Pour obtenir une adresse e-mail professionnelle, vous réservez un nom de domaine auprès d’un bureau d’enregistrement, vous le reliez à un service de messagerie, puis vous créez vos boîtes. L’adresse prend alors la forme prenom@votre-entreprise.fr, à la place de prenom@fournisseur-gratuit.com. Une règle passe avant les autres : le titulaire du domaine, qui détient les droits et les responsabilités attachés au nom, doit être vous ou votre société, pas votre prestataire. Cet article suit les étapes, explique comment protéger votre domaine contre l’imitation, puis liste les gestes pour changer d’adresse sans perdre vos contacts.

Il s’adresse au créateur ou au dirigeant de TPE (très petite entreprise), et à l’indépendant qui écrit encore depuis une adresse gratuite. L’auteur travaille chez un intégrateur en Île-de-France (site officiel d’A5 Numérique).

Adresse gratuite ou adresse à son nom : ce qui change

Une adresse professionnelle affiche le nom de domaine de votre entreprise après l’arobase. Votre correspondant voit tout de suite à qui il écrit.

Le domaine vous donne aussi une organisation. Vous créez des adresses nominatives (prenom@), des adresses génériques (contact@, facturation@) et des alias, c’est-à-dire des adresses secondaires qui renvoient vers une même boîte. Quand un collaborateur part ou s’absente, l’adresse générique reste stable et un autre collaborateur peut la reprendre : vos clients continuent d’écrire à la même adresse.

Le coût dépend du prestataire, de la durée et du nombre de boîtes ; service-public conseille de comparer les offres et les tarifs des bureaux d’enregistrement avant de réserver le nom. Un dernier réflexe est à abandonner : rediriger sa messagerie professionnelle vers une boîte personnelle. Le guide d’hygiène informatique de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), version 2.0 de septembre 2017, juge cette pratique à proscrire, parce que les informations de l’entreprise s’en échappent sans retour possible. Ce guide a plus de neuf ans et vise les organisations en général.

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Le nom de domaine : qui en est le titulaire

Vous n’achetez pas une adresse e-mail : vous réservez un nom de domaine, puis vous créez des adresses dessus. Pour un .fr, vous vérifiez sa disponibilité dans le Whois de l’Afnic, l’organisme français qui gère les noms en .fr. Le Whois est l’annuaire public des noms enregistrés.

Vous ne vous adressez pas directement à l’Afnic. D’après sa foire aux questions, vous passez par un bureau d’enregistrement accrédité, qui réserve le nom pour vous.

L’Afnic définit deux rôles.

Le titulaire, personne ou société, détient les droits et les responsabilités liés au nom.

Le contact administratif est obligatoire. Ce peut être le titulaire lui-même ou une tierce personne que celui-ci choisit, bureau d’enregistrement compris. Quand il n’est pas le titulaire, il n’a aucun droit sur le nom.

Prenons un exemple fictif, inventé pour l’illustration. Une graphiste lance son activité et confie sa réservation à un prestataire. Celui-ci enregistre le domaine à son propre nom, par commodité. Trois ans plus tard, la graphiste change de prestataire, mais elle ne détient pas le nom : elle doit obtenir l’accord du titulaire pour récupérer son adresse. Avant de payer, demandez donc que votre nom, ou celui de votre société, figure comme titulaire.

Le Whois affiche des données sur le titulaire. D’après la FAQ de l’Afnic, le bureau d’enregistrement applique par défaut et sans frais une diffusion restreinte aux particuliers : nom, adresse et téléphone disparaissent. Cette diffusion restreinte ne s’applique pas aux coordonnées professionnelles que fournit le représentant d’une personne morale, ni aux particuliers qui ont choisi de publier leurs données. La FAQ ne précise pas le cas d’un entrepreneur individuel ; posez la question à votre bureau d’enregistrement avant de vous engager.

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Réserver un .fr : les règles de l’Afnic

Les règles viennent de la FAQ de l’Afnic, qui n’affiche pas de date de mise à jour, et de service-public (vérifié le 23 avril 2026).

Qui peut réserver. Peuvent réserver un particulier résidant dans l’Union européenne, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège ou en Islande, ou une organisation dont le siège social ou l’établissement principal se trouve sur ces territoires. Le nombre de noms n’est pas limité.

