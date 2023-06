La concurrence désigne au sens courant, une situation de compétition sur un marché. Par ailleurs, elle désigne également un rapport de force entre différents acteurs d’un marché. On dit qu’un marché est concurrentiel lorsqu’il met en jeu de nombreux acteurs, concurrents les uns aux autres. Pour tout acteur, les concurrents peuvent être directs ou indirects. Pour mieux les appréhender, le concurrent direct doit être distingué du concurrent indirect, les deux n’ayant pas le même rapport d’influence. Sur ce, qu’est-ce qu’un concurrent direct et un concurrent indirect ? Comment les distinguer ? Dans ce guide, nous aborderons respectivement chacune de ces catégories

Concurrent direct

La concurrence directe possède ses propres spécificités, ses canaux et son degré d’influence sur l’entreprise. Plus souvent, la concurrence directe va constituer une source de pression sur vos prix, votre qualité et votre service. Il est donc plus qu’important de garder un œil sur les concurrents directs de l’entreprise.

Qu’est-ce qu’un concurrent direct ?

Un concurrent direct est une entreprise qui propose des services et produits similaires au vôtre et s’adressant à la même clientèle que vous. C’est donc parce que ses produits et services sont semblables aux vôtres et qu’il cible le même marché qu’un concurrent va être qualifié de direct.

Pour toute entreprise, il est important de connaître qui sont ses concurrents directs. Loin d’être un inconvénient, connaître vos concurrents directs peut procurer un certain nombre d’avantages pour le développement stratégique de votre entreprise. De manière générale, le concurrent direct est une source de motivation.

En effet, face à vos concurrents directs, vous devez absolument vous distinguer afin de garder une marge d’originalité auprès des consommateurs.

En outre, si vous avez une bonne connaissance de vos concurrents directs, alors vous savez comment ils évoluent sur votre marché commun. Vous savez quelles positions ils occupent par rapport à vous. Cette connaissance peut vous permettre de développer des stratégies efficaces et adaptées à la concurrence à laquelle vous faites face. Ceci sera notamment le cas lorsque vous souhaitez atteindre un segment spécifique du marché. Vous pourrez ainsi identifier et analyser les facteurs clés pour prendre le pas sur vos concurrents directs.

Enfin, faire une veille concurrentielle sur un concurrent direct va vous permettre d’avoir des informations importantes sur lui. Faut-il encore rappeler que par les temps qui courent, l’information est la première source de richesse. Il en est de même dans un marché concurrentiel. Connaître qui est votre concurrent direct, c’est connaître son environnement commercial général, ses axes de développement et anticiper ses innovations. Vous pourrez également profiter de ses faiblesses pour vous assurer un meilleur positionnement stratégique.

Quels sont les types de concurrents directs ?

Il existe de nombreux exemples de concurrents directs pour servir d’illustration.

Pepsi Cola et Coca-Cola

Voici un exemple de concurrence directe des plus intéressants. Pepsi Cola et Coca-Cola sont tous deux des géants mondiaux de l’industrie brassicole. Ces deux concurrents s’illustrent par des politiques fortement agressives l’une à l’égard de l’autre. La concurrence entre Pepsi Cola et Coca-Cola est un brillant exemple de concurrence directe. Les deux sociétés évoluent dans le même créneau. Le créneau des sodas. Tous deux sont également présents sur créneau de l’industrie de la restauration rapide. Dans leur rivalité vieille de plus de 100 ans déjà, Pepsi Cola et Coca-Cola se déploient en signant avec les principales chaînes de restauration rapide des clauses d’exclusivité. L’une comme l’autre marque évince ainsi son concurrent sur tout un pays.

Burger King et McDonald’s

Les deux chaînes de restaurants rapides sont présentes dans les grandes villes de France. Burger King et McDonald’s se livrent une à concurrence farouche. Un autre exemple type de concurrence directe. Les deux chaînes proposent la même gamme de produits. À la différence de Pepsi Cola et Coca-Cola qui peuvent s’évincer réciproquement d’un pays à un autre, il n’est pas rare ici de croiser des restaurants Burger King et McDonald’s sur la même rue, à un même carrefour, etc.

