Choisir son logiciel d’enregistrement du temps de travail : critères

Choisir un logiciel d’enregistrement du temps de travail ne consiste plus simplement à remplacer une feuille Excel ou une pointeuse traditionnelle. Dans les entreprises françaises, la gestion des horaires est aujourd’hui étroitement liée à la paie, aux absences, aux heures supplémentaires, à la planification des équipes et au pilotage des ressources humaines.

Avec le développement du télétravail, des horaires flexibles et des organisations multisites, les entreprises ont également besoin de collecter des informations fiables sans complexifier le quotidien des collaborateurs. Le bon outil doit donc concilier simplicité d’utilisation, précision des données, capacité d’intégration et adaptation aux règles propres à l’entreprise.

Avant de sélectionner une solution, il est utile de découvrir concrètement les possibilités offertes par un logiciel suivi temps de travail, notamment les fonctions de pointage, de gestion des absences, de reporting ou de connexion avec la paie. Les entreprises souhaitant approfondir ces fonctionnalités peuvent consulter la solution Protime via ce lien.

Pourquoi utiliser un logiciel d’enregistrement du temps de travail ?

L’enregistrement du temps répond d’abord à un besoin très concret : savoir précisément quelles heures ont été effectuées et disposer d’informations exploitables par les RH, les managers et les équipes chargées de la paie.

En France, la durée légale du travail d’un salarié à temps plein est fixée à 35 heures par semaine dans le cas général. Différentes règles encadrent par ailleurs les durées maximales, les pauses et le décompte des heures supplémentaires. Un système structuré permet donc de disposer de données cohérentes pour appliquer les règles correspondant à l’organisation et à la situation des salariés.

Mais la gestion des temps ne doit pas être envisagée uniquement sous l’angle administratif. Les données collectées peuvent aider l’entreprise à mieux comprendre les disponibilités, les absences, la charge de travail ou encore les écarts entre les horaires prévus et ceux réellement effectués.

Un logiciel adapté limite également les ressaisies. Lorsqu’une même donnée peut alimenter la gestion des temps, les processus RH et la préparation de la paie, les équipes administratives consacrent moins de temps aux rapprochements manuels et aux corrections.

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Commencer par analyser les besoins de l’entreprise

Le meilleur logiciel d’enregistrement du temps de travail n’est pas nécessairement celui qui possède le plus grand nombre de fonctionnalités. C’est celui dont les fonctions correspondent aux réalités de l’organisation.

Une PME travaillant principalement avec des horaires réguliers n’aura pas les mêmes attentes qu’une entreprise industrielle fonctionnant en équipes successives, qu’un groupe disposant de plusieurs établissements ou qu’une organisation employant une partie de ses collaborateurs à distance.

Avant toute comparaison, il est donc nécessaire de cartographier les pratiques actuelles. Comment les salariés enregistrent-ils leurs heures ? Qui valide les anomalies ? Comment sont traitées les heures supplémentaires ? Les absences sont-elles gérées dans un autre outil ? Les données doivent-elles être transmises automatiquement à la paie ?

Cette analyse permet de distinguer les fonctionnalités indispensables de celles qui sont simplement intéressantes.

Parmi les besoins fréquemment rencontrés figurent :

l’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que des pauses ;

la gestion des horaires variables, des cycles et des différentes catégories de salariés ;

le suivi des congés, absences, récupérations et heures supplémentaires ;

la validation par les managers et le traitement des anomalies ;

l’accès depuis différents sites, un navigateur ou une application ;

le reporting et l’export vers les outils de paie ou le SIRH.

Vérifier la simplicité du système d’enregistrement

Un logiciel suivi temps de travail peut être particulièrement complet et néanmoins échouer lors de son déploiement si son utilisation est trop compliquée.

L’enregistrement du temps est une opération répétitive. Pour les salariés, quelques secondes supplémentaires ou une procédure peu intuitive peuvent rapidement devenir une source de frustration. Pour les responsables RH, une mauvaise adoption entraîne des oublis, des corrections et une multiplication des demandes d’assistance.

L’ergonomie doit donc être évaluée pour chaque catégorie d’utilisateur. Le collaborateur doit pouvoir enregistrer ou consulter ses informations facilement. Le manager doit pouvoir identifier les anomalies et effectuer les validations nécessaires. L’équipe RH, enfin, doit conserver une vision globale et disposer des outils nécessaires au contrôle et au reporting.

Le mode de saisie doit également correspondre aux conditions de travail. Selon les organisations, l’enregistrement peut s’effectuer depuis une badgeuse, un portail Web, une application ou différents dispositifs complémentaires. Protime propose notamment l’enregistrement depuis une application en ligne ou une pointeuse installée sur site.

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Faire de la gestion des temps un processus réellement intégré

Une erreur fréquente consiste à choisir un outil uniquement pour sa capacité à enregistrer une heure d’arrivée et une heure de départ.

