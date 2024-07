Atteindre l’âge de 60 ans marque souvent un tournant crucial dans la vie financière. C’est le moment de se demander si l’on a suffisamment épargné pour maintenir un certain confort de vie à la retraite. Bien que chaque situation soit unique, il existe des indicateurs et des conseils généraux qui peuvent aider à évaluer ses besoins et à se préparer à cette nouvelle phase de la vie. Alors, combien faut-il avoir de côté à 60 ans pour aborder cette étape de la vie avec sérénité ? Cet article vous donne les différents éléments à prendre en compte pour évaluer vos économies à cet âge.

La pension de retraite moyenne en France

La pension de retraite moyenne en France en 2021 était de 1 531 euros bruts par mois, soit environ 1 420 euros nets mensuels pour les retraités résidant en France. Cependant, cette moyenne ne reflète pas les disparités significatives entre les retraités, en particulier entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes perçoivent en moyenne des pensions inférieures de 40 % à celles des hommes, en raison de carrières souvent interrompues ou à temps partiel.

De plus, l’inflation de 2,8 % en 2021 et très souvent à la hausse a réduit le pouvoir d’achat des retraités, alors que les pensions n’ont augmenté que de 1,5 %. Il est donc important de compléter ses revenus de retraite pour maintenir un niveau de vie confortable.

Le système de retraite en France est basé sur trois piliers : la retraite de base, la retraite complémentaire et les régimes facultatifs.

Pour déterminer ses besoins en épargne, chaque individu doit évaluer sa situation personnelle et comprendre comment ces régimes fonctionnent et quelles prestations peuvent être attendues de chacun d’entre eux.

En connaissant vos droits à la retraite, vous pouvez mieux planifier vos économies supplémentaires pour atteindre vos objectifs financiers à 60 ans. Il est donc essentiel de prendre en compte les disparités de genre et l’inflation lors de la planification de vos finances pour la retraite.

VOIR AUSSI : PER individuel : fonctionnement et avantages d’ouvrir un Plan d’Épargne Retraite

Combien d’argent à 60 ans pour une retraite confortable ?

Afin de bénéficier d’une retraite agréable à 60 ans, il est essentiel d’évaluer le montant à économiser en considérant divers éléments personnels, une fois que vous avez pris connaissance de vos droits à la retraite et tenu compte des facteurs tels que les inégalités entre les sexes et l’inflation.

Tout d’abord, évaluez votre niveau de vie souhaité à la retraite : souhaitez-vous maintenir votre train de vie actuel ou envisager des changements ? Ensuite, considérez vos revenus avant la retraite, qui serviront de base pour estimer vos besoins financiers futurs. N’oubliez pas d’examiner vos habitudes de dépense, notamment si vous avez des dettes à rembourser ou si vous souhaitez voyager ou poursuivre des loisirs particuliers.

En général, il est recommandé de viser un revenu de retraite équivalent à 70 à 80 % de votre dernier salaire avant la retraite, afin de maintenir un niveau de vie similaire. Cependant, ce pourcentage peut varier en fonction de votre situation personnelle, notamment si vos revenus sont modestes.

Gardez à l’esprit que la durée de votre retraite peut s’étendre sur plusieurs décennies. Une fois que vous avez une idée claire de vos besoins, vous pouvez estimer le montant à épargner d’ici à 60 ans.

Prenons l’exemple d’un revenu de 1 500 € par mois avant la retraite : un taux de remplacement de 85 à 90 % serait plus approprié pour couvrir vos besoins essentiels et maintenir un certain confort de vie, soit environ 1 275 à 1 350 € par mois. Pour mieux comprendre l’effort d’épargne nécessaire, imaginons que vous souhaitiez compléter votre pension de 1 420 euros nets mensuels avec 1 000 euros supplémentaires par mois pendant 30 ans. Vous auriez besoin de mettre de côté 360 000 euros, bien que ce calcul simpliste ne tienne pas compte de l’inflation et d’autres facteurs.

Pour plus de précision

Pour une évaluation plus précise, il est conseillé d’utiliser des outils de simulation financière qui prennent en compte l’inflation, les rendements des placements et les dépenses futures. Des professionnels de la finance peuvent également fournir des conseils personnalisés basés sur des projections détaillées.

En France, un adulte seul épargne en moyenne environ 4 800 euros par an, soit près de 16 % de son revenu. En commençant à épargner dès l’âge de 24 ans et en continuant jusqu’à 64 ans sans toucher à cette épargne, vous pourriez accumuler 192 000 euros (sans compter les intérêts), soit environ 53 % de l’objectif de 360 000 euros nécessaire pour compléter vos revenus de retraite de 1 000 euros par mois durant 30 ans.