D’autres exemples non moins illustratifs peuvent aussi être cités, tels que BMW et Mercedes dans le secteur de l’automobile. Les deux marques fabriquent chacune une gamme de voitures s’adressant aux mêmes types d’automobilistes. Un autre exemple dans le secteur de l’équipement sport, la concurrence directe entre Décathlon et Go sport. Ou encore dans le domaine de la livraison express, entre Delivrero et Uber Eat, et plus loin, la concurrence directe entre Dominos Pizza et Pizza Hut.

Comment identifier vos concurrents directs ?

Comme indiqué plus haut, connaître sa concurrence directe peut procurer à une entreprise d’importantes informations et de réelles opportunités d’améliorer son positionnement sur le marché. La concurrence directe, à titre de rappel, est constituée de toutes les entreprises qui proposent des produits et services similaires, pour satisfaire les besoins des mêmes cibles et ceci dans une même surface géographique. À partir de cette définition, il est possible de ressortir les éléments clés sur lesquels se baser pour identifier vos concurrents directs.

Pour identifier vos concurrents directs, vous devez porter une attention particulière sur vos clients.

Cette démarche vous permet sur un large plan d’identifier où se situe la valeur pour le consommateur. La valeur est ce qui motive le consommateur à acheter vos produits ou services. Ceci est d’une importance capitale, car, vu la présence de vos concurrents directs, votre offre ne pourra faire le poids que si elle satisfait les consommateurs. Pour mieux dire, cette satisfaction doit atteindre des niveaux les plus élevés pour battre l’offre de vos concurrents.

C’est à travers l’étude de marché que vous identifiez vos concurrents directs. L’étude de marché vous donne un angle de vue général sur votre marché en vu de la création de votre entreprise ou sont développement. Vous avez par là une connaissance de vos concurrents et adversaires, ce qui vous procure un avantage stratégique. Vous pouvez dès lors vous performer et consolider votre position sur le marché.

En identifiant vos concurrents directs, vous identifiez par ce même moyen, les facteurs clés du succès et obtenez ainsi un avantage concurrentiel. Il est important de reprendre l’étude après une certaine période, car les résultats ne sont pas figés. Cette démarche qui s’applique également pour les concurrents indirects est encore d’autant plus importante. En effet, un concurrent direct peut vite devenir un concurrent indirect. Ceci est possible lorsqu’une entreprise change son modèle économique.

Concurrent indirect

Le concurrent direct est un acteur qui n’apporte pas le même niveau de pression ou d’influence à votre entreprise qu’un concurrent direct. Toutefois, il représente un risque non négligeable dans la mesure où il peut influencer votre marché, votre cible et partant, perturber votre activité.

Qu’est-ce qu’un concurrent indirect ?

Un concurrent direct peut revêtir plusieurs formes. Tout d’abord, on va qualifier de concurrent indirect, toute entreprise qui fournit des produits ou services semblables aux vôtres, mais sous une offre différente. Va également prendre l’appellation de concurrent indirect, toute entreprise qui propose des produits et services différents des vôtres, mais qui finalement, va satisfaire les mêmes besoins que ceux de vos clients.

De ces définitions, on peut retenir que le concurrent direct est caractérisé par la similitude de ses produits et services, la différence de son offre et la capacité de satisfaire les mêmes besoins que présentent vos clients. C’est dire donc que vos clients peuvent, pour satisfaire leurs besoins, choisir l’une des offres ou options alternatives que propose un concurrent indirect. Ce sera notamment le cas lorsque l’offre du concurrent est accompagnée d’un meilleur prix, meilleure qualité ou encore meilleur service client.

Tout comme pour la concurrence directe, toute entreprise doit connaître qui lui oppose une concurrence indirecte.

La connaissance de votre concurrence directe peut également vous procurer un excellent avantage de marché, notamment l’extension. La concurrence indirecte n’opère pas vraiment dans le même marché que vous. Il y a là une opportunité de vous étendre à ce nouveau marché. Par ailleurs, les concurrents indirects peuvent également servir d’accélérateur pour la croissance de l’entreprise. Ce sera notamment le cas par la recherche et le développement qu’ils suscitent chez vous en réponse aux innovations qu’ils apportent sur le marché.