La valeur d’un système de gestion des temps apparaît surtout lorsque les données circulent correctement vers les autres processus de l’entreprise.

Les temps enregistrés peuvent notamment avoir une incidence sur la préparation de la paie. Ils peuvent également être rapprochés des absences, de la planification ou, dans certains environnements, des activités et des projets. Protime prévoit par exemple des fonctions de centralisation et d’exploitation des données de temps, ainsi que des possibilités d’export et d’intégration avec des systèmes RH, financiers ou de paie.

Avant de choisir une solution, il est donc pertinent d’étudier les interfaces disponibles. Plus les échanges sont automatisés, moins les équipes ont besoin de recopier des données d’un système à l’autre.

Il faut également vérifier la capacité de la solution à évoluer. L’entreprise peut aujourd’hui avoir un seul établissement et demain en gérer plusieurs. Elle peut modifier son organisation du travail, accueillir de nouvelles populations de salariés ou souhaiter connecter de nouveaux outils RH.

Ne pas négliger la conformité et la protection des données

Un logiciel d’enregistrement du temps de travail traite des informations relatives aux salariés. Sa sélection doit donc intégrer les problématiques de protection des données, de droits d’accès et de traçabilité.

Chaque utilisateur ne doit accéder qu’aux informations nécessaires à son rôle. Un salarié, un responsable d’équipe, le service RH et un administrateur n’ont pas les mêmes besoins ni les mêmes responsabilités.

Il convient aussi d’étudier la manière dont les données sont hébergées, protégées et conservées, ainsi que les fonctions permettant de retrouver l’historique des modifications. Protime indique notamment que sa solution de temps et présence traite et stocke les données conformément aux exigences européennes de protection des données.

Sur le volet temps de travail, l’objectif n’est pas simplement de conserver davantage de données. Il est surtout de disposer d’informations suffisamment structurées pour appliquer correctement les règles correspondant à l’entreprise et identifier les situations qui nécessitent une vérification.

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Examiner la qualité du reporting

Enregistrer des heures sans pouvoir les exploiter limite fortement l’intérêt d’un logiciel.

Un bon logiciel suivi temps de travail doit transformer les informations collectées en données lisibles. Les responsables peuvent ainsi suivre les absences, les heures supplémentaires, les écarts par rapport aux horaires prévus ou encore les indicateurs pertinents pour leur organisation.

Le reporting est particulièrement intéressant dans les entreprises multisites. Au lieu de consolider différents fichiers, le service RH peut disposer d’une vision commune et appliquer les mêmes processus de contrôle.

Lorsque le suivi est également associé aux activités, l’entreprise peut aller plus loin et comparer, par exemple, le temps prévu avec le temps réellement consacré à un projet ou à une tâche. Cette approche apporte des informations utiles aux fonctions RH, mais aussi aux équipes opérationnelles et financières.

Évaluer le projet de déploiement, pas seulement le logiciel

La qualité technique de la solution ne suffit pas. Un projet de gestion des temps touche aux habitudes quotidiennes des salariés et aux processus de plusieurs services. Son déploiement nécessite donc une préparation adaptée.

Il est notamment recommandé de vérifier :

comment seront reprises ou configurées les règles existantes ;

quelles interfaces doivent être créées avec les autres outils ;

comment les utilisateurs seront accompagnés ;

quel support sera disponible après la mise en production ;

comment seront traitées les évolutions réglementaires ou organisationnelles.

Une démonstration basée sur des cas concrets de l’entreprise est souvent plus instructive qu’une présentation générale. Elle permet, par exemple, de demander au fournisseur de montrer le traitement d’un horaire atypique, d’une absence, d’une correction de pointage ou d’une transmission vers la paie.

Quel logiciel choisir pour faire du temps un véritable outil de pilotage ?

Le choix d’un logiciel d’enregistrement du temps de travail doit finalement reposer sur une vision plus large que le simple pointage. Une solution pertinente doit faciliter l’enregistrement quotidien tout en fournissant aux RH et aux managers des informations fiables et directement exploitables.

L’ergonomie, les possibilités d’intégration, le traitement des absences, le reporting, la sécurité des données et la capacité d’évolution constituent autant de critères à examiner avant de s’engager.

Fondée en 1995 et filiale du groupe SD Worx, Protime accompagne les entreprises dans l’enregistrement du temps de travail, la planification du personnel et le contrôle d’accès. Son approche consiste notamment à centraliser les informations de temps et de présence afin de réduire les opérations manuelles et de mieux connecter ces données aux processus RH.

Pour l’entreprise, l’enjeu est donc de choisir une solution capable de répondre aux contraintes présentes sans devenir un frein lorsque l’organisation évolue. Bien pensée, la gestion du temps n’est plus une succession de tâches administratives : elle devient une source d’informations structurées pour fiabiliser les processus RH, simplifier le travail des équipes et mieux piloter l’organisation.