Comment monter le dossier de création d’une EURL ?

La création d’une entreprise en France semble être une aventure passionnante, et l’une des structures commerciales les plus populaires est l’EURL. Cette forme d’entreprise combine les avantages d’une SARL et la simplicité d’une entreprise individuelle. Dans cet article, nous nous penchons sur le processus de création d’une EURL étape par étape. Nous mettons l’accent sur le dossier de création (montage, lieu de dépôt, actions à effectuer après le dépôt, etc.) et les éléments essentiels à prendre en compte pour réussir cet acte entrepreneurial.

Monter le dossier d’une EURL : la marche à suivre

Avant de se plonger dans le processus de création, il est essentiel de comprendre le concept d’EURL. Une EURL n’est rien d’autre qu’une SARL à un seul associé. Cela signifie qu’elle a un seul actionnaire qui est responsable des activités et des obligations financières de la société.

Cette structure offre à l’actionnaire une protection limitée en matière de responsabilité, en séparant les actifs personnels des passifs de l’entreprise. La création d’une EURL en France implique une démarche bien structurée.

Elle va de la définition de l’activité de l’entreprise jusqu’à l’accomplissement des obligations fiscales et de sécurité sociale.

Chaque étape nécessite un examen attentif et le respect des lois et réglementations commerciales françaises

Étape 1 : Définir l’activité de l’entreprise

La première étape de la création d’une EURL en France consiste à définir clairement l’activité de l’entreprise. Cela implique de préciser la nature de vos produits ou services, votre marché cible et vos objectifs commerciaux.

Une activité commerciale bien définie guidera non seulement vos décisions commerciales, mais facilitera également la procédure d’immatriculation.

Étape 2 : Choisir un nom commercial

Le choix d’un nom commercial approprié est un aspect crucial de la création d’une EURL. Le nom doit être unique, ne pas être déjà utilisé par une autre entreprise. Il doit être conforme à la réglementation française en matière de dénomination sociale.

Il est conseillé de vérifier la disponibilité du nom choisi auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette vérification vous permet d’éviter tout problème juridique à l’avenir.

Étape 3 : Rédaction des statuts

Les statuts décrivent le règlement intérieur de votre EURL. Ces documents contiennent des informations clés de la structure. Il s’agit du nom de la société, son objet, l’adresse de domiciliation, sa durée et la valeur du chiffre d’affaires (CA).

Bien que vous puissiez créer les statuts par vous-même, optez pour une assistance professionnelle (conseiller juridique, etc.). Cela permet de garantir la conformité avec le droit des affaires français.

À noter que la valeur du capital social représente l’engagement financier de l’actionnaire envers la société.

En France, le capital minimum requis pour l’EURL est symbolique, souvent fixé à 1 €. Toutefois, il est essentiel d’examiner attentivement les besoins financiers de votre structure avant de fixer son capital social.

Étape 4 : Nomination d’un agent agréé

Pour légaliser votre EURL en France, vous devez désigner un agent agréé. L’agent agréé est chargé de recevoir les documents légaux et officiels au nom de la société. Cette personne physique ou morale doit avoir une adresse physique en France, et son nom et son adresse seront accessibles au public.

Étape 5 : Ouverture d’un compte bancaire

Une fois les statuts et les autres documents en main, vous pouvez procéder à l’ouverture d’un compte bancaire pour votre structure. Ensuite, déposer le capital social sur ledit compte en fournissant à la banque les documents requis. Il s’agit notamment :

Une pièce d’identité ;

Un justificatif ou attestation de domicile ;

Les justificatifs/documents d’enregistrement de votre société.

Étape 6 : Terminer le processus d’enregistrement

L’étape suivante consiste à enregistrer votre EURL auprès des instances agréées. Il s’agit notamment de déposer la paperasse exigible au tribunal de commerce ou à la chambre de commerce et d’industrie. Vous pouvez également passer par le CFE.

Le processus d’enregistrement implique généralement la présentation des statuts, de la preuve du dépôt du capital social et d’autres documents requis. Il peut se faire au CFE local, entendu centres de formalité des entreprises.

Quel est le contenu du dossier de création de l’EURL ?

Pour créer votre EURL, un dossier complet doit être déposé auprès du CFE ou des autorités compétentes. Le CFE est en mesure de fournir un catalogue exhaustif des documents nécessaires, adapté aux activités spécifiques de l’entreprise candidate.

Le dossier comprend généralement :

Deux à quatre copies ou duplicatas des statuts ;

Une copie de l’attestation de publication de l’annonce à la gazette ou dans un média/journal légal ;

Une copie/exemplaire de l’attestation du domicile de l’entreprise ;

Une copie/exemplaire de l’identité du directeur désigné ;

Une copie du mandat de dépôt des fonds.

Toutefois, l’entreprise est formellement créée après réception du récépissé de dépôt de dossier délivré par le CFE ou le RCS.