Peuvent réserver un particulier résidant dans l’Union européenne, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège ou en Islande, ou une organisation dont le siège social ou l’établissement principal se trouve sur ces territoires. Le nombre de noms n’est pas limité. Le nom lui-même. Il compte jusqu’à 63 caractères et ne commence ni ne finit par un tiret. Le premier arrivé est le premier servi, sans liste d’attente.

Il compte jusqu’à 63 caractères et ne commence ni ne finit par un tiret. Le premier arrivé est le premier servi, sans liste d’attente. La marque. Vérifiez qu’une marque déposée ne couvre pas déjà le nom : sinon, son utilisation peut engager la responsabilité du titulaire, et une action en contrefaçon peut suivre. La base de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) est gratuite. Réserver un domaine ne donne aucune protection de propriété intellectuelle, et service-public recommande de déposer la marque pour limiter les risques.

Vérifiez qu’une marque déposée ne couvre pas déjà le nom : sinon, son utilisation peut engager la responsabilité du titulaire, et une action en contrefaçon peut suivre. La base de l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) est gratuite. Réserver un domaine ne donne aucune protection de propriété intellectuelle, et service-public recommande de déposer la marque pour limiter les risques. La durée. Selon service-public, la réservation dure de 1 à 10 ans en général. Sans renouvellement, le nom finit par tomber dans le domaine public, et le site comme les adresses s’arrêtent avec lui. Le bureau d’enregistrement peut aussi proposer un renouvellement automatique, d’après la même source ; vérifiez tout de même la démarche.

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De la réservation à la première boîte : les étapes

Étape Ce que vous faites Qui s’en charge 1. Choisir le nom Un nom court, proche de votre entreprise Vous 2. Vérifier qu’il est libre Recherche dans le Whois pour un .fr Vous, ou le bureau d’enregistrement 3. Enregistrer Réserver le nom, avec vous ou votre société comme titulaire Le bureau d’enregistrement 4. Activer Rendre le nom utilisable pour un site ou des adresses Le bureau d’enregistrement 5. Choisir la messagerie Comparer les offres selon des critères (voir ci-dessous) Vous 6. Relier et créer les boîtes Raccorder le domaine à la messagerie, puis créer les adresses Le prestataire de messagerie, avec vous

L’enregistrement publie le nom dans le Whois. L’activation le rend utilisable. D’après l’Afnic, elle intervient en moyenne dans l’heure qui suit la validation, si vous demandez l’activation immédiate.

Pour comparer les messageries, retenez quatre critères : le nombre de boîtes, le stockage par boîte, les protocoles pris en charge (POP, IMAP et SMTP relient la boîte à un outil de messagerie) et le lieu de stockage des données.

Protéger votre domaine : SPF, DKIM et DMARC sans jargon

Un fraudeur peut imiter votre domaine pour envoyer de faux e-mails en votre nom. Trois mécanismes permettent au destinataire de vérifier que le message vient bien de chez vous.

SPF dresse la liste des serveurs autorisés à envoyer des messages au nom de votre domaine.

dresse la liste des serveurs autorisés à envoyer des messages au nom de votre domaine. DKIM ajoute une signature au message. Elle sert à prouver que le message vient bien de votre domaine.

ajoute une signature au message. Elle sert à prouver que le message vient bien de votre domaine. DMARC dit au destinataire quoi faire quand les deux contrôles échouent : laisser passer, classer en indésirable ou rejeter.

Le guide de l’ANSSI de 2017 cite ces mécanismes au niveau « renforcé » : il demande à l’administrateur de messagerie de s’assurer de leur mise en place et de leur bonne configuration, sans les expliquer.

Vous n’avez pas à écrire ces réglages vous-même. Demandez à votre prestataire : « Mon domaine est-il authentifié par SPF, DKIM et DMARC ? » Ces réglages ne remplacent pas la vigilance : le même guide conseille, en cas de doute sur un message, d’en vérifier l’authenticité par un autre canal, comme le téléphone.

Passer de l’ancienne adresse à la nouvelle : la liste de bascule

Gardez l’ancienne boîte ouverte, puis suivez cette liste.

Prévenez vos contacts et vos clients de votre nouvelle adresse.

Mettez à jour votre site, vos factures, vos devis et vos signatures.

Redirigez les messages reçus sur l’ancienne adresse vers la nouvelle boîte professionnelle, le temps de la bascule.

Notez la date d’expiration du domaine et activez le renouvellement.

Demandez à votre prestataire de vérifier SPF, DKIM et DMARC.