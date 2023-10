Tout savoir sur le métier d’agent immobilier indépendant

L’immobilier en France est l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie. Il emploie de nombreux corps de métiers, parmi lesquels l’agent immobilier indépendant. Dans ce guide, nous faisons un grand angle sur le métier d’agent immobilier indépendant. Qu’est-ce qu’un agent immobilier indépendant ? Quels sont ses missions, sa rémunération, sa formation, le cadre juridique de son exercice ? Nous vous disons tout ce qu’il faut savoir sur le métier d’agent immobilier indépendant.

Qu’est-ce qu’un agent immobilier indépendant ?

L’agent immobilier indépendant est un professionnel libéral qui exerce son activité en son propre nom. Nous revenons sur la définition complète de ce métier et le différencions de l’agent immobilier indépendant dans les paragraphes ci-dessous.

L’agent immobilier indépendant

Un agent immobilier indépendant est un professionnel qui effectue des opérations sur des biens immobiliers appartenant à des tiers. Il réalise les opérations d’achat, de revente, de location, de sous-location, de gestion immobilière, etc. L’agent immobilier indépendant est en quelque sorte un agent commercial. Il est inscrit au RSAC (Registre Spécial des Agents Commerciaux) et est titulaire d’une carte T ou carte professionnelle. L’agent immobilier indépendant est généralement affilié à un réseau immobilier de franchises nationales.

L’agent immobilier indépendant joue le rôle d’intermédiaire entre bailleur et locataire ou alors entre vendeur et preneur. Il travaille le plus souvent à domicile et n’a donc pas de local professionnel. C’est un professionnel de terrain agissant comme un mandataire immobilier. L’activité d’agent immobilier est régie par les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » et de l’article L.134-1 du Code du commerce.

La différence entre agent immobilier indépendant et agent immobilier salarié

Techniquement, l’agent immobilier indépendant exerce les mêmes fonctions qu’un agent immobilier salarié, qui, lui, est rattaché à une agence immobilière. À la différence de l’agent immobilier indépendant qui agit en son nom propre, l’agent immobilier salarié agit au nom de l’agence immobilière qui l’emploie.

L’agent immobilier salarié signe un contrat de travail qui définit ses conditions de travail (missions, salaires, horaires, etc.). Il faut toutefois observer que le statut de salarié n’offre que très peu (ou pas) de perspectives de carrière à l’agent immobilier, par rapport du statut d’indépendant.

L’agent immobilier salarié ne peut agrandir son portefeuille client pour augmenter son salaire. De surcroît, il ne touche que 45 % environ des honoraires d’agence lors d’une transaction immobilière. Généralement l’agent immobilier commence sa carrière en étant salarié. Il pourra alors prendre son indépendance lorsqu’il aura acquis assez d’expérience dans le métier.

Quelles sont les missions et la rémunération de l’agent immobilier

L’agent immobilier indépendant exerce ses missions pour le compte des clients, de qui il obtient sa rémunération.

Les missions de l’agent immobilier

Dans le cadre de son activité, l’agent immobilier exerce des missions qui sont variées, parmi lesquelles on compte :

La prospection

L’agent immobilier doit prospecter, c’est-à-dire trouver des biens disponibles. Il faut noter que c’est là sa mission la plus importante et la plus difficile. Dans le cadre de celle-ci, il doit rechercher les appartements, les maisons et autres biens immobiliers mis en vente ou en location.

L’évaluation des biens

Lorsqu’il a trouvé un bien immobilier disponible pour la vente ou la location, l’agent immobilier doit encore l’évaluer. L’évaluation consiste à déterminer la valeur du bien et à lui fixer un prix équitable. La fixation du prix de vente ou de location se fait de concert avec le propriétaire du bien.

La recherche d’acquéreurs

Lorsque le bien immobilier à vendre ou à louer est trouvé, l’agent immobilier indépendant doit maintenant trouver des acquéreurs. Il s’agit de personnes pouvant acheter (acheteurs) ou louer (locataires) le bien immobilier.

Pour se faciliter cette tâche, il va multiplier la diffusion d’annonces dans les espaces publics (journaux, internet, vitrines, etc.).

Les visites des biens

L’agent immobilier indépendant effectue les visites des biens immobiliers avec de potentiels acquéreurs. La visite a pour but de présenter à un potentiel acquéreur le bien qui correspondrait le mieux à son budget et ses attentes.

