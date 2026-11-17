La subrogation de salaire est un mécanisme qui permet à un employeur de percevoir directement les indemnités journalières de la Sécurité sociale dues à un salarié en arrêt de travail. Elle facilite la gestion de l’indemnisation et assure une certaine continuité des revenus. Toutefois, sa mise en place présente des avantages et des contraintes, aussi bien pour l’entreprise que pour le salarié.

Qu’est-ce que la subrogation de salaire ?

La subrogation est un dispositif qui permet à l’employeur de recevoir directement les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) auxquelles son salarié a droit pendant un arrêt de travail. En contrepartie, il continue de lui verser tout ou partie de son salaire, selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

En principe, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui verse des indemnités journalières pour compenser une partie de sa perte de revenus. Lorsque la subrogation est mise en place, ces sommes sont directement versées à l’entreprise, qui les intègre dans le calcul de la rémunération maintenue.

Ce mécanisme intervient notamment lorsque la convention collective ou un accord d’entreprise prévoit un maintien de salaire. Il peut également être appliqué lorsque l’employeur décide de maintenir la rémunération de sa propre initiative, dans les conditions prévues par la réglementation.

Quelles sont les conditions pour mettre en place la subrogation ?

La subrogation n’est pas systématiquement applicable à tous les arrêts de travail. Selon l’article R323-11 du Code de la Sécurité sociale, certaines conditions doivent être respectées.

L’employeur peut notamment bénéficier de la subrogation lorsque :

Il maintient intégralement le salaire du salarié pendant son arrêt de travail.

Il maintient une partie du salaire sans déduire les indemnités journalières, à condition que le montant maintenu soit au moins égal aux IJSS dues pour la même période.

Un dispositif contractuel ou conventionnel prévoit les modalités de maintien de rémunération.

Lorsque le salaire est intégralement maintenu, la subrogation est de plein droit. Dans les autres situations, son application dépend des conditions réglementaires.

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Quels sont les avantages de la subrogation ?

La subrogation présente plusieurs intérêts pour l’employeur comme pour le salarié. Elle permet notamment de simplifier le versement des indemnités et d’assurer une meilleure continuité dans la gestion de la rémunération pendant un arrêt de travail.

Assurer la continuité du salaire pour le salarié

Le premier avantage concerne le salarié. En cas d’arrêt maladie, il peut parfois rencontrer des difficultés financières lorsque les indemnités journalières tardent à être versées par l’Assurance maladie. Avec la subrogation, il continue de recevoir sa rémunération directement de son employeur, selon les conditions de maintien prévues.

Il n’a donc pas à attendre le versement des IJSS par la CPAM pour percevoir les sommes correspondant à son salaire maintenu.

Cette organisation facilite la gestion de son budget personnel, notamment lorsque son arrêt se prolonge.

Simplifier la gestion administrative de l’entreprise

Pour l’employeur, la subrogation permet de centraliser les opérations liées au maintien de salaire. Il reçoit directement les indemnités journalières et les prend en compte dans le traitement de la paie, au lieu de laisser le salarié percevoir séparément ces sommes.

Cette organisation présente plusieurs intérêts :

Limiter les échanges administratifs avec le salarié concernant les indemnités reçues.

Faciliter le rapprochement entre les sommes versées par la CPAM et celles intégrées dans la paie.

Réduire les risques de confusion dans le suivi des paiements.

Centraliser les informations relatives à l’indemnisation pendant l’arrêt de travail.

La subrogation contribue ainsi à une gestion plus cohérente de la paie, particulièrement dans les entreprises qui comptent plusieurs salariés absents au cours d’une même période.

Mieux contrôler les flux financiers

La subrogation permet également à l’entreprise de mieux suivre les flux financiers liés à l’indemnisation des arrêts de travail. Les IJSS sont directement versées sur son compte bancaire, ce qui facilite leur rapprochement avec les montants avancés au titre du maintien de salaire.

L’employeur dispose notamment des bordereaux de paiement des indemnités journalières (BPIJ). Ils lui permettent de vérifier les sommes versées par l’Assurance maladie. Ces documents peuvent être intégrés aux logiciels de gestion de la paie pour faciliter le suivi comptable.

Ce fonctionnement améliore la traçabilité des remboursements et permet de repérer plus facilement les éventuels écarts entre les indemnités attendues et celles effectivement reçues.

Éviter les démarches supplémentaires pour le salarié

Sans subrogation, le salarié doit généralement suivre les paiements de ses indemnités journalières auprès de la CPAM. Il peut également être amené à vérifier les montants reçus et à transmettre certaines informations à son employeur pour régulariser sa rémunération.

Avec la subrogation, les indemnités sont directement versées à l’entreprise. Le salarié n’a donc pas à gérer lui-même leur encaissement pour que son employeur puisse calculer le complément de salaire.

Cette simplification représente un gain de tranquillité, notamment pendant une période où les démarches administratives et les préoccupations liées à la santé peuvent déjà être nombreuses.

