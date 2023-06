Le travail à distance en équipe encore appelé télétravail s’est imposé dans toutes les entreprises avec le développement des technologies d’informations et de communications. Actuellement, plusieurs plateformes vous permettent d’éditer des documents en temps réels avec plusieurs collaborateurs distincts. Voici les services en ligne permettant de rédiger des textes à plusieurs des documents qui peuvent être ensuite enregistrés au format de type .docx ou avec l’extension .doc correspondant à un document Word.

1. Google Docs (G Suite)

Cet espace de bureau en ligne est un outil à la fois performant, complet, gratuit et accessible depuis tous types d’appareils. Le service est lié à votre compte Google et il suffit de créer un adresse Gmail gratuite pour en profiter. Il fait partie de G Suite et est associé à votre compte de staockage Google Drive.

Google Docs propose plusieurs fonctionnalités pour le traitement de texte en ligne collaboratif et rédiger des textes à plusieurs :

enregistrement automatique,

commentaires des intervenants,

discussions privées en ligne, etc.

Google Docs est un logiciel qui favorise un travail simultané et à distance confortable. Son utilisation vous permet de rédiger en groupe et en temps réel. Vous pouvez ainsi modifier plusieurs types de documents au même moment. Notez qu’il est également disponible en version application smartphone android et apple ios pour iphone ce qui est très pratique.

Google n’est pas un simple moteur de recherche web il propose aussi de nombreux outils collaboratifs. Google Docs est aujourd’hui le logiciel de traitement de texte en ligne le plus utilisé et il suclasse même Microsoft Words !

2. Microsoft Word en ligne (Office live)

Microsoft Word est l’outil d’édition et de rédaction de référence depuis plusieurs années. Cependant, à l’inverse de Google Docs ou Drop box Paper, la version en ligne est compatible avec Office. Ainsi, vous pouvez continuer à travailler en mode hors connexion ou depuis un autre appareil. Par ailleurs, Microsoft Word Online permet de lancer une discussion instantanée via Skype, pour tous les collaborateurs en cas de besoin. En outre, même si le logiciel fonctionne sous Microsoft, vous avez la possibilité de partager l’outil avec des personnes qui ne possèdent pas ce compte.

3. Zoho Writer

Proposé Zoho Corporation, l’outil de traitement de texte en ligne fait partie des meilleures alternatives aux outils proposés par les géants Google et Microsoft. S’il est oins connu, il n’en est pas moins efficace pour rédiger des textes à plusieurs et collaborer sur des documents.

Parmi les fonctionnalités appréciée de ce logiciel en ligne, on peut citer :

Accessible sur sur tous les périphériques (ordinateur, mobile, tablette…)

Écriture à plusieurs sur le même document partagé

Espace net et épuré

Parfaitement adapté à Word

Assistante d’écriture (Grammaire, lisibilité et style)

Révision et approbation

Intégration de WordPress

Outils de travail collaboratifs très puissants

4. Dropbox Paper

Dropbox Paper est une plateforme de partage de documents en temps réel qui dispose d’une interface à la fois minimaliste et ergonomique. Vous avez la possibilité de l’utiliser où que vous soyez puisqu’il est compatible avec toutes les tailles d’écran digital. Cela aide à gagner du temps et vous êtes plus concentré sur les différentes tâches à accomplir. Vous avez également la possibilité de mentionner par exemple

des personnes ou d’ajouter,

des dates d’échéances,

des commentaires,

des photos, des vidéos ou des fichiers audio.

Excellent pour prendre des notes, des avis ou commentaires sur un document, il simplifie la rédaction simultanée de différents contenus. Ce logiciel Dropbox Paper fonctionne sous cloud et est facile d’utilisation.

5. Etherpad

Il s’agit d’un outil d’édition en temps réel »open source ». En effet, vous n’avez guère besoin de créer un compte, car un simple lien suffit pour vous ajouter à une tâche donnée. Il est gratuit, personnalisable et facile d’utilisation. Chaque collaborateur ainsi que ses interventions sont identifiés grâce à des couleurs spécifiques. Aussi, vous bénéficiez d’une vue chronologique qui vous aide à consulter les versions antérieures pour vous assurer du bon déroulement du travail.

6. Draft.io

Draft est une plateforme d’édition collaborative gratuite qui nécessite une inscription en ligne. L’interface ergonomique et aérée du logiciel le rend facile d’utilisation et propose des fonctionnalités liées à l’édition de texte et au chat

Draft.io est une plateforme collaborative et adaptable, pensée pour favoriser la réflexion en groupe et faciliter la gestion de projets de manière visuelle.

Il fonctionne presque sous le même principe que ses concurrents à la différence qu’il va au delà du simple traitement de texte et permet des mises en pages sous forme de tableau afin d’organiser au mieux les informations partagées. En revanche, les modifications ajoutées par les collaborateurs ne sont pas immédiatement prises en compte. En effet, chaque mise à jour doit être validée par le collaborateur principal qui sert d’administrateur.

