De plus en plus de personnes abandonnent définitivement les SMS pour privilégier les applications de messagerie instantanée. En 2025, ces dernières dominent largement le marché grâce à leur caractère pratique, rapide, multifonctionnel et leur gratuité d’utilisation partout dans le monde.

Avant de choisir une application, assurez-vous que vos proches l’utilisent déjà, mais tenez aussi compte de la sécurité offerte. La garantie d’un chiffrement de bout en bout reste un critère primordial afin que vos échanges demeurent totalement confidentiels, uniquement lisibles par vous et vos destinataires.

Il existe une kyrielle d’applications de messagerie instantanée dont voici le top 15 sélectionné en fonction de vos besoins et de votre utilisation.

WhatsApp : la messagerie la plus utilisée

Si WhatsApp figure toujours en tête des applications de messagerie instantanée en 2025, c’est parce qu’elle reste la plus populaire avec plus de 2,8 milliards d’utilisateurs dans le monde. Cette application doit notamment son succès à sa simplicité d’utilisation : vos contacts sont automatiquement ajoutés grâce à leur numéro de téléphone.

Outre les messages textes, vocaux et stickers, l’application de messagerie instantanée au logo vert permet désormais d’envoyer des vidéos haute définition, d’organiser des appels vidéos avec un maximum de 32 participants, et des groupes étendus pouvant désormais accueillir jusqu’à 1024 contacts. L’application conserve son chiffrement de bout en bout, garantissant toujours une protection optimale de votre vie privée.

WhatsApp est donc largement considérée comme la meilleure applications de messagerie instantanée mondiale en 2025.

Citez 2 applications de messagerie instantanée WhatsApp & Messenger

Messenger : la messagerie de Facebook

Messenger, développé par Meta (anciennement Facebook), reste l’une des principales messageries instantanées. Désormais dissociée de Facebook, elle permet toutefois toujours d’interagir facilement avec vos contacts du réseau social.

Parmi ses nouveautés récentes, Messenger a généralisé son chiffrement de bout en bout par défaut pour toutes les conversations privées. Vous pouvez effectuer des appels vidéo ou audio, échanger des messages éphémères, et accéder aux discussions antérieures lorsque vous intégrez une conversation de groupe déjà existante.

VOIR AUSSI : Quels sites web utilisent des algorithmes de recommandation ?

Telegram : une application complète

Telegram s’impose en 2025 comme une référence incontournable parmi les applications de messagerie instantanée, avec plus de 800 millions d’utilisateurs actifs. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation (Mac OS, Windows, Android, iOS, Linux), elle offre des groupes pouvant accueillir jusqu’à 200 000 membres, ainsi que des appels vidéo sécurisés pouvant réunir jusqu’à 30 participants simultanément.

Elle continue de proposer les Secret Chats et l’autodestruction des messages. Le chiffrement de bout en bout reste cependant optionnel, réservé aux discussions privées uniquement.

Skype : pour les échanges professionnels

Skype n’est plus à présenter, car c’est un logiciel qui garantit des fonctionnalités de communication de bonne qualité. En effet, c’est une application de messagerie instantanée développée par Microsoft qui s’avère être gratuite, pratique et aussi disponible en français. Il faut préciser qu’avec Skype, vous pouvez rester en contact avec vos proches par vidéo, audio, messages via discussion one to one. Ce logiciel facilite l’interaction entre deux personnes dans un forum dans lequel les membres ont la possibilité d’envoyer des documents en toute simplicité. Pour les utilisateurs qui recherchent une fonctionnalité à but professionnel, sachez que Skype autorise une visio pouvant supporter 50 contacts par session.

Skype est une application historique de messagerie instantanée rachetée par Microsoft en 2011. Longtemps plébiscitée pour ses appels audio et vidéo gratuits ainsi que ses échanges simplifiés de documents.

Toutefois, Microsoft a officiellement annoncé sa fermeture définitive en mai 2025, invitant dès maintenant les utilisateurs à migrer progressivement vers Microsoft Teams, devenu l’outil de référence pour les communications, notamment professionnelles.

