Cadeaux d’affaires : un outil pour valoriser vos relations professionnelles

Vous voulez offrir des cadeaux d’affaires à vos clients, partenaires professionnels et collaborateurs ? Découvrez comment choisir des goodies adaptés à l’occasion et à votre cible.

Pour une entreprise, offrir des cadeaux d’affaires est une façon d’exprimer sa gratitude envers ses clients, collaborateurs et partenaires professionnels. Cette attention, devenue une tradition en fin d’année ou lors d’un événement particulier, présente de nombreux avantages. Cependant, afin qu’elle ait les effets escomptés, les goodies doivent être adaptés à vos objectifs et à votre cible. Examinons les principaux avantages des cadeaux d’affaires.

Les avantages des cadeaux d’affaires pour vos relations professionnelles

Les cadeaux d’affaires engendrent de nombreux avantages pour vos relations professionnelles.

Des liens professionnels plus forts

Les cadeaux professionnels permettent de consolider les relations avec vos clients, mais également avec vos employés et autres collaborateurs. Les chefs d’entreprise doivent être conscients de l’importance de ces acteurs.

Par ailleurs, le monde du travail devient de plus en plus concurrentiel. C’est pourquoi vous devez assurer la fidélisation de vos clients et partenaires professionnels. Les cadeaux d’entreprise vous permettent d’y parvenir si vous choisissez des goodies originaux pour votre communication interne et externe.

Une plus grande visibilité

Les cadeaux d’affaires permettent de vous assurer une meilleure visibilité à moindre prix. Par exemple, offrir une gourde réutilisable, un mug isotherme ou un autre objet comportant votre logo est une certaine manière de faire votre publicité.

Il est important de rappeler que les cadeaux d’entreprise vont au-delà du monde professionnel. En effet, lorsqu’ils sont durables, ils peuvent servir au quotidien et garantir que votre image sera diffusée à une plus grande échelle.

Célébrez une occasion

La période de fin d’année est une belle occasion pour offrir des cadeaux d’affaires. Cependant, chacun reçoit d’autres présents pendant cette période et l’effet de surprise peut ne pas être au rendez-vous. Par conséquent, il est possible de choisir un autre moment pour séduire vos clients, vos employés et vos collaborateurs. Vous pouvez ainsi leur offrir des goodies lors de l’anniversaire de l’entreprise, du lancement d’un nouveau produit ou de la signature d’un gros contrat.

Les avantages fiscaux des cadeaux d’affaires

Les charges déductibles des impôts sur les bénéfices peuvent inclure les cadeaux d’affaires dans certains cas. Toutefois, il faut que ceux-ci soient dans l’intérêt de l’entreprise et que leur valeur soit en adéquation avec votre effectif et vos résultats.

Comment faire le choix d’un cadeau pour vos clients ?

Pour faciliter votre choix de cadeau d’affaires, il y a quelques critères que vous devrez considérer. Avant tout, ce projet doit être intégré dans votre stratégie commerciale globale, de la même manière que les autres moyens visant à assurer la croissance de votre entreprise.

Définissez votre cible

Portez votre attention sur les spécificités de votre cible : l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, les centres d’intérêt, etc. Par exemple, pour de jeunes passionnés de sport, vous pouvez miser sur une montre connectée design.

Dans le contexte des relations B2B, les personnes qui prennent les décisions et les autres contacts ne font pas l’objet d’un même traitement. Les premiers peuvent recevoir des bouteilles de champagne, des invitations au restaurant et des voyages. Pour la seconde catégorie, des calendriers, des stylos et clés USB seront parfaits. Il est clair que la valeur du cadeau promotionnel en question dépendra de l’intérêt stratégique commercial du contact.

Des cadeaux d’affaires personnalisés ou non ?

La cohérence est de mise. Si vous souhaitez faire une impression durable chez les destinataires, alors la personnalisation est la meilleure option. Toutefois, si vous désirez offrir un cadeau précieux, il est alors préférable de ne pas y intégrer d’attributs publicitaires.

Le budget

Que ce soit un cadeau d’affaires personnalisé ou non, il existe une multitude de choix sur le marché. Chaque entreprise pourra ainsi trouver le produit ou le service adapté à son budget, en tenant compte des profils des destinataires, de leurs préférences, ainsi que du contexte.

Les prix sont à partir de quelques euros pour des articles publicitaires basiques tels que des clés USB, des stylos. Ils peuvent atteindre des centaines d’euros pour des cadeaux haut de gamme (montres de marque, voyages, vins de luxe). Il faut néanmoins faire attention, car le cadre fiscal est rigoureux, en particulier pour l’imposition des bénéfices et la TVA. Prenez donc le soin de bien vous renseigner en amont.

Les alternatives aux cadeaux traditionnels

Voici quelques exemples de cadeaux d’affaires originaux qui feront le plaisir des destinataires et renforceront vos relations professionnelles.

Les blocs-notes réutilisables

Malgré le développement des outils numériques, les blocs-notes s’avèrent toujours pratiques pour écrire des idées ou tracer des schémas. Cependant, les pages peuvent souvent se remplir très vite. Ainsi, certains fabricants proposent des blocs-notes réutilisables qui combinent des pages lignées avec des pages blanches pour les écrits et les croquis. Fournis avec un stylo comportant une gomme particulière, ils sont réutilisables à l’infini. Par ailleurs, vous avez la possibilité de personnaliser la couverture selon vos préférences.

Les jeux qui replongent dans l’enfance

Les cadeaux d’entreprise sont généralement formels, mais les clients, les employés et les partenaires professionnels peuvent trouver un grand plaisir à replonger dans leur enfance. En ce sens, il existe une large variété de jeux de société personnalisables avec un logo, des textes et des images.

Les cadeaux gourmands haut de gamme

La gourmandise constitue également un moyen efficace pour gagner la confiance de votre réseau. Un panier gourmet est donc une excellente idée de cadeau pour incarner l’esprit des fêtes de fin d’année ou des anniversaires. Il peut être composé de chocolats personnalisés, de terrines et d’autres spécialités régionales.

En offrant un panier de produits du terroir, vous montrez que votre entreprise est ancrée dans la dynamique de la promotion du savoir-faire français. D’autres cadeaux gourmands combleront vos destinataires : des coffrets de bonbons artisanaux, des biscuits personnalisés et des assortiments de vins de qualité. Imprimé sur l’emballage, le nom de votre entreprise sera lié à une ambiance agréable et festive.

Des cadeaux détente

Pour montrer à vos employés et collaborateurs que vous tenez à leur bien-être, pourquoi ne pas leur offrir des cadeaux détente ? Par exemple, en optant pour une box bien-être, vous pourrez leur offrir à tout le nécessaire pour se relaxer après une journée chargée. Ces ensembles comprennent le plus souvent des bougies parfumées personnalisées, des infusions, des diffuseurs d’huiles essentielles, des produits de massage, etc. Les coffrets de soins dans un spa sont aussi réputés parmi les idées de cadeaux d’affaires les plus populaires.

Quel que soit votre choix, nous vous conseillons d’offrir des cadeaux d’affaires écologiques et durables pour contribuer à la protection de l’environnement. C’est un bon moyen d’inciter les destinataires à réviser leur style de vie et à prendre des décisions plus responsables en termes de consommation.