Ce récépissé atteste que l’entreprise est en attente d’immatriculation. Dans certains cas, un numéro INSEE exclusif peut être attribué.

Le démarrage des activités commerciales peut commencer par des demandes d’installation de services essentiels. Il peut s’agir de l’électricité, le téléphone, ainsi que la création d’un compte bancaire pour l’entreprise. Simultanément, l’affiliation à l’organisme de retraite, l’acquisition d’une assurance d’entreprise et la facilitation de la Sécurité sociale des employés sont initiées.

Vous pouvez demander l’avis d’un comptable ou d’un avocat en cas de doute ou de difficultés. Au besoin, contactez les organisations spécialisées dans la facilitation de l’établissement des EURL en France.

Où déposer son dossier de création de l’EURL ?

Pour lancer la procédure d’immatriculation de votre entreprise, la première chose à faire est de vous adresser au centre d’immatriculation compétent. Il peut s’agir de :

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) — si vous avez l’intention de créer un magasin ou une entité commerciale sans aucune composante artisanale ou commerciale ;

La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) pour les métiers manuels et les artisans ;

Les Greffes des tribunaux de commerce pour les entreprises des secteurs professionnels réglementés ;

L’URSSAF pour les professions libérales, freelance et les prestations intellectuelles comme les traducteurs ou les webdesigners ;

La Chambre d’agriculture pour les professions agricoles.

En optant pour l’assistance du CFE lors de votre inscription, vous bénéficierez d’un accompagnement et de conseils personnalisés. Vous pouvez également choisir de naviguer directement sur le site Formalités d’entreprises du gouvernement pour procéder à l’enregistrement de votre entreprise.

Cette plateforme sert de point d’ancrage exclusif pour les artisans et professionnels du secteur commercial, libéral, etc.

Par ailleurs, et ce depuis le 1er janvier 2023, toutes les inscriptions des entreprises suivent les procédures décrites par l’INPI. Elles sont contenues sur son site internet www.procedures.inpi.fr.

Elle s’adresse donc :

Aux professionnels libéraux : ceux qui fournissent des services intellectuels ou immatériels tels que le conseil, le coaching, la programmation, le bien-être ou l’enseignement indépendant ;

: ceux qui fournissent des services intellectuels ou immatériels tels que le conseil, le coaching, la programmation, le bien-être ou l’enseignement indépendant ; Aux commerçants : ceux qui achètent pour revendre, font du commerce électronique, du drop-shipping, gèrent des restaurants, des stands de nourriture, des sociétés de production, etc. ;

: ceux qui achètent pour revendre, font du commerce électronique, du drop-shipping, gèrent des restaurants, des stands de nourriture, des sociétés de production, etc. ; Aux artisans : ceux qui exercent des activités manuelles, des services de conciergerie, de photographie ou des services administratifs ;

: ceux qui exercent des activités manuelles, des services de conciergerie, de photographie ou des services administratifs ; Aux agents commerciaux : ceux qui opèrent en tant qu’agent immobilier ou sous mandat avec un travail à la commission ;

: ceux qui opèrent en tant qu’agent immobilier ou sous mandat avec un travail à la commission ; Aux artistes : ceux qui excellent dans diverses formes d’expression artistique.

Que faire après dépôt du dossier de création d’EURL ?

Trois étapes restent à franchir après dépôt du dossier de création de l’EURL auprès des autorités compétentes. Ces étapes sont indispensables avant de proposer vos services ou produits au public. Il s’agit de :

Obtenir un numéro SIRET

Une fois votre EURL enregistrée, vous devez obtenir un numéro SIRET. Cet identifiant unique est essentiel pour interagir avec divers organismes administratifs, notamment les autorités fiscales et la Sécurité sociale.

Vous pouvez demander un numéro SIRET à la chambre de commerce et d’industrie locale. Cela peut aussi se faire via le CFE.

Remplir les obligations fiscales

Le respect des obligations fiscales fait partie intégrante de la gestion d’une entreprise en France. Enregistrez votre EURL pour qu’elle soit imposée, y compris la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) le cas échéant.

Tenez des registres financiers précis et envisagez de faire appel à des services comptables professionnels. Cette démarche vous permet de garantir le respect de la législation fiscale française.

Se conformer aux exigences de la Sécurité sociale

En tant que propriétaire d’entreprise, vous êtes tenu de cotiser à la Sécurité sociale en France. Enregistrez votre EURL auprès des autorités de sécurité sociale afin de remplir vos obligations sociales (cotisations de santé et de retraite).

Respecter les exigences de la Sécurité sociale, c’est maintenir une relation positive avec votre personnel et éviter les problèmes juridiques.

En bref, le montage du dossier de l’EURL en France nécessite une planification minutieuse. Cela passe par le respect des procédures légales et des exigences réglementaires. En suivant ces lignes directrices étape par étape, les entrepreneurs peuvent monter efficacement leur dossier sans prise de tête.