7. Framapad

Framapad est une solution de rédaction de texte en ligne qui se démarque par son approche axée sur la confidentialité et l’open source. Ce service propose une interface simple et efficace qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur un même document. Il n’y a pas besoin de créer un compte pour utiliser Framapad, ce qui rend son utilisation très rapide et facile. Les modifications de chaque utilisateur sont clairement identifiées par des couleurs différentes, ce qui facilite le suivi des contributions de chacun. De plus, Framapad est totalement gratuit et ne nécessite aucune installation.

8. kDrive d’Infomaniak

kDrive d’Infomaniak est un service en ligne de stockage, de partage et de rédaction de documents collaboratif. Cette plateforme dispose d’un ensemble d’outils connu sous le nom de kSuite qui comprend les applications Docs, Grids et Points. Ces applications vous permettent de collaborer en temps réel sur des documents Word, Excel et PowerPoint.

kDrive propose une suite bureautique en ligne complète et compatible avec Microsoft Office.

Vous pouvez donc facilement partager votre travail dans tous les formats courants comme docx, doc, odt, pdf et bien d’autres. De plus, il offre la possibilité d’ajouter des commentaires, de discuter en temps réel grâce au chat intégré, et de valider facilement les modifications grâce à l’outil de révision.

La particularité de kDrive réside aussi dans la possibilité de travailler hors ligne en installant la suite bureautique sur vos ordinateurs. Ainsi, dès que vous serez connecté, tout se mettra automatiquement à jour. En matière de sécurité, kDrive assure que vos données sont toujours sauvegardées et chiffrées, ce qui offre une excellente garantie de confidentialité.

9. MediaWiki

MediaWiki est une plateforme de création de wiki gratuite, utilisée notamment pour la construction de l’encyclopédie collaborative en ligne Wikipedia. Cet outil vous permet de créer un espace collaboratif où chaque membre peut ajouter, modifier ou discuter du contenu.

Contrairement aux éditeurs de texte traditionnels, MediaWiki offre une structure hiérarchique qui facilite l’organisation et la recherche de l’information.

L’outil prend en charge une variété de formats de médias et dispose de nombreuses extensions pour améliorer ses fonctionnalités. Même si l’interface peut sembler plus complexe que d’autres éditeurs de texte, MediaWiki est extrêmement puissant pour gérer des projets d’écriture à grande échelle.

10. FidusWriter

FidusWriter est un éditeur en ligne pour les travaux universitaires et de recherche qui nécessitent une attention particulière au formatage et à la gestion des références bibliographiques. C’est un excellent outil pour ceux qui rédigent des thèses, des articles de recherche ou des livres, qui nécessitent des références correctement citées et une mise en page soignée. FidusWriter vous permet de travailler en collaboration avec d’autres sur des documents, en temps réel. L’interface utilisateur est simple et intuitive, ce qui facilite l’ajout et le formatage du texte.

FidusWriter est une option puissante et spécialisée pour ceux qui rédigent des textes académiques en collaboration.

Un des principaux avantages de FidusWriter est son gestionnaire de bibliographie intégré. Vous pouvez importer des références à partir de diverses sources, puis les insérer dans votre texte au format approprié. L’outil prend en charge différents styles de citation, ce qui vous donne la flexibilité d’adapter votre texte aux normes de n’importe quelle publication.

Avec FidusWriter, vous pouvez également ajouter facilement des images, des tableaux, et des formules mathématiques, ce qui le rend utile pour une large gamme de disciplines académiques. Le service offre également une option d’exportation vers différents formats, dont LaTeX, EPUB, HTML et plus encore.

11. WriteURL

WriteURL est un service en ligne de rédaction de texte collaboratif simple mais puissant. Il permet à plusieurs utilisateurs de modifier un document en temps réel, sans nécessiter de création de compte. WriteURL propose une interface sans distraction, mettant l’accent sur le texte. Il offre également une fonctionnalité unique qui permet de créer différents liens pour le même document : un pour la lecture, un pour l’édition et un pour l’administration. Ainsi, vous pouvez contrôler qui a accès à quoi, ce qui donne plus de flexibilité et de contrôle sur vos documents.

Parmi les autres logiciels existants, on peut citer : FidusWriter, Confluence, Quip, TitanPad…

Pour écrire en ligne à plusieurs utilisateurs sur même projet, les outils internet du numérique et les logiciels collaboratifs sont très pratiques pour accéder à plusieurs à la même information en temps réel. La saisie des données texte et la mise en page est très simple et intuitive ce qui permet une éducation et un usage rapide. Vous pouvez néanmoins trouver de nombreuses formations gratuites en ligne disponibles sur Youtube. Nous vous en avons déjà partagé certains tutoriels dans cet article pour apprendre à bien utiliser tous ces outils et choisir celui qui vous convient le mieux.

