Pochette d’expédition : quelles réponses à vos problématiques d’envoi ?

Conception, fabrication, promotion, emballage, expédition, gestion… une activité digitale implique bon nombre de tâches différentes. Intéressons-nous à l’une de celle qui est la plus consommatrice de temps, d’énergie et de risque pour vos produits : l’emballage.

L’emballage est la dernière étape cruciale avant l’envoi et avant donc le fait de confier vos commandes à un transporteur professionnel qui sera chargé de les acheminer chez chacun de vos clients. Cette étape est ainsi la dernière sur laquelle vous avez véritablement la main et qui va déterminer en partie deux éléments : l’intégrité de ce que vous envoyez, c’est-à-dire si cela reste entier, et par extension, la satisfaction de vos clients. Ce n’est alors pas une étape à prendre à la légère et un certain nombre de précautions sont à prendre pour la mener à bien.

Comment bien gérer votre phase d’emballage ?

Si l’étape est importante, elle requiert essentiellement une bonne connaissance des outils qui vont vous faciliter la tâche, selon les typologies de biens que vous envoyez. En effet, pour bien emballer, il faut avoir le bon emballage. L’emballage adéquat va pouvoir varier de mille et une façons, selon les besoins et les attentes de chaque expéditeur.

Parmi les nombreux formats d’emballage favorisant l’envoi de produits, on va notamment trouver :

la pochette d’expédition ;

l’emballage carton ;

le sac d’emballage.

Les différentes pochettes d’expédition

Mais ces grandes catégories d’emballages, recouvrent d’autres sous-types qui sont tous plus spécifiques et adaptés à la nature de la marchandise qui sera transportée. Ainsi, pour poursuivre sur l’exemple de la pochette d’expédition, les e-commerçants comme tout autre personnes désirant expédier de petits éléments trouveront : des pochettes papier porte-documents, des enveloppes bulle, des enveloppes kraft ondulées, des pochettes plastiques, des pochettes d’expédition en carton de toutes tailles.

Les systèmes de fermeture et d’ouverture à disposition

Ces mêmes enveloppes présenteront également des particularités en lien avec leur système d’ouverture et fermeture. De la pochette plastique opaque inviolable à fermeture adhésive, jusqu’à la pochette dite « aller-retour » qui va permettre à ses utilisateurs de renvoyer un contenu avec le même conteneur, tout est étudié et conçu pour simplifier les échanges.

La particularité de l’enveloppe avec porte-documents

Si des documents peuvent être contenus de manière confidentielle dans une enveloppe d’expédition, cette dernière peut aussi, au besoin, présenter un porte-documents. Cette pochette plastique transparente, et souvent en matériau recyclé, est faite pour la mise à disposition d’éléments papier relatifs à l’expédition : bon de commande, de livraison,

La protection des marchandises mises sous enveloppes d’expédition

Les enveloppes dites « bulle » et les enveloppe avec renfort intérieur en kraft ont toutes les deux pour mission de venir réduire le risque d’altération de leur contenu. Quelle que soit la matière ou la forme des marchandises qui y sont glissées, les ondulations en carton ou les bulles plastiques remplies d’air viendront amortir les chocs du transport ou résister au poids des autres colis distribués. Attention, si la protection du contenu sera optimale, il n’en reste pas moins que l’enveloppe devra d’abord et avant être adaptée à la taille du ou des objets contenus. Dans certains cas, il sera préférable de s’orienter vers des emballages cartons plus grands par exemple.

La pochette d’expédition : un format simple et tout compris

Si, comme on l’a vu, la pochette d’expédition présente un ensemble de caractéristiques qui font sa force, notamment en termes de fermeture et de protection des marchandises qu’elle contient, elle séduit aussi par son concept. En effet, la pochette d’expédition se suffit à elle-même. Elle présente un tout qui ne nécessite pas d’ajout, de complément fonctionnel pour finaliser son emballage. Ainsi, il n’est pas nécessaire, lorsqu’on utilise une telle enveloppe, de devoir s’armer de ruban adhésif par exemple, ou encore d’éléments de calage et de protection supplémentaire. Selon sa configuration, la pochette répondre à tous les pré-requis d’une expédition.

Tellement fonctionnel, son format « aller-retour » supportera une manipulation deux fois plus importante tout en conservant l’intégrité de son système de fermeture. De quoi rendre serein l’expéditeur initial comme celui qui réception et qui serait amené à renvoyer la marchandise.

Une dimension écologique inhérente

Dans le monde du transport, de la logistique et des envois de marchandises, la question de l’écologie et du développement durable n’est vraiment pas prise à la légère. La fabrication des différents types d’emballage s’inscrit dans ce schéma avec l’usage, pour une très large partie des contenants, de matières recyclées et recyclables. Cela vaut d’ailleurs pour les éléments en plastique comme les porte-documents ou les protections en papier bulle, ou bien les renforts en carton ou les étiquettes. Les pochettes d’expédition n’échappent pas à la règle et mènent le mouvement depuis un très grand nombre d’années maintenant.

Des possibilités infinies ou presque

Si les pochettes d’expédition, comme d’autres produits pour emballer, offrent en standard des possibilités très nombreuses, notamment en termes de formats, elles peuvent aussi se personnaliser. Ainsi, pour tous ceux qui souhaitent pouvoir expédier dans les meilleures conditions des marchandises dont la taille ou le volume ne permettraient pas l’utilisation des formats classiques, ils pourront faire appel à un professionnel de l’emballage. Celui-ci pourra leur proposer des solutions personnalisées en termes de formats, mais aussi de marquage afin d’obtenir des emballages entièrement adaptés à leur activité et à leurs produits.

La pochette d’expédition, sous toutes ses formes, présente ainsi un ensemble de possibilités, de facilités et d’avantages. Bien la sélectionner, c’est avoir l’assurance d’un envoi avec une plus grande sérénité du côté de l’expéditeur, mais aussi du côté du destinataire. En protégeant les marchandises, l’expéditeur tient la promesse d’un service performant d’un bout à l’autre de la chaîne. C’est aussi une manière de maximiser les chances de satisfaire celui qui a passé commande et qui s’attend à la meilleure des expéditions possibles, avec une marchandise intacte à son arrivée.

Un bon emballage, avec une bonne pochette d’expédition, c’est une façon de susciter des commentaires positifs de la part de ses clients et de les transformer en ambassadeur de ses produits ou de sa marque : de quoi convertir de potentiels nouveaux clients et ainsi développer son activité et son chiffre d’affaires.