À côté des écoles de commerce qui sont accessibles après une prépa ou une admission parallèle, il y a des business schools que l’on peut intégrer après le bac. Mais compte tenu de leur nombre toujours croissant, plus de 200 écoles de commerce en France, il peut être difficile de faire le choix d’une formation adaptée à son profil. Parallèlement, depuis ces cinq dernières années, le nombre de candidatures pour intégrer les écoles de commerce post-bac ne cesse d’augmenter. Quelle formation ou quel cursus choisir dans ce cas ?

Quelle formation après le bac pour des études de commerce ?

La formation en école de commerce post-bac varie selon la durée et la finalité des études. Vous avez différents cursus dans ces écoles : 3, 4 ou 5 ans. Tout dépend donc de votre projet professionnel.

Le Bachelor

Si vous souhaitez vous intégrer le plus rapidement possible dans la vie professionnelle, alors ce cursus est fait pour vous. Il en va de même si vous ne disposez pas de beaucoup de moyens pour financer vos études. Le Bachelor qui correspond à un diplôme de niveau Bac+3 est délivré par les écoles de gestion ou les écoles supérieures de commerce. Avec ce cursus vous avez la possibilité de vous spécialiser dans le domaine qui vous convient : marketing, commerce international, management ou finance. Vous pouvez visiter ce site https://www.institut-f2i.fr/ pour en savoir davantage sur les possibilités de formation post-bac niveau Bachelor.

Le Bachelor Business Administration (BBA)

En plus de rêver d’une formation en commerce, vous voulez surtout travailler à l’étranger ? Alors, en 4 ans vous pouvez obtenir votre BBA et puis chercher des opportunités de travail à l’international. Déjà, au cours de cette formation dispensée en anglais, vous pouvez profiter de l’opportunité d’un stage à l’étranger. Aussi, vous terminé votre cursus avec un double diplôme, dont l’un obtenu à l’étranger.

Les Programmes Grandes Écoles

La formation ici n’est pas différente de celle dispensée dans les écoles de commerce classiques. Ce cursus en 5 ans, sanctionné par un diplôme Bac +5 (master), est d’abord généraliste au cours des deux premières années. Ensuite vient la spécialisation. Aussi, les stages en entreprise sont nombreux dans ce cursus.

VOIR AUSSI : Quel métier faire quand on aime l’anglais ?

Trouver sa formation commerce post-bac sur Parcoursup

Le Brevet de Technicien Supérieur semble intéresser davantage les jeunes qui quittent le lycée, du moins si l’on s’en tient au nombre de vœux (plus de 500 000) sur Parcoursup. Les spécialités qui les intéressent en BTS sont au nombre de quatre : le management commercial opérationnel, la négociation et digitalisation de la relation client, le tourisme et les techniques de commercialisation.

L’avantage avec le BTS ou le BUT est qu’ils rendent opérationnels en 2 ou 3 ans tout au plus.

Ceci dit, les cursus de 3 ans, 4 ans ou 5 ans ne sont pas les seuls qui permettent de poursuivre des études de commerce post-bac. Mais que ce soit un Bac+2, Bac+3, Bac+4 ou un Bac+5, la question peut se poser à vous de choisir entre une école publique et une école privée. En poursuivant vos études de commerce post-bac dans une école publique, vous bénéficiez à la sortie d’un diplôme « national », donc reconnu par l’État. Aussi, les écoles publiques bénéficient des subventions de l’État.

Les écoles privées sont ouvertes à l’international et mettent l’accent sur le côté pratique de la formation. Il est donc évident que vous serez plus opérationnel en sortant d’une école privée de commerce. Par ailleurs, nombreuses sont ces écoles privées qui forment dans le commerce qui bénéficient des reconnaissances de l’État.

Par ailleurs, pour votre formation, vous aurez peut-être aussi à choisir entre une formation classique et une formation en alternance. Dans un cas, vous bénéficierez d’un statut d’étudiant et du temps pour préparer vos examens. Dans l’autre, vous serez départagé entre les études et l’entreprise au sein de laquelle vous avez un statut de salarié. Avec une formation en alternance, c’est à l’entreprise que revient le financement de vos études.

VOIR AUSSI : Contrat de professionnalisation : quelles sont les conditions requises ?

Quels sont les critères pour choisir sa formation de commerce post-bac ?

Il n’est peut-être plus nécessaire de rappeler que l’école de commerce que vous devez intégrer doit être celle qui correspond le mieux à vos aspirations professionnelles. Pour savoir quelle est l’école de commerce post-bac qui s’inscrit le plus dans votre projet professionnel, n’hésitez pas à vous procurer leurs programmes. Bref, sollicitez les programmes de différentes écoles, prenez le temps de bien les lire pour savoir laquelle vous pouvez intégrer.

L’autre critère que vous devez prendre en compte, c’est le partenariat que votre business school post-bac entretient avec les entreprises. Vous devez aussi vous intéresser au profil de ceux qui interviennent comme enseignants (grade, expérience, etc.).

Évidemment, vous devez prendre en compte aussi le taux d’insertion professionnelle après la formation, etc. Sur internet aujourd’hui, vous avez la possibilité d’avoir le maximum d’informations sur les écoles qui peuvent vous accueillir pour vos études post-bac.

N’oubliez pas aussi de vous intéresser aux labels et aux accréditations que l’école peut avoir.

Votre école de commerce bénéficie-t-elle d’une reconnaissance par l’État ? Auquel cas, c’est un gage de la qualité de ses enseignements. Dispose-t-elle d’un « visa » délivré par le ministère de l’Éducation nationale ? Cela signifierait que le niveau de formation est assez élevé. Si elle appartient à la Conférence des grandes écoles, alors c’est la preuve de son sérieux. Est-elle labélisée EPAS ? Cela signifie qu’au niveau international elle est reconnue…

Il existe diverses écoles qui forment en commerce après le bac qu’il ne faut pas confondre avec les écoles de vente ou de management. Le choix d’une école de commerce post-bac doit reposer sur votre projet professionnel. Un BTS vous permet d’être opérationnel rapidement. Mais un BAC+5 vous permet de devenir un cadre.

Vidéo bonus : Quelles débouchées pour des études de commerce ?