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Quels sont les inconvénients de la subrogation ?

Malgré ses avantages, la subrogation comporte aussi des contraintes. Elle demande notamment une bonne coordination entre les services de paie, l’Assurance maladie et les salariés concernés.

Une gestion administrative plus exigeante pour l’employeur

La mise en place de la subrogation nécessite de respecter plusieurs formalités. L’entreprise doit notamment transmettre les informations nécessaires à la CPAM dans le cadre du signalement d’arrêt de travail en Déclaration sociale nominative (DSN).

Elle doit également renseigner correctement les dates de début et de fin de subrogation ainsi que les coordonnées bancaires destinées à recevoir les indemnités.

Une erreur dans ces informations peut entraîner des retards de paiement. Cela peut aussi causer un versement des IJSS directement au salarié au lieu de l’employeur. Ce dernier doit alors effectuer les régularisations nécessaires.

La subrogation implique donc une certaine rigueur dans la gestion administrative. Celle-ci peut représenter une charge supplémentaire pour les petites entreprises ne disposant pas d’un service de paie dédié.

Un risque d’erreur dans le calcul du salaire maintenu

Le calcul de la rémunération pendant un arrêt de travail peut être complexe. L’employeur doit tenir compte des indemnités journalières. Le complément de salaire éventuellement prévu par la convention collective et les garanties de prévoyance applicables comptent également.

Une mauvaise prise en compte de ces éléments peut entraîner un versement supérieur ou inférieur au montant réellement dû. Il peut également y avoir des difficultés lorsque la CPAM modifie le montant des indemnités ou refuse une partie de l’indemnisation.

L’entreprise doit donc assurer un suivi régulier des paiements pour éviter les erreurs de paie et les éventuelles réclamations du salarié.

Une avance de trésorerie pour l’entreprise

La subrogation peut aussi peser sur la trésorerie de l’employeur. En effet, celui-ci doit continuer à verser le salaire maintenu. Mais les indemnités journalières ne lui sont pas nécessairement remboursées immédiatement.

L’Assurance maladie verse généralement les IJSS tous les 14 jours en moyenne, après traitement du dossier. Un délai supplémentaire peut toutefois apparaître lorsque des informations sont manquantes ou incorrectes.

L’entreprise doit donc être capable de financer temporairement les sommes dues au salarié, sans forcément avoir reçu les remboursements correspondants. Cette contrainte peut être importante pour une structure disposant de ressources financières limitées.

Une visibilité parfois réduite pour le salarié

La subrogation simplifie les paiements, mais elle peut aussi rendre leur composition moins lisible. Le salarié ne reçoit pas directement les indemnités journalières de la CPAM. Il peut aussi avoir du mal à distinguer la part correspondant aux IJSS de celle versée par l’entreprise.

Il doit donc consulter attentivement son bulletin de paie pour comprendre le montant de sa rémunération pendant l’arrêt. En cas d’écart, il peut être nécessaire de solliciter le service des ressources humaines ou le gestionnaire de paie.

La transparence des informations communiquées au salarié reste donc essentielle pour éviter les incompréhensions.

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Comment mettre en place la subrogation dans une entreprise ?

La mise en place de la subrogation nécessite de suivre plusieurs étapes. Cela aide à garantir le bon versement des indemnités et le respect des obligations de l’employeur.

Voici les principales démarches à effectuer :

Vérifier les dispositions applicables : consulter la convention collective, les accords d’entreprise et les éventuelles garanties de prévoyance pour connaître les modalités de maintien de salaire. Effectuer le signalement d’arrêt de travail : transmettre les informations nécessaires à l’Assurance maladie via la DSN, notamment les dates de la période de subrogation. Renseigner les coordonnées bancaires : communiquer le RIB de l’entreprise afin que la CPAM puisse effectuer les versements sur le bon compte. Calculer la rémunération maintenue : intégrer les IJSS et les éventuels compléments de salaire dans le traitement de la paie. Contrôler les remboursements : vérifier les bordereaux de paiement pour rapprocher les indemnités reçues des sommes prises en compte.

La période de subrogation peut être plus courte que la durée totale de l’arrêt de travail. L’employeur doit donc indiquer les bonnes dates, conformément aux dispositions applicables.

Subrogation : faut-il privilégier ce dispositif ?

La subrogation présente un intérêt certain pour les entreprises qui pratiquent le maintien de salaire. Elle simplifie le suivi des indemnités journalières et centralise les paiements. En outre, elle permet au salarié de bénéficier d’une rémunération plus régulière pendant son arrêt de travail.

Cependant, elle suppose une gestion administrative rigoureuse et peut entraîner des tensions de trésorerie lorsque les remboursements de la CPAM tardent. Son intérêt dépend donc des moyens de l’entreprise, de son organisation et des dispositions conventionnelles applicables. L’essentiel est de garantir un traitement fiable et transparent de l’indemnisation.

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