Faites plaisir à vos collaborateurs avec du chocolat personnalisé

Envouter par le goût est une tactique infaillible pour consolider les rapports avec vos équipes ! Voici pourquoi, le chocolat personnalisé se hisse, chaque année, en tête des cadeaux d’entreprise. Quels avantages en tirer ? Quand les offrir ? Quel assortiment choisir ? Trouvez toutes les réponses dans cet article.

Pourquoi offrir du chocolat personnalisé à vos collaborateurs ?

Récompenser le travail de vos équipes

Offrir du chocolat personnalisé pour entreprise à vos collaborateurs va bien au-delà d’un simple geste gourmand. C’est une délicate manière de saluer leurs efforts et de les féliciter pour les résultats obtenus au cours de l’année. Ces délices, en tant que signe de reconnaissance, les motivent à donner le meilleur d’eux-mêmes et à maintenir leur niveau de performance.

Instaurer une atmosphère positive en interne

Profitez du pouvoir du chocolat personnalisé pour améliorer la qualité de vie au travail, en créant un cadre propice à l’épanouissement de vos équipes. Mises à leur disposition, ces douceurs favorisent les moments conviviaux entre collègues autour de petites pauses gourmandes. Mieux encore ! Avec ses vertus relaxantes, bénéfiques pour la santé et le moral, le chocolat devient un allié essentiel du bien-être au sein de votre entreprise.

Valoriser votre marque employeur

Plus qu’une preuve de générosité, offrir du chocolat est un geste apprécié de tous qui renforce votre capital sympathie auprès de votre personnel. Il témoigne d’un employeur bienveillant, attentif au bonheur de ses salariés. C’est un petit plus qui peut faire toute la différence pour attirer et fidéliser les talents les plus brillants !

À quelles occasions remettre des chocolats d’entreprise personnalisés ?

Pendant les festivités de fin d’année

Illuminez les célébrations de fin d’année en offrant des chocolats à vos collaborateurs ! Ces douceurs, incontournables des festivités, ajoutent une touche sucrée et personnelle à la magie de Noël ainsi qu’aux vœux de fin d’année. Offerts en guise de cadeau, ils expriment votre gratitude et soulignent le caractère chaleureux de votre société. Une délicieuse façon de clôturer l’année en beauté !

Au cours de vos événements d’entreprise

Anniversaires d’entreprise, séminaires, team building, challenges … sont autant d’occasions qui méritent d’être célébrées autour de délices sucrés. Remis à chacun de vos salariés ou mis à libre disposition, ces petites gâteries deviennent les témoins gourmands des succès collectifs, contribuant à créer des souvenirs joyeux et mémorables.

Lors des moments marquants de la vie d’un salarié

Montrez que vous vous intéressez sincèrement à vos collaborateurs en leur remettant des chocolats lors des évènements importants de leurs vies. Personnalisés à leurs noms, ces cadeaux affectueux prennent tout leur sens à certaines occasions, comme :

l’arrivée d’une recrue, afin de l’accueillir chaleureusement au sein de l’équipe

le départ d’un salarié, pour le remercier de son travail et lui souhaiter le meilleur

le mariage et la naissance, afin de partager votre joie pour ces instants heureux

Quels chocolats personnalisés choisir pour ses collaborateurs ?

Carrés et tablettes, les valeurs sûres pour un moment gourmand

Régalez vos collaborateurs avec des carrés et tablettes personnalisés, des classiques parfaits pour les petits instants gourmands du quotidien. Enveloppés dans un emballage orné de votre logo, ces chocolats publicitaires, laissés en libre distribution dans vos locaux ou remis lors d’évènements, renforcent votre présence à chaque dégustation.

Coffrets et ballotins, des assortiments de plaisirs chocolatés

Explorez l’élégance des coffrets et ballotins personnalisés, de véritables trésors renfermant la quintessence du chocolat. Cette fusion de gourmandise et d’esthétisme promet un régal pour les yeux et palais ! Soigneusement emballés dans des écrins personnalisés à votre effigie, ces assortiments chocolatés deviennent des cadeaux prestigieux et mémorables !

Calendrier de l’avent, un festival quotidien de surprises

Ravivez l’âme enfantine de vos collaborateurs grâce aux calendriers de l’avent personnalisés ! Avec chaque jour une surprise chocolatée à découvrir, cette madeleine de Proust métamorphose décembre en une période d’excitation perpétuelle. Décoré de votre visuel d’entreprise et des motifs de Noël, ce cadeau vous assure près d’un mois de visibilité.