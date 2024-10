Comment faire sa comptabilité soi-même ?

En tant que travailleur indépendant, vous devez tenir une comptabilité régulière et précise. Mais est-il possible de faire sa comptabilité soi-même ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Existe-t-il des solutions de comptabilité en ligne ? Nous répondons à toutes ces questions dans cet article, suivez-nous !

A-t-on le droit de faire sa comptabilité soi-même ?

En tant que travailleur indépendant, vous n’avez pas l’obligation de recourir aux services d’un comptable ou d’un expert-comptable pour faire votre comptabilité. En effet, le seul cas où faire appel à un expert-comptable est obligatoire concerne la certification des comptes mais pour cela il faut que votre chiffre d’affaires soit supérieur à plusieurs millions d’euros.

Ainsi, il est tout à fait possible de faire sa comptabilité soi-même avec Indy , soit en utilisant des logiciels standards de type Excel, ou bien en optant pour des logiciels plus adaptés : les logiciels de comptabilité comme Indy. Utiliser un logiciel comptable permet d’automatiser et de simplifier les tâches chronophages telles que l’édition des documents comptables, des déclarations fiscales…

Les avantages et les inconvénients de faire sa comptabilité soi-même

Faire sa comptabilité soi-même confère de nombreux avantages comme :

Le gain de temps ;

Le gain d’argent ;

L’autonomie.

Voyons cela ensemble !

Le gain de temps

Déléguer sa comptabilité à un expert-comptable, c’est accepter de ne pas avoir la main sur la gestion de son activité. En effet, supposons que vous souhaitez avoir des informations sur l’évolution de vos recettes, de vos dépenses, etc. si ces données sont à la portée de votre comptable mais pas à la vôtre et que vous peinez à le contacter, cela s’avère problématique.

En optant pour un logiciel de comptabilité, vous pourrez consulter votre chiffre d’affaires, vos dépenses, vos recettes ou toutes autres données n’importe où et à n’importe quel moment. Vous pourrez facilement identifier d’où proviennent la majorité des dépenses, déterminer les ventes qui génèrent le plus de recettes et ainsi optimiser vos prises de décisions.

Le gain d’argent

Faire sa comptabilité soi-même permet aussi de générer de belles économies. Alors qu’un expert-comptable facture ses services plusieurs centaines voir milliers d’euros par an selon votre statut juridique, un logiciel comptable coûte en moyenne 2 à 5 fois moins cher. L’argent ainsi économisé pourra être réinvesti dans votre activité, pour l’achat de marchandises ou de matières premières par exemple.

Faire sa comptabilité soi-même permet d’être autonome sur la gestion de son activité. Vous n’aurez plus la contrainte de devoir prendre un rendez-vous avec votre expert-comptable pour discuter de la santé financière de votre entreprise. Vous pourrez consulter vos tableaux de bord et votre trésorerie quand vous le souhaitez et de la façon qui vous convient le plus. Vous serez également plus susceptible de vous intéresser aux règles comptables et fiscales. Enfin, faire sa comptabilité soi-même permet une meilleure conciliation entre vie personnelle et professionnelle.

La solution d’une comptabilité en ligne

Pour faire sa comptabilité soi-même, le logiciel de comptabilité en ligne semble donc l’option la plus avantageuse. Mais concrètement, quelles en sont les principales fonctionnalités ?

En règle générale, un logiciel de comptabilité propose :

La synchronisation bancaire ;

La catégorisation automatique des transactions ;

La gestion des justificatifs ;

Le suivi de trésorerie ;

Un outil de facturation pour éditer devis et factures.

Indy (l’application de comptabilité tout-en-un des indépendants) a vocation à automatiser la quasi-totalité de vos tâches comptables ! En ce sens, Indy se positionne comme un véritable allié pour les indépendants et propose des fonctionnalités innovantes telles que :

Le préremplissage des documents comptables (bilan comptable, compte de résultat, livre des recettes, Grand livre…) ;

L’édition des déclarations fiscales (déclaration de chiffre d’affaires, déclaration de TVA, déclaration 2042, 2035, 2065, etc.) ;

La télétransmission de la liasse fiscale à l’administration ;

Un compte pro totalement gratuit ;

Et même un accompagnement gratuit à la création d’entreprise !

Plusieurs autres logiciels de comptabilité existent comme Abby, Pennylane, Sage ou encore Macompta.fr.

Avec un logiciel de comptabilité, vous êtes accompagné de la création à la gestion de votre activité !

Comment choisir sa solution en ligne ?

Pour choisir la solution en ligne qui permet de faire sa comptabilité soi-même, il faut :

Comparer les fonctionnalités proposées ;

Comparer l’ergonomie de la solution : elle doit être simple à comprendre et à utiliser ;

Comparer les prix : en moyenne un logiciel de comptabilité ne doit pas coûter plus de 50€ par mois ;

Consulter les retours d’expérience : pour cela, vous pouvez visiter des plateformes comme Trustpilot où des utilisateurs partagent leurs expériences et offrent un regard objectif en soulignant les points positifs comme négatifs ;

Évaluer la qualité du service client : il constitue votre principal interlocuteur ! Veillez donc à ce qu’il soit disponible et réactif, quel que soit le canal utilisé : e-mail, chat, téléphone…

Opter pour la comptabilité en ligne peut être un choix stratégique pour tout indépendant souhaitant maîtriser ses finances tout en gagnant en autonomie. Entre gain de temps et économies, cette solution simplifie la gestion quotidienne et vous permet de concentrer vos efforts sur le développement de votre activité. Prêt à franchir le pas vers une gestion comptable moderne ?