Un réseau internet digne de ce nom en choisissant le bon équipement

Aujourd’hui, sur le marché de l’internet, il existe de nombreux fournisseurs capables de vous équiper et chacun vante les mérites de son offre. Mais, force est de constater que malgré les offres toujours plus alléchantes, les résultats ne sont parfois pas à la hauteur des promesses engagées. Pourtant, certaines astuces permettent de disposer d’une meilleure connexion. C’est notamment le cas de la prise RJ45 minimisant au plus bas la perte de débit. De quoi profiter des capacités de vos appareils nécessitant une connexion internet.

La solution optimale pour bénéficier de la meilleure connexion internet à domicile

Inutile de tergiverser, la meilleure façon de bénéficier d’un excellent réseau internet est d’opter pour un réseau filaire optique utilisant des prises RJ45. Contrairement au réseau Wi-Fi pourtant vantés par de nombreux opérateurs, ces prises autrement connues sous le nom de prise Ethernet, vous permettent de profiter d’un débit nettement supérieur. Par ailleurs, vous disposez d’une connexion beaucoup plus stable qui ne vous fait plus défaut.

Les pratiques les plus gourmandes comme l’IoT nécessitant une meilleure connexion telles que le gaming, le télétravail, l’upload ou le download de gros fichiers, et même la consommation de contenus en streaming profitent d’un bien meilleur résultat avec une prise RJ45 comparé à la réception via le réseau Wi-Fi.

Gare au choix de l’installateur !

Il s’agit effectivement d’un point de vigilance qu’il convient de ne pas négliger. À l’heure actuelle, de nombreux opérateurs croulent sous la demande concernant le raccordement à la fibre optique chez des particuliers. Afin de répondre à l’ensemble de ces requêtes, nombreux ceux choisissant de sous-traiter ce travail laborieux à une entreprise tierce. Malheureusement pour le consommateur, tous les prestataires ne sont pas à la hauteur des services souhaités, et des résultats escomptés.

Il arrive malheureusement que la qualité ne soit pas au rendez-vous.

C’est la raison pour laquelle il peut être utile de considérer les points suivants :

les certifications de l’intervenant ;

le respect des normes ;

la proposition d’un suivi et d’un service après-vente.

Au-delà de ces points techniques et relationnels, au préalable, il est toujours préférable de demander plusieurs devis auprès de différents opérateurs. Ensuite, une mauvaise installation peut avoir des répercussions sur la pérennité de votre connexion, mais aussi sur la préservation de votre habitat. Malheureusement, il arrive que certains installateurs peu scrupuleux optent pour la solution la plus simple à mettre en place sans vraiment se soucier de la demande initiale du client, notamment en matière d’implantation sur les lieux.

L’importance du respect des normes françaises

Comme nous venons de le souligner, il est important de respecter les normes, et en France, ces dernières permettent de garantir la qualité et la sécurité de votre installation internet. Avec l’application de pareilles lois, vous avez l’assurance de disposer d’un système compatible avec vos différents périphériques. Concrètement, le niveau de performance est garanti. Dans ce contexte l’article R. 111-14 joue un rôle considérable concernant le code de la construction et de l’habitation prend tout son sens. Concrètement, ce texte de loi a vocation à équiper votre habitat de lignes à très haut débit, à savoir, la fibre optique. Dans les règles, un logement doit être relié par une fibre, et jusqu’à 4 dans le cas d’un immeuble comportant minimum 12 logements. Cet article agit aussi au niveau de l’accessibilité des points de raccordement.

En résumé, pour profiter de la meilleure connexion internet qu’il soit à domicile, il est conseillé d’opter pour une connexion via une prise RJ45 plutôt que le réseau wifi. Choisissez un professionnel agréé et vous aurez l’assurance qu’il respecte les lois en vigueur.