Assistance informatique à distance : les meilleurs logiciels

Les logiciels de soutien informatique à distance sont devenus essentiels pour les entreprises qui cherchent à fournir une assistance efficace et efficiente à leurs employés et à leurs clients. Ils permettent de réduire la pression et la charge de travail de vos équipes informatiques tout en résolvant efficacement les difficultés rencontrées par les utilisateurs. Avec le bon logiciel, le support à distance peut être rentable, sécurisé et facile à gérer. Ce guide explore les spécificités de ces outils et vous fait découvrir les six meilleurs logiciels de support informatique à distance disponibles sur le marché.

Top 6 des meilleurs logiciels d’assistance informatique à distance en 2023

Il existe plusieurs logiciels d’assistance informatique à distance ou en remote sur le marché, mais dénicher le bon outil pour vous ou votre entreprise n’est pas une tâche facile. Voici dans les points ci-dessous 6 des meilleurs logiciels de soutien informatique à distance.

TeamViewer : la référence des utilitaires d’accès en remote

TeamViewer est le leader, mieux encore, la référence du marché des utilitaires d’accès en remote. L’outil fournit des solutions d’assistance à distance à la fois complètes et adaptées à divers profils d’utilisateurs. TeamViewer n’a cessé d’innover et d’améliorer ses fonctionnalités au fil des ans grâce à ses nombreuses mises à jour.

L’outil d’assistance informatique à distance TeamViewer peut être obtenu gratuitement pour un usage personnel et non commercial.

TeamViewer est une ressource précieuse tant pour les particuliers que pour les professionnels qui peuvent tirer profit de sa praticité. Les entreprises qui optent pour sa version payante profitent des fonctionnalités avancées à l’instar du partage d’écran iOS, le déploiement de l’outil à grande échelle, la surveillance d’accès aux appareils, etc. Grâce à TeamViewer, vous pouvez débloquer votre collègue, un membre de la famille ou un client à distance sans prise de tête.

Avantages

Interface sobre, intuitive et conviviale

Prise en main facile

Outil d’assistance à distance ultra-complet

Logiciel d’accès en remote multiplateforme

Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation (Windows, Linux, Mac, iOS, Chrome OS, Android, Raspberry Pi, etc.)

Intégration efficace avec d’autres outils et logiciels

Inconvénient

Partage de fichiers lourds (volumineux) limité

Visualisation limitée à un seul système distant

Zoho Assist : le meilleur outil d’assistance informatique à distance pour TPE/PME

L’outil Zoho Assist s’adresse particulièrement aux professionnels. Il est parfait pour les petites et moyennes entreprises, car il permet de créer des sessions d’assistance client à partir de divers appareils distants. Il est même capable d’activer des périphériques distants grâce à la fonction Wake ou LAN. Zoho Assist permet donc de contrôler à distance les opérations d’assistance et de dépannage grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

De plus, l’outil vous permet de superviser efficacement un groupe d’ordinateurs, y compris leur matériel et leurs utilisateurs. Cet utilitaire est accessible sur divers systèmes d’exploitation, notamment Windows, MacOS et Linux, ainsi que sur ChromeOS, Android et iOS. Il permet aux utilisateurs d’accéder à des sessions entre PC et appareils mobiles dans les deux sens.

Zoho Assist est hébergé sur le cloud et dispose d’un programme d’accès non supervisé. Ce dernier prend en charge et simplifie le travail à distance tout en offrant une excellente gestion de son matériel informatique. L’interface de cet outil d’accès ç distance en remote est très aboutie et hautement organisée.

Avantages

Logiciel d’assistance complet et simple d’usage

Espace de stockage gratuit (Cloud)

Système de détection des failles de sécurité

Télémaintenance intégrative et collaborative

Inconvénients

Outil payant

Partage d’écran limité à chromebook

Impression à distance limitée aux appareils Windows

IT Remote : le meilleur outil d’assistance informatique à distance tout-en-un

IT Remote est un logiciel Web conçu pour fournir une assistance et une gestion à distance des appareils. Il embarque des fonctionnalités créées pour répondre à tous types de situations d’assistance et de dépannage. Cette solution du support informatique à distance vous permet d’accéder à divers ordinateurs à partir d’un autre appareil, et ce, avec ou sans surveillance.

L’utilisateur n’a pas besoin d’installer ce logiciel ; il n’aura qu’à y accéder directement depuis son navigateur Web via une connexion Internet. Il suffit de créer un compte en quelques clics et de profiter des fonctionnalités de cet outil.

IT Remote est un utilitaire SaaS fiable et sécurisé. Vous bénéficiez d’une sécurité complète grâce au cryptage SSL et à l’authentification à deux facteurs.

