Quelle est la différence entre hébergeur et registrar ?

Quand vient enfin le moment où vous décidez de rendre votre site web disponible, vous pouvez vite vous sentir perdu. En effet, plusieurs solutions existent pour héberger votre contenu web en ligne. Vous aurez à faire face à un hébergeur web et au registrar. Sur la scène française, il existe une variété d’hébergeurs et de registrars. Même si ces deux solutions sont parfois prises l’une pour l’autre, il existe une différence notable entre les deux. Le but de cet article est de vous éclairer sur cette différence. Ainsi, vous saurez faire le meilleur choix, celui qui cadre avec vos préférences.

Différence entre hébergeur et registrar

Pour commencer, il serait essentiel d’apporter une définition claire à ces deux termes. Un hébergeur web est une entité disposant d’un grand espace sur le web. De ce fait, il met à disposition des particuliers et des entreprises, une portion de cet espace contre une rémunération. Ces derniers peuvent y héberger leur site web. Leurs données sont stockées sur des serveurs de grande capacité et accessibles en permanence.

Le registrar quant à lui est une entité chargée d’attribuer les noms de domaine aux personnes qui en ont besoin. Il le fait en échange d’une rémunération également. Le nom de domaine (NDD) désigne l’adresse web qu’il faut entrer dans le navigateur pour accéder à votre espace sur le web. C’est une combinaison de lettres se terminant par différents types d’extensions : « .net », « .com », « .fr », etc.

Les notions de nom de domaine et d’hébergement web vont de pair. Il est impossible d’héberger un site web sans être propriétaire d’un nom de domaine au préalable. Le nom de domaine est donc la première chose à avoir. Il est unique comme l’est le nom propre de chaque être humain. Sauf qu’à la différence du nom, il n’appartient pas à une personne de façon définitive.

Les prestataires louent les noms de domaine aux clients. Et tant que ces derniers s’acquittent de leurs frais de location, leur NDD est à eux.

Même si chaque entité possède sa spécialité, on assiste dernièrement à une reconversion de celles-ci. De plus en plus d’hébergeurs web offrent des services d’achat de nom de domaine. De l’autre côté, plusieurs registrars ou bureaux d’enregistrement proposent l’hébergement web à leurs clients.

Acheter chez le même prestataire

Avec cette diversification des acteurs, il est désormais possible d’acheter votre nom de domaine et votre hébergement chez un même prestataire. Cette liberté que vous avez n’est pas sans risques. Elle présente à la fois des avantages et des inconvénients.

En achetant votre nom de domaine et votre hébergement chez le même fournisseur, les bienfaits sont nombreux. Vos informations étant concentrées au même endroit, vous êtes plus serein. Si votre site rencontre un souci, vous n’avez pas à vous demander de quel prestataire provient l’erreur. Ensuite, vous gagnez au niveau du prix.

Plusieurs sociétés font des réductions aux clients qui commandent le NDD et l’hébergement en pack. C’est le cas de Gandi, une structure d’hébergement de site web qui offre aussi la fourniture du nom de domaine. En souscrivant pour les deux services, une offre de prix intéressante vous est présentée : le nom de domaine est offert. Parmi les autres acteurs de l’hébergement web qui proposent le nom de domaine, il y a : OVH, Hostinger, et bien d’autres.

Cependant, il y a aussi des risques à cet achat. L’un des plus grands inconvénients est le fait d’avoir « tous ses œufs dans le même panier ». En cas d’incident majeur, ce sont toutes vos données qui risquent d’être détruites.

Cependant, il y a aussi des risques à cet achat. L’un des plus grands inconvénients est la perte, voire la destruction de votre nom de domaine. En effet, la politique de certaines sociétés d’hébergement stipule que si vous les quittez pour une autre entité, votre NDD est bloqué. Il est alors revendu ou détruit tout simplement.

Comment bien choisir votre hébergeur ?

Pour choisir le meilleur hébergeur qui soit pour votre site web, des recherches et comparaisons sont à privilégier. Vu le grand nombre de prestataires sur le marché, le choix n’est pas aisé. Cependant, pour vous aider à dénicher ce qu’il vous faut, voici quelques critères sur lesquels vous appuyer.

Vos besoins et les services disponibles

C’est par là que vous devez commencer. Faites le point sur ce dont vous avez vraiment besoin. Certains souscriront à une capacité de stockage plus grande (c’est le cas des sites de e-commerce et des plateformes sociales). D’autres, par contre, se contenteront du stockage minimal, s’ils souhaitent héberger un site vitrine par exemple. En guise d’exemples de services rencontrés sur la plupart des prestataires, on peut citer :

L’installation du CMS WordPress ;

L’installation du certificat SSL ;

La gestion d’emails, la gestion du DNS, etc.

Le coût

Comme dans beaucoup d’autres cas d’achat, le prix n’est pas à négliger. Selon les services complémentaires auxquels vous souscrivez, votre facture peut vite grimper. Alors, épluchez les différentes options de l’hébergeur web. Ne soyez pas contraint d’opter pour des offres de services qui ne vous seront pas utiles.

La sécurité

La sécurité est également importante. Puisque votre hébergeur aura accès à tous les fichiers de votre site, ce dernier doit être fiable. Consultez les conditions d’utilisation pour être sûr que l’hébergeur ne partage aucune de vos données avec des tiers.

Comment bien choisir votre registrar ?

Comme énoncé plus haut, les registraires ou fournisseurs de domaines sont très nombreux. De ce fait, il est de votre responsabilité de choisir ce qui vous convient en fonction de plusieurs critères. Les plus importants d’entre eux sont :

La réputation

Ce serait intéressant de vous faire une idée de la qualité du service offert par les registraires qui vous attirent. Pour ce faire, il existe une variété de plateformes d’évaluation des fournisseurs de NDD. Les clients y laissent des avis sur leur expérience.

L’assistance à la clientèle

C’est un point essentiel. Un problème technique ou non pourrait survenir au niveau de l’accès à votre site. Si le support client n’est pas assez réactif et dynamique, ce problème pourrait durer des jours. Et naturellement, vos ventes pourraient être négativement impactées. Rassurez-vous donc quant à la disponibilité, les langues parlées, et l’efficacité du service client de votre fournisseur.

Le prix

Le prix est, lui aussi, un élément sur lequel il ne faut pas flancher. Vous serez surpris par la grande différence de prix existante entre les acteurs. Généralement, plus le nombre de services proposés par le bureau d’enregistrement est grand, plus ses tarifs sont élevés.

Vous l’aurez compris, le registrar s’occupe de l’attribution des noms de domaine. L’hébergeur, lui, se charge d’accorder l’espace web requis pour abriter un site web. Cependant, en fonction du registrar ou de l’hébergeur que vous choisissez, vous pouvez avoir accès aux deux services.