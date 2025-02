Organiser un événement éco-responsable : 5 solutions simples et efficaces

Vous souhaitez organiser un événement respectueux de l’environnement ? Voici 5 solutions simples et efficaces pour réduire votre impact environnemental sans sacrifier l’expérience de vos participants.

Que vous souhaitiez organiser un évènement professionnel ou un rassemblement type festival, l’impact environnemental sera non négligeable. Heureusement, des solutions simples et efficaces existent aujourd’hui pour vous aider à réduire cet impact sans que cela détériore l’expérience de vos participants ! Voyons ensemble quelques solutions à adopter pour organiser un événement éco-responsable.

Opter pour des toilettes sèches

Pour commencer, sujet peu glamour, mais non moins important : les toilettes. Si le lieu de votre évènement ne dispose pas de sanitaires intérieures, vous devrez donc trouver une solution.

Vous pourriez alors opter pour une caravane sanitaire ou bien une cabine sanitaire classique, raccordée ou non à l’eau. Néanmoins, pour rendre votre évènement plus éco-responsable, nous vous conseillons de choisir des toilettes sèches.

Solution innovante pour réduire la consommation d’eau et limiter les déchets, les toilettes sèches sont aujourd’hui loin d’être rares dans les évènements en plein air ou les grands rassemblements. En fonctionnant sans eau et en transformant les déchets en compost, c’est une option souvent plus écologique que les autres possibilités qui s’offrent à vous.

Cerise sur le gâteau, la location de toilettes sèches est une option pratique et économique pour vous en tant qu’organisateurs afin d’allier confort et respect de l’environnement.

Choisir un catering local et bio

Autre aspect qui pèse dans la balance de votre empreinte carbone quand vous organisez un évènement : la restauration.

En optant pour un catering local et bio, vous réduisez les émissions de CO2 liées au transport tout en soutenant les producteurs et entreprises de votre région.

De plus, les produits bio sont souvent perçus comme plus qualitatifs, ce qui ajoute une touche premium à votre événement. N’hésitez pas à communiquer sur cette démarche : vos participants apprécieront cet engagement !

Limiter les déchets pour un évènement éco-responsable

Organiser un évènement éco-responsable, c’est aussi avoir conscience des déchets produits pendant votre évènement. Pour cela, il est préférable de traiter le problème directement à la source.

En effet, les événements génèrent une quantité importante de déchets, notamment avec la vaisselle jetable et les emballages. Votre objectif numéro 1 : réduire le plastique à usage unique.

Pour y remédier, sans forcément viser le zéro déchet, nous vous encourageons à privilégier des alternatives réutilisables ou compostables comme des gobelets en carton, des couverts en bois ou des assiettes en palmier.

En plus de réduire les déchets, ces options renforcent l’image éco-responsable de votre événement.

Mettre en place des zones de tri sélectif

Ensuite, en toute logique, qui dit déchets dit gestion des déchets. Le tri des déchets est effectivement essentiel pour minimiser l’impact environnemental de votre événement.

Pour cela, installez des zones de tri sélectif bien identifiées (verre, plastique, papier, déchets organiques) et formez votre équipe pour guider les participants. Une signalétique claire et des poubelles colorées faciliteront le processus et encourageront les bonnes pratiques.

Évènement plus écologique : limiter les goodies

Enfin, il est très fréquent de retrouver des goodies quand on participe à un évènement. Souvent appréciés, ceux-ci peuvent malheureusement générer beaucoup de déchets inutiles.

Pour éviter cela, privilégiez des cadeaux utiles et durables. Si l’on peut citer les classiques gourdes réutilisables ou tote bags en coton, le mieux sera encore pour vous de vous rapprocher d’un prestataire qui possède lui-même une démarche éco-responsable.

En prime, en limitant les goodies à l’essentiel, vous réduisez également vos coûts d’organisation.

Organiser un événement éco-responsable n’est pas seulement bon pour la planète, c’est aussi un excellent moyen de renforcer votre image et de séduire vos participants. De quoi concilier avantages… et avantages, que demander de plus ?