L’interface d’IT Remote est facile à utiliser, ce qui vous permet de gérer et de consolider toutes vos données en un seul endroit. Afin de fournir une expérience utilisateur de premier ordre, la console Web IT Remote est régulièrement mise à jour.

Avantages

Outil d’assistance adapté à tous les utilisateurs

Excellent rapport qualité-prix

Licence flottante

Solution d’assistance web centralisée de type SaaS

Accès facile et rapide aux bureaux et postes distants

Utilisateurs illimités

15 jours d’essai gratuit

Inconvénients

Abonnement annuel exclusivement

AnyDesk : le meilleur outil d’assistance à distance réactif et accessible

AnyDesk offre des fonctionnalités d’assistance à distance très intéressantes et adaptées à plusieurs plates-formes (Linux, Mac, Android, Windows, etc.). L’outil est léger et prend peu de place sur votre machine. De plus, l’assistant AnyDesk a la capacité de fonctionner correctement à des bandes passantes très faibles.

Avec le logiciel AnyDesk, vous bénéficiez de la vitesse, de la sécurité et de la portabilité.

La fréquence d’images avec AnyDesk est de 60 images par seconde. Il ne prendra que 3 Mo d’espace une fois installé.

De plus, la sécurité est assurée par le système de cryptage AES-256 bits et de TLS 1.2. Il comprend également des fonctionnalités telles que l’enregistrement de session, la fonctionnalité de chat et la prise en charge de plusieurs moniteurs.

La flexibilité est une autre caractéristique distinctive du support AnyDesk. Autrement dit, vous pouvez créer une nouvelle version du logiciel selon vos exigences. Avec le logiciel AnyDesk, vous pouvez également bénéficier d’une assistance complète et opérer sur différents supports, car l’outil propose des solutions d’assistance à distance sur site et dans le cloud.

Avantages

Le logiciel embarque un système d’échange de clés asymétrique RSA 2048

Faible espace d’installation et de stockage (3 Mo)

14 jours d’essai gratuit

Application mobile sans frais

Logiciel flexible et personnalisable

Inconvénients

Absence de formule d’abonnement mensuelle

Fonctionnalités limitées pour la version gratuite

LogMeIn Rescue : le meilleur utilitaire d’accès en remote personnalisable

LogMeIn Pro est le nom du logiciel créé en interne par LogMeIn. Il se classe au premier rang des outils offrant un accès en remote fiable. Cet outil d’assistance à distance a été développé pour optimiser le travail des PME/PMI. Le programme vous permet de relever avec succès les défis de votre entreprise. Vous pouvez par exemple contacter un client, dépanner un collègue ou votre personnel à tout moment.

LogMeIn est un logiciel d’assistance complet et personnalisable de façon à correspondre à l’image ou à l’identité de votre marque. Le TLS 1.2 et le système de cryptage AES-256 bits garantissent la sécurité des communications entre différents supports ou appareils. Grâce à son API ouverte, le logiciel peut aisément s’associer avec plusieurs plates-formes tierces (ServiceNow, Zendesk, etc.).

L’assistance à distance Live Lens de LogMeIn Rescue est disponible pour les appareils Windows, iPhone et Android.

Vous pouvez simplement accéder à vos fichiers et applications où que vous soyez avec LogMeIn. Il est possible d’installer le programme sur votre appareil mobile Android ou iOS lors de vos déplacements. Vous aurez accès aux mêmes fonctions que vous avez sur votre PC. Un guide de démarrage disponible sur le site internet de LogMeIn.

Avantages

Logiciel d’assistance personnalisable avec mise en avant de l’image de marque

Fonction de vidéo à distance (Live Lens)

Compatible avec d’autres logiciels d’assistance et de service client

Excellent niveau de sécurité de transport (cryptage AES-256 et TLS 1.2)

Application mobile disponible pour système iOS et Android

Inconvénients

Logiciel assez onéreux

Absence d’abonnement mensuel

Splashtop Remote Support : la meilleure solution d’assistance pour télétravail

Splashtop Remote Support est présenté comme un outil de gestion des terminaux doté d’une pléthore de fonctionnalités sophistiquées. C’est l’une des options logicielles d’aide à distance les plus sécurisées du marché. La planification des sauvegardes du système, l’enregistrement des journaux d’événements et l’utilisation du programme d’installation de Splashtop Streamer sont autant de fonctionnalités qui font la particularité de ce logiciel.

Splashtop Streamer par exemple permet d’installer le logiciel sur plusieurs PC simultanément pour une assistance à distance de qualité. Splashtop Remote Support garantit un excellent niveau de connexion qui se veut d’ailleurs rapide. De plus, la qualité sonore est impressionnante. Le programme dispose également d’un cryptage TLS et AES 256 bits, ce qui se traduit par un système de sécurité solide.

