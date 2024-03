Auto-entrepreneur : est-il difficile de trouver une assurance pro pas chère ?

Selon les spécificités liées à chaque activité, il peut être difficile pour les auto-entrepreneurs de trouver une assurance professionnelle abordable. Comment obtenir une couverture adaptée à un coût raisonnable ?

Le statut d’auto-entrepreneur simplifie la gestion quotidienne de son activité et offre la possibilité d’en cumuler. Il permet de bénéficier d’une franchise en base de TVA et allège les charges sociales. Néanmoins, il s’accompagne également de responsabilités, dont l’une des plus importantes est de protéger son activité contre les risques. Vous êtes micro-entrepreneur et souhaitez réaliser des économies sur vos primes d’assurances ? Découvrez quelques astuces qui peuvent vous aider à trouver une couverture pro pas chère.

Quels sont les facteurs qui influencent les coûts d’une assurance pro ?

Le secteur d’activité professionnelle est l’un des facteurs qui influencent le plus le coût d’une assurance pro. Quand vous exercez dans un domaine considéré comme à risque élevé tel que le bâtiment et la santé, vous aurez besoin d’une couverture optimale. Cela va donc augmenter le prix de votre protection.

Si votre activité génère un chiffre d’affaires élevé, votre prime d’assurance sera aussi élevée. Les coûts varient même selon la taille de l’entreprise. Si vous avez à votre actif beaucoup d’employés, vous devez vous attendre à une mensualité plus conséquente. De même, les garanties choisies dans votre contrat influencent considérablement son prix. Pour cela, il est conseillé de souscrire uniquement les polices qui vous seront réellement utiles.

La zone géographique dans laquelle est implantée votre société constitue aussi un facteur qui agit sur le coût de l’assurance pro. Quand elle est située dans une région à risque, votre prime est aussi élevée. Les antécédents de sinistres de votre structure sont d’ailleurs pris en compte par l’assureur dans le calcul du prix de votre couverture. Par exemple, si votre société a déjà été confrontée à des poursuites judiciaires, votre prime peut ostensiblement augmenter pour cette raison.

Par ailleurs, d’autres facteurs en lien avec la compagnie d’assurance choisie et le contrat souscrit peuvent faire grimper le coût de votre couverture. C’est le cas notamment du niveau de franchise, du rachat d’exclusions de garantie ou encore des plafonds d’indemnisations. Il est par conséquent vivement conseillé d’opter pour une couverture sur mesure.

Quelles sont les meilleures options de couverture pour les auto-entrepreneurs ?

Bien que le statut d’auto-entrepreneur n’impose pas la souscription d’assurance, il est préférable de le faire. Cela permet de prévenir les risques liés à l’entreprise et de vous protéger contre les conséquences financières d’un sinistre.

Il existe différents types de garanties auxquelles vous pouvez souscrire en fonction de votre secteur d’activité pour vous protéger. Il s’agit en particulier de la responsabilité civile, de la garantie décennale, de la multirisque professionnelle, de la protection juridique ou de la perte d’exploitation.

La garantie décennale et la protection juridique

Tous les auto-entrepreneurs qui exercent dans le secteur du bâtiment et de la construction sont dans l’obligation de souscrire une garantie décennale. En effet, l’assurance responsabilité civile décennale pour auto-entrepreneur couvre la réparation de dommages qui peuvent affecter un ouvrage. Elle s’étend sur les 10 premières années après la réalisation des travaux.

En ce qui concerne la protection juridique, elle couvre les informations judiciaires qui ont rapport aux droits, démarches et procédures à faire dans le cadre d’un litige. Elle prend aussi en charge la représentation lors de procédures à l’amiable ou judiciaires dans le but de défendre les intérêts de l’assuré. La protection juridique couvre de même les frais engagés dans la résolution du litige.

La responsabilité civile professionnelle

Cette couverture est indispensable pour les professionnels qui exercent dans le secteur de la santé et du bien-être, de la construction et du BTP. Elle concerne aussi les agences de voyages, les professionnels de l’automobile ou du droit.

En plus des professionnels qui sont dans l’obligation de souscrire cette garantie, cette dernière est recommandée à tous. En effet, la responsabilité civile professionnelle vous protège financièrement en cas de préjudices causés à des tiers. Il peut s’agir de dommages matériels, corporels ou immatériels.