La finalisation de l’opération

Lorsque propriétaire ou bailleur et preneur ou locataire se sont mis d’accord, l’agent immobilier indépendant va s’occuper de tout l’aspect administratif de la transaction. Il va alors prendre la casquette d’administrateur de biens. À cet effet, il va s’occuper des locations, c’est-à-dire, encaisser les loyers et les charges locatives, rédiger les baux, etc.

La rémunération de l’agent immobilier

La rémunération de l’agent immobilier indépendant varie en fonction du nombre de ses transactions réalisées. C’est dire qu’il n’a pas de salaire fixe. Certains facteurs jouent également en faveur de sa rémunération, tels que son expérience professionnelle ou encore le réseau immobilier de franchises nationales auquel il appartient.

L’agent immobilier indépendant perçoit comme rémunération, une commission sur les transactions immobilières qu’il réalise. Sa rémunération peut donc fortement varier d’un mois à un autre selon son dynamisme et les opportunités dans le marché. Conformément à la loi Hoguet, la rémunération de l’agent immobilier indépendant varie selon qu’il réalise une transaction de vente ou de location de bien.

Dans le cadre de la vente particulièrement, l’agent immobilier touche une commission unique, qui représente un pourcentage du prix de vente. Ledit pourcentage est fixé librement entre l’agent immobilier et le propriétaire du bien. Toutefois, il oscille généralement entre 3 et 7 % du montant de la transaction.

Selon le site Salairemoyen.com, les déclarations des salaires des agents immobiliers indépendants aux organismes sociaux révèlent une rémunération brute annuelle de 33 954 €. De son côté, la FCGA (Fédération de Centres de Gestion Agréés) révèle qu’en France, le salaire d’un agent immobilier indépendant est compris entre 865 € et 10 826 €. Un agent immobilier indépendant a un salaire moyen de 4263 € brut.

Comment devenir agent immobilier indépendant ?

Pour devenir agent immobilier indépendant, trois voies sont possibles, la formation, l’expérience professionnelle même en l’absence de diplôme, ou encore la reconversion professionnelle :

La formation pour devenir agent immobilier

Pour devenir agent immobilier, la première voie à suivre est celle de la formation. Les personnes qui veulent se lancer dans le métier d’agent immobilier doivent suivre une formation, notamment une formation diplômante en immobilier. Il est également possible de procéder par des études juridiques, économiques ou commerciales après avoir obtenu un baccalauréat. C’est dire donc que l’intéressé peut prendre des cours de droit en faculté de droit, ou être inscrit dans une école de commerce.

Il est possible d’exercer le métier d’agent immobilier à partir d’un niveau Bac+2, sanctionné par l’un des diplômes suivants :

Le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) ;

Le BTS PI (Professions Immobilières) ;

Le BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) ;

Le BUT technique de Commercialisation.

Bien qu’un bac+2 soit suffisant pour l’exercice de la profession d’agent immobilier indépendant, il est toujours possible pour ceux qui sont intéressés par le métier d’expert immobilier, de poursuivre par une licence ou un master en droit immobilier ou dans une école de commerce (ESPI ; INSI, ESI, etc.).

Devenir agent immobilier sans diplôme

Par ailleurs, il est aussi possible de devenir agent immobilier sans diplôme ou tout au moins sans diplôme approprié. Nous pouvons distinguer ici selon que l’intéressé est titulaire d’un bac ou pas.

L’individu est titulaire d’un baccalauréat

Il doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en tant que salarié dans une agence immobilière ou alors salariée d’une personne titulaire de la Carte professionnelle (carte T) ;

L’individu n’est pas titulaire du baccalauréat

Il doit justifier d’une expérience professionnelle de 10 ans en tant que salarié dans une agence immobilière ou alors salariée d’une personne titulaire de la Carte professionnelle (carte T). Cette expérience est ramenée à 4 ans s’il a occupé un statut de cadre.

La reconversion professionnelle pour devenir agent immobilier

Hormis les études ou la formation, et l’expérience professionnelle dans le secteur de l’immobilier, il est possible d’exercer le métier d’agent immobilier par le moyen de la reconversion. La reconversion professionnelle est un changement d’orientation professionnelle au cours d’une carrière.

