comptable ;

Comptabilité générale ;

Paiement en ligne.

En matière de facturation, il offre des fonctionnalités de dématérialisation des factures et de facturation récurrente. Vous voulez un logiciel qui vous aide dans la gestion des dépenses, le suivi du temps, les estimations et propositions des clients, les rapports ? Fresbooks a été conçu pour vous.

MaCompta.fr

Il s’agit d’une solution en ligne qui permet aux entreprises de gérer leur comptabilité et facturation, de même que leurs immobilisations et liasses fiscales. MaCompta.fr est un logiciel de compta facile à utiliser. Il permet d’effectuer sans comptabilité sans aucune autre forme d’aide. Les auto-entrepreneurs et TPE qui l’acquièrent pourront bénéficier des fonctionnalités complètes de gestion que ce logiciel propose. Grâce à MaCompta.fr, vous pouvez gérer votre comptabilité aisément de A à Z.

MaCompta.fr est constitué de divers modules : la comptabilité, la facturation, l’immobilisation, la paie et le tableau de bord.

Les entreprises qui optent pour ce logiciel en ligne peuvent s’assurer de bénéficier d’un service d’assistance disponible en ligne à tout moment. 100% Made in France, ce logiciel est disponible sur ordinateur et sur mobile (iOS et Android). MaCompta.fr existe en différentes formules à des prix très attractifs.

Evoliz

Ce logiciel de comptabilité est le fruit de la conception d’un éditeur français qui propose aux TPE/PME une solution de comptabilité et de facturation. Logiciel anti-fraude, Evoliz est certifié NF203. Il est accessible depuis n’importe quel navigateur et est disponible sous forme d’application mobile à télécharger sous Android ou iOS. Evoliz peut s’intégrer parfaitement à de nombreuses autres applications. Cette suite logicielle permet une utilisation très intuitive et très ergonomique.

Evoliz possède les fonctionnalités principales suivantes :

Comptabilité ;

Gestion des achats ;

Gestion commerciale ;

Banque et pilotage.

Au tarif mensuel de 12,60 €/mois, votre entreprise peut profiter en illimité des devis et factures, du suivi des stocks, des indicateurs de gestion, etc. À 27 €/mois, Evoliz collecte et traite vos achats automatiquement, procède au virement fournisseur, à la relance des impayés, etc. Vous pouvez payer 36 €/mois pour bénéficier de bien d’autres fonctionnalités.

Vidéo bonus : logiciel de comptabilité : lequel choisir ?

Un logiciel de comptabilité gratuit : une solution adaptée à certains besoins

Face à la diversité des solutions comptables disponibles, il est tentant de se tourner vers des logiciels payants aux fonctionnalités avancées. Mais faut-il forcément investir pour bénéficier d’un outil performant ? Pas toujours. Dans certains cas, un logiciel de comptabilité gratuit peut être une alternative tout à fait pertinente, notamment pour les auto-entrepreneurs, les petites structures ou les associations à budget limité.

Les logiciels gratuits ne sont pas synonymes de fonctionnalités au rabais. Certains offrent des fonctionnalités capitales pour la gestion, telles que le suivi des factures, le rapprochement bancaire, la gestion de la TVA… Autrement dit, l’essentiel pour garder un œil avisé sur sa trésorerie, sans dépenser une fortune. Bien sûr, ils ont parfois leurs limites et peuvent convenir à des profils spécifiques. Pas de reporting ultra détaillé ni d’automatisation avancée ? Certes. Mais quand on démarre, mieux vaut une comptabilité simple et bien tenue qu’un logiciel ultra-complet… jamais utilisé.

À qui s’adressent les logiciels de comptabilité gratuits ?

Si une entreprise avec un volume d’opérations conséquent aura du mal à se contenter d’une solution gratuite, d’autres profils en seront totalement satisfaits. Un indépendant qui génère quelques factures par mois, une association souhaitant garder une vue d’ensemble sur ses comptes ou une start-up en phase de lancement peuvent par exemple tirer profit d’un logiciel de comptabilité sans frais, tant qu’il répond à leurs besoins.

L’idée est de tester sans pression pour voir si un outil plus robuste est nécessaire. Après tout, pourquoi payer tout de suite pour des fonctionnalités que l’on n’utilisera peut-être jamais ? Et la bonne nouvelle est que certains logiciels gratuits offrent même des mises à jour régulières et une compatibilité avec d’autres outils. Autrement dit, une vraie porte d’entrée vers une gestion comptable efficace, évolutive et… toujours à zéro euro !