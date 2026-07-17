Vous voyez une offre internet de 100 Go, une clé usb de 64 Go ou un disque de 1 To, mais une question revient souvent : 1 Go contient combien de Mo ? La réponse dépend de la norme utilisée. En pratique, il faut distinguer les unités décimales employées par les fabricants et les unités binaires utilisées par de nombreux systèmes informatiques. Comprendre cette différence permet de mieux gérer son stockage, ses données et ses téléchargements.

La réponse : 1 Go correspond-il à 1 000 ou 1 024 Mo ?

La confusion provient de deux systèmes de mesure qui coexistent encore aujourd’hui.

Dans le système décimal, adopté par les fabricants de supports de stockage et la plupart des opérateurs, 1 gigaoctet (Go) = 1 000 mégaoctets (Mo). Cette convention suit les puissances de 10.

En revanche, dans le système binaire, longtemps utilisé par les systèmes d’exploitation, 1 Go est souvent assimilé à 1 024 Mo. Plus précisément, l’unité correcte est alors le gibioctet (Gio), qui vaut 1 024 Mio.

La différence est donc la suivante :

1 Go = 1 000 Mo dans le système décimal ;

dans le système décimal ; 1 Gio = 1 024 Mio dans le système binaire.

Cette nuance explique pourquoi la capacité affichée d’un support de stockage peut sembler inférieure à celle annoncée.

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Comprendre les unités de stockage informatique

Toutes les mesures de capacité reposent sur une hiérarchie d’octets.

L’octet représente l’unité de base permettant de stocker une information numérique. Un octet est composé de huit bits, les plus petits éléments manipulés par un ordinateur.

Les principales unités sont :

1 Ko = 1 000 ou 1 024 octets selon la norme ;

1 Mo = 1 000 Ko ou 1 024 Ko ;

1 gigaoctet = 1 000 Mo ;

= 1 000 Mo ; 1 To = 1 000 gigaoctets.

Dans le domaine informatique, ces valeurs servent à mesurer la taille des fichiers, des applications ou des espaces de stockage disponibles.

Pourquoi existe-t-il deux méthodes de conversion ?

Cette coexistence peut sembler étrange, mais elle s’explique par l’histoire de l’informatique.

Les ordinateurs fonctionnent naturellement en base 2. Les premières mémoires étaient donc organisées selon des puissances de deux, ce qui a conduit à utiliser 1 024 comme valeur de référence.

Par la suite, les fabricants de disques, SSD ou cartes mémoire ont préféré adopter le système décimal, plus proche du Système international d’unités. Cette méthode simplifie les calculs et harmonise les mesures commerciales.

Aujourd’hui, les deux conventions restent présentes, d’où certaines incompréhensions lors du calcul de la capacité réelle disponible.

Comment convertir facilement les Go en Mo ?

Savoir convertir une valeur devient rapidement utile lorsque vous comparez une offre internet, un espace cloud ou un support de stockage.

Le principe est simple :

utilisez × 1 000 pour la conversion décimale ;

décimale ; utilisez × 1 024 pour la conversion binaire.

Quelques exemples :

2 Go = 2 000 Mo ;

5 Go = 5 000 Mo ;

10 Go = 10 000 Mo ;

2 Gio = 2 048 Mio ;

8 Gio = 8 192 Mio.

Ce calcul permet d’évaluer rapidement la place nécessaire pour stocker vos contenus.

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Quelle différence entre Mo, Go, bits et Mbps ?

Les internautes confondent souvent la capacité de stockage avec la vitesse de transfert.

Les bits servent principalement à mesurer le débit d’une connexion internet. Les octets, eux, mesurent le volume des données enregistrées.

Quelques repères utiles :

1 octet = 8 bits ;

; 1 Mo = 8 megabits ;

; les fichiers utilisent les Mo et Go ;

la vitesse d’une connexion est généralement exprimée en Mbps ou en Gbit/s.