Citez deux applications de messagerie instantanée chat Telegram et Skype

Microsoft Teams : la référence pour les échanges professionnels

Microsoft Teams est aujourd’hui l’application phare proposée par Microsoft pour remplacer Skype, en particulier dans le cadre professionnel. Elle offre une solution complète pour les échanges instantanés, les appels audio et vidéo, la visioconférence pouvant réunir jusqu’à 1000 participants, ainsi que le partage simplifié de documents intégrés aux outils Microsoft 365.

Teams garantit également un haut niveau de sécurité grâce à ses fonctionnalités avancées de gestion des données et de confidentialité, même si le chiffrement de bout en bout n’est disponible qu’en option sur certaines conversations sensibles.

Le principal bémol de Teams est qu’il est trop attaché à l’écosystème Microsoft. Si l’application reste accessible sur iPhone et MacOs, il sera difficile de convaincre les utilisateurs d’Apple d’y adhérer. Pour cette raison, on voit mal Teams reprendre l’adhésion de la communauté Skype qui risque de se tourner vers d’autres solutions plus modernes et neutres comme Discord.

Google Chat : l’application intégrée à Gmail et Workspace

Depuis l’arrêt définitif de Google Hangouts fin 2022, Google Chat est devenue l’application officielle de messagerie instantanée intégrée à Gmail et à Google Workspace. Particulièrement destinée à un usage professionnel, elle facilite l’échange de messages instantanés, permet l’organisation de réunions via Google Meet et le partage de fichiers directement via Google Drive. Toutes vos conversations sont synchronisées automatiquement entre vos différents appareils connectés.

iMessage (Apple) : pour des discussions rapides sur iPhone

iMessage, réservée aux utilisateurs Apple (iPhone, iPad, Mac), est une application de messagerie instantanée simple, rapide et sécurisée grâce à son chiffrement de bout en bout intégré par défaut. Elle permet également d’envoyer photos, vidéos, documents et messages vocaux. Les conversations peuvent être synchronisées via iCloud, bien que les clés de chiffrement soient toujours détenues par Apple.

Néanmoins, cela peut représenter un inconvénient, car s’il faut le rappeler, les clés de ce système sont contrôlées par Apple. Toutefois, le géant de la téléphonie vous laisse la liberté en vous permettant de désactiver les discussions pour qu’elles n’apparaissent pas dans le cloud.

VOIR AUSSI : Services en ligne permettant de rédiger des textes à plusieurs

Threads : la messagerie instantanée par Meta

Threads est une application développée par Meta, étroitement liée à Instagram. Elle permet d’échanger rapidement messages textes, photos, vidéos et de partager facilement du contenu créatif à destination de vos abonnés. Très intuitive, elle séduit particulièrement les jeunes utilisateurs et ceux qui recherchent une messagerie rapide et conviviale.

Signal : pas populaire en France, mais efficace

Signal est une application open source de messagerie instantanée reconnue pour son très haut niveau de confidentialité. Chiffrée de bout en bout par défaut, elle permet d’envoyer messages textes, audios, vidéos et documents de manière sécurisée.

Les appels vocaux et vidéo de groupe sont possibles jusqu’à 16 personnes simultanément. Signal est très appréciée par ceux qui souhaitent protéger au maximum leurs données personnelles.

Viber : une application plus fun

Il faut d’emblée souligner que Viber est une application très conviviale généralement utilisée pour correspondre avec des personnes vivant dans d’autres pays. Notez qu’elle dispose d’une interface claire et propose la fonctionnalité des messages autodestructibles que vous pouvez configurer dans l’onglet conversations secrètes. C’est une application qui permet d’initier des sondages et d’intégrer une communauté active à travers la création des forums publics accueillant des participants sans limites.

Le chiffrement de bout en bout est valable pour les messages écrits, vocaux, pour les appels vidéos, les partages de fichiers et les autocollants animés. Vous aurez besoin d’un numéro pour vous inscrire et être contacté par vos contacts, mais les numéros des membres de communauté sont masqués.