Quels sont les types de concurrents indirects

Il faut noter à l’entame que toute entreprise est soumise à une concurrence aussi bien directe qu’indirecte. C’est dire que toute entreprise a des concurrents indirects. Voici quelques exemples types de concurrence indirecte.

Air France et la SNCF

En France, dans le secteur du transport, la compagnie Air France brille par son monopole dans l’hexagone. Si ces concurrents directs peuvent être les compagnies aériennes étrangères telles Brussess Air Line ou encore Turkish Air Line, son concurrent indirect en France est la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer). La SNCF est une compagnie tout au moins aussi ancienne qu’Air France, et bien ancrée dans la coutume des Français. Bien qu’elle ne propose pas de voyage par les airs par avion, La SNCF propose une alternative aux voyageurs. Le voyage par train sur la voie ferrée. Ici, vous l’apercevez, le service vendu est le même, le transport d’un lieu à un autre. Mais l’offre est différente, le voyage par train et non par avion. Les clients d’Air France peuvent donc choisir de voyager par train s’ils trouvent que l’offre de la SNCF (prix, qualité et service) est plus avantageuse.

McDonald’s et les restaurants classiques et autres

Autre exemple type de la concurrence indirecte, dans le secteur de la restauration. Vous avez compris que McDonald’s est directement concurrencé par Burger King. Mais, il faut observer cette fois que McDonald’s est également concurrencé par tout autre acteur du secteur de la restauration, même si ne faisant pas de fast-food ou restauration rapide. Ce sera notamment le cas de tous les restaurants classiques, les sandwicheries, cafétérias, etc. Ces derniers sont donc des concurrents indirects de McDonald’s, car ils proposent de la nourriture sous une autre forme, et leurs offres peuvent valablement se substituer à celle de McDonald’s.

Par ailleurs, on peut également citer les dans les grands centres urbains, les vélos, scooters, trottinettes sont des concurrents indirects de l’automobile.

Comment analyser la concurrence indirecte ?

L’analyse de la concurrence est en fait une suite à son identification. En effet, identifier ses concurrents est important, mais ce n’est pas tout. Il est important qu’à la suite de l’identification, l’entreprise fasse ce qu’on appelle une analyse de la concurrence.

L’analyse de la concurrence indirecte se déroule en plusieurs étapes. La première consiste en la détermination des objectifs. Ce que vous cherchez à obtenir par cette analyse. Ensuite, vous aurez à définir les critères de comparaison et d’analyse, indispensables pour l’atteinte de vos objectifs fixés. Les critères peuvent prendre plusieurs formes. Vous distinguerez les critères financiers et ceux non financiers.

Les critères financiers sur lesquels se basera votre analyse concurrentielle se rapportent au chiffre d’affaires, le nombre de salariés, le taux de marge, résultat, etc. les critères non financiers peuvent être la réputation du concurrent indirect, sa visibilité sur le marché, son ancienneté, etc. Il est à noter que pour la plupart des cas, les critères non financiers sont beaucoup plus importants, car, ils fournissent des informations beaucoup plus stratégiques.

Après les avoir identifiés, vous n’aurez plus qu’à relever pour chaque concurrent indirect, les informations que vous voulez. Vous pouvez procéder par différents moyens pour vous renseigner. Comme sources d’informations, vous pouvez exploiter les sites institutionnels, les organisations professionnelles, ou encore des éléments de communication et autres. Les informations obtenues vous permettent d’effectuer une synthèse et de ressortir un tableau, la grille d’analyse des concurrents.

Lorsque vous êtes parvenus à cette étape, vous pouvez dès lors examiner les forces et faiblesses de vos concurrents indirects. Vous pouvez vous situer en fonction des données de la grille d’analyse. Si vous observez que les forces dont disposent vos concurrents indirects sont assez intéressantes pour les consommateurs, vous pourrez donc affiner votre offre afin de la rendre plus compétitive.

Vidéo bonus : qui sont les concurrents directs et indirects ? Pourquoi et où les trouver ?