Splashtop vous permet également d’accéder à toute forme de gadgets technologiques. Les utilisateurs peuvent également imprimer et transférer des documents à distance. Vous pouvez facilement installer vos propres flux liés à votre compte. Il vous est possible de passer d’un outil d’accès en remote à un autre. Si jamais vous utilisez en parallèle le logiciel LogMeIn, vous avez la capacité de passer de LogMeIn à Spashtop.

Toutefois, le programme Spashtop peut se targuer d’une communauté de près de 30 millions d’utilisateurs privilégiés (grandes entreprises, agences gouvernementales, communautés, etc.). Un total de plus de 200 000 entreprises utilisent également cet outil.

Avantages

Ouverture de sessions en simultané

Cryptage de sécurité TLS et AES 256 bits

Logiciel SaaS réactif et efficace

Plusieurs fonctionnalités disponibles

Fonction de partage de fichiers et impression

14 jours d’essai gratuit

Excellent rapport qualité-prix

Application mobile facile à prendre en main

Inconvénients

Absence de version gratuite du logiciel

Interférence lors d’une session audio

Formule d’abonnement minimale de 12 mois

Pourquoi recourir à un logiciel d’assistance informatique à distance ?

Le logiciel de soutien à distance est une solution qui permet à vos équipes de soutien informatique d’avoir accès à divers appareils distants via un réseau afin de régler les difficultés techniques et d’automatiser les opérations de soutien répétitives. De nombreuses raisons (détaillées ci-dessous) peuvent justifier l’utilisation de cet outil de gestion à distance sophistiqué.

Gain de temps énorme

D’abord, les logiciels d’assistance à distance permettent de réduire les déplacements ou la distance qui sépare deux ou plusieurs appareils. On parle très souvent de la suppression de l’obligation pour les employés d’assistance de se rendre physiquement sur le site d’un utilisateur pour résoudre un problème.

Cela fait gagner du temps aux deux parties grâce à la connexion établie par un logiciel d’assistance. Il devient plus simple, facile et pratique de résoudre le problème rencontré sur un ordinateur, un smartphone ou sur une application à distance. De cette façon, il est possible de dépanner, de diagnostiquer, de partager des fichiers, etc., à distance et grâce à cette solution logicielle.

Réduction des coûts

L’assistance sur site peut être coûteuse, en particulier lorsque de nombreux sites doivent être couverts. Les logiciels d’assistance à distance permettent à une entreprise de regrouper l’assistance informatique en un seul endroit tout en répondant aux demandes d’un large éventail d’utilisateurs.

En effet, les équipes et administrateurs d’assistance peuvent effectuer moult activités depuis n’importe quel appareil distant. Cela permet aussi de mesurer la performance de l’appareil et de booster la productivité de l’entreprise. Le spécialiste peut rapidement accéder à l’appareil et résoudre le problème.

Augmentation de l’opérabilité du service d’assistance et de maintenance

Prendre le contrôle des appareils à distance vous aider à planifier diverses activités d’assistance et de maintenance sans quitter votre poste de travail. En conséquence, les activités n’auront pas un réel impact sur les opérations commerciales de votre entreprise. L’efficacité de votre équipe d’assistance est ainsi optimisée, y compris sa réactivité et son opérabilité.

Quels sont les types de logiciels d’assistance informatique à distance ?

Il existe deux grandes familles des logiciels d’assistance à distance à savoir : les outils d’assistance à distance assistés et les outils d’assistance à distance non assistés. Il s’agit d’une distinction cruciale à comprendre avant de choisir une solution logicielle.

Les outils d’assistance à distance assistés ont des fonctionnalités plus limitées, ceci en raison du nombre d’utilisateurs supportés. Le logiciel d’assistance assisté n’a besoin de la présence qu’un seul utilisateur final durant la session à distance.

Les outils d’assistance à distance non assistés ou sans surveillance peuvent exécuter des opérations sur l’équipement/appareil contrôlé à distance. Cette forme de logiciel d’assistance à distance permet au personnel technique de diagnostiquer, de dépanner et de résoudre les problèmes sans l’intervention des utilisateurs finaux. Les solutions sans surveillance sont plus adaptables que les technologies surveillées ou assistées.

Qui peut utiliser un logiciel d’assistance informatique à distance ?

Tout le monde peut utiliser un logiciel d’assistance à distance pour se connecter à des ordinateurs ou à des appareils. Les équipes d’assistance informatique se servent aussi d’un logiciel d’aide à distance pour se connecter à n’importe quel appareil connecté au réseau. Grâce à cette connexion, l’environnement informatique complet peut être surveillé et maintenu à distance à partir d’un seul appareil centralisé. Il permet également à une petite équipe de support de fournir une assistance à une organisation mondialement répandue.