Discord : une plateforme d’échange puissante

Discord est une plateforme très populaire auprès des communautés en ligne, idéale pour les échanges vocaux, vidéo et textuels. Elle propose des salons personnalisables, des appels vidéo, une gestion simplifiée des communautés, et de nombreuses intégrations pratiques.

Si vous recherchez une application de discussion puissante pour effectuer des appels vocaux et vidéos, alors optez pour Discord. Le logiciel est devenu une référence en la matière en proposant un panel de fonctionnalités qui font de lui un outil efficace.

Outre les classiques, Discord est intégré d’un correcteur orthographique, d’un support Markdown, d’une option d’épinglage de messages de même que des émoticônes personnalisables. Il faut souligner que la liste n’est pas exhaustive et les fonctionnalités s’étoffent au fur et à mesure que vous faites les mises à jour.

Le seul bémol qu’il faut déplorer est l’absence du système de chiffrement de bout en bout, ce qui ne garantit pas la sécurité de vos discussions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est recommandé de faire recours à un VPN avant de l’utiliser afin de préserver votre anonymat.

VOIR AUSSI : Logiciels permettant de créer un diaporama de présentation

Snapchat : un concept de chat innovant

Snapchat fait partie de ces applications de messagerie populaires qui proposent un concept innovateur afin de se démarquer de la concurrence. Ludique et agréable à utiliser, elle met à la disposition des utilisateurs, des outils inventifs incluant l’envoi de messages à caractère éphémère. Classé parmi les réseaux sociaux à forte dominance juvénile, Snapchat propose un module d’échange complet permettant de dialoguer en partageant des vidéos et des photos.

L’atout majeur de cette application est que seuls les amis dont vous avez accepté la demande peuvent vous contacter. Néanmoins, sachez que Snapchat ne garantit pas une totale confidentialité de la vie privée, car la société conserve les données des utilisateurs.

WeChat : plus qu’une simple application de messagerie

Bien au-delà d’une application de messagerie instantanée, WeChat offre une kyrielle de fonctionnalités aussi intéressantes les unes que les autres. Développé par Tencent, le logiciel cartonne plus particulièrement sur le continent asiatique et permet aux utilisateurs d’engager des discussions vidéos et vocales. De plus, avec WeChat, vous pouvez échanger un contenu photo et partager des flux en streaming avec option de géolocalisation. Vous devez savoir que l’interface est traduite en plusieurs langues et les onglets sont disposés de sorte à faciliter l’utilisation du logiciel. Cependant, si vous comptez installer cette application, sachez que certains mots-clés sont interdits et des contenus peuvent être supprimés de façon arbitraire.

LINE : un logiciel incontournable sur le marché

LINE vient enrichir ce top des applications de messagerie instantanée en apportant une touche bien particulière qui a séduit ses utilisateurs. Idéal pour échanger vers ou depuis l’Asie, le logiciel offre des fonctionnalités qui facilitent le quotidien de ces derniers :

chat vidéo,

large pack de stickers,

enregistrement de messages vocaux,

timeline,

partage de fichiers.

Par ailleurs, vous pouvez discuter via messages privés ou en groupes avec des forums pouvant accueillir au moins 200 membres. En ce qui concerne l’aspect de la sécurité, le chiffrement de bout en bout est disponible même si cette option ne couvre pas les discussions de communauté.

VOIR AUSSI : Comment appelle-t-on l’image d’une personne renvoyée par le web ?

Wire : un logiciel destiné à tous

Wire est un logiciel de type open source qui utilise E2EE intégré et garantit un niveau de cryptage élevé pour les messages ou les appels. Très fortement conseillé par Edward snowden, il permet d’envoyer des documents de façon sécurisée depuis n’importe quel appareil sur lequel vous êtes connecté. En outre, l’application propose une option de vérification de session pour que vous puissiez vous assurer que vous parlez à la bonne personne.

Elle dispose également de la fonctionnalité de verrouillage par mot de passe et vous pouvez ajouter jusqu’à 100 contacts dans les discussions audio. Pour finir, sachez que l’inscription sur Wire est entièrement anonyme, car vous pouvez vous servir d’un e-mail temporaire.

