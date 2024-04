Quelles assurances sont obligatoires pour une entreprise ? 

Au moment de lancer ou gérer une entreprise, il est primordial de bien s’informer sur les différentes assurances obligatoires et celles qui sont fortement recommandées. En tant qu’entreprise, vous devez protéger vos biens, votre personnel et vos clients contre les éventuels risques auxquels ils pourraient être confrontés. Dans cet article, nous passerons en revue les principales assurances dont doit disposer une entreprise.

Assurances obligatoires pour toutes les entreprises

Pour assurer la protection et la pérennité de votre structure, prendre une assurance pro adaptée à ses besoins est indispensable. Plusieurs types d’assurances sont obligatoires pour toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité.

L’assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro)

Cette assurance couvre les dommages matériels, immatériels et corporels causés à des tiers du fait de l’activité professionnelle. Il est important de souscrire à cette assurance professionnelle, car elle garantit une indemnisation rapide en cas de sinistre et évite ainsi de fragiliser financièrement l’entreprise.

La garantie décennale

Également nommée assurance construction, la garantie décennale est obligatoire pour les entrepreneurs du bâtiment et couvre les dommages pouvant affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La durée de cette garantie est de 10 ans à compter de la réception des travaux.

L’assurance véhicules professionnels

Toutes les entreprises disposant d’un parc automobile doivent souscrire une assurance responsabilité civile pour leurs véhicules professionnels. Cette assurance indemnise les tiers en cas de dommages causés par un véhicule appartenant à l’entreprise lors d’un accident.

Assurances obligatoires selon l’activité et la structure de l’entreprise

Selon votre secteur d’activité, vous serez peut-être amené à souscrire d’autres assurances spécifiques qui sont également obligatoires pour certains corps de métier.

Professionnels de la santé

Les professions médicales et paramédicales sont soumises à une obligation légale d’assurance responsabilité civile professionnelle. Il s’agit notamment des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmiers ou encore kinésithérapeutes.

Activités réglementées

Assurance responsabilité environnementale : les entreprises industrielles ayant un impact sur l’environnement, telles que les mines, carrières ou cimenteries, doivent se prémunir contre les dommages qu’elles peuvent causer à l’environnement. Assurance protection juridique professionnelle : les professions réglementées, telles que les avocats, experts-comptables ou agents immobiliers, doivent souscrire à cette assurance pour se couvrir en cas de litiges dans le cadre de leur activité. Agents commerciaux et mandataires en assurances : ces professionnels ont également l’obligation de contracter une assurance responsabilité civile.

Les assurances recommandées pour protéger votre entreprise

Bien que non obligatoires, certaines assurances sont fortement conseillées afin de garantir une protection optimale de votre entreprise et de ses acteurs.

L’assurance multirisque professionnelle

Cette police d’assurance regroupe plusieurs garanties en une seule, comme la responsabilité civile professionnelle, la protection des locaux, du matériel et des équipements ainsi que la garantie pertes d’exploitation et dommages aux biens. Elle est particulièrement adaptée aux commerçants et artisans.

La prévoyance santé collective

Offrir une mutuelle santé à vos employés permet de renforcer leur protection sociale et d’améliorer leur qualité de vie au travail. Depuis 2016, toutes les entreprises du secteur privé, quelle que soit leur taille, doivent proposer une couverture santé à leurs salariés.

L’assurance cyber-risque

Avec l’avènement du digital et les nombreuses menaces informatiques, il est essentiel de protéger votre système informatique contre d’éventuelles attaques. L’assurance cyber-risque couvre le matériel informatique, les données et la responsabilité de l’entreprise en cas d’atteinte à la sécurité informatique.

Les assurances chômage et perte de revenus des dirigeants

Pour garantir la pérennité de leur entreprise et protéger leurs revenus en cas de coup dur, il est conseillé aux chefs d’entreprise de souscrire une assurance chômage ou de pertes de revenus, qui offre des indemnités journalières en cas d’incapacité à travailler à la suite d’un accident ou d’une maladie.

FAQ sur les assurances pour entreprises

Quelle assurance est recommandée pour un auto-entrepreneur lors de la création de son activité ? Lors de la création de leur activité, les auto-entrepreneurs doivent considérer la souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle (RC Pro) pour se protéger contre les dommages causés à des tiers dans le cadre de leur activité professionnelle. C’est essentiel pour toute activité commerciale, artisanale ou libérale. Quels contrats d’assurance sont obligatoires pour un dirigeant d’entreprise ? Un dirigeant d’entreprise doit veiller à la mise en place d’assurances obligatoires telles que la responsabilité civile professionnelle, selon le secteur d’activité. Il est également conseillé d’envisager des assurances complémentaires comme une garantie de protection juridique ou une assurance dirigeant, pour une couverture plus large. En quoi consiste l’assurance professionnelle complémentaire pour les micro-entrepreneurs ? L’assurance professionnelle complémentaire pour les micro-entrepreneurs peut inclure des garanties additionnelles comme la protection juridique, l’assurance des biens professionnels, ou encore l’assurance perte d’exploitation, offrant une protection plus étendue que les contrats de base. Comment procéder à la mise à jour des contrats d’assurance professionnels ? La mise à jour des contrats d’assurance professionnels devrait se faire annuellement ou lors de changements significatifs dans l’entreprise (croissance, diversification des activités, etc.). Il est recommandé de consulter son assureur pour s’assurer que la couverture reste adaptée aux besoins de l’entreprise. Pourquoi est-il important pour un entrepreneur de revoir ses contrats d’assurance à chaque étape clé de son entreprise ? À chaque étape clé de l’entreprise, comme la création, l’expansion, ou le lancement de nouveaux produits/services, les risques associés à l’activité peuvent évoluer. Revoir ses contrats d’assurance permet de s’assurer que la couverture est toujours adéquate et de protéger l’entreprise contre les nouveaux risques. Quelle assurance un entrepreneur doit-il considérer en plus de l’assurance professionnelle ? En plus de l’assurance professionnelle, un entrepreneur devrait envisager une assurance santé complémentaire, une assurance prévoyance pour couvrir les risques d’incapacité de travail, et une assurance retraite complémentaire pour préparer son avenir.

Pour faire le bon choix parmi toutes ces assurances, il est essentiel d’évaluer les risques spécifiques liés à votre activité et à votre structure. Ensuite, vous pourrez comparer les différentes offres du marché afin de trouver celle qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. N’hésitez pas à consulter un courtier en assurances professionnel pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.