L’assurance multirisque

Cette police d’assurance prend en charge la responsabilité de l’auto-entrepreneur et ses biens mobiliers ainsi qu’immobiliers. Elle est appropriée pour un travailleur indépendant qui a loué un local pour son activité. Ainsi, en cas d’accident, il sera indemnisé par l’assurance. Cette protection couvre les frais de réparation ou de remplacements. Avec l’assurance multirisque, vous pouvez bénéficier des garanties concernant les dégâts des eaux, les incendies, les vols, les explosions, le vandalisme, la perte de matériel…

L’assurance automobile et la perte d’exploitation

L’assurance automobile est conseillée quand un micro-entrepreneur fait usage d’un véhicule à titre professionnel. Il peut s’agir d’une moto, d’un engin de chantier, d’une voiture, d’un scooter ou d’un chariot de manutention. Cette garantie prend en charge les préjudices causés au souscripteur, à l’automobile et aux tiers présents ainsi qu’aux marchandises transportées en cas d’accident.

Dans le cas de la perte d’exploitation, elle est relative aux risques liés à la suspension de l’activité de l’auto-entrepreneur. En effet, quand celui-ci est appelé à arrêter temporairement ou définitivement son activité, il a certainement des charges ainsi que des commandes à gérer. Avec cette garantie, le professionnel limite les répercussions sur les finances de son auto-entreprise et garde ses clients.

Comment comparer au mieux les différents assureurs ?

Afin de trouver un assureur qui vous propose une offre intéressante, il est nécessaire de bien définir en amont vos besoins. Après cela, vous pouvez utiliser des comparateurs en ligne pour faire des simulations. Obtenez des devis auprès de chaque assureur pour les garanties qui répondent à vos besoins. Assurez-vous de comparer les tarifs pour des niveaux de couverture similaires.

En plus des tarifs, examinez les détails de chaque police pour comprendre les garanties et les exclusions. Vous devez comparer des critères tels que les limites de couverture, les franchises et les options supplémentaires.

Il est également nécessaire de choisir un assureur digne de confiance. Pour cela, recherchez des avis et des évaluations en ligne sur chaque compagnie pour évaluer leur réputation en matière de traitement des réclamations et de satisfaction globale des clients. Privilégiez un assureur qui propose un service à la clientèle d’excellente qualité. Au moment de signer votre contrat d’assurance, vérifiez que vous avez lu avec attention et compris toutes les clauses.

Conseils pour réduire vos primes d’assurance professionnelle

Pour réduire vos primes d’assurance professionnelle, vous pouvez augmenter vos franchises. Cela correspond au montant que vous acceptez de verser avant que votre protection n’entre en vigueur. Quand vous optez pour une franchise plus élevée, votre prime d’assurance baisse. Si vous souhaitez l’augmenter, il suffit de le demander à votre compagnie d’assurance.

Vous pouvez de même diminuer vos primes d’assurance professionnelle en mettant en place des systèmes de prévention au sein de votre structure. En effet, cela montre à votre assureur que vous êtes vraiment prévoyant. Par exemple, vous pouvez bien vous occuper de l’entretien de vos bureaux et de vos installations. Ainsi, le risque de dégâts des eaux ou d’une installation défectueuse est évité.

Vous pouvez aussi procéder à l’installation d’un système de sécurité, de détecteurs de fumée pour baisser le risque de vol et d’incendie. Il est par ailleurs utile d’équiper vos locaux d’un système anti-infraction, de former vos employés à la gestion des risques… Quand vous investissez dans ses mesures préventives, vous bénéficiez de réductions sur vos primes d’assurances.

De plus, quand vous regroupez tous vos contrats auprès d’un même assureur, il est possible de profiter de réductions. En effet, les compagnies offrent parfois des rabais quand vous rassemblez vos polices d’assurance. Cela vous aide également à mieux gérer vos mensualités.

N’hésitez pas non plus à réévaluer vos garanties régulièrement. Par an ou par trimestre, vous pouvez revoir vos couvertures pour vous assurer qu’elles sont en adéquation avec vos activités. Cela vous permet de payer des primes qui répondent réellement à vos besoins.