Le métier d’agent immobilier offre des opportunités assez intéressantes. Il n’est pas rare aujourd’hui, de retrouver dans ce corps de métier, des agents immobiliers venant de différents secteurs tels que l’enseignement, la restauration, la vente, etc. Plusieurs professionnels deviennent des agents immobiliers par le biais de la reconversion professionnelle. Selon des avis des professionnels du métier, ce passage préalable par un autre secteur d’activité a ses avantages. Il permet notamment d’avoir une expérience renforcée et variée.

Quel est le cadre juridique du métier d’agent immobilier ?

Le cadre juridique est l’ensemble de règles que la loi apporte afin de faciliter et sécuriser l’exercice d’une profession. S’agissant de la profession d’agent immobilier. La loi prévoit des conditions d’exercice et des obligations administratives.

Les conditions d’exercice

Les conditions d’exercice sont des prescriptions obligatoires, auxquelles doit se conformer tout agent immobilier pour l’exercice de son activité. Elles sont prévues par la loi Hoguet et son décret d’application de n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Comme conditions nécessaires pour son exercice, l’agent immobilier doit :

Détenir une carte professionnelle ou une carte T ;

Obtenir une garantie financière ;

Ouvrir un compte séquestre ;

Souscrire une assurance civile professionnelle (RC Pro) ;

Lorsque l’agent immobilier détient des fonds pour le compte de ses clients, il doit impérativement obtenir une garantie financière. Selon les cas, le montant de la garantie sera d’au moins 30 000 €, si l’agent immobilier ne perçoit pas de fonds. S’il en perçoit, le montant de la garantie doit être au moins égal au montant des fonds détenus. Dans cette dernière hypothèse, le juge oblige l’agent immobilier à ne pas percevoir des fonds supérieurs au montant de sa garantie financière.

Cette dernière peut être obtenue soit auprès d’une banque, soit auprès d’une compagnie d’assurance.

Il faut noter que l’agent immobilier qui ne perçoit pas de fonds n’a pas besoin de souscrire une garantie financière. Ce sera notamment le cas lorsqu’il réalise des opérations de vente, de location, sans perception de séquestre, et en présentant simplement sa facture d’honoraires au moment de la concrétisation de la vente chez le notaire.

L’ouverture du compte séquestre

L’ouverture du compte séquestre est donc une obligation, notamment si l’activité de l’agent immobilier nécessite de percevoir des acomptes de la part des acquéreurs.

obligation de conseil

L’agent immobilier a également une obligation de conseil envers ses clients. Son activité peut être exercée en franchise. Il intègre alors un réseau reconnu, comportant des partenariats de franchise. C’est là une astuce efficace pour bénéficier de sa réputation auprès des clients. La réputation du réseau bénéficie donc à l’agent immobilier et représente une plus-value considérable auprès de ses clients. Il peut aussi s’en servir comme un argument de poids lors de négociation avec ses clients.

L’ouverture d’établissement secondaire est soumise à autorisation préalable. L’agent immobilier doit effectuer une demande d’autorisation auprès de la préfecture concernée.

Les obligations administratives de l’agent immobilier indépendant

Les obligations administratives concernent les mentions obligatoires sur les documents professionnels, l’affichage obligatoire dans les locaux et l’affichage obligatoire au prix.

S’agissant des mentions obligatoires sur les documents professionnels de l’agent immobilier, il s’agit de :

Le numéro de la carte professionnelle et son lieu de délivrance ;

Le nom et l’adresse de l’activité exercée par l’agent immobilier ;

Le nom et l’adresse de l’organisme ayant attribué la garantie financière ;

S’agissant de l’affichage obligatoire dans les locaux, l’agent immobilier indépendant doit afficher les informations suivantes dans chaque lieu où il reçoit ses clients :

Le numéro de la carte professionnelle ;

Le nom et l’adresse de l’organisme ayant attribué la garantie financière ;

L’indication qu’il ne reçoit aucun fonds si tel est le cas.

Au sujet de l’affichage obligatoire des prix, l’agent immobilier doit afficher les prix de ses prestations d’une manière visible pour les clients. Les prix à afficher doivent être des prix TTC. L’agent immobilier doit indiquer la partie qui en est redevable (bailleur ou locataire, vendeur ou acheteur). Il peut également s’agir de pourcentage.

