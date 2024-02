Dans le monde professionnel, disposer d’un véhicule utilitaire est souvent indispensable. Pour bien choisir votre modèle, il faut tenir compte de plusieurs critères essentiels qui vous permettront de trouver le véhicule idéal pour votre activité. Voici un guide pour vous aider dans cette démarche.

1. Identifier vos besoins et l’usage du véhicule

Pour faire le bon choix, prenez le temps de bien définir vos besoins et l’utilisation que vous allez faire de votre vul (véhicule utilitaire léger). Selon les spécificités de votre métier, la fréquence d’utilisation et les trajets effectués, certains modèles seront plus appropriés que d’autres.

Liste des questions à se poser :

Quel type de marchandises devez-vous transporter ?

Combien de personnes doivent monter à bord du véhicule ?

Quelle distance parcourrez-vous régulièrement ?

Ferez-vous principalement de la ville ou de la route ?

2. Gabarit extérieur du fourgon

Le gabarit du véhicule est un critère déterminant pour bien choisir votre vul. Il existe plusieurs types de véhicules utilitaires sur le marché :

Fourgons compacts : idéals pour les petites distances en milieu urbain

Fourgons standards : adaptation aux trajets plus longs et large choix de modèles

Fourgons grands volumes : pour le transport d’équipement volumineux ou des charges lourdes

Véhicules utilitaires spécifiques : adaptés à un secteur particulier (pros du btp, livraison, etc.)

3. Type de cabine : simple ou double cabine ?

La sélection entre une cabine simple ou double est cruciale pour s’adapter à la dynamique de votre équipe et à la nature de vos activités.

Cabine simple : pour le simple transport de marchandises

Les cabines simples sont parfaites pour ceux qui privilégient l’espace de chargement et transportent rarement plus d’une personne. Elles offrent un volume maximal pour les marchandises, ce qui est idéal pour les livraisons ou le transport d’équipement lourd. En revanche, les doubles cabines sont conçues pour les professionnels nécessitant de transporter plusieurs passagers tout en conservant un espace dédié au chargement.

Elles conviennent particulièrement aux équipes de travail se déplaçant ensemble sur les sites de projets ou pour les activités nécessitant une main-d’œuvre conséquente. Ce choix doit être réfléchi en fonction du nombre d’employés à déplacer régulièrement et de la quantité de matériel à transporter.

Double cabine : pour le transport de passagers

Opter pour un véhicule utilitaire à double cabine offre une multitude d’avantages, notamment en termes de sécurité, de confort et d’efficacité, permettant de transporter à la fois vos collaborateurs et vos chargements. Ces modèles se distinguent par un espace généreux pour les jambes, accueillant confortablement 4 à 6 passagers, tout en assurant une finition de haute qualité dans l’espace de chargement, accompagnée d’une isolation sonore supérieure.

La sécurité est renforcée grâce à une cloison de séparation résistante aux impacts, qui protège les passagers si la cargaison venait à se déplacer. Cette cloison est conçue pour permettre le déploiement sans entrave des airbags rideaux, contribuant ainsi à la sécurité globale du véhicule. De plus, sa structure légère ne pèse pas sur la charge utile et favorise la réduction des émissions de CO2, alliant performance à responsabilité environnementale.

4. Poids total autorisé en charge (PTAC)

Le PTAC est le poids maximal que peut atteindre un véhicule lorsqu’il est chargé. Il varie selon les modèles et conditionne la catégorie dans laquelle se situe votre véhicule. Un PTAC supérieur à 3,5 tonnes vous placera dans la catégorie des « véhicules poids lourds » et nécessitera un permis approprié.

Pour déterminer le PTAC idéal, Tenez compte de la charge utile de vos marchandises à transporter, ainsi que du poids du véhicule utilitaire, du conducteur et éventuels passagers.

5. Taille de coffre et volume de chargement

La taille de coffre et le volume utile de chargement sont étroitement liés à votre activité et les marchandises que vous devez transporter. Veillez donc à bien déterminer ces caractéristiques pour trouver le véhicule utilitaire qui convient le mieux.

Volume utile de chargement :

Fourgons compacts : jusqu’à 3 m³

Fourgons standards : de 3 à 9 m³

Fourgon grande taille : plus de 9 m³

Taille de coffre

Assurez-vous de bien mesurer la longueur, largeur et hauteur du coffre pour déterminer sa capacité en fonction des matériaux ou équipements à transporter.

6. Capacité de charge utile

La charge utile d’un vul représente le poids maximum que votre fourgon peut porter sans excéder son PTAC. Elle est un critère essentiel dans le choix de votre véhicule utilitaire puisqu’elle doit être adaptée à vos besoins professionnels. Charge utile moyenne :

Fougons compacts : 550 kg à 800 kg

Fourgons standards : 800 kg à 1 500 kg

Fourgons grands volumes : 1 500 kg à 3 000 kg

N’hésitez pas à discuter avec un professionnel qui saura vous conseiller sur le modèle idéal selon vos activités et besoins spécifiques.

7. Nombre de places et options de confort

Selon votre activité, vous devrez peut-être emmener des passagers régulièrement. Dans ce cas, préférez un modèle qui offre un nombre de places suffisant. Ceci est notamment important pour les travaux en équipe ou les pros du btp.

Il est également intéressant de prendre en compte le confort à bord pour assurer une meilleure expérience aux occupants du véhicule. Si vous passez de longues heures sur la route, privilégiez les modèles offrant un espace intérieur agréable et des options comme l’air conditionné, le régulateur de vitesse ou encore une bonne qualité d’éclairage interne.

8. Location ou achat ?

Enfin, l’achat d’un véhicule utilitaire représente un coût important, il est donc judicieux de comparer les options bureau. Vous pouvez opter pour l’achat si vous souhaitez personnaliser votre véhicule et bénéficier d’une plus grande liberté dans son usage quotidien. Par contre, la location peut être préférer si vous préférez éviter les frais d’entretien, minimiser vos charge financière et renouvellez régulièrement votre parc automobile.

Prenez donc le temps de bien analyser ces différents critères afin de choisir le véhicule utilitaire le mieux adapté à vos besoins et ainsi optimiser votre business.