Pôle emploi est un établissement public créé en 2008. Il est chargé de l’emploi en France. Sa mission est d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche, jusqu’à leur placement. Pour bénéficier de l’accompagnement de Pôle emploi, vous devez vous inscrire sur sa plateforme en ligne en tant que demandeur d’emploi. Pour autant, lorsque vous n’avez plus besoin de son accompagnement, se pose alors la question de votre désinscription de Pôle emploi. La désinscription désigne la décision de s’exclure du bénéfice des prestations de Pôle emploi. Alors, quelles peuvent être les raisons de cette décision et comment est-elle mise en œuvre ? Nous faisons le point dans ce guide.

Pourquoi se désinscrire de Pôle emploi ?

Pour mieux appréhender cette première partie, il importe déjà de rappeler l’intérêt pour un chercheur d’emploi de s’inscrire à Pôle emploi. Pourquoi s’inscrire à Pôle emploi ? Cet établissement public, à caractère administratif, offre de nombreux avantages aux chômeurs en France. Sur ce, toute personne en âge de travailler et désireuse de trouver un emploi peut bénéficier des avantages suivants en s’inscrivant à Pôle emploi :

Un espace personnel (votre profil) ;

Des droits supplémentaires ;

Des allocations chômage ;

Une assurance maladie ;

La possibilité de trouver un travail qui vous est convenable ;

La validation de votre situation de chercheur d’emploi et éventuellement d’un changement de situation ; etc.

Une fois ce rappel effectué, la question de la désinscription prend tout son intérêt.

Pour quelles raisons se désinscrire de Pôle emploi ?

Si vous avez choisi de vous désinscrire de Pôle emploi, alors la raison la plus évidente est que vous n’avez plus besoin de l’accompagnement et des avantages qu’il vous offre. Ce sera généralement le cas lorsque vous avez trouvé un nouvel emploi.

En cas d’embauche en CDI ou CDD, vous n’avez plus besoin des services de Pôle emploi. La mission principale de l’établissement est l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans la quête d’un nouvel emploi. En décrochant un nouvel emploi, votre statut de travailleur vous exclut automatique du champ d’application des missions de Pôle emploi. Vous devez alors le signaler et vous y désinscrire. Ce sera également pareil s’il advient que vous vous retrouviez dans une situation d’incapacité de travailler, pour des raisons médicales ou personnelles.

Dans le même ordre d’idées, si vous suivez une formation professionnelle, ou entreprenez une reconversion professionnelle, qui vous empêche de valablement rechercher un emploi, vous pouvez vous désinscrire. Il en sera de même lorsque vous effectuez un voyage pour l’étranger pour une longue durée, ou encore pour toute autre raison d’indisponibilité.

La dernière hypothèse est lorsque vous ne souhaitez plus tous simplement bénéficier des avantages de Pôle emploi ; alors vous pouvez vous désinscrire.

À quel moment effectuer votre désinscription de la liste des demandeurs d’emploi ?

En principe, si vous avez trouvé un emploi, dès la signature de votre contrat de travail, vous cessez automatiquement de percevoir les indemnités de la part de Pôle emploi. Vous pouvez alors vous désinscrire, car n’êtes plus au chômage. Il est toutefois recommandé de vous assurer avant de vous désinscrire de la plateforme que votre nouveau statut de salarié est stable. Plus précisément, si vous êtes sous contrat d’intérim ou sous CDD, il va sans dire qu’il serait plus judicieux de ne pas se désinscrire immédiatement, car vous pourriez encore avoir besoin des allocations chômage de Pôle emploi.

Dans certaines exceptions, il vous est possible de conserver votre inscription à l’organisme d’aide de retour à l’emploi, même une fois que vous avez trouvé un emploi. Vous devrez continuer à actualiser votre situation chaque mois. Ces exceptions sont les suivantes :

Lorsque vous entrez en formation ;

Lorsque vous êtes sous contrat d’insertion ;

Lorsque vous pouvez cumuler votre salaire avec l’ARE (allocation d’aide au retour à l’emploi).

Qu’est-ce qui change depuis avec désinscription à Pôle emploi ?

