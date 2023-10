Envoyer un courrier, une facture ou une invitation nécessite généralement de choisir le bon type d’enveloppe adaptée à vos besoins. Il existe plusieurs formats et types d’enveloppes pour s’adapter à tous les usages. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les différentes catégories d’enveloppes ainsi que leurs formats les plus courants.

Les enveloppes selon leur utilisation

Pour déterminer quel type d’enveloppe convient le mieux à votre usage, il est essentiel de connaître les différentes catégories d’enveloppes disponibles sur le marché :

Enveloppes commerciales : elles sont utiles pour envoyer des documents professionnels tels que des contrats, des factures ou des correspondances écrites. Elles ont généralement un format standard et sont produites en masse. Enveloppes créatives : conçues pour les invitations, les faire-part et autres envois artistiques, ces enveloppes sont souvent ornées de motifs, de textures ou de couleurs particulières afin de mettre en valeur le contenu qu’elles contiennent. Enveloppes administratives : utilisées par les organismes publics, ces enveloppes sont prévues pour répondre aux normes exigées par l’administration. Enveloppes spéciales : regroupant les enveloppes à bulles ou matelassées, les enveloppes plastiques ou les enveloppes d’expédition, ces modèles sont conçus pour protéger des objets fragiles, tels que des CD, des livres ou des articles électroniques.

Les principaux formats d’enveloppes

Outre leur utilisation, les enveloppes se distinguent également par leurs dimensions. Les formats d’enveloppe et de papier les plus connus sont ceux définis par la norme ISO 216, qui comprend les séries A, B et C. La série C est spécifiquement destinée aux enveloppes :

C3 (32,4 x 45,8 cm) : adaptées aux documents pliés en deux au format A3, ces enveloppes sont souvent utilisées pour envoyer des affiches, des plans ou des schémas grand format.

: adaptées aux documents pliés en deux au format A3, ces enveloppes sont souvent utilisées pour envoyer des affiches, des plans ou des schémas grand format. C4 (22,9 x 32,4 cm) : elles conviennent parfaitement aux feuilles A4 non pliées et sont idéales pour les envois de contrats, de factures ou de documents divers sans marques de pliure.

: elles conviennent parfaitement aux feuilles A4 non pliées et sont idéales pour les envois de contrats, de factures ou de documents divers sans marques de pliure. C5 (16,2 x 22,9 cm) : avec une taille adaptée aux demi-feuilles A4 (A5), ces enveloppes sont fréquemment employées pour l’envoi de courriers, lettres d’information ou mailings.

: avec une taille adaptée aux demi-feuilles A4 (A5), ces enveloppes sont fréquemment employées pour l’envoi de courriers, lettres d’information ou mailings. C6 (11,4 x 16,2 cm) : convenant aux cartes postales, invitations ou faire-part pliés en quatre (format A6), ces enveloppes ont un format pratique pour les usages personnels et professionnels.

: convenant aux cartes postales, invitations ou faire-part pliés en quatre (format A6), ces enveloppes ont un format pratique pour les usages personnels et professionnels. C7 (8,1 x 11,4 cm) : utilisées principalement pour l’envoi de cartes de visite ou de petites correspondances personnelles, ces enveloppes ont des dimensions réduites.

Bien que la norme ISO 216 représente le standard international en matière de formats, d’autres formats d’enveloppe existent en parallèle :

DIN long (11 x 22 cm) : largement répandu en Europe, ce format allongé est particulièrement apprécié pour l’envoi de correspondances professionnelles succinctes ou de brochures publicitaires.

: largement répandu en Europe, ce format allongé est particulièrement apprécié pour l’envoi de correspondances professionnelles succinctes ou de brochures publicitaires. Square (14 x 14 cm, 16 x 16 cm, etc.) : comme leur nom l’indique, ces enveloppes carrées offrent un aspect original et modernisant à vos envois, notamment pour les invitations ou faire-part.

: comme leur nom l’indique, ces enveloppes carrées offrent un aspect original et modernisant à vos envois, notamment pour les invitations ou faire-part. BFix (15,6 x 22,9 cm) : adaptées aux feuilles A4 pliées en trois, ces enveloppes sont idéales pour les mailings d’entreprise ou l’envoi de documents administratifs.

Les types de fermeture

Outre les catégories d’utilisation et les dimensions, vous avez également le choix quant au type de fermeture de votre enveloppe :

Fermeture autocollante : grâce à une bande adhésive protégée par une pellicule siliconée à enlever, ces enveloppes offrent une étanchéité rapide et efficace.

: grâce à une bande adhésive protégée par une pellicule siliconée à enlever, ces enveloppes offrent une étanchéité rapide et efficace. Fermeture humectable : leur bande de colle est activée par l’humidité (eau ou salive), rendant ces enveloppes très pratiques pour un usage courant et économique.

: leur bande de colle est activée par l’humidité (eau ou salive), rendant ces enveloppes très pratiques pour un usage courant et économique. Fermeture auto-adhésive avec bande protectrice : dotées d’une double bande adhésive recouverte de papier siliconé, ces enveloppes présentent une durée de vie supérieure ainsi qu’un confort d’utilisation incontestable.

Quels critères prendre en compte pour bien choisir ?

Pour sélectionner le bon format et type d’enveloppe, il convient de réfléchir aux éléments suivants :

L’usage prévu : êtes-vous plutôt intéressé par des enveloppes professionnelles ou créatives ? Souhaitez-vous envoyer du contenu administratif, électronique, etc. ?

êtes-vous plutôt intéressé par des enveloppes professionnelles ou créatives ? Souhaitez-vous envoyer du contenu administratif, électronique, etc. ? Les dimensions nécessaires : adaptez la taille de votre enveloppe au format de vos documents ou objets à envoyer.

adaptez la taille de votre enveloppe au format de vos documents ou objets à envoyer. Le grammage : plus le grammage sera élevé, plus votre enveloppe sera résistante, gage de protection de vos envois.

plus le grammage sera élevé, plus votre enveloppe sera résistante, gage de protection de vos envois. La fenêtre : présente sur certaines enveloppes professionnelles, cette fenêtre transparente sert à afficher les coordonnées du destinataire sans avoir à les inscrire manuellement.

présente sur certaines enveloppes professionnelles, cette fenêtre transparente sert à afficher les coordonnées du destinataire sans avoir à les inscrire manuellement. Le design : choisissez la couleur, la texture et les motifs de votre enveloppe en fonction du message que vous souhaitez véhiculer.

Que vous ayez besoin d’enveloppes C3, C4, C5 ou d’autres formats spécifiques, prenez le temps de comparer les différentes options pour trouver celle qui répondra parfaitement à vos exigences. Bien sélectionner vos enveloppes peut faire toute la différence lorsqu’il s’agit de véhiculer une image professionnelle ou de protéger efficacement vos envois fragiles.