Que vous soyez fraîchement diplômé ou que vous décidiez, après plusieurs années de salariat, de tenter l’aventure d’une activité libérale, vous allez devoir passer par différents points de contrôle obligatoires avant de vous lancer. Parmi ces points, la question de l’assurance de votre local, de votre matériel et finalement de votre activité, compte parmi les plus déterminantes pour envisager l’avenir avec sérénité.

Nous allons revenir ici sur les raisons qui doivent absolument vous convaincre de l’intérêt d’une souscription à une telle assurance multirisque professionnelle.

Assurance multirisque professionnelle : définition et obligation légale

Avant de revenir plus en détails sur les garanties offertes par l’assurance multirisque professionnelle, il convient de s’arrêter un instant sur le caractère obligatoire d’une assurance professionnelle. Contrairement à d’autres professions, le Code des assurances prévoit que les professionnels de santé, dont l’activité est liée à la prévention, au diagnostic et aux soins, souscrivent obligatoirement une assurance de responsabilité civile professionnelle. Ainsi, les praticiens et professionnels de la santé se voient protégés en cas de dommages causés à des tiers dans le cadre de leur activité.

L’assurance multirisque professionnelle va au-delà de cette obligation en proposant une couverture des biens mobiliers et des biens immobiliers liés à ladite activité professionnelle. Pour les professionnels médicaux et paramédicaux, cela signifie une protection de leurs locaux et cabinets et de leurs matériels, dans un certain nombre de situations à risque. Il est donc bien question de pouvoir permettre la continuité de l’activité professionnelle en cas de survenue d’un sinistre.

Quelles sont les garanties des assurances multirisques professionnelles ?

Les garanties habituellement incluses dans les contrats d’assurance multirisque des professionnels médicaux et paramédicaux sont notamment :

la protection des locaux contre les incendies, dégâts des eaux et les dommages électriques ;

la protection face aux événements météorologique ou catastrophes naturelles : tempêtes, grêle, etc. ;

la protection contre le bris de glace, le vol et la détérioration, y compris par les patients.

Ainsi, tout ce qui va impliquer un potentiel ralentissement ou arrêt de l’activité, comme la fermeture de la consultation pour une orthoptiste, un médecin ou un dentiste, sera couvert : les réparations ou les frais de réinstallation provisoires seront pris en charge.

À ces garanties, généralement incluses, peuvent s’ajouter un ensemble de protections optionnelles. Vous trouverez, par exemple, le maintien des revenus en cas de sinistre ou une prise en charge face aux activités frauduleuses et criminelles en ligne. Comprenez ici les cyberattaques dont sont de plus en plus souvent victimes les professionnels de santé. De même, la détérioration du matériel médical ou paramédical sera prise en charge par de telles options.

Enfin, des services complémentaires sont activables par les adhérents souscripteurs. Vous pourrez dans certains cas ajouter un abonnement à un service de télésurveillance de votre local ou de votre cabinet.

L’ensemble des risques réels encourus par tout ce que vous aurez mis en œuvre pour vous installer, mais aussi toutes les garanties qui couvriront ces différents risques, doivent logiquement vous convaincre. En démarrage d’activité comme après plusieurs années d’exercice libéral d’une profession médicale ou paramédicale, le prix de la sérénité est celui d’une assurance multirisque professionnelle parfaitement adaptée.