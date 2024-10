Quelle est la différence entre enjeux et objectifs ?  

Dans la gestion de projet, la distinction entre les « enjeux » et les « objectifs » est cruciale pour la réussite du projet. Ces deux termes sont essentiels pour la réalisation du projet, mais ils diffèrent par leur nature et leur fonction. Comprendre ces différences permet aux équipes de rester concentrées et proactives. Examinons les points de différence entre les enjeux et les objectifs, et la manière d’identifier chacun d’entre eux dans un projet.

Quelles sont les différences entre les enjeux et les objectifs ?

De nombreux éléments nous permettent aujourd’hui d’établir les principaux points de distanciation entre les enjeux et les objectifs.

La définition et nature

Les enjeux et les objectifs diffèrent par leur définition et leur nature. Un enjeu représente un problème, un défi ou un obstacle susceptible d’entraver les progrès. Les objectifs sont des résultats spécifiques et mesurables qu’un projet vise à atteindre. Alors que les objectifs sont orientés vers l’avenir, les enjeux sont généralement des défis actuels qui requièrent une attention immédiate.

Le cadre d’application temporel

Les objectifs sont axés sur l’avenir et sur ce qui doit être réalisé dans un délai défini. Ils définissent l’orientation du projet. Les enjeux, en revanche, sont des problèmes qui se posent dans le présent et qui nécessitent des solutions rapides. Ceci pour éviter de faire dérailler l’avancement du projet.

L’orientation de chaque concept

Les objectifs sont orientés vers l’action et poussent le projet vers son achèvement. Ils déterminent les actions à entreprendre pour réussir. Les enjeux, en revanche, sont axés sur les problèmes et nécessitent un dépannage, des mesures d’atténuation ou des plans d’urgence.

Le traitement des problèmes permet de s’assurer que le projet reste sur la bonne voie malgré les obstacles.

La connotation de chaque concept

Les objectifs ont une connotation positive, représentant la réussite et l’accomplissement. Ce sont les résultats souhaités d’un projet. Les enjeux ont une connotation négative. Ils représentant les risques, les problèmes ou les obstacles qui peuvent retarder ou entraver la réalisation de l’objectif.

L’approche proactive ou réactive

La définition d’objectifs nécessite une approche proactive. Les équipes anticipent les objectifs finaux et planifient des stratégies pour les atteindre. À l’inverse, la gestion des problèmes relève d’une approche réactive. Lorsqu’un problème survient, l’équipe doit agir rapidement pour le résoudre. Elle veille à ce qu’il ne se transforme pas en un problème plus important.

Enjeux et objectifs : c’est quoi au juste ?

Un objectif est un résultat spécifique qu’un projet ou une tâche qu’on cherche à atteindre. Les objectifs sont mesurables, limités dans le temps et orientés vers l’action. Ils fournissent des indications claires sur ce qui doit être accompli. Dans le cadre de la gestion de projet, les objectifs aident les équipes à rester focus. Ils fournissent des repères clairs pour la réussite.

Les objectifs peuvent être à long terme ou à court terme, en fonction de la portée du projet. Les objectifs à long terme s’alignent généralement sur les objectifs stratégiques de l’organisation. Par contre, les objectifs à court terme concernent des étapes spécifiques du projet. Les deux types d’objectifs sont essentiels pour définir un chemin clair vers le résultat souhaité.

Par ailleurs, l’enjeu est un problème, un risque ou un défi qui survient ou peut survenir au cours d’un projet. Les problèmes peuvent être imprévus et avoir un impact négatif sur l’avancement du projet s’ils ne sont pas résolus rapidement. Il peut s’agir de problèmes techniques, d’une pénurie de ressources ou d’une mauvaise communication entre les membres de l’équipe.

S’ils ne sont pas correctement gérés, ils peuvent retarder ou faire dérailler complètement le projet.

