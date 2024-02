Lorsque vous organisez un événement d’entreprise, choisir le bon conférencier peut s’avérer être une tâche ardue. Pour faciliter cette démarche, voici 7 critères qui vous permettront de dénicher le speaker parfait pour votre occasion.

1. L’adéquation entre le thème et les compétences du conférencier

Le premier critère à prendre en compte est l’adéquation entre le thème de votre événement et les compétences du conférencier. Il est crucial que la personne soit spécialisée dans le domaine concerné, par exemple une conférence avec André Comte Sponville serait appropriée pour discuter de bien être au travail, de conduite du changement et de management.

Assurez-vous que le conférencier possède une expertise particulière dans le sujet choisi. Ses antécédents et expériences professionnelles doivent refléter cette spécialisation.

2. Le style du conférencier

Il est essentiel d’évaluer le style du conférencier car il impactera l’intérêt de votre public. Prenez en considération les points suivants :

La connexion : Capacité du conférencier à créer une relation avec l’auditoire.

Capacité du conférencier à créer une relation avec l’auditoire. Les notes : Pouvoir relater des anecdotes et exemples pour illustrer son propos.

Pouvoir relater des anecdotes et exemples pour illustrer son propos. L’humour : Utilisation de l’humour pour capter l’attention du public et le garder intéressé.

Utilisation de l’humour pour capter l’attention du public et le garder intéressé. La pertinence du message : Vérifiez que le message délivré par le conférencier est pertinent par rapport aux objectifs de votre événement d’entreprise. Il doit pouvoir répondre aux attentes de vos collaborateurs tout en apportant une valeur ajoutée à leur expérience.

VOIR AUSSI : Choisir le lieu idéal pour votre séminaire : critères et conseils

3. Les références du conférencier

N’hésitez pas à solliciter les références du conférencier pour vous aider dans votre choix.

Renseignez-vous sur ses précédentes interventions lors d’événements similaires au vôtre.

sur ses précédentes interventions lors d’événements similaires au vôtre. Demandez des témoignages de clients satisfaits qui peuvent vous fournir un retour sur la qualité de sa prestation.

4. L’adaptabilité du format de présentation

Le format de la présentation est un critère essentiel. L’intervenant doit être capable de s’adapter au format spécifique de votre événement, qu’il s’agisse d’un séminaire, d’une conférence TEDx, ou d’une réunion plus intime. La capacité à personnaliser le contenu pour qu’il résonne avec l’audience garantit une expérience enrichissante pour tous les participants. Assurez-vous que le speaker puisse varier sa présentation en fonction de la taille de l’audience, du temps alloué, et des objectifs visés.

5. Le budget alloué au conférencier

Le coût du conférencier doit être conforme à votre budget. Veillez à :

Négocier les tarifs et obtenir un devis détaillé comprenant le prix de l’intervention, les frais de déplacement et d’hébergement.

et obtenir un devis détaillé comprenant le prix de l’intervention, les frais de déplacement et d’hébergement. Comparer plusieurs conférenciers pour trouver celui qui correspond le mieux à vos attentes en termes de qualité et de coût.

6. L’expertise dans le monde du travail et le management

Un conférencier qui possède une solide expérience dans le monde du travail et les thématiques de management peut apporter une valeur ajoutée considérable. Les entreprises recherchent souvent des speakers capables de partager des insights pratiques sur le management, le travail d’équipe, et l’innovation. Un professionnel qui combine expertise théorique et vécu terrain peut offrir des conseils pertinents et immédiatement applicables.

7. Les exigences techniques du conférencier

Votre événement doit pouvoir répondre aux besoins techniques du conférencier afin que sa prestation se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Matériel audiovisuel : Prévoyez le matériel nécessaire (micro, vidéoprojecteur, sonorisation) et assurez-vous que le conférencier soit à l’aise avec ces équipements.

Prévoyez le matériel nécessaire (micro, vidéoprojecteur, sonorisation) et assurez-vous que le conférencier soit à l’aise avec ces équipements. Espace scénique : Veillez à ce que l’espace dédié au conférencier soit adapté pour permettre une interaction de qualité avec le public.

8. La capacité à inspirer et motiver

Au-delà du transfert de connaissances, le conférencier idéal est celui qui inspire et motive son audience. Recherchez un intervenant dont le parcours, les réalisations ou les défis surmontés peuvent servir de source d’inspiration. Les speakers sportifs, par exemple, sont souvent appréciés pour leur capacité à transmettre des valeurs de persévérance et d’excellence.

VOIR AUSSI : Comment réussir l’organisation de vos réunions d’affaires ?

9. Le suivi et la communication avec le conférencier

Un bon suivi et une communication claire avec le conférencier facilitent grandement la réussite de votre événement d’entreprise.

Établissez un contact direct avec le conférencier dès le début des démarches pour clarifier vos attentes et lui fournir tous les renseignements nécessaires.

avec le conférencier dès le début des démarches pour clarifier vos attentes et lui fournir tous les renseignements nécessaires. Maintenez une communication régulière pour s’assurer de la bonne organisation de sa venue et résoudre d’éventuelles questions ou problèmes.

10. La disponibilité et la localisation du conférencier

Pensez également à vérifier la disponibilité du conférencier durant les dates de votre événement. Prenez en compte sa localisation géographique afin de faciliter les modalités logistiques, telles que le transport et l’hébergement.

L’engagement via une agence spécialisée dans les conférences peut simplifier votre recherche. Ces agences évaluent les speakers selon des critères stricts et peuvent recommander des intervenants adaptés à votre besoin spécifique. Collaborer avec une agence vous donne accès à un large réseau de professionnels triés sur le volet et peut garantir la qualité de l’intervenant.

FAQ : questions courantes sur les conférenciers et speakers pour séminaires

Comment choisir le bon conférencier pour un événement d’entreprise ? Priorisez l’adéquation thématique, le style de présentation, les références, et la capacité du conférencier à s’adapter à votre audience et format d’événement. Peut-on négocier le tarif d’un conférencier ? Oui, il est souvent possible de négocier. Préparez votre budget et discutez ouvertement avec l’agent ou l’agence du conférencier. Comment savoir si un conférencier sera efficace pour mon événement ? Vérifiez ses références, regardez des vidéos de ses interventions passées, et considérez l’avis d’une agence spécialisée si nécessaire. L’expérience du conférencier dans le monde du travail est-elle importante ? Oui, particulièrement pour des thématiques liées au management, à la motivation et à l’innovation dans le cadre professionnel. Faut-il privilégier un conférencier local pour réduire les coûts ? Engager un conférencier local peut effectivement réduire les frais de déplacement et d’hébergement, mais la qualité et l’adéquation avec votre événement doivent rester prioritaires.

En respectant ces 7 critères, vous augmenterez vos chances de sélectionner le meilleur conférencier pour votre événement d’entreprise et garantirez ainsi une intervention mémorable auprès de vos collaborateurs.