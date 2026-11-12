Créer une EURL en ligne gratuitement : les vrais frais

Les offres de création d’entreprise à 0 € séduisent les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sans entamer leur trésorerie. Mais créer une EURL gratuitement ne signifie pas immatriculer une société sans rien débourser. La rédaction des statuts ou l’assistance administrative peuvent être offertes ; certains paiements restent imposés par les formalités légales.

Pour une EURL commerciale classique créée en France métropolitaine, le socle de frais obligatoires atteint environ 202 € TTC en 2026, avant les éventuelles dépenses de banque, de domiciliation ou de conseil. Comprendre cette différence permet de comparer les offres en ligne avec un budget réaliste, sans mauvaise surprise au moment de valider le dossier.

Pour suivre l’ordre des opérations, de la préparation des pièces à l’immatriculation, le guide de création d’une EURL en ligne gratuitement permet d’identifier les démarches à réaliser et le moment où chaque paiement intervient.

Création EURL en ligne gratuit : ce que recouvre vraiment le zéro euro

L’expression « création EURL en ligne gratuit » renvoie le plus souvent au prix du service proposé par une plateforme : questionnaire, génération de documents, contrôle de certaines pièces ou dépôt du dossier. Lorsque le forfait d’accompagnement est annoncé à 0 €, cela ne supprime pas les sommes dues à des tiers.

Il faut donc distinguer trois postes : le travail que vous réalisez vous-même, les prestations qu’un intermédiaire peut offrir et les frais légaux que la création de la société déclenche. Un outil gratuit peut vous faire gagner des honoraires, mais il ne dispense ni de la publicité légale ni des formalités d’enregistrement applicables.

Quels frais de création d’EURL sont réellement obligatoires en 2026 ?

Frais de greffe EURL et déclaration des bénéficiaires effectifs

Pour une société commerciale relevant du registre du commerce et des sociétés, les frais d’immatriculation s’élèvent à 33,83 € en 2026. À cette somme s’ajoutent 19,33 € pour la déclaration des bénéficiaires effectifs, démarche qui permet d’identifier la personne contrôlant la société. Les paiements sont réalisés lors de la formalité en ligne, même si le dossier est préparé par un prestataire extérieur.

Ces montants correspondent au cas standard. Une activité exclusivement artisanale, une activité mixte ou l’exercice comme agent commercial peuvent entraîner une tarification d’immatriculation différente ou une inscription complémentaire. Le montant affiché à la fin du parcours dépend donc également de la nature exacte de l’activité.

Annonce légale EURL : un prix réglementé et incontournable

Avant l’immatriculation, la société doit faire paraître un avis de constitution dans un support habilité. Cette annonce légale EURL confirme publiquement la naissance de la structure. L’attestation de parution est ensuite jointe au dossier transmis sur le Guichet unique.

En 2026, le tarif forfaitaire est de 124 € HT en France métropolitaine, soit 148,80 € TTC lorsque la TVA de 20 % s’applique. Il est de 147 € HT à La Réunion et à Mayotte. Une plateforme peut inclure la publication dans son offre ou la refacturer séparément : il faut vérifier le prix final et l’existence éventuelle de frais de service distincts.

Coût création EURL : combien prévoir au minimum ?

Pour visualiser le coût de création d’une EURL, prenons le cas simple d’une activité commerciale, sans apport en nature nécessitant une évaluation professionnelle, avec un siège en métropole et des formalités préparées sans honoraires.

Poste Montant 2026 Précision Immatriculation au RCS 33,83 € EURL commerciale standard Bénéficiaires effectifs 19,33 € Déclaration obligatoire Annonce légale EURL 124 € HT 148,80 € TTC avec TVA à 20 % Total indicatif 201,96 € TTC Sans honoraires ni frais annexes

Le total indicatif est donc de 201,96 € TTC, sous les hypothèses précisées ci-dessus. Cette estimation porte exclusivement sur les formalités de constitution. Elle peut évoluer si la situation de la société entraîne des inscriptions supplémentaires ou si un intermédiaire facture une prestation annexe.

Créer une EURL gratuitement sur le plan administratif : les étapes utiles

Vous pouvez éviter les frais de rédaction et de montage du dossier en conduisant les démarches vous-même. La première étape consiste à définir la dénomination, l’activité, l’adresse du siège, le capital et les modalités de gérance. Il faut ensuite rédiger et signer les statuts, organiser le dépôt des apports en numéraire, publier l’avis légal puis compléter la demande d’immatriculation sur le Guichet unique des formalités des entreprises.

