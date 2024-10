Il est possible de souscrire une assurance uniquement pour vos marchandises. Cela peut être pertinent si vous stockez ou transportez des biens dans le cadre de votre activité. Néanmoins, il est conseillé d’inclure d’autres garanties pour une couverture complète. Demandez un devis pour connaître les offres qui protègent au mieux votre statut et votre activité.

Pour choisir l’assurance la plus adaptée à votre statut de micro-entrepreneur, il est crucial d’évaluer les risques liés à votre activité (usage de véhicules, transport de marchandises, type de prestations, etc.). Comparez les devis et assurez-vous que les garanties proposées couvrent bien ces risques, tout en tenant compte des franchises et des exclusions mentionnées dans le contrat.