OIvid : pratique et stable

Si les utilisateurs apprécient cette application, c’est parce qu’elle est pratique, stable et offre des fonctionnalités avantageuses, quel que soit votre profil. En termes de communication sécurisée, Olvid propose une double authentification, un chiffrement de bout en bout et une procédure d’inscription en tout anonymat. Pour vous enregistrer, vous n’aurez qu’à renseigner nom et prénom qui vous donneront droit à un identifiant, à partager avec les personnes que vous souhaitez.

Vous ne risquez donc pas d’avoir affaire avec un inconnu, car seuls les contacts que vous ajoutez sont autorisés à discuter avec vous. Cependant, cette application ne permet pas d’effectuer des appels en vidéo ni vocaux, car c’est un logiciel purement textuel.

Vidéo bonus : Les 10 meilleures applications de messagerie chiffrées

VOIR AUSSI : Comment appelle-t-on un logiciel capable de détecter et stopper des logiciels malveillants ?

FAQ : les questions souvent posées sur les messageries instantanées

Qu’est-ce qu’une application de messagerie instantanée ? Une application de messagerie instantanée permet de s’échanger des messages simplement depuis un smartphone ou un autre appareil connecté à Internet. L’avantage par rapport au SMS est que l’envoi est gratuit et ne nécessite pas de forait téléphonique. Par ailleurs, les échanges sont instantanés ce qui favorise les discussions en direct ce que ne permet pas l’envoi d’email qui est plus long. Quelle est la meilleure application de messagerie instantanée ? Le plus utilisée au monde et en France est WhatsApp. Au-delà des fonctionnalités et de la simplicité de cette application de messagerie, l’avantage est donc qu’un grand nombre de vos contacts l’utilisent aussi ce qui la rend d’autant plus utile. Quelle appli à la place de WhatsApp ? D’autres applications comme Messenger, Telegram ou Skype sont aussi très pratiques pour communiquer. À vous de choisir ! Quelle est l’app de messagerie la plus sécurisée ? Moins connues, Signal ou Olvid permettent des discussions plus sécurisées avec un chiffrement des messages et un engagement sur la confidentialité. Qui a créé la messagerie instantanée grand public ? Le premier logiciel de messagerie instantanée se nommait ICQ et il a été créé en 1996 par Mirabilis, une entreprise israélienne. Quel était le leader de la messagerie et du chat francophone dans les années 90 ? Dans les années 90, c’est la messagerie MSN Messenger qui rencontrait un grand succès. A cette époque, les smartphones n’existaient pas encore donc il fallait se connecter depuis un ordinateur Mac ou Windows pour communiquer.

VOIR AUSI : Email : quelle est la différence entre Cc et Cci ?

Comment télécharger et installer son application de messagerie préférée ?

Toutes les applications mentionnées ci-dessus sont disponibles gratuitement sur Google Play (Android) et sur l’App Store (Apple). Vous pouvez les télécharger, créer un compte rapidement et commencer immédiatement à échanger. Plusieurs d’entre elles proposent également des versions web ou desktop, permettant une utilisation fluide et synchronisée entre smartphone et ordinateur.

Parmi les autres alternatives intéressantes en 2025, on peut citer Instagram Direct, Slack, Zoom, Steam, Threads, BeReal ou encore Chaat, une messagerie instantanée sans inscription préalable. N’oubliez jamais de privilégier les applications garantissant un bon niveau de sécurité et vérifiez toujours que vos proches les utilisent également.

Notez que les applications susmentionnées ne sont pas les seules qui permettent une discussion instantanée, car il y a également :

Steam,

Instagram,

Slack,

Zoom,

Tango,

Kakao Talk,

Chaat (chat instantané sans inscription),

BeReal,

Element (basée sur Matrix),

Session,

Threema,

etc

Elles peuvent vous servir d’alternatives, mais n’oubliez pas de baser votre choix sur le niveau de sécurité et de vérifier si vos proches les utilisent.