En cessant votre inscription à Pôle emploi, vous perdez en principe vos droits à l’allocation, mais ceci n’est pas toujours automatique. Vous pouvez encore conserver vos droits à l’allocation. Il faut préciser qu’au moment de la désinscription, vous restez titulaire de vos droits. Vous pourrez ainsi les percevoir en cas de réinscription.

Pour continuer de percevoir vos droits lors de votre réinscription, vous devrez respecter les conditions suivantes :

Vous devez respecter le délai de déchéance des droits, correspondant à la durée des droits ouverts initialement et prolongés de trois ans ;

Vous devez remplir à nouveau les conditions d’indemnisation.

Pour mieux illustrer cela, prenons l’exemple suivant. Au 1er janvier 2023, vous avez 24 mis de droit à l’assurance chômage. Vous avez décroché un contrat de travail en CDD pour une durée de six mois. Le 1er juin 2023, vous vous désinscrivez de Pôle emploi. Mais malheureusement, le CDD n’est pas renouvelé. Vous devez donc, encore une fois, compter sur les allocations chômage de Pôle emploi. Vous recevrez les allocations jusqu’au 1er janvier 1028.

Les motivations qui peuvent vous pousser à vous désinscrire de Pôle emploi sont donc généralement liées à l’embauche du demandeur d’emploi ; que cela soit en CDI ou en CDD.

Toutefois, pour cette dernière option, il est préférable de ne pas précipiter la désinscription, avant d’avoir la certitude de la stabilité du nouvel emploi.

Comment supprimer son compte Pôle emploi ?

La suppression d’un compte Pôle emploi d’un candidat renvoie à sa fermeture, à la désinscription du candidat. Pour supprimer un compte Pôle emploi, plusieurs méthodes ou moyens peuvent être utilisés.

Les détails sont exposés dans les points développés ci-dessous.

L’effacement du profil Pôle emploi

Avant d’effectuer votre désinscription ou suppression de compte, il est primordial de procéder à la suppression de votre profil de demandeur d’emploi. Voici les étapes pour y parvenir :

Accéder à la plateforme à l’aide de vos identifiant et mot de passe ;

Accéder à votre espace personnel ;

Cliquer sur l’onglet « mon profil de compétence et mes CV » ;

Cliquer sur le la touche « afficher plus d’actions » sous votre nom ;

Sélectionner « supprimer mon profil de compétences » ;

Confirmer la suppression de votre profil.

Lorsque vous avez effacé votre profil Pôle emploi, vous pouvez dès lors procéder à la suppression de votre compte.

La suppression automatique de votre compte Pôle emploi

La suppression automatique est déclenchée sans participation ni initiative du candidat titulaire du compte. Elle procède de l’application de la réglementation en vigueur sur le fonctionnement de Pôle emploi. Cette réglementation est assez simple. Il est prévu par les textes qu’en cas de non-renouvellement mensuel de l’inscription du candidat, le compte de ce dernier est automatiquement et simplement supprimé de la plateforme.

Il faut comprendre le principe. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous devez obligatoirement, chaque mois, renouveler votre inscription. L’organisme vous envoie automatiquement à chaque échéance mensuelle, une notification, 5 jours avant la date votre inscription. Cette notification est aux fins de savoir si vous êtes toujours actif sur la plateforme.

Tout défaut de renouvellement de l’inscription est synonyme de non-activité et entraîne inéluctablement la désinscription ou la suppression de votre compte sur la plateforme.

Votre compte est donc supprimé, lorsque vous n’avez pas respecté votre obligation de renouvellement de l’inscription. Le motif du non-renouvellement n’a aucun effet sur la conséquence. La fermeture du compte s’effectue sous la mention « cessation d’inscription pour défaut d’actualisation ». Lorsque votre compte a été supprimé de manière automatique, vous ne pourrez alors le réouvrir et le récupérer qu’en vous rendant dans une agence Pôle emploi ou alors en appelant le 39 49.