Les enjeux peuvent être internes (manque de personnel, mauvaise communication, etc.) ou externes (perturbations de la chaîne d’approvisionnement, etc.). Les deux types d’enjeux peuvent affecter la trajectoire d’un projet, mais les solutions peuvent varier. Les défis internes peuvent nécessiter une meilleure coordination de l’équipe. Or, les défis externes peuvent exiger des modifications de la portée ou du calendrier du projet.

Comment identifier correctement les objectifs ?

Certains éléments peuvent vous permettre d’identifier les objectifs sans grand effort. Il s’agit notamment de :

Définir des résultats clairs

La première étape de l’identification des objectifs consiste à définir des résultats clairs et mesurables. Les objectifs doivent répondre à la question suivante : « Que voulons-nous atteindre ? » Ces résultats doivent être suffisamment précis pour que leur réalisation puisse être facilement suivie et mesurée. Par exemple, un objectif pourrait être d’augmenter le trafic sur le site web de 20 % en six mois.

Utiliser les critères SMART

Une méthode largement reconnue pour définir les objectifs est celle des critères SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. L’utilisation de ce cadre garantit que les objectifs sont réalistes et atteignables. Chaque objectif doit être spécifique, c’est-à-dire qu’il vise un résultat précis. Il doit être mesurable, ce qui permet de suivre les progrès accomplis.

Les objectifs réalisables sont réalistes et tiennent compte des ressources du projet. Ils doivent également être en rapport avec les objectifs généraux du projet et être assortis d’un délai précis.

Vérifier l’alignement sur les objectifs de l’organisation

Les objectifs doivent s’aligner sur les objectifs généraux de l’organisation ou de l’équipe. Lorsque les objectifs sont en phase avec les priorités stratégiques, ils ont plus d’impact. Les équipes doivent s’assurer que chaque objectif de projet soutient la vision ou la mission plus large de l’organisation. Cet alignement donne une orientation et rend les objectifs plus significatifs.

Impliquer les parties prenantes

Il est essentiel d’impliquer les parties prenantes lors de l’identification des objectifs. Les parties prenantes offrent des perspectives uniques qui garantissent l’exhaustivité et la pertinence des objectifs. Recueillir l’avis des membres de l’équipe, des responsables et des clients permet de s’assurer que les objectifs répondent aux attentes de chacun. En outre, l’engagement des parties prenantes favorise la responsabilisation et l’appropriation des objectifs.

Hiérarchiser les objectifs

Tous les objectifs n’ont pas la même importance. Il est essentiel de les classer par ordre de priorité en fonction de leur impact potentiel sur la réussite du projet. Les objectifs critiques, tels que ceux qui sont liés à l’achèvement global du projet, doivent recevoir la priorité absolue. Les objectifs moins importants peuvent être traités ultérieurement si le temps et les ressources le permettent.

Comment distinguer correctement les enjeux d’un projet ?

Tout comme les objectifs, les enjeux peuvent se distinguer différemment. Notez que chaque projet est confronté à des défis, parfois plus subtils que les objectifs définis. Au cours de la phase de définition et de lancement du projet, vous pouvez découvrir ses véritables défis.

En considérant des avis de toutes les parties prenantes (client, équipe, etc.), vous pouvez déceler tous les enjeux du projet. Vous pouvez ainsi dresser une liste complète de ce que le projet signifie pour chaque partie. À partir de cette liste, vous pouvez identifier les principaux défis à relever.

En outre, l’analyse de chaque phase du projet et l’attribution de défis spécifiques aux tâches individuelles permettent de clarifier les problèmes potentiels. Cela peut se faire en collaboration lors de réunions, ce qui permet à chacun de comprendre et d’aligner ses attentes et ses besoins.

En bref, appréhender les différences entre les enjeux et objectifs d’un projet est nécessaire pour une gestion de projet efficace. Les objectifs guident le projet vers la réussite, tandis que les enjeux représentent des défis à relever. L’identification correcte de ces deux concepts garantit la bonne exécution du projet.

