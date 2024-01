À l’ère du numérique, il est plus que nécessaire pour une entreprise qui veut gagner en crédibilité aux yeux de ses clients de posséder un site web. Pour disposer d’un site internet accessible aux internautes, sa création seule ne suffit pas ; il faut ensuite passer à l’étape du choix du nom de domaine et de l’hébergement. Le nom de domaine désigne l’adresse (au format URL) que les utilisateurs devront entrer dans le navigateur web pour accéder à votre site web. Croyez-le, le choix d’un nom de domaine n’est pas à prendre à la légère, puisque c’est un élément important pour l’existence et le référencement naturel (SEO) d’une plateforme web. Dans la suite de ce guide, nous vous donnons de précieux conseils sur la meilleure façon de choisir et d’acheter le nom de domaine du site Web d’une entreprise.

Faites une liste des noms qui vous intéressent

La première chose à faire pour trouver une adresse à votre site web (ou boutique en ligne) est de prendre une feuille et de mettre sur écrit tous les noms qui vous plaisent. Et pendant que vous dressez cette liste d’adresses, veuillez prendre en compte les recommandations suivantes :

Privilégiez les noms courts

Plutôt que d’opter pour des noms de longue traîne, préférez ceux qui sont courts. Ils aideront vos visiteurs à se souvenir plus facilement de vous. Aussi, c’est utile de choisir un nom qui renvoie à votre activité.

Privilégiez les noms simples

Les noms simples sont ceux-là qui ne comportent pas de traits d’union, de caractères spéciaux ou de chiffres. En effet, l’usage de tels éléments multiplie les risques que les utilisateurs fassent des erreurs au moment d’entrer l’orthographe de votre adresse dans la barre de recherche. Choisissez donc des noms constitués de lettres uniquement. Toutefois, évitez également les doubles lettres, puisqu’elles sont également responsables d’erreurs.

Choisissez l’extension en fonction de votre cible

Il existe plusieurs extensions sur le marché et il est important de comprendre que celles-ci ont également une influence sur la portée et l’efficacité de la plateforme. L’extension « .com » est à favoriser puisqu’elle est la plus connue au monde. C’est la première qui vient à l’esprit des internautes sur internet. Cependant, si votre offre de produits/services vise un public plus spécifique comme la population de la France, une extension du genre « .fr » serait également une bonne idée.

Assurez-vous de la disponibilité et de la qualité du nom

À l’issue de l’exercice précédent, vous arriverez peut-être à dénicher une dizaine de noms. Il est à présent temps de faire le tri de ces adresses afin de choisir celle qui vous convient le mieux. Pour ce faire, vous devez passer chacune d’entre elles dans un site de vérification d’adresses afin de vous assurer de la disponibilité de celles-ci.

La plupart du temps, le fournisseur chez qui vous souhaitez héberger votre site web propose ce service.

Et une fois que votre choix est fait, voici d’autres conseils que vous pouvez suivre pour vous assurer de sa qualité :

Optez pour un nom qui a un historique propre

Si le nom que vous choisissez n’a jamais été utilisé auparavant, tant mieux pour vous. Cependant, il peut arriver qu’il ait déjà été utilisé, mais qu’il soit maintenant inoccupé. Dans ce cas, il vous incombe de vérifier l’historique de celui-ci. Cette vérification est importante puisqu’elle vous permet d’être rassuré sur le fait que l’adresse en question n’était pas associée à un site frauduleux. Car si c’est le cas, le référencement de votre site web sur Google ne portera pas de fruit, et par conséquent, votre trafic diminuera. Il existe des outils en ligne fiables et adaptés pour ce genre de vérification, à l’instar de Wayback Machine.

Optez pour un nom plus inclusif

Cela signifie que vous devez penser à l’avenir et préférer un nom qui ne se limite pas qu’à la thématique actuelle de votre site, mais qui vous offre la possibilité d’élargir votre offre plus tard.

Choisissez un registrar autorisé

Une fois que vous avez choisi un nom de domaine disponible, vous pouvez maintenant l’acheter. À cet effet, il existe une procédure bien définie. L’achat se fait uniquement auprès des bureaux d’enregistrement (ou registrars) ayant reçu l’autorisation de l’AFNIC. Un registrar est en quelque sorte un intermédiaire entre les registres et le titulaire d’un compte (vous).

Sur le territoire français, on compte plusieurs bureaux d’enregistrement. Les plus populaires sont entre autres : OVH, Planethoster, Hostinger, etc. Visitez leurs sites web afin de voir leurs contenus et faire un comparatif ; ensuite, vous pourrez choisir le vôtre plus aisément. Chacun d’entre eux propose des offres d’hébergement avec des fonctionnalités plus ou moins similaires et une variété de forfaits à des prix distincts. Les forfaits entreprises et business, bien qu’étant un peu plus onéreux, proposent généralement les meilleures fonctionnalités : certificat SSL, pluralité d’emails professionnels, redirections web…

Ce qu’il y a d’intéressant avec les registrars est que rien ne vous oblige à rester à vie avec celui que vous avez choisi. Si vous trouvez une meilleure offre ailleurs, il est possible de transférer votre domaine vers un autre prestataire.

Enregistrez votre nom de domaine et payez

Suite au choix de l’hébergeur (ou du registrar) avec lequel vous souhaitez fonctionner, vous devez enregistrer votre nom de domaine. Pour ce faire, vous aurez à remplir des formulaires avec vos informations personnelles. Ensuite vient l’étape du paiement. Au cours de celle-ci, vous devez entrer vos données bancaires pour effectuer le paiement. Il existe généralement plusieurs moyens de paiement offerts par les registrars, de sorte que vous puissiez choisir celui qui vous convient.

Une fois que des fonds vous ont été prélevés, un reçu vous est envoyé, ce qui atteste que vous êtes désormais propriétaire d’un nom de domaine.

Après l’enregistrement de votre nom de domaine, vous devrez confirmer votre identité. C’est une règle qui s’applique depuis 2014. Elle consiste tout simplement à appuyer sur le lien de vérification que votre fournisseur vous transmettra par mail. La durée limite pour effectuer cette validation est généralement de 15 jours. C’est seulement après cette confirmation d’identité que le nom de domaine acheté vous est réservé à vous uniquement.