La suppression manuelle : la désinscription en ligne

La suppression manuelle est un travail qui demande de suivre une procédure bien particulière. En effet, à la différence de celle automatique, la désinscription en ligne du compte d’un candidat, se fait par une intervention accrue dudit candidat. C’est le candidat qui lui-même qui est l’origine de la manœuvre. Généralement, la désinscription en ligne est employée lorsque c’est le candidat lui-même qui le décide volontairement. Les raisons peuvent alors être celles que nous avons ciblées (embauche, indisponibilité, incapacité, etc.).

La fermeture manuelle d’un compte s’effectue sur plusieurs étapes, parmi lesquelles :

Accéder à la plateforme.

Connectez-vous à votre compte, cliquez sur votre nom et prénom pour dérouler un menu ;

Accéder à l’icône « Mes échanges avec Pôle emploi ».

Le menu déroulant vous permet d’atteindre l’icône « Mes échanges avec Pôle emploi » ;

Rechercher le carré intitulé « Mes contacts en agence ».

Après avoir accédé à l’icône « Mes échanges avec Pôle emploi », recherchez le carré intitulé « Mes contacts en agence »

Obtenir l’adresse email de contact Pôle emploi en agence

Vous obtenez le nom et l’adresse email du contact Pôle emploi en agence. À partir de ces coordonnées, vous pouvez adresser un email dans lequel vous demander la suppression de votre compte.

La demande de désinscription par email

La demande de désinscription peut être effectuée par email, tout comme vous pouvez également joindre votre contact à Pôle emploi par appel. Cette démarche à l’avantage d’être plus rapide. En effet, en correspondant directement avec votre conseiller Pôle emploi, vous avez l’assurance de ne plus figurer sur la liste des demandeurs d’emploi.

La désinscription sans suppression de compte

Par ailleurs, il est important de noter que la désinscription n’est pas forcément synonyme de suppression de compte. En effet, il est possible pour un candidat de se désinscrire, sans toutefois avoir à supprimer son compte.

Cette alternative est généralement utilisée lorsque le candidat souhaite conserver son profil, son compte Pôle emploi. Il s’agit d’une désactivation temporaire de l’inscription du candidat. Cela entraîne la suspension des droitsà l’indemnisation. Si vous souhaitez faire usage de cette alternative, vous devez contacter votre conseiller Pôle emploi, par téléphone ou par courrier.

Vous devez bien préciser en objet de votre requête que vous souhaitez suspendre temporairement votre inscription en tant que demandeur d’emploi.

Il faut préciser ici que lorsqu’elle est actée, la suspension de vos droits à l’indemnisation peut avoir des répercussions sur la durée de votre indemnisation et le montant de votre allocation chômage. La prise d’une telle décision doit toujours faire l’objet d’une bonne réflexion de la part du candidat.

La suspension des droits à l’indemnisation offre plusieurs avantages. Tout d’abord, elle est plus adaptée lorsque vous avez été embauché en CDD, ou encore lorsque vous êtes en formation. Ces deux situations ne vous offrent pas de garantie sur la stabilité d’un emploi postérieur, d’où la nécessité de procéder non pas à la suppression de son compte, mais plutôt à sa suspension temporaire.

Comment effacer les alertes d’offre d’emploi et désactiver ses allocations d’aide au retour à l’emploi ?

Les alertes d’offre d’emploi permettent aux candidats d’être informés des différentes offres d’emplois dans le marché de l’emploi. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez décidé de ne plus recevoir ce type d’alertes, vous devez tout simplement :

Désactiver les alertes Pôle emploi pour ne plus recevoir de mails ;

Modifier l’adresse en cliquant sur « je signale une erreur d’adresse email » ;

Effacer un mail en sélectionnant l’option « Je demande la suppression de mon courriel dans cet espace personnel ;

Pour désactiver votre allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), il est possible de procéder de différentes façons. Tout d’abord, vous commercez par :

Ne plus vous inscrire comme chercheur d’emploi ;

Décider de percevoir l’allocation de présence parentale ;

Conclure un contrat de service civique.

Par ailleurs, votre allocation d’aide au retour à l’emploi se désactive aussi si déménager à l’étranger, si vous ne résidez plus en France. Votre allocation est désactivée également si vous décidez de percevoir l’aide à la reprise ou création d’entreprises. Et pour finir, vous pouvez tout simplement décider volontairement de ne plus remplir les conditions pour en bénéficier.