Il est essentiel de commencer à épargner tôt et de maintenir une discipline financière rigoureuse. Cependant, l’épargne seule peut ne pas suffire. Il est également important de diversifier ses placements pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

VOIR AUSSI : Quelles différences entre une assurance-vie et un PER ?

Que pensent les experts ?

En prenant appuie sur les données 2018 de l’INSEE révélant que le patrimoine net médian était de 315 200 euros chez les Français entre 60 et 69 ans, plusieurs experts s’accordent sur le fait qu’à 60 ans, il est important d’avoir un capital représentant au moins 10 fois son revenu annuel moyen pour compenser la baisse de revenus à la retraite et maintenir un niveau de vie acceptable. Surtout, il n’y a pas de réponse unique quant au montant à épargner, car cela dépend de vos besoins et de vos objectifs personnels.

Il est recommandé d’établir un budget en prenant en compte vos dépenses passées et futures.

Idéalement, vous devriez être propriétaire sans dette et ne plus avoir de loyer à payer à 60 ans. Toutefois, il est important de noter que le patrimoine à cet âge est souvent sous forme d’immobilier ou d’actifs professionnels, et ne se limite pas à l’épargne financière.

L’économiste Kimmie Greene a créé une formule simple pour déterminer combien vous devriez avoir de côté à chaque âge. Selon cette formule, à 60 ans, vous devriez avoir environ sept ans de salaire de côté. Bien que cette formule ne soit pas forcément applicable en France, elle offre un repère pour évaluer son niveau d’épargne.

Le gestionnaire d’actifs américain Fidelity estime quant à lui que pour préparer efficacement sa retraite, il est recommandé d’avoir un an de salaire de côté à 30 ans, puis un an supplémentaire tous les cinq ans. Ainsi, à 60 ans, vous devriez avoir environ sept ans de salaire de côté. Cette approche peut être adaptée en France en tenant compte des spécificités du système de retraite français.

VOIR AUSSI : Combien rapporte un placement de 20 000 euros sur un livret A ?

Comment bien préparer sa retraite?

Préparer sa retraite est une étape cruciale dans la vie de chacun. Pour profiter pleinement de cette période et maintenir un niveau de vie confortable sans avoir à travailler en retraite, il est essentiel de bien s’y préparer. Voici différentes stratégies pour mieux se préparer financièrement.

Économiser intelligemment

Mettre de côté régulièrement est une excellente habitude, mais est-ce suffisant ? Imaginons que vous décidiez d’épargner 400 euros par mois sur une durée de 40 ans avec un taux d’intérêt annuel de 2 %. Vous accumuleriez environ 300 000 euros pour votre retraite. Cependant, ces calculs ne prennent pas en compte l’inflation, qui peut éroder le pouvoir d’achat de votre épargne.

Il est donc crucial de diversifier ses investissements et de considérer des placements à rendement plus élevé, tout en étant conscient des risques associés.

L’épargne doit être répartie sur différents supports : livrets d’épargne, assurance-vie, placements boursiers, PER etc.

Investir pour mieux récolter

Épargner est une bonne première étape, mais investir peut se révéler encore plus bénéfique. Devenir propriétaire de votre résidence principale et rembourser tout crédit immobilier avant la retraite est l’un des investissements les plus judicieux. Cela garantit non seulement une sécurité de logement à la retraite, mais représente également un atout financier majeur, vous libérant de la charge des loyers.

Investir dans l’immobilier locatif est également une option intéressante. Les revenus locatifs peuvent constituer un complément de revenu régulier. Toutefois, cela nécessite une gestion active et une bonne connaissance du marché immobilier.

Attention aux dettes

Évitez d’arriver à la retraite avec des dettes. Pour beaucoup, cela signifie régler tout emprunt immobilier avant la retraite. L’endettement peut significativement impacter vos revenus à la retraite, rendant plus difficile la gestion de vos finances.

Avoir des dettes à la retraite peut réduire considérablement votre qualité de vie, car une partie de vos revenus sera consacrée au remboursement de ces dettes.

Revoir régulièrement son plan financier

La préparation à la retraite n’est pas un processus figé. Il est crucial de revoir régulièrement votre plan financier pour s’assurer qu’il reste adapté à vos objectifs et à votre situation. Les marchés financiers évoluent, tout comme vos besoins et vos aspirations. Une révision annuelle de votre plan de retraite, avec l’aide d’un conseiller financier, peut vous aider à rester sur la bonne voie et à apporter les ajustements nécessaires.

La préparation financière pour la retraite dépend de nombreux facteurs individuels. Avec une bonne planification, des conseils avisés et une épargne diversifiée, il est possible d’aborder la retraite avec sérénité.

Vidéo bonus : comment optimiser vos placements selon votre âge, y compris à 60 ans ?