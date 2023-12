CSE : tout savoir sur la délégation du personnel

L’importance des CSE en entreprise n’est plus à démontrer, mais comment se passent les élections de ce comité ? Comment s’organisent les votes ?

Le comité d’entreprise est une délégation du personnel qui a pour principale mission de défendre les intérêts des employés. Il veille au respect des droits de ces derniers par les chefs d’entreprise, le conseil d’administration de la société et les différents services hiérarchiques. La délégation du personnel est formée majoritairement de représentants d’employés de l’entreprise et/ou de membres nommés par les syndicats. Quels sont les avantages des élections d’entreprise ? Comment préparer les élections ? Découvrez ici les détails sur les différentes étapes du vote et du fonctionnement de la délégation du personnel.

Vue d’ensemble des élections d’entreprise : quel est l’objectif et pourquoi c’est important ?

Les élections d’entreprise permettent au personnel d’élire les représentants des employés auprès de la direction. La mise en place du Comité Social et Économique (CSE) est devenue obligatoire dans toutes les entreprises du secteur privé qui ont plus de 11 salariés, et ce, depuis 2019. Les élections peuvent être organisées de manière traditionnelle, avec des urnes, ou bien être dématérialisées. Dans les deux cas, leur importance et leur objectif restent les mêmes.

Ce comité a pour principal objectif de mettre en lien les employés et les organismes de direction. Il a également pour rôle d’améliorer les conditions de travail. Au cours du suffrage pour élire les membres qui le composent, tous les membres de l’équipe sont appelés à voter. Les membres désignés lors des élections d’entreprise ont généralement un mandat de 4 ans.

Ces élections ont pour principal avantage de donner au personnel le droit de participer à la gestion de l’entreprise. Elles permettent également de protéger les intérêts des employés face aux dirigeants et aux supérieurs hiérarchiques.

Le CSE joue également le rôle d’organe consultatif avant la prise de grandes décisions. Au-delà de la participation des membres dans la prise de décisions collectives, son avis est également sollicité dans le cadre des projets qui touchent les conditions de travail. Il en est de même pour les grandes décisions qui impactent l’organisation de l’entreprise, les plans sociaux et les différentes décisions relatives aux effectifs.

La préparation de l’élection

La préparation de l’élection est une étape essentielle pour assurer la légitimité et le bon déroulement de cette dernière. Elle est généralement basée sur un protocole d’accord électoral passé entre l’employeur et les organisations syndicales de l’entreprise. Il prend la forme d’un document établi de manière consensuelle. Les différentes parties prenantes doivent normalement trouver un terrain d’entente par rapport à l’organisation des votes.

Si les votes se déroulaient souvent de manière traditionnelle, le coût d’une élection de CSE par vote électronique attire de plus en plus les entreprises. Étant donné que le taux de participation n’est pas toujours élevé, le processus de vote électronique est conseillé. Les votants n’ont plus besoin de se déplacer ni de consacrer du temps pour aller voter.

Les sociétés ont le choix entre différents outils pratiques et transparents pour assurer le bon déroulement des élections. Même dans ce cas, les collèges électoraux, le personnel votant, les salariés éligibles ou encore l’équité homme/femme des listes doivent respecter les règles définies par le protocole.

Dans un premier temps, l’employeur doit procéder à l’établissement du protocole électoral. Une fois ce protocole électoral établi, les parties prenantes vont établir la liste des candidats. En principe, les différentes étapes relatives à l’organisation des élections d’entreprise se font pendant les heures de travail des salariés. Bien entendu, l’accord préélectoral peut prévoir le contraire, mais cette décision doit être consensuelle.

Tout ce qui concerne les votes est défini de manière consensuelle par les organisations syndicales et les dirigeants. Tel est le cas du jour et de l’heure des élections, des locaux où les votes ont lieu ou encore des outils utilisés.

Veillez à ce que tout le monde soit informé des procédures de vote et des résultats

Afin d’assurer le bon déroulement et la participation effective de l’ensemble du personnel, la communication doit être optimale. Avant et après les élections, les acteurs doivent beaucoup communiquer pour informer et encourager les membres du personnel à participer. La transparence doit être le mot d’ordre, d’autant plus qu’elle permet de garantir la légitimité des membres élus.

Avant les élections des membres du CSE de l’entreprise, les différentes étapes du calendrier électoral doivent être communiquées clairement à tout le monde. Ce dernier comporte différentes étapes, à savoir :

informer les salariés sur l’arrivée des élections des membres du CSE,

inviter les syndicats pour négocier le protocole d’accord préélectoral,

négocier et instaurer le protocole d’accord préélectoral comportant les détails sur les élections,

effectuer les élections aux dates convenues,

dépouiller et annoncer les résultats aux salariés.

Il est important d’informer par différents moyens (affichage, e-mail…) les équipes sur la tenue des élections, notamment la date du premier tour. Vous devez également communiquer suffisamment sur la tenue du second tour, et le dépouillement des résultats. Une bonne communication permet d’organiser des élections transparentes, inclusives et réalisées de la manière la plus juste possible. N’hésitez pas à fixer un rendez-vous hebdomadaire, quelques mois avant le jour J, afin de parler des élections à venir. Cela permet d’impliquer toutes les équipes et de susciter leur intérêt pour les scrutins et l’importance de leur participation.

Les avantages des votes électroniques pour les élections d’entreprise

Le vote électronique présente différents avantages majeurs pour les élections d’entreprise. Ces outils fonctionnent pour toutes les décisions que vous devez prendre en collectivité. D’abord, ils vous feront gagner du temps dans vos organisations. Grâce à ces outils dédiés, vous pouvez organiser facilement les votes. Il n’y a pas besoin de faire imprimer des bulletins de vote, d’installer des urnes, etc. Il n’y a pas besoin de dépouiller les votes.

Le jour J, les votes se font facilement et rapidement. Contrairement au vote des délégués à l’urne, les votants n’ont pas besoin de se déplacer. Il suffit de disposer d’un support numérique, comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Chacun peut voter n’importe quand et n’importe où. Plus besoin d’attendre son tour ni de se déplacer dans les locaux pour voter.

En ce qui concerne la fiabilité des élections, ces logiciels avancés permettent de garantir des votes transparents. Les risques d’erreur sont très limités avec ce genre de logiciel. Comme tout est automatisé, l’électeur ne peut pas se tromper lors de son utilisation. Ainsi, tous les bulletins sont éligibles au dépouillement, il n’y a pas de votes nuls. De plus, il n’y a pas de risque d’erreur au niveau du dépouillement, car les résultats sont calculés de manière automatique. Différentes informations sont données par le logiciel, bien entendu, il y a les résultats, mais aussi les affichages, les représentativités…

Cette solution a aussi un coût financier réduit. Les votes électroniques coûtent généralement moins cher que les élections classiques. D’abord, vous évitez toutes les charges liées à l’impression des bulletins de vote et l’achat d’enveloppes. De même, vous n’avez pas à acheter des urnes ni à aménager les salles en bureaux de vote. L’organisation, la tenue des élections de CSE ainsi que le dépouillement ne nécessitent pas l’intervention de beaucoup de personnes. De cette manière, vous réduisez également les ressources humaines mobilisées pour assurer le bon déroulement des scrutins.

Enfin, il s’agit d’une alternative plus respectueuse de l’environnement. Comme nous l’avons évoqué précédemment, vous n’avez plus besoin des différents supports pour réaliser les élections. Vous évitez le gaspillage et vous limitez au maximum les pollutions relatives à votre activité. Il s’agit d’un point essentiel pour les entreprises qui tendent à adopter une vision écoresponsable.