Ainsi, une fibre annoncée à 1 Gbit/s ne télécharge pas un fichier de 1 Go en une seconde. Le débit est exprimé en bits ; il faut donc tenir compte de la conversion entre bits et octets ainsi que des performances réelles du réseau.

Que peut-on stocker dans 1 Go ?

Pour mieux visualiser cette capacité, il est utile de la comparer à des usages courants.

Avec environ 1 Go, il est possible de stocker :

plusieurs centaines de photos compressées ;

quelques dizaines de morceaux de musique ;

plusieurs documents PDF ;

une ou plusieurs vidéos courtes selon leur qualité ;

; des applications pour appareils mobiles.

La taille dépend toujours du type de fichier, du niveau de compression et du format utilisé.

L’impact sur les forfaits internet mobiles

Lorsque votre opérateur annonce 100 Go de données mobiles, il utilise généralement le système décimal. Cette précision est importante, car elle explique pourquoi certains utilisateurs ont l’impression de consommer leur forfait plus vite que prévu.

Votre consommation varie selon les services utilisés :

navigation web ;

réseaux sociaux ;

musique en streaming ;

appels vidéo ;

visionnage de vidéo en HD ou en 4K ;

téléchargement de jeux ou de mises à jour.

Plus la qualité des contenus augmente, plus la quantité de données consommées progresse rapidement. Les vidéos restent de loin l’activité la plus gourmande, en particulier lorsqu’elles sont visionnées en haute définition sur de longues durées. À l’inverse, la simple consultation de messages ou de pages texte reste très peu coûteuse en données.

Pourquoi un disque de 500 Go affiche-t-il moins d’espace ?

C’est une situation fréquente avec les SSD, les clés USB ou les disques durs, et elle surprend souvent les acheteurs qui découvrent l’écart au premier branchement.

Le fabricant annonce généralement une capacité calculée en base 10, conformément aux normes internationales de commercialisation. Le système d’exploitation, lui, peut encore afficher les valeurs selon la logique binaire, héritée des débuts de l’informatique.

Résultat : un appareil indique une capacité légèrement inférieure à celle figurant sur l’emballage. Il ne s’agit pas d’une perte réelle ni d’une tromperie du fabricant, mais bien d’une différence de mode de calcul, à laquelle s’ajoute parfois l’espace réservé au système et aux fichiers de gestion internes.

Quelques erreurs fréquentes à éviter

Certaines confusions reviennent régulièrement, notamment chez les personnes peu familières avec le vocabulaire technique.

Évitez notamment de :

croire que Go et Gbit représentent la même chose ;

; confondre stockage et débit internet ;

oublier que 1 octet vaut 8 bits ;

; comparer directement les valeurs affichées par différents appareils ;

négliger la norme utilisée lors d’une conversion ;

penser qu’un espace de stockage annoncé correspond toujours à l’espace réellement disponible après installation du système.

Ces réflexes facilitent la lecture des caractéristiques techniques de nombreux accessoires numériques et permettent d’éviter de mauvaises surprises au moment de l’achat.

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Comment choisir la bonne capacité de stockage ?

Le choix dépend essentiellement de vos besoins, mais aussi de vos habitudes d’utilisation et de la fréquence à laquelle vous renouvelez votre matériel.

Quelques repères pratiques :

pour des documents bureautiques, quelques gigaoctets suffisent souvent ;

pour beaucoup de photos, prévoyez plusieurs dizaines de Go ;

pour des vidéos ou des jeux, privilégiez plusieurs centaines de Go ;

pour les sauvegardes, choisissez un disque externe de grande capacité ;

pour un usage professionnel intensif, envisagez une solution évolutive comme le stockage en réseau ou le cloud.

Il est également utile de conserver une marge libre afin que le système fonctionne efficacement et que les opérations de transfert restent fluides, sans ralentissement lié à un espace disque saturé.

Retenir la bonne conversion évite bien des confusions : 1 Go correspond généralement à 1 000 Mo, tandis que 1 024 Mo relèvent de la logique binaire. Comprendre ces unités permet de mieux gérer son stockage, sa connexion et ses données au quotidien.