La préparation des justificatifs compte autant que la saisie en ligne : identité du gérant, déclaration de non-condamnation, preuve d’occupation du siège, attestation de dépôt des fonds et attestation de parution. Un dossier cohérent limite les demandes de régularisation et les retards de démarrage. Les modèles gratuits sont utiles pour un projet simple, à condition de vérifier leur adéquation aux décisions prises par l’associé unique.

Les dépenses facultatives à ne pas confondre avec les taxes de création

Capital social et compte de dépôt : deux postes différents

Une EURL peut être constituée avec un capital social de 1 €, mais ce capital n’est pas une taxe : l’argent appartient à la société et devient disponible après son immatriculation. Pour des apports en numéraire, au moins 20 % doivent être libérés à la création, le solde pouvant être versé dans les cinq ans. Un capital symbolique est légal, mais pas toujours pertinent pour financer les premiers achats ou rassurer un partenaire.

En revanche, la banque ou le dépositaire peut facturer le certificat de dépôt et la tenue du compte professionnel. Un siège social installé au domicile du dirigeant peut limiter les dépenses si les conditions sont remplies ; un contrat de domiciliation commerciale entraîne généralement des frais récurrents. Les tarifs dépendent des prestataires et ne figurent pas dans le minimum réglementaire.

Statuts personnalisés et apports en nature : quand le conseil devient utile

La rédaction autonome convient surtout à une organisation simple. Des biens apportés au capital, une activité réglementée, des engagements pris avant l’immatriculation ou un montage fiscal particulier peuvent justifier une relecture professionnelle. Un commissaire aux apports peut aussi être requis selon la valeur des biens et leur poids dans le capital. Dans ces situations, économiser quelques honoraires au départ peut exposer à une modification ultérieure des statuts ou à des démarches supplémentaires.

Création EURL en ligne : comment comparer les offres annoncées gratuites ?

Une offre « 0 € » peut correspondre à un simple accès à des modèles, à un dossier préparé mais non déposé, ou à un accompagnement de création pris en charge sous condition. Avant de choisir, lisez ce qui est effectivement inclus : vérification des statuts, suivi des corrections, annonce légale, frais administratifs, assistance en cas de rejet et accès aux documents définitifs.

Examinez aussi les conditions commerciales. La gratuité peut être liée à la souscription d’un abonnement comptable ou à des prestations facturées après l’immatriculation. Le bon comparatif ne s’arrête donc pas au prix affiché le premier jour : il additionne les frais légaux, les options nécessaires et les engagements éventuels sur plusieurs mois.

Expert-comptable création EURL : quelle valeur au-delà du dépôt du dossier ?

Faire intervenir un expert-comptable pour la création d’une EURL a surtout de l’intérêt lorsque des choix structurants restent à arbitrer. Le régime fiscal, la rémunération du gérant, le niveau de capital et l’organisation de la comptabilité ont des effets bien après l’obtention du numéro Siren. Un échange en amont peut sécuriser ces décisions et éviter des corrections coûteuses.

Fondé en 2009 et implanté dans le Grand Est, L-Expert-Comptable.com accompagne à distance des créateurs d’entreprise sur l’ensemble du territoire, notamment des freelances et des solopreneurs. Le cabinet, qui compte plus de 120 collaborateurs et a réalisé plus de 20 000 bilans, s’appuie notamment sur l’application Tiime pour faciliter le suivi comptable tout en maintenant un interlocuteur expert. Sa note annoncée de 4,8/5 sur Google apporte un repère de satisfaction, à compléter par la lecture du périmètre exact de l’offre et des honoraires futurs.

Créer une EURL en ligne gratuitement sans oublier les vrais frais

Oui, il est possible de créer une EURL sans payer d’honoraires de montage, en prenant en charge les formalités ou en choisissant un accompagnement offert. Non, la constitution n’est pas intégralement gratuite : annonce légale, immatriculation et bénéficiaires effectifs restent à financer dans le cas classique. Pour décider sereinement, établissez d’abord le budget légal de votre situation, puis demandez un détail écrit des frais inclus, des options payantes et des abonnements éventuels. Vous pourrez ainsi privilégier la solution réellement économique, sans sacrifier la qualité du dossier.